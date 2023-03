–

De parte de ANRed March 21, 2023

Por tercer a帽o consecutivo, se present贸 el Situar Danza el pasado 16 de marzo. Apoyado por la Subsecretar铆a de Gesti贸n de Espacios y proyectos especiales, que apuesta a una programaci贸n sostenida de danza y performance durante todo el a帽o. A partir de la convocatoria federal, tras el an谩lisis de 674 postulaciones presentadas, se eligieron y curaron m谩s de 200 propuestas, de las cuales quedaron seleccionadas 57. Por primera vez, las sedes del Centro Cultural Borges, del Centro Cultural Kirchner y de Tecn贸polis a煤nan fuerzas para sostener cada actividad para garantiza la calidad que viene caracterizando cada edici贸n. Todos los espect谩culos, clases y talleres son con entrada libre y gratuita; algunos s贸lo requieren reserva o inscripci贸n virtual previa. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

Para el lanzamiento estuvieron presentes la Directora de Programaci贸n del Centro Cultural Kirchner, Liliana Pi帽eiro. Mar铆a Rosenfeld, Directora de Tecn贸polis; Ezequiel Grimson, Director del Centro Cultural Borges; junto a Mart铆n Bonavetti y Catalina Lescano, respectivamente Subsecretario de Gesti贸n de Espacios y Proyectos Especiales, y Asesora de Artes Perform谩ticas de dicha Subsecretar铆a. Cada cual cont贸 con algunos minutos, y todos destacaron el esfuerzo del trabajo en conjunto que ha dado excelentes resultados. Ninguno perdi贸 la oportunidad para subrayar la importancia de que esta apuesta supere el cambio de gesti贸n. Asimismo, mencionaron la importancia de una ley para la danza que contemple las diversas expresiones, a lo largo y ancho del pa铆s, por la que se viene luchando desde hace a帽os, que no llega a煤n a sesionar. Se habl贸 del compromiso 茅tico y est茅tico que involucran las instituciones. De la importancia de la escucha para entender y, luego, atender las necesidades del sector. Sostuvieron la importancia de pensar al Centro Cultural no como mera sala de exposiciones o eventos, sino y sobre todo como espacio de encuentro entre personas y de cruces entre disciplinas. Como un espacio de producci贸n que implica organizar y administrar puertas adentro y hacia afuera cada Centro Cultural como un espacio vital para albergar a toda la comunidad.

Se sabe, en la Argentina las artes se desarrollaron a espaldas del mercado, hist贸ricamente. A pesar de que nuestro pa铆s carece de pol铆ticas sostenidas (p煤blicas o privadas), el arte sigue su camino. El apoyo de pol铆ticas p煤blicas para el sector no va en detrimento del desarrollo; nada hay de cierto en que se produzca mejor con hambre ni con sed, ni ante cualquier otra necesidad insatisfecha. La vocaci贸n no compensa la necesidad. La miseria no alimenta a la expresi贸n. En todo caso, se produce (organiza, crea, inventa, construye, elabora, piensa) a pesar del hambre y metidos en varios laburos porque uno solo no alcanza, o porque el trabajo art铆stico no llega a ser bien remunerado, ni acaso tampoco reconocido.

Las pol铆ticas p煤blicas no s贸lo sientan precedente, adem谩s abren surcos en los cuales se puede sembrar y seguir. Dan oportunidad a los artistas, y estas oportunidades nutren al conjunto de la sociedad.

Incluimos enlaces para que puedan observar todas las actividades, y armar su propia agenda, como espectadores y/o participantes activos, con el fin de formarse o, simple y felizmente, de sumarse a bailar.

Centro Cultural Borges: Actividades permanentes de danza.

(Viamonte 525, CABA)

La danza en sus diversos g茅neros y formas habita en el Centro Cultural Borges con el fin de generar contextos de desarrollo esc茅nico y perform谩tico, encuentros y espacios de formaci贸n y circulaci贸n de saberes. Con sus diversos ciclos se intenta expandir las fronteras de la danza para crear lenguajes h铆bridos que conjuguen palabras, performance, dramaturgia, medios audiovisuales y m煤sica. El espacio busca investigar la potencia del cuerpo y el movimiento, la reflexi贸n acerca de lo coreogr谩fico.

Ciclo Experiencias en Escena: programaci贸n de obras que emplean o cruzan el lenguaje de la danza con otros lenguajes art铆sticos.

Tango Danza: ciclo de propuestas de tango danza de destacadas compa帽铆as, bailarines y bailarinas que, desde estilos, po茅ticas, formas y lenguajes contempor谩neos revisan y ponen en tensi贸n el baile y la representaci贸n esc茅nica del tango danza argentino.

Tango al Paso: espacio de pr谩ctica y aprendizaje original y din谩mico. Cada mes, una pareja de docentes de una escuela o milonga argentina brinda clases de tango, propiciando un espacio federal y de estilos diversos.

La Milonga del Borges: bailarines y bailarinas se dan cita para milonguear.

Laboratorios: aproximaci贸n a pr谩cticas de las danzas; diversos lenguajes yg茅neros.

M谩s informaci贸n: https://centroculturalborges.gob.ar/danza/

Centro Cultural Kirchner 鈥 CCK

(Sarmiento 151, CABA)

El 脕rea de Artes Perform谩ticas trabaja de manera transversal en programaci贸n de actividades de otras 谩reas de Poes铆a, Educaci贸n, M煤sica, Cine y Proyecto Ballena.

Danza en la C煤pula: programaci贸n de obras y actividades de danzas en la

c煤pula.

Intensivos Perform谩ticos: talleres guiados por referentes de investigaci贸n esc茅nica. Participaci贸n libre a trav茅s de inscripci贸n previa.

Escuela de Ballroom: un espacio para difundir y conocer la cultura ballroom, sus pr谩cticas y sus propuestas presentadas por distintas Casas de Ballroom.

Pista Abierta: invitaciones para bailar a trav茅s de distintos g茅neros y estilos de danza, en un formato de pr谩cticas guiadas por artistas representantes de cada g茅nero.

Demos Danzas, a 40 a帽os de la 煤ltima edici贸n de Danza Abierta: tres jornadas de actividades para revisitar este emblem谩tico ciclo que marc贸 la vuelta a la democracia en nuestro pa铆s, y estimul贸 la producci贸n de danza independiente. Habr谩 recreaciones, entrevistas y un cierre convocando a la comunidad de la danza.

M谩s informaci贸n: https://www.cck.gob.ar/artes-performaticas/

Tecn贸polis

(Av. Juan Bautista de la Salle 4500, Av. de los Constituyentes 2220 鈥 Estacionamiento Av. de los Constituyentes 1908)

Danza en Tecn贸polis es un programa de acciones y proyectos que realiza obras, talleres, laboratorios, coproducciones situadas, contextos de encuentros, festivales y convocatorias abiertas para la creaci贸n, investigaci贸n y exhibici贸n de las danzas. Es la primera pol铆tica p煤blica integral que cuenta con dos espacios en Tecn贸polis, orientados a esta disciplina.

Programaci贸n en Atardeceres de Verano y en Megamuestra: espacios de circulaci贸n de obras, talleres y actividades, seleccionados mediante convocatorias abiertas en relaci贸n a los ejes curatoriales de Tecn贸polis.

Folklore y Danzas de Matriz Afro en el Domo: cada fin de semana se comparten pr谩cticas y presentaciones de diferentes colectivos y agrupaciones de estos g茅neros.

Encuentros y conversatorios: contextos de fortalecimiento del sector de las danzas, que se desarrollan en las temporadas de Parque Permanente.

Coproducciones Situadas y Festival Danza en Tecn贸polis: procesos de acompa帽amiento de 12 proyectos en un espacio creado para contener las pr谩cticas de ensayos, aperturas internas a participantes del programa y actividades de retroalimentaci贸n con representantes y referentes de diversas instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales art铆sticas y educativas.

El Festival es un acontecimiento en el que se estrenan 12 obras acompa帽adas por artistas gestores, en coproducci贸n con Tecn贸polis.

M谩s informaci贸n: https://www.tecnopolis.gob.ar/danza/