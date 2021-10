La explotaci贸n de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes son la causa del empobrecimiento de buena parte de la humanidad y del efecto invernadero

Resulta preocupante confirmar la informaci贸n provista en la actualizaci贸n de las perspectivas econ贸micas para el 2021 que presenta en su reuni贸n anual de octubre el FMI.[2]

La tendencia descripta para octubre es menos optimista que la medici贸n anterior en julio 2021 y se verifican las divergencias entre los pa铆ses m谩s avanzados del capitalismo mundial y el resto, especialmente los m谩s empobrecidos.

El problema es la continuidad de la pandemia y la inequitativa distribuci贸n de las vacunas entre la poblaci贸n mundial. Por eso, comentando el informe, la Consejera Econ贸mica y Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional[3], destaca que:

鈥淟a peligrosa divergencia de las perspectivas econ贸micas de los pa铆ses sigue siendo uno de los principales motivos de preocupaci贸n. Se prev茅 que el producto agregado del grupo de econom铆as avanzadas recupere la trayectoria de la tendencia previa a la pandemia en 2022 y la supere en un 0,9% en 2024. En cambio, se espera que el producto agregado del grupo de econom铆as de mercados emergentes y en desarrollo (excluida China) se mantenga en 2024 un 5,5% por debajo de las previsiones pre pand茅micas, lo cual provocar铆a un fuerte retroceso de los logros en la mejora del nivel de vida.鈥

No debe sorprender el abismo agigantado entre los pa铆ses de mayor desarrollo relativo y el resto, incluso, siendo un fen贸meno que se traslada al interior de los propios pa铆ses, ya que en los pa铆ses m谩s empobrecidos existe una c煤pula de poder que repite la inequidad en la distribuci贸n del ingreso y de la apropiaci贸n concentrada del patrimonio y la renta. Es la regla del orden capitalista que reproduce localmente la din谩mica que devuelve el Informe del FMI. Agrega la economista del FMI:

鈥淢ientras que casi el 60% de la poblaci贸n de las econom铆as avanzadas ya est谩 completamente vacunada, e incluso se est谩n administrando dosis de refuerzo, aproximadamente el 96% de la poblaci贸n de los pa铆ses de bajo ingreso sigue sin vacunar.鈥

Por eso y hablando de la concentraci贸n econ贸mica entre las transnacionales farmac茅uticas, sus ganancias y procesos de valorizaci贸n, al tiempo que discute las 鈥渟oluciones鈥 actuales de la crisis econ贸mica y sanitaria, Pasqualina Curcio se帽ala:

鈥淟a verdadera soluci贸n a la pandemia no pasa por gotear caridad, sino por intervenir sobre la causa de la desigualdad en el acceso a las vacunas, nos referimos a eliminar el monopolio del complejo m茅dico farmac茅utico lo que, a su vez, pasa por levantar uno de los mecanismos m谩s inhumanos que invent贸 el capitalismo para legalizar y legitimar la mayor concentraci贸n de capitales y con 茅sta dichos monopolios/poderes privados: los derechos de propiedad intelectual y las patentes.鈥漑4]

En la apropiaci贸n privada del excedente econ贸mico es que debe mirarse la situaci贸n de inequidad de la econom铆a mundial actual y no tanto en el volumen de recuperaci贸n del PBI, ya que aun creciendo al 5,9%, como indica el FMI, m谩s que la ca铆da del -3,1% del 2020, ese mayor volumen de producci贸n no solo no mejora, sino que empeora las condiciones de vida de la poblaci贸n mundial. Adem谩s, al tiempo que se posterga la recuperaci贸n global para el futuro, de manera muy especial se llama la atenci贸n sobre el 鈥渃ambio clim谩tico鈥, como si este no tuviera nada que ver con el orden econ贸mico social capitalista.

La explotaci贸n de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes son la causa del empobrecimiento de buena parte de la sociedad y del efecto invernadero que destruye el h谩bitat. Dif铆cil leer conclusiones similares en los organismos internacionales o en las consideraciones que llevan adelante los gobiernos de los principales pa铆ses del orden capitalista. En ese sentido se puede asumir el conjunto de problemas que identifica el FMI en el marco de la crisis econ贸mica y sanitaria, concentrados en: a) problemas del desempleo, b) el cambio clim谩tico, c) la inflaci贸n y con ella la inseguridad alimentaria, d) el crecimiento de la deuda y e) problemas de educaci贸n de la poblaci贸n.

驴C贸mo encarar esos problemas sin confrontar con las causas esenciales derivadas de la explotaci贸n y el saqueo?

Imposible responder desde la l贸gica del r茅gimen del capital, que contin煤a apuntando a reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias. Incluso de aquellos que imaginan que se pueden construir 鈥渞eformas progresivas鈥, del estilo restrictivos a la evasi贸n y elusi贸n fiscal, a la econom铆a especulativa y m煤ltiples formas que asume la valorizaci贸n asociada al delito econ贸mico.

Hace medio siglo, James Tobin propon铆a un m铆nimo impuesto para gravar la compra venta de divisas y frenar la especulaci贸n. La idea la asumi贸 una red global de lucha contra la globalizaci贸n capitalista, ATTAC y el mismo nobel de Econom铆a rechaz贸 que su idea sea asumida por un movimiento popular global.

La 鈥渢ax Tobin鈥 nunca se aplic贸, como tampoco las resoluciones del G20 de noviembre del 2008 cuando propon铆a desarmar los para铆sos fiscales, que hoy no solo se extienden en peque帽as islas estados, sino que son propagados in extenso en Dakota del Sur, en Delaware, Florida, Nevada o Texas. Son forma extendida de expansi贸n de la renta, forma transfigurada del plusvalor para sustentar la acumulaci贸n capitalista.

Algo similar podr铆amos decir de las propuestas para establecer tributos globales a las grandes transnacionales, sin perjuicio del control de gesti贸n sobre el destino de esa eventual recaudaci贸n.

Hoy 12 de octubre, recuperando el repudio al genocidio gestado con la conquista, debemos afirmar que, si el problema devino de la inclusi贸n de la regi贸n en el orden econ贸mico emergente hacia 1492, inspirado en la mercantilizaci贸n y la explotaci贸n.

A m谩s de quinientos a帽os, las soluciones no pueden provenir de reiterar el mecanismo de la explotaci贸n y el saqueo, ni de morigerarlo, contenerlo o reformarlo.

Lo que se necesita es otro orden econ贸mico y social, construyendo las transiciones necesarias para hacer realidad la continuidad de la vida social y natural.

Buenos Aires, 12 de octubre de 2021

Notas

[1] Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Profesor Titular de Econom铆a Pol铆tica, UNR. Integra la Junta Directiva de la SEPLA.

[2] FMI. 鈥淟a recuperaci贸n mundial contin煤a, pero ha perdido 铆mpetu y la incertidumbre ha aumentado鈥. En INFORMES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOM脥A MUNDIAL, octubre 2021: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021

[3] Gita Gopinath. 鈥淯na recuperaci贸n obstaculizada por profundas fisuras鈥. Blog del FMI, en: https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16379

[4] Pasqualina Curcio. 鈥淟a desigualdad en las vacunas: fracaso moral del capitalismo鈥, 28 de septiembre de 2021. En: https://lahaine.org/eG9X

La Haine