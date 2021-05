–

De parte de Pozol May 19, 2021 88 puntos de vista

Acteal, Chiapas. 19 de Mayo de 2021. La Organización Sociedad Civil las Abejas, no han claudicado en el prpopósito de retorno de sus integrantes a la comunidad de Río Jordán, dirigiéndose desde el diálogo y hacia el acuerdo con las autoridades y ex autoridades de Rio Jordán, tal y como defiende la organización desde los modos de Lucha No Violenta para la construcción de la paz, el Lekil Chapanel (justicia verdadera), el autogobierno y la defensa del territorio.

Mañana desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, casa de la Memoria y la esperanza, retornan las seis familias a sus hogares en Rio Jordán. Después de un año y nueve meses de haber sido expulsados violentamente de su comunidad, y de haber sufrido cortes de luz y de agua, así como, el derrumbe y saqueo de sus viviendas “por negarse a aceptar cargos que no son comunitarios y no aceptar una obra de drenaje”. “Fue así que su opción a la resistencia de nuestros compañeros y compañeras del barrio Río Jordán, miembros de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, les fueron destruidas sus casas y pertenencias”.

Las familias en resistencia, integrantes de Las Abejas, regresarán acompañadas por la mesa directiva de la organización, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, la caravana de apoyo formada por la sociedad civil y medios de comunicación libres y no tan libres.

Un año y nueve meses de desplazamiento forzado bastó para dejar consigo la pérdida de dos “hermanitas”. El 26 de febrero de 2020 falleció Angélica Jiménez Ramírez, “una bebé de 11 meses, después que sus papás junto con las autoridades y hermanas y hermanos solidarios lucharon para salvarle la vida”. El pasado 1 de mayo falleció “la pequeña niña María del Carmen, no cabe duda que muere en el marco de desplazamiento forzado, muere en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en un México en donde no se garantizan los derechos y la vida de las niñas y niños.”

En la región siguen siendo considerables las violencias y las violaciones hacia los derechos de los pueblos originarios en resistencia y lucha por la defensa de la vida. Desde Acteal, casa de la memoria y la esperanza, la luz no perece; resiste y camina hacia otros mundos posibles.

Texto: ¡Compas Arriba!

Información relacionada:

https://acteal.blogspot.com/2021/04/

https://acteal.blogspot.com/2020/02/fallecimiento-de-una-hermanita.html

https://acteal.blogspot.com/2021/