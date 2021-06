–

De parte de Pozol June 10, 2021 101 puntos de vista

Jovel, 10 de junio 2021. La plataforma Bats’ Lab sigue promoviendo el trabajo fotográfico en Chiapas inaugurando este viernes 11 de junio a las 17:00 hrs. una exposición retrospectiva de la obra de José Ángel Rodríguez y Antonio Turok, la cual representa un puente crucial entre la historia de la fotografía en México y su florecimiento en el sureste del país. El público podrá visitar esta exposición fotográfica excepcional hasta el 14 de agosto en Casa de La Enseñanza, calle Belisario Domínguez #13 en el centro de San Cristóbal de Las Casas.

José Ángel Rodríguez y Antonio Turok, herederos de la escuela de fotografía mexicana, se establecieron en el valle de Jovel en la segunda parte de los años 1970. De acuerdo con la fotógrafa independiente Isabel Mateos, “para Batsi’ Lab, la obra de los maestros José Ángel y Antonio, con quienes el público podrá platicar el día de mañana en la inauguración, retrata los eventos claves de la relación de Chiapas con México en las décadas de los años 80 y 90, desde un estilo en el que combinan el documentalismo y la imagen poética, fotografiando la colonización de la selva lacandona y la llegada de los refugiados de Guatemala a Chiapas, hasta el movimiento zapatista y la actual crisis migratoria en América Central”.

Los medios libres de Chiapas fueron invitados en exclusiva a recorrer las diferentes salas de una exposición valiosa que muestra la riqueza de un trabajo fotográfico impreso en blanco y negro, en plata gelatina, el cual se enfoca en la vida cotidiana, ritual y ceremonial de los pueblos mayas chiapanecos, pero también en sus momentos históricos más emblemáticos, como el arribo de los refugiados mayas del Ixcán a principios de los años 1980, la deforestación de Marqués de Comillas y, por supuesto, el derrumbe de la estatua de Diego de Mazariegos en Jovel el 12 de octubre 1992 y la toma del palacio municipal de esta misma ciudad el primero de enero 1994, así como los efectos de la militarización de los Altos y la masacre de Acteal.

En entrevista con medios libres, José Ángel Rodríguez explicó que “éramos amigos desde antes en la Ciudad de México cuando Antonio Turok me invitó a Chiapas en 1979, yo trabajaba como discípulo del maestro Manuel Álvarez Bravo, y hemos empezado a trabajar juntos cuando vimos que empezó la explotación petrolera en la selva, y quisimos documentar también los efectos de las migraciones fuertes dentro de Chiapas”. “Y pasaron muchas cosas, aquí estábamos, nos empezaron a invitar a Nicaragua con la Revolución sandinista, y también en El Salvador y Guatemala”.

Con esta exposición provocante, la Colección Bats´i Lab explora una producción de foto-postales y foto-libros que aborda de manera crítica e impactante el contexto particular de San Cristóbal, inclusive de su sociedad coleta racista, realizada a partir de una colaboración con la comunidad artística e intelectual propia al contexto en que se desarrolló este trabajo reconocido a nivel mundial. Esta muestra estival tendrá, sin lugar a dudas, resonancias que irán más allá del microcosmos local en una época en el cual ya no solo son las fotos que cruzan las fronteras y los océanos sino los mismos sujetos históricos del movimiento zapatista y del Congreso Nacional Indígena.

En entrevista con Radio Pozol, José Ángel Rodríguez declaró que “vemos nuestro trabajo como parte de un proceso en movimiento, no es algo que pasó y que quedó en los anales de la historia, y ahora se recuerda, sino que es parte de un proceso que sigue, porque la lucha sigue, eso no termina, la lucha continúa con otras tesituras, con otras formas de hacer política; hoy están los zapatistas en La Montaña en alta mar; ahí vamos todos en este barco, unos no se ven, otros sí dan la cara, pero creo que ahí vamos todos los que hemos sido parte indirecta o directa de la lucha, porque quienes hemos conocido partes tristes, lo vemos desde otra perspectiva”.

En la página Internet de Bats’ Lab, el colectivo de jóvenes fotógrafos expresa su admiración por quienes nutren su imaginación artística a raíz de “un gran compromiso con su formación artística y profesional, así como una práctica comprometida con los sujetos y comunidades en las que trabajan”. “Las imágenes fotográficas de José Ángel y Antonio nos invitan a observar cómo una misma realidad se transforma en la fotografía a través de la selección de sujetos y momentos; la forma de aproximarse y encuadrar una imagen; y el procesamiento, edición e impresión de una fotografía”.

Biografía de los fotógrafos y más información en: https://www.batsilab.org/exposiciones