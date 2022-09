–

La noticia tuvo repercusi贸n reci茅n cuando el humo y el olor molestaron a los y las porte帽as. Sin embargo, en Santa Fe se est谩 sucediendo lo que se conoce como un ecocidio. Los incendios en el Delta del Paran谩 y sus alrededores contin煤an y una parte de la poblaci贸n se encuentra movilizada. Las preguntas que surgen alrededor de sus or铆genes y consecuencias las respondi贸 Julieta Bernab茅, integrante de la Multisectorial Humedales Rosario en su paso por el programa radial Tengo una Idea. Este tipo de incendios han sido comunes en el 煤ltimo tiempo y en esta 茅poca del a帽o, sin embargo esta vez la situaci贸n est谩 fuera de control.

Entrevista: Graciela Carballo/Nicol谩s Rosales. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Diego Adur. Foto portada: El Resaltador.

鈥斅緾u谩les son los or铆genes y las consecuencias de los incendios?

鈥擫os or铆genes es algo que, b谩sicamente, queremos averiguar todos. Lo que nosotros estamos viendo ya hace un tiempo es la expansi贸n productiva sobre todo en el territorio cercano donde vivo yo, que es la ciudad de Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe. Todo lo que nosotros tenemos enfrente de zona insular pertenece a Entre R铆os casi en su totalidad, y dentro de esta provincia al ejido de Victoria. Hay una gran irregularidad y descontrol sobre toda el 谩rea, situaciones que mediante las ordenanzas vigentes no deber铆an ser permitidas, se denuncian y no se avanza. La cantidad de cabezas de ganado a trav茅s de los a帽os, y sobre todo posterior a lo que fue la construcci贸n del puente Rosario/Victoria, se han incrementado notablemente. Hab铆a 170 mil al comienzo del a帽o 2000 y ahora tenemos un mill贸n y sigue aumentando. Esto se puede ver a simple vista, hay partes de la isla que parecen un campo directamente con tranqueras y alambrados, todo desmontado. Porque la actividad productiva no solo supone la quema, sino que es devastadora. Porque han quemado 1 mill贸n 200 mil hect谩reas del Delta. Lo que supone una diversidad que est谩 cayendo alarmantemente, todas las especies por completo, incluso en las 谩reas que no se quemaron. Las actividades productivas tambi茅n implican cortar cursos de agua, secar lagunas, terraplanear, levantar los terrenos. Es realmente muy triste.

Mis abuelos vivieron en la zona de islas, mi abuelo fund贸 una escuela, y la imagen que yo tengo hace unos a帽os atr谩s es un lugar lleno de color verde, flores, animales, que ahora no se ven m谩s.

鈥擲eg煤n tu opini贸n, 驴cu谩l ha sido el accionar del Estado nacional en este caso?

鈥擸o creo que ha sido muy corta y tard铆a por decirlo de alguna manera. En el 2020 cuando ac谩 se quemaba todo, barajaban opciones que ninguna parec铆a cuadrar, hasta que finalmente se decidieron por el tema por los 鈥淔aros de Conservaci贸n鈥 a trav茅s del ministro de Ambiente, (Juan) Cabandi茅. Esto supuso una inversi贸n de 150 millones de pesos y su principal objetivo era la alerta temprana. Algo que ac谩 se da siempre, porque cuando hay un foco de incendio salimos todos corriendo a avisar, porque sabemos lo que se nos viene despu茅s. El tema es que uno daba la alerta y los brigadistas eran enviados a lo mejor uno o dos d铆as despu茅s, cuando el foco era inmenso y poco controlable. Entonces esos faros que supusieron una inversi贸n y que iban a venir acompa帽ados de equipamiento que nunca llegaron; esa es otra pregunta que tenemos, qu茅 pas贸 con ese dinero, porque b谩sicamente montaron un par de postes con un par de c谩maras, y no hay m谩s que eso, y la inversi贸n fue muy grande en su momento. Despu茅s hicieron denuncias pidiendo identificar responsables y viajaron a la zona para ampliar estas denuncias, pero esto llega cuando la situaci贸n es l铆mite y el terreno est谩 devastado. Esto se tendr铆a que haber previsto, ordenado ese territorio y haber hecho muchas m谩s cosas de las que se hizo, porque no es solo una devastaci贸n ambiental, porque ac谩 la gente est谩 sufriendo much铆simo las consecuencias, los alumnos y profesores de las escuelas est谩n faltando. Porque son d铆as y d铆as de humo. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) est谩 haciendo un estudio de impacto para saber cu谩l es el nivel de contaminaci贸n que tenemos y lo que tendr谩n los ni帽os al nacer. Esto ya no es una molestia, est谩 matando personas asm谩ticas por la contaminaci贸n del aire.

鈥斅緾贸mo ha afectado el humo la cuesti贸n de la seguridad vial?

鈥擧a muerto gente por accidentes de tr谩nsito. La situaci贸n es muy grave y la visibilidad es muy mala. Ac谩 en Rosario, cuando uno ve los mapas satelitales, la superficie en rojo que se est谩 quemando es casi m谩s grande que toda la ciudad. Ac谩 hubo grandes quemas en el a帽o 2008, despu茅s se cort贸 por un tema climatol贸gico, por la crecientes durante muchos a帽os. En el 2018 se retoman, el 2019 se fren贸, no s茅 porque motivo, y a partir del 2020 se retoman y se desat贸 el infierno. Si bien hay meses con m谩s quemas, se est谩 quemando en todo momento. Yo entiendo que lo que est谩 pasando es que se est谩 expandiendo esa frontera. Ac谩 hay todo un conflicto con los ganaderos instalados en la zona, porque ellos dicen que se los se帽alan como los culpables sin pruebas y se ofenden. Algunos dicen que no han quemado y que podemos ir a los campos a ver. No queman, pero si desmontan, corren a la flora y fauna nativa, y hacen un desastre ambiental que es ponerle punto final a todo un humedal. Vemos en internet c贸mo se ofrece el humedal para actividad ganadera y agr铆cola aunque est谩 prohibida, en esto de la expansi贸n. Lo que tenemos enfrente es un 谩rea natural protegida. Hay mucho desmanejo, porque hay ordenanzas y leyes que los gobiernos le buscan la vuelta.

鈥斅緾贸mo se vienen movilizando para protestar?

鈥擲e han hecho denuncias que no tuvieron impacto. La gente se est谩 movilizando, no s茅 si por una conciencia social o por mera supervivencia. Porque no podemos respirar, y hay problemas emocionales por el humo, ansiedad, ataques de p谩nico, etc. A la noche pongo toallas debajo de las puertas de mi casa para que no entre el humo. No podemos vivir as铆. Hay que vivirlo para entenderlo, te arden los ojos, hay problemas con hemorragias nasales. A la noche se ve el fuego en las islas, los animales se est谩n quemando vivos. No se atendi贸 a la fauna.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/09/incendios-en-santa-fe-se-llama-ecocidio.html