–

De parte de CGT De Galicia April 13, 2021 19 puntos de vista

Prazas operarios-empregados j煤nior 2019 : Se algu茅n pensou que polo menos o ingreso na factor铆a se desenvolver铆a con normalidade, equivocouse. D煤as persoas que superaron o segundo exame non ingresar谩n. En ambos casos acordouse chamar 贸s seguintes da respectiva especialidade.

Nun caso, a persoa non respondeu 谩s comunicaci贸ns de Navantia para o reco帽ecemento m茅dico. Navantia di que non sabe o motivo; outra posibilidade 茅 que non o queira contar.

No outro, pasou o reco帽ecemento m茅dico e incluso apareceu na lista oficial de ingresos publicada por Navantia. Pero co resto da s煤a especialidade xa dentro, Navantia comunica鈥 que a persoa NON TI脩A A TITULACI脫N REQUIRIDA PARA PRESENTARSE 脕S PRAZAS.

Dada a limitaci贸n de 3 por praza no segundo exame, este erro significou que unha persoa ficou inxustamente sen posibilidade de optar a unha praza. Despois de ano e medio de proceso, este descontrol 茅 de esc谩ndalo.

A CGT pediu explicaci贸ns. 驴Esa persoa enganou na inscrici贸n? 驴Navantia equivocouse 贸 dala por admitida? Se foi este caso, 驴que pasou? 驴Foi neglixencia ou hai outra causa? Como sempre, RRHH de Navantia non responde.

As persoas poden equivocarse, pero o proceso non pode ter fallos porque estamos falando do futuro de persoas. A CGT esixe que Navantia garanta que isto non volve ocorrer e que a solicitude dos orixinais dos t铆tulos acad茅micos se faga antes da publicaci贸n das listas definitivas do primeiro exame.

Decenas de convocatorias para a antiga Escola de Aprendices facendo todo a man, manexando milleiros de papeis entregados en persoa, e nunca houbo ning煤n problema. E agora, na Navantia 4.0 e cunha compa帽铆a subcontratada, un psic贸logo fachendoso, un portal de emprego, medios inform谩ticos, etc., e todo son problemas. Est谩 claro que o verdadeiro problema 茅 que non hai vontade de facer uns procesos obxectivos e transparentes, a pesar de que Navantia deber铆a dar exemplo como empresa p煤blica que 茅.

Prazas s茅nior 2019 : Onte houbo reuni贸n empresa-comit茅. A CGT protestou pola publicaci贸n das listas provisorias de admitidos e non admitidos nas prazas de operarios-empregados en plena Semana Santa e tam茅n porque o prazo de reclamaci贸ns violara os criterios usados at茅 agora, posto que empezou o mesmo d铆a da publicaci贸n e rematou en festivo (Xoves Santo). A CGT plantexou d煤as cousas:

1) Apertura dun novo prazo de reclamaci贸ns, por entender que publicalas en Semana Santa non era axeitado.

2) Que, como m铆nimo, se aceptasen t贸dalas reclamaci贸ns recibidas dentro do que ser铆a o prazo de reclamaci贸ns se chegan a usarse os criterios que se vi帽an utilizando at茅 agora (inicio do prazo 贸 d铆a seguinte da publicaci贸n e non inclu铆r nin festivos nin fins de semana).

S贸 a CIG apoiou estas propostas. CCOO e MAS posicion谩ronse coa empresa, para variar. UGT non particpou na xuntanza.

Respecto 谩s prazas universitarias,a CGT esixiu a publicaci贸n de listaxes de admitidos e non admitidos. Non publicalas 茅 unha total falla de respecto a t贸dolos aspirantes, que o menos que se merecen 茅 saber canto antes se est谩n dentro ou f贸ra da convocatoria e ter a posibilidade de reclamar. A empresa rexeitouno argumentando que non se acordara as铆 coa parte social.

Dado o nivel de non admitidos que hai nas prazas, 驴por que RRHH de Navantia, CCOO e MAS te帽en tanto interese en converter os procesos de ingreso en aut茅nticas carreiras de obst谩culos para a maior铆a da xente?

Secci贸n Sindical Unitaria de CGT-Navantia