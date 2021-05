Lxs compis del grupo de Tarragona, La Corda, han publicado recientemente una actualizaci贸n de la situaci贸n de David Rojas Fern谩ndez, preso en lucha en la c谩rcel de Zuera. Parece ser que el compa帽ero sigue teniendo problemas con la correspondencia, al igual que Ricardo Diaz Moreno, incorporado recientemente a la propuesta de lucha colectiva, que no recibi贸 ninguna de las cartas que se le mandaron cuando se encontraba, precisamente, en esta prisi贸n. Como se dice en la publicaci贸n, no es la primera ni la seguna vez que personas presas en Zuera dejan de recibir correspondencia sin aparente motivo, o no les llega parte de les cosas enviadas, sin que desde el centro se de nunca ninguna clase de explicaci贸n m谩s que decir que all铆 芦se entregan todas las cartas禄. David ha salido de cunda direcci贸n Villena (Alicante) por un juicio que tiene pendiente, aunque est谩 previsto que en unas semanas regresa a la prisi贸n de Zuera. El cartel de arriba corresponde a un taller de carteo a presxs que realiz贸 la CNT-AIT Granada el pasado 11 de mayo.

El compa帽ero sigue en primer grado, aunque por reformas en los m贸dulos de aislamiento, los compas que se encuentran chapados han sido movidos en un m贸dulo de segundo grado, aunque obviamente separados del resto. Eso significa que siguen en las mismas condiciones que antes -sin actividades, con 4cuatro horas de patio y con contacto con un grupo reducido de presos-, el 煤nico cambio es que ahora tienen acceso a un patio de mayores dimensiones.

David sale ma帽ana a primera hora direcci贸n Madrid, y de all铆 hacia Villena (Alicante). El motivo es que el d铆a 1 de junio tiene un juicio en Valencia. El 煤ltimo juicio que tiene pendiente. Despu茅s de esto ser谩 devuelto a Zuera. Desde la junta de tratamiento y por parte de la trabajadora social, educadora y dem谩s, le dijeron que se lo llevar铆an de cunda, y as铆 se lo comunic贸 a su familia. Cuando ya estaba mentalizado con esto, hace unos d铆as le dijeron que al final se lo llevaban, sin darle una explicaci贸n congruente.

Nos comenta que, de nuevo, est谩 teniendo problemas con el correo. Que lleva semanas sin apenas recibir correspondencia, y que compa帽eros de Valencia le dijeron que les fueron devueltas varias cartas suyas, y en el sobre marcaba que 鈥渘o constaba鈥 en la prisi贸n, cosa que es falsa. David nos comenta que publiquemos este hecho, y que si alguien le est谩 escribiendo -de dentro o de fuera- y no recibe contestaci贸n no es porqu茅 茅l no est茅 respondiendo, sino porqu茅 no le est谩 llegando nada. Este tema empieza a preocuparle y le hace sentir mas aislado. No es la primera vez que este compa帽ero, y otras personas que han estado en la prisi贸n de Zuera, han tenido problemas con la recepci贸n del correo. Se ha comprobado de primera mano en anteriores ocasiones que muchas cartas no son entregadas, aunque la prisi贸n siempre hecha balones fuera, se pone a la defensiva y acaba culpando a Correos. David tambi茅n nos confirma que Ricardo D铆az Moreno, participante reciente de la propuesta de lucha colectiva, no lleg贸 a recibir -antes de que se lo llevaran de cunda- ninguna de las cartas que se le mandaron. En relaci贸n a Ricardo, nos lleg贸 devuelta una carta donde pon铆a en el sobre, por parte de lxs carcelerxs, que se lo hab铆an llevado de cunda, pero el destino era confuso, ya que pon铆a 鈥淰illanubla-Asturias鈥, cuando Villanubla se encuentra en Valladolid. No sabemos pues si est谩 en Villanubla (Valladolid) o en Asturias (Villabona).

Publicamos aqu铆 unas lineas de David. Y os animamos a escribirle, aunque no va a regresar a Zuera hasta dentro de unas semanas.

Aislamiento de Zuera, mayo, 2021

(鈥) De 3 o 4 cartas semanales no estoy recibiendo ninguna, de ning煤n colectivo ni de ning煤n compa con los que me escrib铆a. Ya estoy cansado de este juego de las cartas. Lo mismo que las videollamadas, que me las dan cuando quieren y no cuando me toca. No estoy haciendo todas las que me corresponden. Es que al final la voy a liar. A lo mejor es lo que est谩n esperando, pero es que a uno se le acaba la paciencia.

(鈥) Con el tema de la cunda lo mismo. Semanas que me est谩n diciendo que me voy de cunda seguro, incluso me dicen los sitios donde probablemente voy a terminar. Os lo digo a vosotrxs, a todo el mundo, a mi familia, me despido de la gente y me mentalizo. Nos lo dijeron a varios, uno de ellos Ricardo, que como sab茅is ya se lo llevaron. Y as铆 semanas, esperando una cunda, pensando donde les va a dar la gana de llevarme. Se llevaron a todos a quienes les dijeron que se iban de conducci贸n. Menos a m铆. Y ahora me dicen que no, que 鈥渁l final鈥 me quedo aqu铆.

(鈥) Yo no voy a dejar de quejarme y denunciar estas cosas. La incertidumbre en la que nos hacen vivir, los juegos que se traen para joder al personal.

(鈥) Por favor, no dejes de escribirme, no dej茅is de escribirme. Ya os ir茅 diciendo qu茅 recibo y que no. Un abrazo para ti y lxs dem谩s. Gracias por estar ah铆.

David