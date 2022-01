–

De parte de ANRed January 31, 2022 65 puntos de vista

El presidente envi贸 los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias del Congreso. Ratific贸 la profundizaci贸n de actividades impulsadas por corporaciones del agro y el litio, y no incluy贸 los proyectos de acceso a la tierra para productores familiares ni la protecci贸n de los humedales. Silencios c贸mplices, derechos humanos selectivos y un Ministerio de Ambiente al servicio del modelo extractivo. Por Dar铆o Aranda (Agencia Tierra Viva).

鈥淨uiero ser el presidente que escucha, el del di谩logo y convocarlos a que si alguna vez sienten que me desv铆o en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo鈥, pidi贸 Alberto Fern谩ndez en su discurso de asunci贸n, el 10 de diciembre de 2019.

Masivas marchas en Mendoza en 2019, en Chubut en 2020 y en 2021, acampes frente al Congreso Nacional durante el a帽o pasado y las movilizaciones en Mar del Plata en el inicio de este 2022. Son algunos de los ejemplos de poblaciones y organizaciones en la calle, que 鈥攃on gran conocimiento y experiencia sobre sus hombros鈥 ratifican que el extractivismo no contribuye al desarrollo del pa铆s y que, incluso, es una de las claves para la dependencia, el atraso y la pobreza.

Lejos de escuchar, el gobierno nacional insiste en la v铆a extractiva para 鈥渟alir de la crisis鈥.

El llamado a sesiones extraordinarias ratifica el intento de profundizaci贸n del modelo de agronegocio y la megaminer铆a de litio. Los nombres de los proyectos son una muestra de cinismo: 鈥R茅gimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo,Sustentable y Exportador鈥 y 鈥淧romoci贸n de la Electromovilidad鈥. En ambos casos, se trata de pol铆ticas para facilitar el avance del modelo transg茅nico y la falsa 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 (con el trasfondo de la explotaci贸n de salares en Jujuy, Salta y Catamarca).

Como muestra de la alianza establecida, el proyecto del agronegocio est谩 impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un espacio nacido en 2020, que re煤ne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio: todas las grandes empresas de transg茅nicos y agrot贸xicos (representadas en las c谩maras corporativas Casafe, Asociaci贸n de Semilleras Argentina y Acsoja), las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y C贸rdoba, entre otras), la C谩mara de Biocombustibles (Carbio), la C谩mara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la C谩mara de Puertos Privados, entre otros.

Por contraposici贸n, el gobierno nacional volvi贸 a dejar de lado dos proyectos de ley imprescindibles para los sectores populares del campo y de quienes padecen el extractivismo: los proyectos de acceso a la tierra para productores familiares y la protecci贸n de humedales.

Aunque en Argentina el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 por ciento de la tierra (mientras que el 55 por ciento de las chacras 鈥攍as m谩s peque帽as鈥 tiene solo el dos por ciento de la tierra), ning煤n Gobierno se anima a dar ese debate. Por otro lado, durante el 2020 y s贸lo en el Delta del Paran谩, se incendiaron 300.000 hect谩reas. Como sucedi贸 con el gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fern谩ndez decidi贸 que el tema no se debate en el Congreso Nacional. Un nuevo triunfo para el lobby del agro y de las mineras de litio, sectores que explotan (y arrasan) los humedales.

Derechos Humanos, complicidades y silencios frente al extractivismo

Hijo de desaparecidos, siempre atento para denunciar la violaci贸n de derechos humanos de la dictadura c铆vico-militar, Juan Cabandi茅 ser谩 recordado como el ministro de Ambiente que aval贸 (y defendi贸) el avance petrolero en el Mar Argentino. Tan ins贸lito como imaginar que un Ministro de Salud que justifique a la industria tabacalera.

El ministro Cabandi茅, en el programa 芦Fuego Amigo禄 de Canal 9, sincer贸 la relaci贸n entre extractivismo, deuda externa y Fondo Monetario Internacional: 鈥淨ueremos canjear deuda por acci贸n ambiental. Porque conseguir d贸lares, para el vencimiento de deuda, no podemos hacerlo sin contaminar鈥.

El extractivismo y la violaci贸n de derechos humanos est谩n directamente relacionados. Las represiones en Chubut y Catamarca, y la violencia (incluidos asesinatos) contra pueblos originarios y campesinos son solo algunos ejemplos. Pero los derechos humanos selectivos le calzan bien al Gobierno y a los sectores progresistas que lo apoyan.

En el accionar extractivo, el peronismo gobernante act煤a de id茅ntica forma a lo que hizo (y podr铆a seguir haciendo) el macrismo o cualquier otro gobierno neoliberal. No hay grieta en el apoyar al agronegocio, la megaminer铆a y la explotaci贸n petrolera. Tampoco hay grieta en los grandes medios de comunicaci贸n, que cuentan con generosa pauta de empresas y de las arcas estatales.

鈥淓sas criticas le hacen el juego a la derecha鈥, se escuch贸 en reiteradas oportunidades durante el gobierno de Cristina Fern谩ndez de Kirchner, mientras la presidenta se reun铆a con Barrick Gold, firmaba acuerdos con Chevr贸n y celebraba nuevas f谩bricas de Monsanto. D铆as en los que algunas organizaciones campesinas e ind铆genas, con larga trayectoria de lucha, se transformaron en aplaudidoras del gobierno de entonces. Volvieron reci茅n a las calles durante la gesti贸n de Mauricio Macri y retomaron el silencio con Alberto Fern谩ndez.

Es dif铆cil encontrarlos en marchas y reclamos, es m谩s f谩cil ubicarlos en despachos oficiales, incluso con referentes de anta帽o hoy transformados en funcionarios en Secretar铆as y Direcciones del gobierno nacional. A煤n si tuvieran buenas intenciones (en esos cargos de gobierno), no se puede ocultar que desde esas funciones de gobierno se administra la pobreza y no se gestan las transformaciones estructurales que necesitan los sectores populares.

Mientras un Gobierno que se dice 鈥渘acional y popular鈥 avanza con la explotaci贸n de los bienes comunes, no se entiende el silencio de las organizaciones que sufren esas actividades en su territorios y en sus cuerpos. Luego de tres d茅cadas de extractivismo neoliberal y una pobreza del 40 por ciento, ya no es necesario discutir qui茅n le 鈥渉ace el juego de la derecha鈥: se trata de no ser c贸mplices de pol铆ticas de Estado que profundizan la pobreza, la contaminaci贸n y la violaci贸n de los derechos humanos.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/indiferente-a-los-reclamos-populares-el-gobierno-insiste-con-mas-extractivismo/