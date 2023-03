–

De parte de Sare Antifaxista March 1, 2023 118 puntos de vista

鈥淯crania es el pa铆s id贸neo para avanzar en la salida pol铆tico-militar de la tercera Gran Depresi贸n desde y para los intereses de EEUU y las burgues铆as occidentales a costa de la humanidad entera鈥

鈥淒esmilitarizar y desnazificar Ucrania es la 煤nica condici贸n objetiva para garantizar una paz duradera鈥

鈥淐ombatir al fascismo es una lucha pr谩ctica y te贸rica, adem谩s de 茅tica, permanente, sin descanso porque el fascismo es parte de la lucha de clases que, aunque no lo parezca, est谩 siempre en movimiento鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Hablamos con I帽aki Gil de San Vicente, pensador marxista vasco, de cara a la manifestaci贸n del pr贸ximo 11 de Marzo en Bilbao bajo el lema 鈥淣ATO ez. Euskal Herria antiimperialista鈥 cuando se cumplen 37 a帽os del rechazo de Euskal Herria a la OTAN. Afirma que 鈥渉ay que apoyar la manifestaci贸n contra la OTAN porque hay que avanzar hacia la independencia socialista de Euskal Herria, lo que nos enfrenta inmediatamente con la OTAN, que es el mando militar de todos sus Estados miembros, sobre todo del espa帽ol y franc茅s鈥.

Habla de manera directa de las conexiones de la OTAN 鈥渃on el terrorismo, con el narcocapitalismo, con las cloacas estatales, esos poderes oscuros鈥. Y del papel fundamental que tiene respecto a la guerra en Ucrania, Gil de San Vicente explica que 鈥淯crania es en estos momentos el laboratorio m谩s activo en el que el imperialismo experimenta sus nuevas doctrinas, sistemas, estrategias y t谩cticas ideadas para cargar los costos de la tercera Gran Depresi贸n sobre la humanidad explotada鈥. Y admite que 鈥渦na de las tareas del r茅gimen ucro-nazi es experimentar m茅todos nuevos que faciliten la expansi贸n del fascismo o, en su defecto, de la extrema derecha adecuados al capitalismo en crisis鈥.

Por eso, recalca que 鈥淟a manifestaci贸n del pr贸ximo 11 de marzo en Bilbo hace parte de la ofensiva popular y obrera contra la OTAN. Hablamos de ofensiva porque si algo ense帽a la historia es que ninguna defensa pasiva, inerte y exclusivamente parlamentarista, sin el decisivo papel rector del proletariado activo en las calles, detiene al militarismo fascista, a los recortes de las libertades y derechos, y a la violencia imperialista鈥

驴Por qu茅 hay que apoyar la manifestaci贸n del 11 de marzo contra la OTAN en Bilbao?

Pues porque hay que avanzar hacia la independencia socialista de Euskal Herria, lo que nos enfrenta inmediatamente con la OTAN, que es el mando militar de todos sus Estados miembros, sobre todo del espa帽ol y franc茅s. La OTAN es uno de los pilares b谩sicos que sostienen a los dos: al espa帽ol porque, en s铆ntesis, garantiza la 芦unidad nacional禄 espa帽ola ante cualquier posibilidad de independencia de las naciones que oprime, adem谩s de otras muchas cosas; y del franc茅s porque le es imprescindible para ralentizar su decadencia en la jerarqu铆a imperialista y en el mercando mundial. De tal modo que acabar con la OTAN es acabar con la forma actual del Estado espa帽ol y debilitar estructuralmente al franc茅s.

La OTAN asume que es un deber suyo asegurar la 芦unidad territorial禄 de sus Estados miembros, o sea, mantener la opresi贸n nacional en su interior, y que ese deber se extiende sobre todo a la defensa a muerte de la propiedad capitalista, que es uno de los secretos de la opresi贸n nacional. Quiere esto decir que la OTAN no va a permitir ninguna revoluci贸n socialista a no ser que 茅sta le derrote, o le intimide tanto que la OTAN no se atreva a cumplir con su deber, e incluso va a vigilar muy de cerca a los gobiernos progresistas que lleguen al borde de romper con el poder imperialista: recordemos las acciones abiertas o encubierta de la OTAN en Italia, en Grecia, etc茅tera, por no hablar de Ucrania.

Existen multitud de investigaciones cr铆ticas que descubren las conexiones de la OTAN con el terrorismo, con el narcocapitalismo, con las cloacas estatales, esos poderes oscuros, inaccesibles e incontrolables por los parlamentos y burocracias estatales: por su esencia, la OTAN est谩 por encima de la 芦soberan铆a nacional禄, por debajo de los Estados y dentro de las fuerzas represivas burguesas. Pero tambi茅n penetra cada vez m谩s en la industria de la alienaci贸n de masas incluida la industria de la educaci贸n, de teledirecci贸n de las conciencias, de falsificaci贸n de la historia鈥, para imponer una estructura ps铆quica de masas temerosa y contrarrevolucionaria.

No hace falta que los Estados sumisos a la OTAN est茅n ocupados por las bases de esta organizaci贸n terrorista porque su poder militar, al ser inseparable del poder financiero y de la propiedad capitalista, condiciona o impone lo fundamental, tambi茅n las obligaciones internacionales decisivas para el imperialismo que esos Estados han de cumplir, como es el caso ahora mismo con respecto al r茅gimen ucronazi, o en todas aquellas agresiones para saquear los pueblos que las sufren porque, de un modo u otro, los Estados sumisos salen m谩s o menos beneficiados por esos ataques.

Ucrania, r茅gimen fascista y corrupto, como se ha demostrado con su amplia mayor铆a de ministros, 驴por qu茅 obtiene tantos 鈥渇avores鈥 de la comunidad internacional?

No son 鈥渇avores鈥, son pr茅stamos reales que una empobrecida, amputada y cuasi-destruida Ucrania tendr谩 que devolver con creces, todo en beneficio de su reaccionaria y podrida burgues铆a y, c贸mo no, del imperialismo otanista. Vamos a citar los cuatro grandes fines de esta guerra imperialista contra Rusia: Uno y que engloba a todos, es que Ucrania es el pa铆s id贸neo para avanzar en la salida pol铆tico-militar de la tercera Gran Depresi贸n desde y para los intereses de EEUU y las burgues铆as occidentales a costa de la humanidad entera. Lograrlo le exige avanzar en una modalidad muy peligrosa de guerra mundial, que no llegue al Holocausto, sino que se quede, de ser posible, en una guerra nuclear circunscrita a Europa y a China Popular. Es un sue帽o que el Pent谩gono tiene desde que la URSS y luego China Popular desarrollaron armas nucleares defensivas que pod铆an destruir al imperialismo. Las dos grandes depresiones anteriores concluyendo con dos guerras mundiales.

Partiendo de aqu铆, el segundo punto es que Ucrania es ahora mismo el ariete, el punto de ataque decisivo de los tres que tiene el imperialismo para su guerra global contra Eurasia, siendo Taiw谩n e Ir谩n los otros dos. Queda un tercer frente vital para EEUU en su guerra poli茅drica no s贸lo contra Eurasia sino contra el avance del Bric y de la multipolaridad: los inmensos recursos de Venezuela y la majestuosa legitimidad moral y pol铆tica de Cuba por sus logros impresionantes en sus duras condiciones de bloqueo.

Sin remitirnos mucho al pasado, Occidente ha so帽ado con dominar Rusia desde al menos finales del siglo XIX cuando von Bismark propuso arrancarle Ucrania como puerta de entrada. En 1904 Gran Breta帽a oficializ贸 la necesidad de poseer Rusia y Eurasia para dominar el mundo. En 1914 EEUU dio un paso de gigante en esa direcci贸n al decir que hab铆a que balcanizar Rusia, por citar algunos proyectos significativos antes del nazismo y de la OTAN: se buscaba un gigantesco beneficio equiparable o superior incluso al expolio de Nuestram茅rica por el imperio espa帽ol, de India por Gran Breta帽a, y tal vez al que podr铆an haber obtenido con el fracasado descuartizamiento de China al que se dedicaron obsesivamente desde al menos las guerras del opio en 1839/1842 hasta hoy.

El capitalismo crey贸 haberlo logrado en 1991 con la implosi贸n del llamado 芦bloque sovi茅tico禄. Se frotaron las manos, abrieron de par en par sus cajas fuertes para meter en ellas los incontables tesoros que esperaban obtener. La nueva oligarqu铆a rusa se ali贸 con la burgues铆a occidental para sobreexplotar al proletariado arrasando todo lo posible, pero a los pocos a帽os resurgi贸 en ella la ira al ver que facciones oligarcas m谩s la mayor铆a inmensa del pueblo obrero, empezaron a resistirse al expolio sistem谩tico realizado por la alianza entre oligarcas pro-occidentales y el imperialismo. Frustrada por su fracaso, redobl贸 los ataques hasta hoy.

Pero ahora la anhelada balcanizaci贸n de Rusia es m谩s urgente por el agravamiento de la crisis del capital. En 1991 era impensable que, en 2023, treintaid贸s a帽os despu茅s, la econom铆a, la naturaleza y el contexto pol铆tico-militar mundial estuviesen en la situaci贸n actual, lo que indica la desesperaci贸n y el furor de Occidente. El proletariado ruso recuerda lo que sufri贸 bajo el ataque devastador iniciado en 1991, y sabe que ser谩 a煤n m谩s salvaje si pierde la guerra defensiva contra la OTAN.

Llegamos as铆 al tercer punto: Ucrania es en estos momentos el laboratorio m谩s activo en el que el imperialismo experimenta sus nuevas doctrinas, sistemas, estrategias y t谩cticas ideadas para cargar los costos de la tercera Gran Depresi贸n sobre la humanidad explotada. Lo est谩 experimentando en casi en todo el mundo con m谩s o menos intensidad, si se le deja, pero se est谩 volcando en Ucrania por las razones arriba vistas. Si la OTAN vence, el capital aplicar谩 contra sus propias clases explotadas parte o todas las lecciones que ha extra铆do de su victoria contra el pueblo ruso, a la vez que ir谩 golpeando con ellas a las clases obreras y a los Estados dignos hasta arrodillarlos, derrota imprescindible para el reinicio de un corto repunte de la tasa de ganancia dentro de su ca铆da tendencial.

Adem谩s, la burgues铆a ucro-nazi sabe que se juega su existencia dado que la derrota de la OTAN supondr谩 la destrucci贸n de su identidad de clase porque Rusia avanzar谩 en sus objetivos de desnazificaci贸n y desmilitarizaci贸n, lo que tambi茅n supondr谩 el cierre de las fuentes de enriquecimiento ucro-nazi: la corrupci贸n, el narcotr谩fico, la prostituci贸n, el tr谩fico de 贸rganos humanos, las gigantescas 鈥渁yudas鈥 occidentales鈥 Desmilitarizar y desnazificar Ucrania es la 煤nica condici贸n objetiva para garantizar una paz duradera porque impedir谩 cualquier salida falsa, de negociaci贸n tramposa como la de Minsk que ha dado un tiempo impune a la OTAN para preparar su ataque. Una paz falsa ser谩 otro tiempo regalado a la OTAN para reforzarse ella y recuperar el nazismo.

Como veremos con m谩s detalle en la respuesta a la cuarta pregunta, los 鈥渞egalos鈥 a Ucrania tienen como objetivo precisamente ayudar a que pueda extenderse al conjunto de la sociedad europea, por centrarnos en ella, los m茅todos de expansi贸n del fascismo que se han aplicado en Ucrania, con o sin el golpe de Estado en 2014, el terrible Maid谩n. Hemos avisado que ten铆amos cuatro aspectos a desarrollar en la respuesta a la segunda pregunta. Por problema de espacio, desarrollaremos el 煤ltimo en la siguiente respuesta.

Ucrania es igual a obtener ventajas econ贸micas: nuevas inversiones, negocios empresariales crecen no solo la industria armament铆stica, Estados Unidos vende gas m谩s caro, etc., 驴es la nueva ley del neoliberalismo haz la guerra para obtener m谩s beneficios?

La Ucrania anterior a la guerra defensiva rusa ten铆a recursos muy importantes que podr铆an ayudar a la burgues铆a imperialista a salir de la crisis si se hubiera apoderado de ellos intactos, sobre todo su industria pesada. Aun as铆, mantiene todav铆a bastantes de las f茅rtiles tierras negras con una alta productividad de cereales, de trigo. El capitalismo ha convirtiendo la alimentaci贸n b谩sica en instrumento de control de pueblos, y en arma de guerra contra ellos y contra sus clases trabajadoras. Con la intensificaci贸n de la crisis, las tierras negras adquieren m谩s valor y por eso el gobierno t铆tere de Zelensk铆 facilita su compra por la agroindustria occidental.

Pese a todo, la compra de tierras negras, la reconstrucci贸n de zonas destruidas, la industria del turismo caro y selecto incluido el de 芦aventuras禄 por la extensi贸n del pa铆s, el saqueo de recursos minerales y forestales ucranianos, la esclavizaci贸n de su fuerza de trabajo atemorizada por la represi贸n, el cobro de los intereses de la deuda que ya asfixia a lo que queda de Ucrania, etc茅tera, son todav铆a promesas de ping眉es beneficios para la creciente masa de capitales sobrantes, improductivos, que hay en Occidente. Pero el posible negocio est谩 muy limitado porque el grueso de la industria pesada y de los recursos est谩 en territorio ya liberado por Rusia, en las antiguas rep煤blicas populares del Donbass hoy reintegradas en su madre patria.

Valor especial tiene aqu铆 la industria de la matanza humana, de lo que abstractamente se llama 芦complejo industrial-militar禄 que es una de las pocas ramas productivas altamente rentables para el capitalismo. Naturalmente, esta industria de la matanza no va a llevar sus f谩bricas a Ucrania, las va a mantener bien seguras en EEUU y UE, pero lo decisivo ahora es que Ucrania es el campo de pruebas con cobayas humanas de esas mercanc铆as de la muerte y de la destrucci贸n, y el beneficio ser谩 m谩s suculento en la medida en que la guerra de la OTAN contra Rusia dure m谩s.

En tus tesis siempre invocas que el fascismo sigue avanzando, 驴qu茅 nos ocurre, no hemos aprendido para frenarlo? 驴El capitalismo le abre la puerta para poner una barrera a los derechos sociales, pol铆ticos y econ贸micos de la mayor铆a?

Tesis contra el fascismo (2005-2018)

Hemos dicho arriba que una de las tareas del r茅gimen ucro-nazi es experimentar m茅todos nuevos que faciliten la expansi贸n del fascismo o, en su defecto, de la extrema derecha adecuados al capitalismo en crisis. La OTAN fue desde su fundaci贸n uno de los mejores instrumentos de control y direcci贸n del terrorismo en la lucha anticomunista; sabe que empieza a despertarse la lucha de clases en Occidente, y que en el mundo crece el antiimperialismo, lo que le exige adelantarse a ellos, como lo hizo para lograr el inicial triunfo fascista en Ucrania en 2014, triunfo que no fue total por la heroica resistencia de las rep煤blicas populares del Donbass hasta 2022.

Muchas por no decir todas de las t谩cticas impulsoras del fascismo en Ucrania sirven para el resto del mundo, adecu谩ndolas, adapt谩ndolas a las coyunturas y situaciones. Es un error negar o minusvalorar la flexibilidad del mando pol铆tico-militar, medi谩tico y alienador de la OTAN y de otras instituciones imperialistas, as铆 como negar o ignorar que nuevas formas de fascismo aparecen en la cotidianeidad de la crisis del capital, formas que son bien pronto integradas y aprovechadas por el capital seg煤n le convenga.

Combatir al fascismo es una lucha pr谩ctica y te贸rica, adem谩s de 茅tica, permanente, sin descanso porque el fascismo es parte de la lucha de clases que, aunque no lo parezca, est谩 siempre en movimiento. Lo que ocurre es que casi la totalidad de la izquierda euroc茅ntrica y la totalidad del reformismo, creen que la peste parda apenas cambia, abandonada a su suerte por los aparatos del Estado y por la OTAN, sin ra铆ces profundas en los infiernos de la estructura ps铆quica de masas, y no es as铆. En determinadas condiciones el fascismo es como la Hidra de Lerna, capaz de reproduc铆rsele dos cabezas de serpiente por cada una que se le cortaba.

George Luk谩cs ya advirti贸 a la engre铆da intelectualidad de la d茅cada de 1950, y a los progres que aseguraban que el fascismo hab铆a muerto para siempre en 1945, que el monstruo renacer铆a del nuevo capitalismo imperialista yanqui. Luk谩cs acert贸 en lo esencial, pero los cambios mundiales desde comienzos del siglo XXI nos obligan a redoblar el combate contra la Hidra de mil cabezas, muchas de ellas inofensivas a simple vista, amables y educadas: 芦democr谩ticas禄.

La manifestaci贸n del pr贸ximo 11 de marzo en Bilbo hace parte de la ofensiva popular y obrera contra la OTAN. Hablamos de ofensiva porque si algo ense帽a la historia es que ninguna defensa pasiva, inerte y exclusivamente parlamentarista, sin el decisivo papel rector del proletariado activo en las calles, detiene al militarismo fascista, a los recortes de las libertades y derechos, y a la violencia imperialis