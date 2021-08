–

De parte de ANRed August 13, 2021 80 puntos de vista

Ayer en la Escuela N掳13 D.E, ubicada en el Barrio de Flores, se produjo un principio de incendio que comenz贸 con una falla en la caldera. Al lugar acudieron los bomberos y en el sector destinado al jard铆n debieron suspender las clases. 芦En el jard铆n que funciona en el mismo edificio suspendieron las clases por precauci贸n. 隆En primaria se dictaron clases como si no hubiera pasado nada!. Es extra帽a la disparidad de criterio entre Jard铆n y Primaria. Al Gobierno de la Ciudad no le importa la vida de los alumnos ni de los docentes. Mucho menos la educaci贸n. Solo quieren que los chicos est茅n dentro de las escuelas a pesar de los riesgos que se corren por falta de mantenimiento禄 explica una docente. Por ANRed

Ayer en la Escuela N掳13 en el Barrio de Flores se produjo un incendio que comenz贸 en la caledera de la instituci贸n. En di谩logo con ANRed una docente explic贸: 芦son贸 el timbre en la Escuela 13 D.E. 19 quince minutos antes de que se retire el turno ma帽ana. Muchos pensamos que era una equivocaci贸n. No paraba de sonar y pensamos que se hab铆a trabado como ha sucedido varias veces (otra de las cosas que no funcionan bien). Las luces titilaban y pensamos que era problemas de electricidad. Se escucharon dos explosiones. De repente aparece un auxiliar que nos dice que tenemos que salir con los chicos de la escuela. Nunca son贸 alarma. Salimos. El patio interno con humo. Llegaron los bomberos. Dijeron que fue un principio de incendio en la caldera. Caldera que no funciona bien hace mucho tiempo, por lo cual sufrimos fr铆o durante meses en el aula sin tener la posibilidad de suspender la prespecialidad, quedando los alumnos y docentes en situaci贸n de desamparo y sin soluci贸n禄.

Agreg贸 芦la directora nos inform贸 que ya no hab铆a peligro. Entramos y llega el supervisor del distrito. En el jard铆n que funciona en el mismo edificio suspendieron las clases por precauci贸n. En primaria se dictaron clases como si no hubiera pasado nada! Es extra帽a la disparidad de criterio entre Jard铆n y Primaria禄.

Finalmente la docente afirm贸 芦al Gobierno de la Ciudad no le importa la vida de los alumnos ni de los docentes. Mucho menos la educaci贸n. Solo quieren que los chicos est茅n dentro de las escuelas a pesar de los riesgos que se corren por falta de mantenimiento禄.