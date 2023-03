–

Avanza la causa penal contra Sigma Agro. El Fiscal Luis Emilio Carcagno a cargo de la UFI N掳 6 de Mercedes cit贸 a indagatoria a los responsables de Sigma Agro por el incendio, explosi贸n y derrame de m谩s de un mill贸n de litros de agrot贸xicos en la localidad de 鈥淟a Verde鈥, ocurrido el 27 de septiembre de 2019. La Organizaci贸n de Ambientalistas Autoconvocados es querellante junto a vecines de la zona en la causa por delitos ambientales. Por Organizaci贸n de Ambientalistas Autoconvocados (OAA).

El titular de la UIF nro. 6 expres贸 al tomar la decisi贸n que: 鈥淓xisten en la presente investigaci贸n elementos suficientes e indicios vehementes de la comisi贸n, por parte de los se帽ores Jer贸nimo Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa, en su car谩cter de presidente y apoderado legal respectivamente de la empresa Sigma Agro S.A., de los delitos que en este estad铆o de la investigaci贸n corresponden ser calificados como 芦Infracci贸n al art. 55 en funci贸n del 57 de la Ley de residuos peligrosos禄.

Las pruebas reunidas son contundentes y acreditan, tal como lo sostiene el Fiscal, que: 鈥溾a empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroqu铆micos hasta el d铆a en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanci贸n, dispuesta por el O.P.D.S. en fecha 28/05/2022鈥.

Con las pruebas aportadas en la causa el Fiscal pudo afirmar con respaldo que la empresa SIGMA Agro SA incumpli贸 toda la normativa ambiental y con dicho incumplimiento impidi贸 determinar con exactitud cada una de las sustancias contaminantes, la magnitud de la contaminaci贸n en la extensi贸n de suelo, recurso h铆drico y/o medio ambiente en general, el impacto en la salud p煤blica y la recomposici贸n del da帽o ambiental causado, es as铆 que en funci贸n del riesgo causado a la salud de la poblaci贸n y medio ambiente se les imputa a los empresarios responsables de SIGMA el delito de atentado a la salud p煤blica o infracci贸n a la ley de residuos peligrosos. Si bien la decisi贸n de llamar a indagatoria es bien recibida por las organizaciones y vecinos no dejan de reclamar las excesivas demoras en el tr谩mite judicial, tambi茅n reclaman que el llamado de indagatoria sea ampliado a los funcionarios provinciales y municipales que permitieron durante a帽os a funcionar en el marco de ilegalidad que el Fiscal pudo comprobar. Una de las graves demoras se registra en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes a cargo de la Dra. Cintia Soto donde la magistrada no resuelve las cuestiones planteadas en plazo razonable y no aplica al proceso judicial los mandatos que establece la ley ambiental. El avance de la causa penal contra los empresarios de SIGMA AGRO SA por el desastre socio ambiental causado por el incendio, explosi贸n y derrame masivo de sustancias t贸xicas es un hecho positivo y necesario dado que los autores del delito investigado deben ser condenados por el grave da帽o causado.

Lamentablemente SIGMA AGRO tambi茅n protagoniz贸 otro grave hecho ocurrido el 22 de febrero de 2023 en la autopista del Oeste, a la altura de Ituzaing贸, donde se incendi贸 un cami贸n que transportaba Cletodim, sustancia muy t贸xica, y cuyo contenido tambi茅n se esparci贸 en el ambiente, en ese nuevo hecho tambi茅n se instruye una causa penal por los mismos delitos ya cometidos y la Organizaci贸n de Ambientalistas Autoconvocados ya se present贸 como querellante para impulsar la investigaci贸n penal.

