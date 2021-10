–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 6, 2021 185 puntos de vista

jes煤s morales, pamplona 04.10.2021 | 20:05

Aunque naci贸 hace 35 a帽os, el alsasuarra I帽aki Abad afirma que tiene 33 a帽os, porque dos de ellos los pas贸 en prisi贸n, primero preventiva, y despu茅s condenado a 13 a帽os de c谩rcel por “lesiones, des贸rdenes p煤blicos y amenazas”. El Tribunal Supremo redujo la pena a 3 a帽os y medio, una condena que ayer cumpli贸 al completo. Este lunes pudo entregar por fin en la c谩rcel alavesa de Zaballa la pulsera telem谩tica que le ha controlado desde que qued贸 en r茅gimen de libertad condicional.

驴Se siente libre?

Me siento m谩s libre al quitarme la pulsera, porque es un peso que llevas. Es como la desescalada. Al principio me pidieron 50 a帽os por terrorismo, estuve en la carcel, me acercaron, acced铆 al tercer grado, iba de lunes a jueves a dormir a Zaballa, que no deja de ser un engorro. Luego acced铆 a la pulsera telem谩tica, pero tienes que estar en tu casa siempre, cumpliendo unos horarios. No pod铆a salir del Estado. Y ahora me siento libre. He alcanzado la libertad definitiva, porque la pulsera te afecta psicol贸gicamente. La pulsera es como llevar una esposa. Y al poder dejarla es como pasar p谩gina.

驴En qu茅 ha cambiado personalmente desde aquella noche?

Ahora soy un poco m谩s consciente de c贸mo funcionan algunas instituciones, porque he vivido en mi propio cuerpo un montaje medi谩tico. Tambi茅n he visto de cerca la justicia, porque en el juicio qued贸 evidente que hab铆amos ganado, pero aunque lo hagan mal los fiscales, la Polic铆a… les vale para condenarnos. Ahora me ubico en un escenario m谩s real y veo las noticias en medios nacionales, lo analizo un poco mejor, busco otras fuentes. He despertado un poco de la ignorancia en la que viv铆a. Adem谩s, gracias a las redes sociales he podido conocer otros casos de represi贸n o montajes policiales en otras partes del Estado. Es otra parte del despertar. He despertado de la ignorancia.

驴Se puede sacar algo bueno de estos cinco a帽os?

Aparte de despertar, he conocido la c谩rcel, que es la otra cara de la sociedad, la parte olvidada, abandonada. He conocido ese mundo y he convivido en 茅l. Lo llamo parte buena porque me ha enriquecido. Tambi茅n he conocido otros casos, como el de Dani Gallardo, y he hecho amistades. Se han acercado a m铆 personas que no habr铆a conocido y eso es enriquecedor. Incluso a Adur, Julen, Jonan, a todos, los conoc铆a de vista del pueblo, y ahora tenemos un trato que es especial, porque nos han obligado a convivir, a comer, a cenar… Hemos creado una amistad muy importante y hemos compartido experiencias. Con ellos y con los padres, con el pueblo, con la plataforma…





Abad, junto al contador que contabiliza el n煤mero de d铆as de condena Nerea Mazkiaran

驴Y le han nacido muchos rencores: hacia la justicia, los pol铆ticos, los medios de comunicaci贸n…?

Para nada. Siempre lo he dicho: el que ha obrado mal, sabe que lo ha hecho mal. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Es como en una relaci贸n: el que miente, es el que tiene el problema.

驴Qu茅 tienes ganas de hacer que no has podido hacer en cinco a帽os?

El mes que viene me voy una semana a Italia. Yo siempre he sido de viajar y ahora ya tocaba, porque desde 2016 no he podido salir del Estado.

Aun quedan seis compa帽eros, todos en libertad condicional, que deben esperar a cumplir su condena. 驴Qu茅 consejo les dar铆a?

Que tengan paciencia, el tiempo pasa para bien y para mal.

Y todos pendientes de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



En Estrasburgo los plazos son largos. y no siempre dan la raz贸n, con ello hay que contar. Nos queda la esperanza de que nos d茅 la raz贸n, que sirva para otros casos, porque obviamente si nos da la raz贸n, no nos va a indemnizar. Pero servir谩 para que se vea qu茅 justicia ha habido. Para cuando llegue la respuesta, de m铆 solo se acordar谩n en mi pueblo.

