De parte de Avispa Midia March 30, 2023 563 puntos de vista

En portada: Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, se movilizaron a las afueras de la Casa de Justicia, en Cholula, para exigir un alto a la criminalizaci贸n contra el defensor del r铆o Metlapanapa.

La Comisi贸n Estatal del Agua de Puebla (CEA) concedi贸, en audiencia realizada ayer mi茅rcoles (29) en la Casa de Justicia de San Andr茅s Cholula, el 鈥減erd贸n鈥 por dos de los tres cargos que levant贸 en 2020 contra el ind铆gena n谩huatl Miguel L贸pez Vega, defensor del r铆o Metlapanapa. El r铆o es amenazado por la contaminaci贸n de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.

Los cargos son consecuencia de manifestaciones de la comunidad de Santa Mar铆a Zacatepec, en 2019, contrarias a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del parque industrial, obra que est谩 siendo investigada por la Fiscal铆a Anticorrupci贸n por desv铆o de recursos.

Los dos cargos 鈥減erdonados鈥 fueron: oposici贸n a ejecuci贸n de una obra p煤blica y ataques a la seguridad en los medios de transporte. 鈥淒icen ellos que me perdonan, como si yo fuera un delincuente (鈥). No es que esta dependencia (la casa de justicia), un monumento a la corrupci贸n, est茅 apoy谩ndonos como pueblos originarios (鈥), mas bien fue la forma que encontraron de desistir, porque no encontraron pruebas de que somos criminales鈥, declar贸 L贸pez Vega, que es concejal del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-PMT).

Miguel L贸pez Vega, defensor del r铆o Metlapanapa

La defensa no pidi贸 perd贸n, sostiene el abogado de L贸pez Vega, Juan Carlos Flores Sol铆s. La CEA declar贸 perd贸n y 鈥渟iquiera nos dejaron margen para decir cualquier cosa, si acept谩ramos o no. Fue la jueza que acept贸 la decisi贸n鈥.

Flores Sol铆s alerta sobre el hecho de que el caso no est谩 totalmente solucionado. El Ministerio P煤blico analizar谩, en un per铆odo de 10 d铆as, el 鈥減erd贸n鈥 que se otorg贸. Solamente despu茅s de este an谩lisis el ind铆gena quedar谩, o no, libre de los dos cargos que lo acusan.

Adem谩s, est谩 el tercer cargo contra L贸pez Vega, ataque a las v铆as de comunicaci贸n. 脡ste 鈥測a no ha sido tocado鈥, y L贸pez Vega sigue teniendo que presentarse peri贸dicamente ante las autoridades judiciales. 鈥淟a Unidad de Medidas Cautelares hace an谩lisis de riesgo que son criminalizadores y con poca 茅tica. Para el d铆a de hoy, este an谩lisis de riesgo que ten铆an para Miguel dec铆a que era de alta peligrosidad鈥, explic贸 el abogado. 鈥淧edimos seguir atentos, seguir empujando para que Miguel tenga completa libertad鈥.

Delito: organizarse

La profesora e investigadora de la Universidad Pedag贸gica Nacional, Magdalena G贸mez, enfatiza que la estrategia del Estado para debilitar los procesos organizativos, en el caso de L贸pez Vega as铆 como en otras partes de M茅xico, es individualizar una acusaci贸n penal con base a hechos que fueron decididos por la comunidad, bajo su derecho a la autodeterminaci贸n.

鈥淓n el d铆a que detuvieron a Miguel, 茅l sal铆a con otros compa帽eros a entregar al gobierno del Estado el documento con los acuerdos de la comunidad en torno al rechazo de ese proyecto que contaminar铆a el r铆o Metlapanapa. Entonces aqu铆 hay una distorsi贸n, una individualizaci贸n de una acusaci贸n a alguien que es representante y parte de la comunidad, pero es la comunidad la que est谩 defendiendo su territorio, su r铆o sus recursos鈥.

Proceso: situaciones 鈥渁t铆picas鈥

La causa penal, la 鈥渃riminalizaci贸n鈥, como define el abogado, deriva de los hechos acontecidos el 30 de octubre del 2019, cuando la Guardia Nacional y la Polic铆a Estatal quisieron reprimir a la comunidad de Santa Mar铆a de Zacatepec, que ha hecho oposici贸n al parque industrial, compuesto por m谩s de 12 empresas, principalmente de los sectores automotriz y textil.

Quienes acusan a L贸pez Vega, cuenta Flores Sol铆s, son trabajadores de las empresas y un trabajador de la Comisi贸n Estatal del Agua, personas que 鈥渢ienen un inter茅s鈥 en este proceso. Acusan al ind铆gena 鈥渕ediante testimonios falsos鈥.

L贸pez Vega fue detenido en enero de 2020, y puesto en libertad condicionada tras una audiencia en la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, realizada el 29 de enero, en la cual se decidi贸 retirar dos de los tres cargos en su contra por 鈥渇alta de elementos suficientes鈥.

Todav铆a quedaba un tercer cargo. La defensa de L贸pez Vega solicit贸 la suspensi贸n condicional del proceso en los a帽os 2021 y 2022. 鈥淗icimos las solicitudes en cuatro ocasiones. Nos llegaron a decir, los encargados de la Unidad de Medidas Cautelares, que aunque lo solicit谩ramos cien veces, cien veces los iban a negar porque era un orden de arriba. Al denunciar eso ante la Comisi贸n Estatal de Derechos Humanos y p煤blicamente, ante una rueda de prensa, se gener贸 una mayor molestia por parte de las autoridades de la Comisi贸n Estatal del Agua鈥, recuerda.

En una 鈥渟ituaci贸n totalmente at铆pica鈥, en enero de 2021, la Comisi贸n Estatal de Agua y Saneamiento present贸 un recurso de apelaci贸n, bajo el argumento de que no hab铆a sido informada de la audiencia del 29 de enero de 2020, en la cual se liber贸 el ind铆gena de dos de los tres cargos. La apelaci贸n result贸 en la decisi贸n del 16 de marzo de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Puebla de revocar la decisi贸n del 29 de enero de 2020 y citar a una nueva audiencia para el 29 de marzo de 2023.

鈥淚nsisto que es un absurdo que la Comisi贸n Estatal del Agua dijera que no sab铆a que Miguel hab铆a salido libre. Tambi茅n reitero que, en esta situaci贸n at铆pica, hubo una audiencia el 10 de septiembre del 2022 donde estaba la Comisi贸n Estatal del Agua. Ah铆 mismo se mencion贸鈥 la situaci贸n, explica el abogado.

Est谩 claro que la 鈥渋ntenci贸n del gobierno del Estado era volver a encarcelar a Miguel por el delito de estarse organizando, por el delito de mantenernos unidos como pueblos鈥, agrega Flores Sol铆s.