Incremento salarial voluntario del 2.5%

-English version below-

Buenas tardes compa帽eros y compa帽eras,

Esperamos que se encuentren bien. Les traemos informaci贸n al respecto del reciente anuncio hecho por la empresa sobre una subida electiva del 2.5% de nuestros salarios. Lean con atenci贸n y no duden en contactarnos si surgen preguntas al leer este comunicado.

Good afternoon colleagues,

We hope everyone is good. We bring you information regarding the recent announcement made by the company about an elective increase in our salaries of 2.5%. Please read carefully and do not hesitate to contact us if you have any questions when reading this announcement.

Cheers,

Fabrizio Mas, CGT representative

Pablo Olivares, CGT representative

David Gal谩n, CGT representative

Edgar Barrachina, CGT representative

