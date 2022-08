La discusión de la semana en Twitter ha sido cuál es la

forma correcta de insultar a los incels. Sí, se nota que es agosto y no tenemos

gran cosa que hacer. La pregunta era: cuando uno de estos personajes viene a

darte la turra con sus locas teorías misóginas, ¿es legítimo reírse de él con

expresiones del tipo «normal que no folles», o estás agravando el problema? Al

fin y al cabo, se trata de un movimiento de personas profundamente

traumatizadas por sus dificultades para encontrar pareja sexual, o eso nos dice

la prensa.

Si no tienes ni idea de lo que te hablo, voy a dedicar unas

líneas a categorizar a estas personas. La palabra «incel» es una contracción de

«célibe involuntario», y creo que con este dato, y sabiendo que es un nombre

que se han puesto ellos, ya sabemos todo lo que hay que saber de este

movimiento, subcultura o como queramos llamarlo. Puede que los hayas visto por ahí,

sosteniendo ideas viejunas sobre las mujeres, usando términos sacados del inglés

(«simp», «body count») e intentando que sus barbaridades pasen

por ciencia. Forman parte de la manosfera, un conjunto de subculturas de

Internet que opinan que la liberación sexual ha ido demasiado lejos y proponen

a los hombres distintas estrategias para enfrentarse a ella.

Pero profundicemos un poco más.

Los incels son un movimiento político montado sobre las

ganas de follar, o eso parece en un primer vistazo. Todas las palabras de esa

frase están justificadas. Primero, es un movimiento: es un grupo de personas con

intereses y valores comunes. Se organiza sobre todo en Internet. En segundo

lugar, es político: plantea quejas sobre cómo se estructura la sociedad (en

especial las relaciones de género) y pretende cambios al respecto. Analiza las

interacciones sociales desde una perspectiva de extrema derecha: un incel es un

tipo de fascista que se centra en cuestiones de género antes que en otras

cosas. A veces miembros de la comunidad cometen actos de terrorismo, es decir,

de violencia política. Sí, estamos ante un movimiento político.

El tercero y el cuarto puntos van juntos. He dicho que este

movimiento está basado en las ganas de follar, y el nombre así parece sugerirlo.

Célibes involuntarios, es decir, hombres que, hartos de que ninguna tía les dé

bola, cultivan un resentimiento profundo y caen de cabeza en teorías enloquecidas

que afirman que las mujeres son quienes dominan el mundo debido al poder de conceder

o denegar sexo. Es pertinente aquí una de las fantasías más comunes en estos

foros: que las mujeres se van con el malote en vez de con el «buen chico» (es

decir, el pobrecito incel).

El problema, claro está, es que esto es mentira. Pura apariencia,

un mito fundacional cultivado por el movimiento incel y vendido al exterior con

extra de lloriqueo. Si compramos esta historia, estamos quitando la

responsabilidad al tipo que se hace incel y se la estamos poniendo a las tías

que le rechazaron, lo cual, aunque no queramos, valida sus teorías. Poner el

foco en los elementos externos que pudieron influir en la auto-radicalización

de una persona (y sí, hablo de auto-radicalización porque estamos ante un

movimiento de odio) en vez de en los actos de esa persona es una decisión que

no tenemos por qué tomar. Sobre todo, cuando tiene consecuencias tan serias.

La realidad es que la distinción entre «malotes» y «buenos

chicos» es artificial (cada persona es un mundo) y que, de poder hacerse, no dejaría

a los incel en el lado bueno de la raya. La cosmovisión incel no sale de la

nada. Nadie acaba así por sufrir un rechazo, o cien, si no tiene ya condiciones

preexistentes que le empujan hacia ese lado. O, por ponerlo en términos llanos:

no es que las mujeres rechazaran tanto al «buen chico» que este llegó a volverse

misógino. Es más bien que el misógino estaba frustrado por coleccionar rechazos

(causados, entre otras cosas, por su misoginia) y la comunidad incel le dio una

explicación del asunto que le pintaba como el bueno y no le obligaba a asumir

ninguna responsabilidad.

¿Y cuál es esa explicación? Pues estamos ante todo un

armazón intelectual. Es un peligro porque, como todo lo que hace la extrema

derecha, es insidioso y más sutil de lo que parece. Sí, he dicho sutil. Cuando desde

la izquierda caricaturizamos a los nazis, lo que vemos es a un gorila

mononeuronal que grita insultos racistas y profiere alabanzas a Hitler, pero

eso no es más que pura autocomplacencia de rojo listo. Lo que hace la extrema

derecha, y lo que la convierte en algo tan peligroso, es que coge hechos,

problemas y preocupaciones reales y los interpreta de forma torcida.

La manosfera hace esto con maestría. Leer sus postulados es como

mirar la vida real reflejada en un espejo deformante. ¿En qué se basan? En algo

que es muy real: vivimos en una época donde los hombres no sabemos cómo ser

hombres. La masculinidad tradicional (la de nuestros abuelos, la del hombre

proveedor y serio que no expresaba emociones) se ha hundido por completo, y no

va a volver. La feminidad tradicional también se ha hundido, pero los grupos

feministas se han preocupado por teorizar alternativas y formas de ser. Los tíos

no tenemos de eso, y estamos un poco perdidos. Masculinidad y feminidad siempre

se han construido como opuestos, por lo que, si ahora la segunda ya no existe,

¿qué hacemos con la primera? ¿Tenemos que ser hombres de otra manera, tenemos

que ser «menos hombres»? ¿Qué significa, en todo caso, ser un hombre?

Los diferentes grupos de la manosfera toman estas preocupaciones

y las pasan por un tamiz jerárquico, capitalista e individualista. Es decir, en

lugar de acercarse al feminismo y aprender de sus estrategias para resituarse

en el mundo, deciden culpar de todo a las mujeres. Así, tenemos a los MRA

(activistas por los derechos de los hombres, que creen que vivimos sometidos a

una suerte de tiranía femenina), los MGTOW (que afirman alejarse de las

relaciones sentimentales y aun sexuales con las mujeres) y los PUA (que

comparten y venden toda clase de trucos y estrategias para manipular a las

mujeres con el fin de ligar con ellas). Y a los incel, claro. Por supuesto,

estas no son más que etiquetas que expresan matices: el ideario de base es el

mismo y las personas que forman uno de los grupos suelen estar en otro/s.

La ideología de estos grupos es coherente, es decir, tiene

lógica interna. Y eso es un problema, porque, una vez aceptas las ideas más

básicas y simples (las que se relacionan de forma más directa con tus problemas

como hombre para situarte en el mundo), el resto ya es una pendiente resbaladiza.

Además, caer por ella es extremadamente fácil porque son ideas

autocomplacientes y porque cuadran muy bien con el capitalismo salvaje en el que

vivimos. Por supuesto, en la manosfera niegan esto, puesto que, como siempre en

la extrema derecha, les encanta presentarse como víctimas y como antisistema. Pero

es pura retórica.

¿A qué me refiero cuando digo que cuadran bien con nuestro

contexto económico? A lo que decía antes: jerarquía, capitalismo e

individualismo. Las ideas incel, o las de la manosfera en general, se basan en

asignarles un valor a las personas y jerarquizarlas por medio de ese valor. Por

ejemplo, ha pasado al lenguaje popular la práctica PUA de ponerle nota a las

personas del 1 al 10 dependiendo de lo buenas que estén; el meme de «es un 10

pero» viene de ahí. Más recientemente, se ha estado discutiendo sobre el body

count. El body count es el registro de bajas de un militar y, por

analogía, los incel lo usan para contar el número de personas con las que te

has acostado (1). No hay ni que decir que, según esta gente, lo apropiado para

el hombre es tener un body count alto mientras que la mujer debe tenerlo

bajo.

Aunque el odio incel se proyecta sobre todo hacia las

mujeres, los demás hombres también recibimos, no creáis. Los tíos que no compramos

sus fantasías y que tratamos con respeto a las mujeres de nuestro entorno somos

simps o white knights según la ocasión. ¿Veis a lo que me

refería? Tienen una visión del mundo tan jerárquica que no son capaces de aceptar

que un hombre no considere inferiores a las mujeres: eso debe significar, según

ellos, que ha invertido papeles y que las considera superiores, las pone en un

pedestal, las endiosa, las simpea o cualquier otro de estos términos tan

edificantes.

Entonces, volvemos a la pregunta inicial: decirle a un incel

«normal que no folles», ¿sí o no? Bueno, depende. Yo personalmente no me acabo

de sentir cómodo usando las inseguridades sexuales de una persona contra ella,

pero no le voy a marcar el tono a nadie. Los incels no son «hombres tristes que

no follan», como ha dicho esta semana cierto opinador de pelo graso: son un

grupo de misóginos de extrema derecha que aprovechan una supuesta falta de éxito

con las mujeres para alimentar un movimiento machista basado en el

resentimiento.

La verdad es que todo lo que se les eche me parecerá poco.

(1) Esto, a su vez, dice mucho sobre cómo consideran el sexo

y las relaciones humanas en general.

