–

De parte de Avispa Midia April 12, 2022 212 puntos de vista

Portada: Midia Ninja

Mas de 7 mil indígenas de 200 pueblos de todas las regiones de Brasil se encuentran manifestándose en defensa de la demarcación de sus territorios y contra la agenda anti indígena del gobierno brasileño y el congreso.

Desde el pasado lunes (4), además de las protestas que se han apoderado de las calles de Brasilia, también se han realizado eventos culturales y foros en el marco del denominado Campamento Terra Livre 2022, el cual concluirá hasta el próximo jueves (14).

En el primer día del campamento, Sônia Guajajara, coordinadora ejecutiva de la Apib, declaró durante una conferencia de prensa que los pueblos se preparan para volver en junio a la capital, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgue el denominado “marco temporal”, cuya sentencia, en suspenso desde septiembre del 2021, definirá el futuro de las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil.

Te puede interesar: Brasil: Pueblos denuncian ataques y violación de derechos; llaman a boicot

La Apib destaca que el argumento del marco temporal restringe el derecho de las comunidades a las tierras que tradicionalmente ocupan y es repudiada por los pueblos indígenas, que la señalan como inconstitucional.

Foto: Marina Oliveira (Cimi)

Las acciones del Campamento, consideradas las mayores movilizaciones indígenas en Brasil, tienen lugar al mismo tiempo que el congreso brasileño vota proyectos que violan los derechos de los pueblos indígenas.

El llamado “Paquete de Destrucción”, por ejemplo, incluye en la agenda, además del marco temporal, la legalización de la minería en los territorios, la flexibilización de las leyes medioambientales y la regularización del acaparamiento de tierras.

Por ello, la primera marcha multitudinaria del pasado miércoles (6) tuvo como destino final el Congreso Nacional, donde se contemplan estas propuestas legislativas que violan los derechos de los pueblos indígenas. Estas son el Proyecto de Ley (PL) 191/2020, el cual abre el camino para la explotación de las tierras de estos pueblos, así como el PL 490/2007, que hace inviable en la práctica la demarcación de las tierras indígenas.

El día anterior a la marcha, los pueblos participantes del Campamento lanzaron una carta contra el proyecto que libera la minería sin permitir a los pueblos la decisión final sobre el destino de sus propias tierras. En el documento sostienen que “el actual gobierno quiere promover la especulación inmobiliaria en los territorios indígenas y fomentar la invasión del agronegocio” y piden a los congresistas que detengan el proyecto.

Foto: Giulianne Martins

“Es un proceso criminal, y si el Congreso aprueba [el proyecto de ley 191], tendremos que ir a la Corte Suprema, pedirle a la Corte Suprema que detenga este papel que quiere destruir nuestro futuro, nuestro sueño”, declaró el líder Kayapó, Doto Takak Ire, de la tierra indígena Menkragnoti en los estados de Mato Grosso y Pará.

“Este acto de hoy es muy importante para mostrar a la sociedad brasileña que los pueblos no podrán vivir sin la demarcación de nuestros territorios, porque si no se demarca el territorio, se implementará un proyecto de muerte. La muerte no sólo para nosotros [los pueblos indígenas], sino para todos los brasileños, para todo el planeta”, declaró Agnaldo Francisco, dirigente Pataxó Hã-Hã-Hãe durante la movilización denominada “Demarcación ya”.

Desde la aldea de Teles Pires, en la frontera entre Mato Grosso y Pará, Ediene Munduruku llevó su resistencia a Brasilia y prometió seguir luchando contra los “proyectos de muerte” de la base gobernante.

Foto: Regis Guajajara

“Repudiamos al gobierno genocida de Bolsonaro. Los Munduruku dicen ‘NO’ al PL 191 y ‘NO’ al marco temporal. Resistimos con toda la fuerza de nuestra ascendencia. Estamos aquí para defender nuestras costumbres y derechos. Queremos que nuestros territorios, nuestras vidas y nuestro futuro sean libres. No aceptamos la devastación, la destrucción y no aceptamos más amenazas contra las mujeres indígenas. No matarán nuestras voces, porque somos la resistencia de nuestros territorio”, enfatizó Ediene.