Mientras C贸rdoba se prende fuego con el peor presupuesto para prevenirlo, Argentina figura como el segundo pa铆s con mayor tasa de fugadores de billetes. Entre ellos: los due帽os de los alimentos procesados y de las principales vacunas, que operan como lobby para frenar, entre otros, el avance a una alimentaci贸n m谩s sana. El escape de monedas es parte de una econom铆a estancada que forja una base de trabajos comunitarios, como contracara del robo fashion. Por Lea Ross (Luna con Gatillo).

Los incendios en el norte cordob茅s surgen con el peor cr茅dito de los 煤ltimos 15 a帽os para prevenir y combatir el fuego. As铆 lo revelan los c贸mputos de las ejecuciones presupuestarias anuales de la Provincia de C贸rdoba, que lo mide en pesos argentinos nominales. Pero si lo convertimos a d贸lares, para medir la capacidad adquisitiva, vemos que para todo el a帽o est谩n depositadas en la cuenta unos U$S 5 millones. Hay que remontarse al a帽o 2005, reci茅n surg铆a el Plan de Manejo del Fuego, cuando arrancaba con unos U$S 874 mil. La gr谩fica de abajo muestra la evoluci贸n de esos cr茅ditos anuales (l铆nea verde), junto con lo ejecutado de ese monto hasta el mes de junio de cada a帽o, que es aproximadamente el inicio de los riesgos de incendio. Como podemos contemplar, el saldo de la cuenta ha tenido una tendencia a la baja. Por su parte, vemos que lo pagado a mitad de a帽o se ha mantenido estable, seg煤n la l铆nea bord贸.

Sin embargo, los descomunales incendios que ocurrieron el a帽o pasado, las m谩s magn谩nimas del siglo, y las de 茅ste a帽o, que ser谩n recordado como las que m谩s victimas fatales gener贸 en poco tiempo (tres en total), ocurren en el marco mundial de los llamados incendios de la quinta generaci贸n. Esto ser铆an focos de mayor tama帽o y que fluyen de manera simult谩nea, ayudado por el cambio clim谩tico. Incluso, en Europa, se est谩 advirtiendo el posible surgimiento de incendios de 鈥渟exta generaci贸n鈥, que directamente tienen capacidad para modificar la meteorolog铆a del territorio. Todo eso no logra expresarse en la evoluci贸n presupuestaria de la provincia, en tiempos donde la merma de fondos tienden al ritmo de las offshore.

La plata y la medalla de plata

Los Pandora Papers -como as铆 tambi茅n lo eran los Panam谩 Papers, los Bahama Papers, los Paradise Papers, etc.- son un concepto, una noci贸n o una idea sobre c贸mo funciona el mundo. El amontonamiento de 12 millones de archivos filtrados, que documentan la existencia de nuevas empresas ocultas en guaridas fiscales (o tax haven en su nombre en ingl茅s, y que debido a la confusi贸n con heaven llev贸 a la err贸nea traducci贸n de 鈥減ara铆so fiscal鈥), exponen las goteras de un techo rebalsado por el propio funcionamiento capitalista. Un fen贸meno que Argentina no es ajena, a tal punto que se sac贸 una conclusi贸n (tambi茅n errada) que ser铆amos el tercer pa铆s del mundo con m谩s personas que ocultan sus bienes en el extranjero, cuando en realidad se reduce solo a los casos del reciente destape, que son gotitas que provienen de una enorme masa de agua acumulada en la azotea.

Ahora bien, si a esa cantidad de beneficiarios finales de cada pa铆s en ese trending topic lo adapt谩ramos por el tama帽o demogr谩fico respectivo, veremos que en nivel de casos de mill贸n de habitantes, Argentina figura en el puesto n煤mero dos dentro de lo obtenido por los Pandora Papers, por debajo de la particular铆sima isla de Chipre. All铆, nuestro pa铆s sigue compitiendo palo a palo con el Reino Unido y manteniendo una situaci贸n casi seis veces m谩s alejada que nuestro vecino Brasil, a煤n cuando ha sido sede del esc谩ndalo Odebrecht, donde la transferencia de coimas a funcionarios se canalizaba por canaletas offshore. Y finalmente, la potencia mundial de China se la contempla con una tasa muy diminuta, a煤n con su inmensa poblaci贸n.

En este 2 a 1 contra los ingleses se ventila que ellos tampoco ven con indiferencia 茅ste fen贸meno inherente a los mercados globales. De hecho, dos a帽os atr谩s, el Partido Laborista Brit谩nico realiz贸 茅sta ingeniosa campa帽a entre Batman y el Guas贸n sobre la injusticia de 茅stas herramientas financieras. Con el riesgo de que el humilde servidor sea sospechado de tener un enorme peso en la edad m谩s que en los bolsillos, todav铆a aqu铆 espera la versi贸n de Super-Hijitus, esbirro del multimillonario Gold Silver, contra el desequilibrado Dr. Neurus.

Zonas rojas, guantes blancos

En junio de 2016, el presente cronista hab铆a realizado un an谩lisis de los m谩s de 770 domicilios de la Rep煤blica Argentina que estaban guardados en los Panam谩 Papers. Se trata de direcciones particulares, donde habitar铆an lxs due帽xs de distintas sociedades offshore, de los cuales 30 se localizan en la provincia de C贸rdoba; 26 son de la ciudad capital, cuya localizaci贸n se exponen en el siguiente mapa.

M谩s de la tercera parte de los casos est谩 concentrada en la regi贸n noroeste de la ciudad, en los barrio Cerro de las Rosas, Villa Belgrano y Alto Verde. La expansi贸n urbana en esa zona se fue agudizando en las 煤ltimas d茅cadas, acompa帽ada de la construcci贸n de barrios privados en las afueras de la ciudad, en una suerte de transici贸n entre los countries norte帽as y el centro de la ciudad capital. Bajo las comodidades que mantiene la regi贸n, la zona ha estado acompa帽ada de un crecimiento comercial para los vecinos. A su vez, otra tajada importante se encuentra en los alrededores del centro de la ciudad. De hecho, Nueva C贸rdoba ha sido el barrio que ha recibido un gran porte del boom inmobiliario, originario de la renta extraordinaria de la soja, pegado a la zona de la 鈥渃ity cordobesa鈥 financiera. Los domicilios del noroeste y del centro concentran la mitad de todos las direcciones cordobesas registradas en los Panam谩 Papers.

Todo esto expone la interrelaci贸n entre la corrupci贸n y el territorio. El crecimiento y desarrollo urban铆stico va en paralelo con el acomodamiento de figuras que logran circular grandes cantidades de dinero, sospechada de manera clandestina.

Los Panam谩 Papers conforman un verdadero GPS para localizar las 鈥渮onas rojas鈥 donde conviven los ladrones de guante blanco.

Glotones

Arcor y Aceitera General Deheza son las dos principales empresas de alimentos de la provincia de C贸rdoba. Sus dos due帽os, Luis Pagani y Roberto Urqu铆a, est谩n dentro del top ten de los principales multimillonarios de la Argentina. Son uno de los tantos que ven con malos ojos la posible aprobaci贸n a la Ley de Etiquetado de Alimentos. Y en ambos, sus familias est谩n involucradas en los negocios de las guaridas fiscales.

Seg煤n los registros del Estado de Florida (Estados Unidos), uno de los distritos predilectos para registrar sociedades en secreto, Luis Alejandro Pagani comparte con su esposa, Mar铆a Eugenia Novoa, el paquete accionario de la empresa Li Atlantic Investment LLC, creada en noviembre de 2012, teniendo a Sergio Limonti, gerente en Arcor en Estados Unidos, como su agente. En los Panam谩 Papers, la pareja Pagani-Novoa tambi茅n comparten la firma Roquel Properties LTD., registrada en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas y creada el 2 de abril de 2012. Como un chiste de p茅simo gusto, 茅sta firma bajo la 贸rbita de la corona brit谩nica se hizo justo en el aniversario 30 de la Guerra de Malvinas. A su vez, Luis y su hermano Alejandro Gustavo Pagani son socios y beneficiarios del Quinam Investments LTD., creado un mes despu茅s del Roquel, el 2 de mayo de 2012, tambi茅n en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas.

Otros integrantes de la familia Arcor son Liliana Mar铆a Pagani y Mario Enrique Pagani, que registraron Karoby Consulting Limited y Lafico Group Limited en la misma fecha que Quinam y en el mismo archipi茅lago colonizado. Todas las compa帽铆as brit谩nicas se computaron en un domicilio de Uruguay: Dr. Luis Bonavita 1294, registrado a nombre del matrimonio V铆ctor Daniel Mart铆n, ejecutivo de Arcor, y Claudia Elena Bassano. Ambos tambi茅n tienen su propia offshore brit谩nica, Ragley Enterprises Inc., tambi茅n creada el 2 de mayo de 2012, y tienen una firma local llamada ISAV SA, con sede en el Complejo Capitalinas de ciudad de C贸rdoba.

Y en el caso de Aceitera General Deheza, no se tiene a mano sociedades en guaridas fiscales a nombre de Roberto Urqu铆a, pero s铆 de sus socios y familiares. Su hermana Adriana Urqu铆a y su esposo Miguel Acevedo, integrante de AGD y ex presidente de la Uni贸n Industrial, son integrantes de cinco sociedades offshore, creadas a finales del a帽o 2013, en Florida. La primera es del primero de agosto y luego disuelta el 29 de septiembre del a帽o siguiente, y se llam贸 Oceana 906 B, LLC. El 20 de agosto, Acevedo y Urqu铆a crearon Tamma Investments LLC. Tambi茅n est谩 Jade 2204 LLC, registrada el 18 de noviembre; un d铆a despu茅s, crearon Jade 1002 LLC. Finalmente, la 煤ltima fue Oceana Bal Harbour 1202 SE-M, creada el 19 de diciembre. Todas fueron firmadas por el asesor 脕lvaro Castillo, bajo el domicilio de la Avenida Brickell al 1390, en el Suite 200, en Miami. Seg煤n los Panam谩 Papers, el tal 脕lvaro Castillo utiliz贸 esa direcci贸n para el armado de empresas 鈥渇antasmas鈥, de las cuales no se sabe qui茅nes son sus due帽os, ni siquiera de d贸nde provienen. Encima no solo tiene conexiones con Estados Unidos, sino que tambi茅n con las Islas V铆rgenes Brit谩nicas y Taiw谩n.

Inyecciones

El d铆a que se destaparon los Pandora Papers, que fue el domingo pasado, el humilde servidor public贸 en su cuenta de Facebook que en el Registro P煤blico de Panam谩 figuraba una empresa offshore llamada KEP SA, registrada en 2006 y disuelta en 2009, y que estaba a nombre del multimillonario farmac茅utico local Hugo Sigman, creada por el bufet Alcol, donde provino la mayor铆a de los documentos filtrados.

El viernes pasado, los colegas que trabajaron en esos papeles especificaron que KEP tuvo como accionistas a dos compa帽铆as: Kevilmare Holding GmbH y Faro Investments GmbH. La primera est谩 radicada en Austria, es la 鈥渕adre鈥 del grupo empresarial de Sigman, que opera en 50 pa铆ses a trav茅s de 150 sociedades, y en 2020 cambi贸 su nombre a Grupo Insud GmbH. La segunda tiene su sede en Viena y hay poca informaci贸n al respecto.

Seg煤n los Pandora Papers, en 2008, Sigman gir贸 U$S 120 millones desde las dos firmas hacia Kep SA. El 3 de abril de 2009, su due帽o decidi贸 disolverla. Sin embargo, la administraci贸n paname帽a lo oficializ贸 el 20 de noviembre. Justo el mismo d铆a en que el Ministerio de Salud de la Naci贸n Argentina llam贸 a licitaci贸n para la construcci贸n de una planta fabricadora de vacunas en la localidad de Gar铆n. En menos de un mes, la gan贸 el consorcio de Novartis, de capitales suizos, y las locales Biog茅nesis Bag贸 y laboratorios Elea, ambos del emporio Sigman. Desde entonces, bajo el nombre de Sinergium Biotech, cada vacuna fabricada fue comprada por el Estado, por orden del Calendario Nacional de Vacunaci贸n. Quien se hizo cargo de aquella licitaci贸n fue el ministro de la cartera Juan Manzur, actual jefe de gabinete.

Finalmente, tanto el sector concentrado alimenticio -con las cordobesas Arcor y AGD, la santafecina Vicent铆n, la juje帽a Ledesma, entre otros- como el sector concentrado farmac茅utico -con Sigman a la cabeza- conforman un lobby que se nuclea en la C谩mara de Biotecnolog铆a, para operar las pol铆ticas p煤blicas que las benefician (como asegurarse la compra de sus medicamentos), repeler aquellas que las perjudican (como la Ley de Etiquetados) o mantener el panorama jur铆dico tal como 茅sta (aquella que le permite seguir fraguando billetes al exterior).

Choriplaneros

La fuga y ocultamiento de billetes llevan a una escasez de fondos en el pa铆s que, entre otras consecuencias, desacelera la inversi贸n de capitales privados para la productividad y generaci贸n de empleos. Eso desencadena que millones de personas ejerzan sus propias fuerzas productivas para emprender trabajos comunitarios, sin recurrir al capital privado. De hecho, los movimientos populares que emprenden estos trabajos de la econom铆a popular realizaron un plenario en el Estadio de Nueva Chicago, en el barrio porte帽o de Mataderos, que cont贸 con la participaci贸n del presidente Alberto Fern谩ndez. El evento, que convoc贸 a cuarenta mil personas, se dio en el marco de la crisis interna del Frente de Todxs, en el 铆nterin electoral, donde dentro del giro conservador del gabinete, una franja de la misma, encabezada por Sergio Massa, propone 鈥渞eemplazar los planes sociales por trabajo鈥.

Con micr贸fono a mano, el mandatario declar贸 en una suerte de aclaraci贸n: 鈥淐uando digo que quiero cambiar planes, no quiero cambiar planes por trabajo. Porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo para que, de una vez por todas, todos tengan los derechos de un trabajador formal鈥.

Seg煤n un art铆culo de Nicol谩s Salas, para el portal ANRed, a la hora de analizar el proyecto de ley del Presupuesto 2022, donde incluye un balance financiero de lo que fue el a帽o 2021, puede verse que el 鈥淧otenciar Trabajo鈥 tiene un presupuesto total de $83.500 millones, un 0,2% del PBI, destinado a unas 950 mil personas que trabajan en el barrido, el reciclado, la producci贸n de alimentos, la construcci贸n, etc.

Por otro lado, tenemos los 鈥減lanes鈥 que lanz贸 el Estado para los empleadores de empresas privadas, como fueron el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producci贸n (ATP), reemplazado por el programa de Recuperaci贸n Productiva (REPRO II), para ayudarlos en el pago de remuneraciones a su personal, que implic贸 un total de $ 80.147 millones, 4% menos que el Potenciar Trabajo pero abarcando a menos de la mitad de trabajadores/as: 420 mil personas. Si sumamos los $14.400 millones para contribuciones patronales y las $11.774 millones para programas de generaci贸n de l铆neas de cr茅dito implicaron un total de $106.321 millones. Un 27,3% por arriba del Potenciar Trabajo.

No est谩 dem谩s en recordar que se constat贸 que al menos 2.000 empresas usaron esos fondos girados por el Estado, en particular las ATP, para la compra de d贸lares y las apuestas en la timba financiera. Por si fuera poco, los beneficiarios de esos planes fueron grandes compa帽铆as como Clar铆n, Techint, Volkswagen, entre otros. 鈥淓l caso del grupo medi谩tico fue de los m谩s resonantes ya que pidieron la asistencia al Estado cuando ven铆an de fugar 650 millones de d贸lares, y muchas de sus empresas, como Cablevisi贸n Holdings, mostraron un incremento en sus valores del 77% desde el inicio de la cuarentena鈥, se帽al贸 ANRed.

Pero tambi茅n, son las mismas empresas que vienen recibiendo subsidios de distinta 铆ndole por parte del Estado, que luego terminan escondidos en cuevas fiscales, que luego adquirieren su exposici贸n p煤blica como las que acaba de ocurrir.

