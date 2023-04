–

El pr貌xim 21 d鈥檃bril la Federaci贸 Provincial de CGT Alacant inaugurar脿 el seu nou local al Baix Vinalop贸 per a donar cobertura al creixement de l鈥檃filiaci贸 en aquesta comarca.

Comunicaci贸 CGT Alacant

La iniciativa d鈥檈stendre la Confederaci贸 en la tercera ciutat en poblaci贸 del Pa铆s Valenci脿 va ser aprovada pels Sindicats de la prov铆ncia en un Ple Provincial el mes d鈥檃bril passat del 22, sent assumida per la CGT del Pa铆s Valenci脿 i Murcia en el seu Ple Territorial del 2022, com a resposta a la creaci贸 de diverses de seccions sindicals a la ciutat i el seu entorn industrial que demandaven un local per a donar suport a la seua activitat sindical.

A partir de l鈥檃provaci贸 del projecte, des de la Federaci贸 Provincial s鈥檋an coordinat les labors d鈥檃dequaci贸 i posada a punt, amb la col路laboraci贸 de companyes i companys d鈥橢lx i ja est脿 tot llest per a la seua inauguraci贸 oficial, el dia 21 d鈥檃bril.

Eixe dia, a les 18 hores estem totes convidades al C/ Mariano Benlliure, 38 d鈥橢lx a la inauguraci贸 de la seu de la Confederaci贸.

A m茅s de con茅ixer el nou local, comptarem amb la pres猫ncia del Secretariat Permanent de la CGT del Pa铆s Valenci脿 i Murcia, i l鈥檃ctuaci贸 de 鈥淏anda Lokura鈥 que interpretaran alguns dels seus temes.

Per a la Federaci贸 Provincial de CGT Alacant 茅s una ocasi贸 important, que certifica el creixement de la nostra organitzaci贸 en tot el pa铆s i m茅s concretament a la nostra prov铆ncia, i ens agradaria comptar amb totes les nostres companyes i companys este dia.

Confirma la teua assist猫ncia en aquest formulari

https://forms.gle/BXuMmxwmyNu6FfYh7

T鈥檈sperem!