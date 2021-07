El modus operandi es el mismo de la operaci贸n Gede贸n contra Venezuela: ONG y mercenarios colombianos y estadounidenses

Las autoridades haitianas informaron de la detenci贸n de por lo menos 17 extranjeros que habr铆an participado en el ataque y asesinato del presidente Jovenel Mo茂se, perpetrado por un comando compuesto por 26 colombianos y dos estadounidenses de ascendencia haitiana, identificados como James Solages y Joseph Vicent, seg煤n el director de la Polic铆a, Le贸n Charles.

Tambi茅n se帽al贸 que otros tres sospechosos fueron muertos por la polic铆a y otros ocho est谩n pr贸fugos. Charles hab铆a dicho anteriormente que las fuerzas del orden hab铆an matado a al menos siete presuntos responsables.

Por el momento, la muerte llena de inc贸gnitas del presidente haitiano, quien enfrent贸 m煤ltiples protestas en su contra durante meses y era acusado de corrupci贸n y de concentrar el poder, levanta recelo en buena parte de los ciudadanos del pa铆s, que se cuestionan c贸mo pudo haberle ocurrido algo as铆 al propio dirigente. 芦驴D贸nde estaban los polic铆as bien equipados que vigilan al presidente d铆a y noche? 驴Por qu茅 no reaccionaron?禄, se preguntan los ciudadanos y repiten los medios.

El comando lleg贸 hasta el lugar en varias camionetas Nissan, y no fue interceptado ni siquiera cuando estacionaron los veh铆culos frente a la residencia presidencial. Sin dudas, ten铆an una cobertura importante al identificarse como miembros de la DEA, pero eso no es raz贸n suficiente para que los custodios habituales de la mansi贸n no tomaran recaudos para impedirles el paso sin constatar si la identidad correspond铆a a algo real.

Luego, entraron a la mansi贸n tambi茅n sin demasiados inconvenientes (no hubo ning煤n custodio herido ni muerto), se precipitaron hacia el dormitorio de Mo茂se y su esposa y los acribillaron a balazos, a la 1:00 de la madrugada del mi茅rcoles. Pareciera que en un pa铆s que se habla creole y franc茅s, a nadie le llamara la atenci贸n que el comando hablara en espa帽ol e ingl茅s.

El ataque ha suscitado tanto el colapso dentro del pa铆s como el inter茅s y las especulaciones a nivel internacional, entre ellas que integrantes de la Administraci贸n de Control de Drogas (DEA) de EEUU estuvieran implicados, despu茅s de que un video del tiroteo mostrara a hombres armados gritando en el asalto que se trataba de una operaci贸n antidrogas de la DEA.

Claude Joseph, primer ministro en funciones y quien ha asumido el mando de la naci贸n desde la muerte del presidente, declar贸 en favor de la hip贸tesis de un ataque activado desde el exterior al asegurar que se hab铆a tratado de 芦mercenarios禄 que hablaban 芦ingl茅s y espa帽ol禄. De hecho se ha convertido en presidente provisional que hace y deshace a su gusto, o al gusto de Washington, con cuyos mandos dialoga y hace planes.

Ariel Henry, a quien Jovenel Mo茂se encomend贸 formar el nuevo Gobierno dos d铆as antes de ser asesinado, reclam贸 su lugar y cuestion贸 al primer ministro interino, Claude Joseph. Se desat贸 una pulseada de poder entre el premier nombrado Ariel Henry y el premier interino en Hait铆 Claude Joseph. Henry aclar贸 que no est谩 de acuerdo con el estado de sitio declarado tras el magnicidio: 芦No creo que estemos en una situaci贸n que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco apresurado.禄

Jovenel Mo茂se era un presidente mafioso, puesto por el tambi茅n mafioso Martely y el r茅gimen de EE.UU. Hay que dejarse de lamentos hip贸critas. Se lo tiraron y no por bueno, ya fuere la C脥A, u otros capos mafiosos.

Dif铆cil es pensar que el operativo contra Jovenel Mo茂se en su casa se hiciera sin que C脥A y Mossad lo olieran, y puede servir para que el pa铆s pase de nuevo a un control militar mayor de EEUU, con la OEA y/o la ONU como mamparas, esgrimiendo el desmadre de las bandas y el caos. Mo茂se contaba con bandas asesinas propias, en competencia con otras dentro de un poder pol铆tico y empresarial podrido.

El modus operandi es el mismo de la operaci贸n Gede贸n contra Venezuela: ONG y mercenarios colombianos y estadounidenses. Esta operaci贸n, la incursi贸n mar铆tima de Macuto de 2020, fue un intento de un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en el exilio en Colombia desde enero de 2019 y de tres integrantes de una fuerza de seguridad privada estadounidense, dirigidos por el exboina verde Jordan Goudreau, para infiltrarse en Venezuela. Pero fueron capturados por pescadores de la zona y entregados a las fuerzas gubernamentales.

El pueblo haitiano ten铆a meses moviliz谩ndose por la destituci贸n del presidente Jovenel Mo茂se. Ahora es importante el relevo que podr铆a depender mucho de quienes est谩n detr谩s o manipulan el magnicidio. El asesinato no debe sorprender, menos a los que apoyaron a Jovenel sabi茅ndolo c煤pula de un poder s贸rdido, mezcla de los intereses de la central estadounidense de inteligencia, la CIA, y poderosas narcosmafias.

Por ahora no hubo reacci贸n de las fuerzas populares que todos estos a帽os han estado moviliz谩ndose contra Mo茂se y lo que han de plantear los partidos y organizaciones populares de la izquierda haitiana, que desde hace tiempo proponen un gobierno de transici贸n para intentar reconducir la situaci贸n.

Los analistas recuerdan que Mo茂se surgi贸 de la mafia de su antecesor Michel Martely y recibi贸 apoyo del entonces presidente estadounidense Donald Trump, que continu贸 con Joe Biden, quienes lo usaron incluso contra Venezuela. Pero todo se complic贸 y es posible que se contemplara descartarlo por una f贸rmula m谩s af铆n a la familia del expresidente Bill Clinton y el PD, que son los mandamases de la corruptela en Hait铆. No hay que olvidar que Hait铆 posee litio, tierras raras y titanio.

Muchas veces se habla de que el Estado haitiano es 芦fallido禄. Si es cierto, es porque as铆 lo quisieron EEUU, Francia y Canad谩, potencias colonizadoras e interventoras. Esta tesis con dejo racista, se vuelve a esgrimir para justificar m谩s tropas invasoras.

Mo茂se pretend铆a reelegirse con un pueblo en contra y parte de las bandas mafiosas en contra, lo cual no era viable. Con gobernabilidad en riesgo, el r茅gimen se sosten铆a mientras EEUU y otras potencias no decidieran reemplazarlo. Pareciera que lleg贸 el momento de hacerlo.

CLAE / La Haine