Acepto su blanco premio s贸lo a condici贸n que ustedes reconozcan en p煤blico que con un Premio Nobel dado a un negrito no se est谩 resarciendo la infamia hist贸rica

Recreaci贸n de lo que podr铆a haber sido un discurso que evoca a los pronunciados por los grandes revolucionarios africanos del siglo XX.

Como no s茅 mucho de formalidades 鈥搉i pretendo saberlo鈥 saludo y agradezco por igual a todas y todos los presentes. Es para m铆 un honor estar hoy aqu铆, delante de tanta gente distinguida, sabiendo que el mundo entero est谩 viendo esta ceremonia. Espero, por tanto, no defraudar a nadie con estas humildes y breves palabras que, por fuerza, debo pronunciar. Si defraudo, espero que no sea demasiado. Y en el peor de los casos, si defraudo demasiado, espero sepan perdonarme. Por 煤ltimo, el Premio est谩 ya otorgado, y eso demostrar铆a que fue un error conced茅rmelo, como yo efectivamente pienso.

No s茅 si en verdad me merezco tan alto galard贸n. En lo personal, creo que no. Me atrevo a pensar, incluso, que efectivamente fue una equivocaci贸n. Yo, como tantas veces lo he dicho, no soy un escritor; muchos menos, un escritor genial que se merezca esta distinci贸n.

Quiero empezar mi discurso excus谩ndome si no puedo expresarme con toda la soltura y belleza que se esperar铆a lo haga un Premio Nobel de Literatura. Sucede que mi lengua materna no es el ingl茅s, sino el suahili, idioma que habl茅 toda mi vida con mucha mayor propiedad, desde mi aldea natal en la selva hasta el d铆a de hoy. Si he escrito en la lengua de Shakespeare 鈥揷on todo el perd贸n de los cl谩sicos puristas brit谩nicos鈥 eso se debe a la herencia que la Reina de los Mares nos legara, a partir de la intromisi贸n que tuvo en nuestro continente.

驴Ustedes se imaginan a la Reina de Inglaterra o al Presidente de la C谩mara de los Lores hablando suahili? Yo, realmente, no. 驴Y por qu茅 yo tengo que hablar en ingl茅s? 驴Por qu茅 hoy tengo que llevar este 鈥損erd贸nenme por el ep铆teto鈥 est煤pido traje negro y este 鈥損ara mi gusto al menos鈥 rid铆culo mo帽o? 驴Usar铆a el Primer Ministro brit谩nico nuestros trajes t铆picos para alguna de nuestras ceremonias?

De todos modos, no quiero insistir con esta cuesti贸n de las presentaciones: hablo en ingl茅s, pobremente quiz谩, y uso un traje que me resulta inc贸modo. Pero no deseo extenderme en este aspecto sino excusarme, en segundo t茅rmino, por mi falta de informaci贸n. No podr铆a, ni remotamente, lucirme con una parafernalia de datos sobre la historia y la situaci贸n actual de mi pa铆s: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 鈥搈i raza, mi continente鈥 como lo hiciera en una ceremonia similar mi 鈥搈e provoca cierto nerviosismo pronunciar la palabra鈥 鈥渃olega鈥, el tambi茅n galardonado con este premio, el latinoamericano Garc铆a M谩rquez.

En ocasi贸n de recibir su premio, aqu铆 mismo, hace ya a帽os, asombr贸 a todos con una pieza oratoria tan llena de datos, tan rica en informaci贸n, que creo le podr铆a valer, ella misma, otro premio. No, yo no dispongo de todo ese saber. S茅 que vengo de un lugar pobre, uno de los lugares m谩s pobres del planeta, con m谩s hambre que otra cosa, pero no podr铆a abundar en precisiones al respecto. Ah铆 est谩n los informes de Naciones Unidas para eso.

Cr茅anme: no soy escritor, no me tengo por tal. Fui en mis a帽os juveniles, igual que otro colega, tambi茅n ganador del Nobel 鈥揝aramago, el vate portugu茅s鈥 cerrajero. Si fuera un l铆rico, un exquisito maestro de las letras como lo es 茅l, podr铆a decir que ese juvenil oficio me permiti贸, a帽os despu茅s, abrir los cerrojos del esp铆ritu humano. Pero no, los defraudo. Creo que sigo siendo, de alma, m谩s cerrajero 鈥搚 mec谩nico de autom贸viles, y maestro rural, como tambi茅n lo he sido鈥 que escritor.

Llegu茅 a la literatura casi fortuitamente, nunca me prepar茅 para eso. No estudi茅 formalmente nunca nada ligado a las bellas artes, no asist铆 a taller literario alguno. Lamento decepcionarlos si esperaban otra cosa. Empec茅 a escribir casi como una necesidad visceral: no pod铆a quedarme callado ante las calamidades que a diario ve铆a en mi pa铆s, la miseria, la injusticia. Era tan horripilante todo eso 鈥搚 sigue si茅ndolo, sin dudas鈥 que me pareci贸 necesario dejar constancia ante la historia de tanta monstruosidad. 驴Por qu茅 los negros sufrimos tanto? Como no ten铆a c谩mara fotogr谩fica ni tel茅fono celular para tomar fotos, y mucho menos como no pod铆a plasmarlo en una pel铆cula, pens茅 que ten铆a que escribir sobre esa realidad. De haber tenido habilidades pl谩sticas, se los aseguro, hubiera pintado; de m谩s est谩 decir que no las tengo.

Como ven, entonces, no soy un inspirado por las Musas. 驴Los sigo defraudando? Simplemente me limit茅 a poner en un papel 鈥搇es aclaro que jam谩s he usado una computadora para escribir鈥 lo que sent铆a sobre lo que ve铆a a diario. 驴Ustedes saben lo que es comer cada dos d铆as鈥 con buena suerte, claro? No pretendo en absoluto ser melodram谩tico y contarles las infamias m谩s grandes que se puedan imaginar buscando conmoverlos y hacerles derramar una l谩grima. Creo que eso es una inmoral pornograf铆a de la miseria. Si quieren conmoverse, visiten los lugares de donde yo vengo, y que me inspiraron a escribir aquello por lo que hoy me premian.

Insisto: no s茅 si soy merecedor de esta tan distinguida presea. No soy un escritor bello 鈥搉o estoy hablando de 鈥渕i鈥 belleza; me considero m谩s bien feo, de verdad. No soy un estilista, un sutil y delicado rapsoda, un mago de las palabras. Hay much铆simos que as铆 han entendido la literatura鈥 y yo tambi茅n, en definitiva, creo que eso es el arte literario. Pero yo no soy de esos. Soy m谩s bien r煤stico, torpe incluso. No pinto bellezas; hablo, simplemente, de la sufrida vida de mi gente, de mi sufrida vida.

Intuyo que se me confiere ahora este premio con un valor simb贸lico: un negro 鈥撀n negro!鈥 de uno de los pa铆ses m谩s pobres que hay. 驴No se trata de una compensaci贸n, una forma de resarcimiento? Los que han le铆do mi obra 鈥搎ue por cierto no son muchos鈥 saben que no soy un elegante maestro del lenguaje. 驴Por qu茅, entonces, este galard贸n? Lo agradezco, claro, no dejo de estar contento; creo que es importante aceptarlo, justamente porque soy un negro de un pa铆s extremadamente pobre. 驴Pero no es un poco tard铆o el reconocimiento?

Les aseguro que no soy un resentido contra los blancos. Aunque no les interese saberlo 鈥搉adie me lo est谩 preguntando鈥 uno de mis mejores amigos en mi pa铆s es un blanco. Ustedes, los aqu铆 presentes, la reina de Suecia, toda esta gente importante y acostumbrada a llevar estos trajes que a m铆 me parecen camisas de fuerza pero que, para ustedes, son algo de lo m谩s cotidiano, todos ustedes no son los responsables directos de nuestras infinitas penurias, como negros y como pobres. 驴O si?

驴Qui茅n es el culpable, entonces? En lo que hoy d铆a es Tanzania se sabe que apareci贸 el primer ser humano de la historia, hace varios millones de a帽os, y de all铆 se desplaz贸 por todo el planeta. Por lo que, perm铆taseme decirlo as铆, los blancos, rubios y de ojos celestes actuales son negros deste帽idos. 驴Por qu茅 quedamos tan atrasados? 驴Por qu茅 hemos debido sufrir tantas tropel铆as? 驴Ustedes se imaginan Europa repartida desde un escritorio, o debajo de un 谩rbol, en una reuni贸n de los jefes africanos? La Conferencia de Berl铆n no fue un chiste, un invento, una quimera. Ah铆 repartieron mi continente, mi gente, mis recursos, como ni帽os que reparten un pastel. 驴Lo sab铆an, verdad? El 26 de febrero de 1885, en Berl铆n, Alemania, 14 varones representantes de otros tantos pa铆ses 鈥搉inguno africano, valga aclarar鈥, y presididos por el canciller teut贸n von Bismarck, sentados frente a un mapa del 脕frica jugaron a repartirse el continente.

Ustedes, se los digo con todo coraz贸n, ustedes no son los responsables. Ustedes heredaron esa historia. Ustedes son blancos, ricos, que no saben nada de lo que es el hambre, y que hoy 鈥撀u茅 bueno que as铆 sea!鈥 pueden tener un poco de conciencia, de verg眉enza mejor dicho, y pensar en promover un s铆mbolo como lo que en estos momentos se est谩 consumando en esta sala: reconocer la monstruosidad que sus antepasados cometieron premiando, quiz谩 inmerecidamente, a un negro, con un preciado trofeo internacional.

Yo se los agradezco, muy hondamente, con toda mi alma. Pero vuelvo a decirles lo mismo: quiz谩 no soy merecedor a esto en tanto escritor. Quiz谩, s铆, en tanto negro, en tanto pobre. Hasta ahora he sobrevivido muy magramente, con trabajitos informales o con sueldos del Estado. Ya se imaginan entonces c贸mo puedo haber sobrevivido. Nunca viv铆 como escritor. Quiz谩 ahora, devenido Premio Nobel, mi suerte cambie. No me atrever铆a a decir: mi pr贸xima 鈥渂uena suerte鈥; simplemente una suerte distinta.

Quiz谩, como dijo otro colega 鈥搚a le perd铆 el miedo a esta palabra, ya empez贸 a gustarme鈥, el igualmente laureado con el Nobel, sobreviviente a los campos de concentraci贸n, y s铆mbolo tambi茅n, el h煤ngaro Kert茅sz, una vez obtenido ese galard贸n conoci贸 la tercera dictadura, luego de la nazi y la bolchevique: la dictadura del dinero 鈥搇a menos inc贸moda, se apresur贸 a aclarar. Tal vez eso me suceda: ahora llegar谩n los laureles, los reflectores de la prensa, los amigos que son como sombras: aquellos que lo siguen a uno solamente porque hay sol. Tal vez 鈥搚o dir铆a que casi con seguridad as铆 suceder谩鈥 me atosiguen con conferencias y presentaciones p煤blicas. 隆Yo, un modesto cerrajero y maestro de escuela! 驴No es un poco desproporcionado todo esto? 驴Qu茅 podr铆a transmitirles yo?

Probablemente ustedes esperaban un brillante intelectual, un experto en cuestiones literarias, un profundo pensador. Pues no. D茅jenme decirles que no soy eso; aunque quisiera, no podr铆a serlo 鈥搚 sigo decepcion谩ndolos. Por otro lado 鈥揳claraci贸n importante鈥 no quiero serlo tampoco. Ahora ocupo un cargo medio en el Ministerio de Educaci贸n de Tanzania. No s茅 si realmente hago bien lo que hago, pero al menos creo mucho en lo que llevo a cabo. En mi pa铆s alrededor del 30 por ciento de la poblaci贸n no sabe leer ni escribir 鈥揺so se ve mucho m谩s a煤n en las mujeres. Por eso, les dec铆a, desde el Ministerio tenemos tanto que hacer por delante.

Imag铆nense: en un pa铆s de analfabetos, donde llegar a la escuela secundaria ya es muy dif铆cil, y la Universidad es casi un lujo inaudito, 驴a qui茅n le pueden importar unos cuantos cuentos sobre la miseria diaria? All铆 la miseria se vive d铆a a d铆a, hora a hora, no es necesario leerla en un libro.

Por todo eso creo que es algo desmedido estar recibiendo el Premio Nobel hoy aqu铆. Podr铆a no aceptarlo, como en su momento hizo Jean-Paul Sartre. Pero, en realidad, no me parece lo mejor proceder as铆. Lo acepto, siempre con la idea que no lo merezco, que hay mejores escritores que yo 鈥搚 lo digo muy sinceramente; yo soy un simple juglar popular que habla de las cosas cotidianas, de la miseria cotidiana. Pero lo acepto justamente por el valor de s铆mbolo que entiendo conlleva. Lo acepto, con una condici贸n: que los aqu铆 presentes tomen todos 鈥搚o ya lo tom茅鈥 el genuino compromiso de revertir la situaci贸n que vive el 脕frica.

S铆, as铆 como oyen. 驴Los decepciono? 驴No se esperaban esto? Bueno, perdonen, pero creo que no estoy pidiendo nada fuera de lugar. 驴En nombre de qu茅 derecho mi poblaci贸n, mis hermanos, fueron convertidos en esclavos? 驴Con qu茅 derecho nos han saqueado hist贸ricamente como lo han hecho las potencias occidentales? 驴Por qu茅 estamos condenados a ser los vencidos, los olvidados, los marginales, los miserables? 驴Por qu茅 tenemos que vivir de las infames limosnas de la caridad internacional, siempre deficientes, siempre a destiempo? 驴Con qu茅 derecho se nos quiere hacer pagar una inmoral, insoportable y nefasta deuda externa que ning煤n habitante del 脕frica ha contra铆do directamente? 驴C贸mo olvidar los siglos de explotaci贸n, de ignominia, de degradaci贸n que nos toc贸 soportar, solo por ser negros? 驴Por qu茅 estamos condenados a soportar una enfermedad como el VIH-SIDA, guerras fratricidas que nos inventan desde fuera de nuestras fronteras, saqueo inmisericorde de nuestros recursos?

驴Y si fuera cierto que pedimos que, a partir de ahora, la monarca del Reino Unido de Gran Breta帽a y la Irlanda del Norte 鈥搚 por qu茅 no tambi茅n sus s煤bditos鈥 hablen idioma suahili? 驴Y por qu茅 tenemos que aceptar tomar Coca Cola y comer Mc Donald鈥檚? 驴Acaso no tenemos comidas decentes en nuestros pueblos? 驴Con qu茅 derecho se considera que 鈥渓a cultura鈥 debe tener por s铆mbolo un Parten贸n griego 鈥揷omo es la representaci贸n de la UNESCO鈥 y no, por ejemplo, uno de nuestros boh铆os? 驴Qui茅n nos ha hecho creer que los blancos son m谩s 鈥渃ultos鈥 que los negros? 驴Por qu茅 los negros estamos condenados, si bien nos va, a ser deportistas profesionales? 鈥搇os gladiadores modernos para el circo contempor谩neo. 驴Acaso los negros no podemos ser m谩s que delincuentes cuando habitamos en el mundo de los blancos? 驴Es ese nuestro destino? 驴Inmigrantes ilegales, ladrones, barrios marginales?

Acepto su blanco premio, se帽oras y se帽ores, s贸lo a condici贸n que ustedes reconozcan en p煤blico, aqu铆, delante de todas estas c谩maras de televisi贸n, que con un Premio Nobel dado a un negrito no se est谩 resarciendo una mierda la infamia hist贸rica, el despojo descomunal y la injusticia infinita que se ha cometido en contra de nuestros pueblos.

Acepto este blanco premio, no dir茅 manchado de sangre, pero s铆 condicionado por sus asquerosos billetes de bancos occidentales, s贸lo a condici贸n que quede claro que esto es un inicio 鈥揳lgo payasesco por cierto鈥 de un proceso de reparaci贸n que debe llevar a帽os, siglos quiz谩. 驴Qui茅n nos va a devolver los bosques desaparecidos? 驴Qui茅n, c贸mo y cu谩ndo va a pedirnos perd贸n por la esclavitud a que nos forzaron? 驴Creen ustedes, por casualidad, que este premio remedia algo? 隆Ni mierda! Pero lo acepto de todos modos. Muchas gracias.

