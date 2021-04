–

Las primeras pruebas de tecnolog铆a de intervenci贸n clim谩tica (o geoingenier铆a) en la estratosfera, financiadas por Bill Gates, han tenido que ser suspendidas debido a la presi贸n del pueblo ind铆gena sobre cuyas cabezas habr铆an tenido lugar, los sami (o lapones) del norte de Escandinavia. Es posible que estos test regresen a Estados Unidos.

El Comit茅 Asesor del proyecto ha recomendado la cancelaci贸n del calendario de pruebas que deber铆a implementarse en junio. La decisi贸n se hizo p煤blica el 31 de marzo.

Cuando, en 2010, se dio a conocer que Bill Gates invertir铆a 4,5 millones de d贸lares en investigaciones relacionadas con la geoingenier铆a*, Ken Caldeira, uno de los cient铆ficos encargados del proyecto, declar贸 que ese dinero no ser铆a destinado a experimentos de campo. Pero esa l铆nea roja se atraves贸 cuando el proyecto creci贸 y se traslad贸 a [la Universidad de] Harvard. El Experimento de Perturbaci贸n Estratosf茅rica Controlada, o SCoPEx, tiene planeado liberar alrededor de un kilogramo de carbonato c谩lcico, b谩sicamente polvo calizo, desde una plataforma g贸ndola transportada en un globo a unos 20 kil贸metros de altitud. Las part铆culas cubrir铆an el equivalente a 11 campos de f煤tbol y se experimentar铆a el potencial de este material para bloquear una parte de la radiaci贸n solar y contrarrestar el efecto invernadero de las emisiones de di贸xido de carbono. La prueba que iba a realizarse en junio no liberar铆a ninguna part铆cula y servir铆a para probar las tecnolog铆as de la g贸ndola.

El pasado mes de diciembre, SCoPEx anunci贸 que, a causa de la pandemia, iba a trasladar a Suecia las pruebas del globo-g贸ndola previstas para realizarse en Arizona y Nuevo M茅xico. El nuevo escenario ser铆a el centro de lanzamiento de la Corporaci贸n Espacial Sueca (SSC) situado en Kiruna, cerca del C铆rculo Polar 脕rtico, tierra del pueblo sami. El problema era que nadie hab铆a hablado con los samis, ni con pr谩cticamente nadie en Suecia.

El Consejo Sami, que defiende los derechos de este pueblo desde Noruega hasta Rusia, envi贸 una carta el 24 de febrero al Comit茅 Asesor de SCoPEx en la que no solo se opon铆an al experimento, sino tambi茅n a cualquier investigaci贸n de geoingenier铆a fuera del consenso internacional. Tambi茅n firmaban la carta los l铆deres de la Sociedad Sueca para la Conservaci贸n de la Naturaleza, Amigos de la Tierra-Suecia y Greenpeace-Suecia. Los grupos ecologistas ya hab铆an criticado el proyecto con anterioridad.

Los samis tienen motivos para preocuparse por lo que vuela sobre sus cabezas. Los vientos procedentes del desastre nuclear de Chern贸bil llevaron la radiaci贸n hasta sus aldeas y los terrenos de pastoreo de los renos. Miles de animales tuvieron que ser sacrificados y, decenios despu茅s, la carne de reno debe seguir someti茅ndose a pruebas de contaminaci贸n radioactiva. Los samis tambi茅n han adoptado una clara postura en relaci贸n con el clima y han convencido al segundo mayor fondo de pensiones noruego para que retiren sus inversiones en combustibles f贸siles. En 2017 acudieron a Standing Rock a apoyar a las tribus amerindias que luchaban contra el gasoducto Dakota que deb铆a atravesar el r铆o Misisipi.

Riesgo moral y de otros tipos

La carta de los samis y de sus aliados resume perfectamente la contradicci贸n fundamental que encierra la investigaci贸n de la Universidad de Harvard y los experimentos de geoingenier铆a en general: instituciones privadas que asumen poderes y toman decisiones con unas consecuencias potenciales tan inmensas que se les debe exigir responsabilidad democr谩tica.

La inyecci贸n de aerosoles en la estratosfera (SAI, por sus siglas en ingl茅s), escriben los samis y los ecologistas, 鈥渃onlleva riesgos de consecuencias catastr贸ficas [鈥 entre los que est谩n su conclusi贸n incontrolada [鈥鈥 (si se interrumpiera, el efecto invernadero del di贸xido de carbono se reanudar铆a y provocar铆a un s煤bito calentamiento, como un yonqui con s铆ndrome de abstinencia鈥) 鈥測 efectos sociopol铆ticos irreversibles que podr铆an poner en peligro los esfuerzos globales necesarios para lograr sociedades de carbono cero鈥. Es decir, la geoingenier铆a proporcionar铆a una excusa para aquellos que se enriquecen con la quema de combustibles f贸siles que incrementa el di贸xido de carbono de la atm贸sfera. Al ofrecer protecci贸n contra los riesgos, se reduce el incentivo para eliminarlos. Es lo que se conoce como riesgo moral. 鈥淧or tanto no existen razones aceptables para permitir que el proyecto SCoPEx siga adelante en Suecia o en cualquier otro lugar鈥.

Alex Lenferma, un climat贸logo sudafricano que escribe para el Carnegie Council, muestra el riesgo moral que entra帽a esta investigaci贸n: 鈥淒avid Keith (una de las cabezas del proyecto de Harvard a quien Gates llam贸 para que le ayudara a distribuir sus fondos de 2010) cuenta que la geoingenier铆a ser铆a muy barata. Seg煤n 茅l, costar铆a tan solo 10.000 millones de d贸lares (al a帽o), el equivalente a una diezmil茅sima parte del PIB global, mientras que sus beneficios podr铆an superar el 1 por ciento del PIB global: un retorno mil veces superior a su coste. Aunque Keith advierte que esta tecnolog铆a no evita la necesidad de reducir emisiones, otros miembros de su equipo no parecen tan convencidos鈥.

鈥淪u colega de Harvard Richard Zeckhauser declara que la `geoingenier铆a solar es la tecnolog铆a m谩s prometedora que tenemos hoy d铆a麓. Es tan prometedora que seg煤n 茅l ser铆a positivo redirigir algunos de los esfuerzos para reducir la emisi贸n de gases de efecto invernadero a la geoingenier铆a, una afirmaci贸n que casi equivale a promover el riesgo moral [鈥鈥.

La investigaci贸n ilustra sobre los peligros de continuar, con el esp铆ritu del Lejano Oeste, las iniciativas independientes que tienen lugar fuera de una estructura de gobernanza global. La liberaci贸n en el hemisferio norte de part铆culas que protejen del sol podr铆a incrementar las sequ铆as en la India y en el Sahel africano, aun en el caso de que beneficiara al clima del norte. Jacob Pasztor, director ejecutivo de la Iniciativa para la Gobernanza de la Geoingenier铆a Clim谩tica Carnegie declar贸 a Carbon Brief: 鈥淪i un pa铆s decidiera poner sus intereses en primer plano 鈥揺s decir, si su presidente pensara que el pa铆s necesita bajar su temperatura y decidiera llevar a cabo ingenier铆a solar a escala regional鈥, las consecuencias podr铆an ser catastr贸ficas en otras partes del mundo鈥.

Keith particip贸 en 2020 en un estudio en el que se subestimaba el peligro. Estudios previos hab铆an mostrado que los escudos solares empeoraban el impacto del clima en m谩s de un 9 por ciento de la superficie de la Tierra. Pero si los escudos buscaban reducir solo la mitad del calentamiento 鈥渁penas aumentar铆an el clima en un 1,3 por ciento de la superficie terrestre鈥, seg煤n otro de los autores, Peter Irvine. 鈥淣uestros resultados sugieren que cuando se utiliza la dosis correcta y a la vez se reducen las emisiones de gases efecto invernadero, la geoingenier铆a de aerosoles en la estratosfera podr铆a ser 煤til para gestionar los impactos del cambio clim谩tico鈥.

鈥淓xiste un potencial real, tal vez un potencial significativo, de reducir los riesgos del cambio clim谩tico este siglo鈥 y mucho鈥, afirm贸 Keith.

Las investigaciones que muestran que la geoingenier铆a puede ser barata, reducir el da帽o clim谩tico y tener un impacto m铆nimo cuando se utiliza 鈥渆n la dosis adecuada鈥 parecen argumentar a su favor. Aunque los cient铆ficos reconocen tener dudas, esa investigaci贸n conlleva cuando menos riesgo moral. Y esto es as铆 especialmente cuando no existe un marco de gobernanza global o de responsabilidad democr谩tica.

Los samis desaf铆an a la Universidad de Harvard

Los samis se dirigieron directamente al Comit茅 Asesor nombrado por Harvard para plantear el tema de la responsabilidad. Vale la pena citarles literalmente: 鈥淓xisten graves problemas en t茅rminos de gobernanza y toma de decisiones en relaci贸n con SCoPEx. Consideramos extraordinario que el proyecto haya ido tan lejos como para establecer un acuerdo con la Corporaci贸n Espacial Sueca (SSC) sobre las pruebas de vuelos sin haber solicitado permiso o entablado ning煤n di谩logo con el gobierno sueco, sus autoridades, la comunidad investigadora sueca, la sociedad civil sueca o el pueblo sami, a pesar de la naturaleza controvertida de SCoPEx [鈥鈥

鈥淓s digno de atenci贸n que la Universidad de Harvard considere razonable que el comit茅 cuyo papel es decidir si este pol茅mico proyecto debe seguir adelante no cuente con ninguna representaci贸n del pa铆s donde se pretende realizar, Suecia, pues est谩 compuesto exclusivamente por ciudadanos o residentes en Estados Unidos. Observamos asimismo que el Comit茅 Asesor 鈥榠ndependiente麓 parece ser extremadamente homog茅neo, no es representativo y ha sido nombrado por la propia universidad, sin incluir en 茅l a los grupos afectados ni a ninguna voz cr铆tica y no estadounidense鈥 (Esta es la lista de sus miembros).

鈥淓l comentario del proyecto SCoPEx sobre el borrador del `Proceso de Participaci贸n麓 elaborado por su Comit茅 Asesor pone de manifiesto los aspectos esenciales y muestra su enfoque problem谩tico respecto a la 茅tica, la responsabilidad y la toma de decisiones. SCoPEx afirma que ning煤n proyecto de investigaci贸n deber铆a tener que responder a preguntas como: 鈥溌縇a investigaci贸n o el despliegue de geoingenier铆a solar supone un riesgo moral? 驴Es 茅tico utilizar geoingenier铆a solar? 驴Qui茅n deber铆a decidir al respecto? 驴Puede gobernarse la geoingenier铆a solar y podemos confiar en esa gobernanza? 驴Es la investigaci贸n una pendiente resbaladiza hacia el despliegue de la tecnolog铆a?鈥. SCoPEx sostiene que si se aplicaran tales requerimientos la investigaci贸n tendr铆a que detenerse y se lamenta de que no se haya actuado del mismo modo en otros campos de investigaci贸n, por lo que 鈥渘o deber铆a ser una carga para la investigaci贸n en geoingenier铆a solar鈥.

鈥淐onsideramos que, debido a los riesgos extraordinarios y espec铆ficos asociados a la inyecci贸n de aerosoles en la estratosfera, no puede tratarse a dicha tecnolog铆a y al proyecto SCoPEx como a cualquier otra investigaci贸n. Es preciso analizar en primer lugar las consideraciones descritas anteriormente en foros mucho m谩s representativos e inclusivos que el Comit茅 Asesor de SCoPEx. Por tanto, es preciso interrumpir la experimentaci贸n y el desarrollo de tecnolog铆a que llevan a cabo este tipo de proyectos鈥.

鈥淎pelamos al Comit茅 Asesor de SCoPEx y a la Corporaci贸n Espacial Sueca (SSC) para que reconozcan estos defectos y cancelen las pruebas de vuelo programadas en Kiruna. Los planes de SCoPEx para Kiruna suponen un aut茅ntico riesgo moral [鈥 La investigaci贸n y el desarrollo de tecnolog铆a relacionados con la inyecci贸n de aerosoles en la estratosfera tienen consecuencias en todo el planeta y no deben avanzar en ausencia de un consenso absoluto y global sobre su aceptaci贸n鈥.

Harvard se retira

La oposici贸n ind铆gena y ecologista ha hecho retroceder a la SSC y al Comit茅 Asesor. El 31 de marzo, la revista MIT Technology public贸 que la SSC se hab铆a retirado del proyecto y que el comit茅 recomendaba 鈥渆n una decisi贸n inesperada鈥 suspender las pruebas de junio. El grupo afirm贸 haber iniciado un proceso de participaci贸n p煤blica con el fin de 鈥渁yudar al comit茅 a comprender los puntos de vista de Suecia y de los ind铆genas y a realizar una recomendaci贸n receptiva y bien informada sobre las pruebas de vuelo del equipo en Suecia鈥. El principal investigador del SCoPEx, Frank Keutsch, declar贸 que los vuelos quedan suspendidos hasta que el comit茅 pueda hacer alguna recomendaci贸n 鈥渂asada en una fuerte participaci贸n p煤blica en Suecia que incluya ampliamente a las poblaciones ind铆genas [鈥鈥.

Parece probable que las pruebas no vayan a efectuarse antes de 2022 y que no se hagan en Suecia. Cuando la pandemia se calme, posiblemente se realicen en Estados Unidos.

a sido preciso que los samis y sus aliados ecologistas hicieran retroceder al proyecto de Harvard para que se inicie un proceso de consultas. El hecho de que esto haya ocurrido con posterioridad subraya el punto fundamental. En geoingenier铆a (como en tantos otros temas cruciales) las instituciones privadas y los individuos act煤an como gobiernos de facto y toman decisiones que afectan potencialmente a miles de millones de personas sin asumir ninguna responsabilidad democr谩tica. Harvard, la primera universidad de EE.UU. y del mundo, es un buen ejemplo de ello. A pesar de las campa帽as que promueven la desinversi贸n en combustibles f贸siles, la universidad est谩 investigando tecnolog铆as que podr铆an frenar el movimiento para acabar con la quema de esos combustibles. Todo un s铆mbolo sobre el riesgo moral. Planear un experimento en la atm贸sfera para probar una tecnolog铆a muy pol茅mica en un pa铆s extranjero sin pensar en consultar a la sociedad civil de dicho pa铆s, y mucho menos al pueblo ind铆gena sobre cuyas tierras iba a realizarse el experimento, evidencia una arrogancia t铆pica del 鈥渘osotros sabemos m谩s que t煤鈥. Esa es lo que caracteriza al gobierno privado que no precisa rendir cuentas a la ciudadan铆a.

驴Deber铆amos dejarnos guiar por los cient铆ficos?

El anuncio de la suspensi贸n del experimento lleg贸 unos d铆as despu茅s de la publicaci贸n de un informe de la Academia Nacional de Ciencias (NAS)[de EE.UU.] en el que demandaba la puesta en marcha de un programa de investigaciones sobre geoingenier铆a.

鈥淓sta propuesta es peligrosa鈥, escrib铆a Frank Bierrman, profesor de gobernanza global de la Universidad de Utrecht y fundador del Proyecto de Gobernanza del Sistema Terrestre. 鈥淟as tecnolog铆as de geoingenier铆a siguen siendo especulativas y asumen un nivel de comprensi贸n del sistema planetario que no existe. Numerosos estudios han puesto de manifiesto los riesgos, especialmente para los pa铆ses en v铆as de desarrollo y las poblaciones vulnerables, de que algo salga mal si se intenta 鈥渕anipular鈥 el clima. Y, lo que es m谩s importante, la geoingenier铆a solar plantea unos desaf铆os a la gobernanza que son insuperables con el actual sistema pol铆tico global鈥.

鈥淓s evidente el punto de vista sobre gobernanza global que plantea la Academia de Ciencias en este informe: Estados Unidos es quien deber铆a liderar las investigaciones, al menos por ahora. Otros pa铆ses est谩n invitados a unirse, pero nada indica que los autores de la academia conciban colocar a la geoingenier铆a bajo control global con poder de veto para los pa铆ses m谩s vulnerables del Sur global [鈥 En su lugar, el informe de la NAS sugiere que son los cient铆ficos quienes deber铆an llevar la delantera, especialmente los estadounidenses. A partir de ah铆, una red global de expertos podr铆a dirigir de forma aut贸noma las investigaciones. No obstante, es de sobras conocido 鈥搚 el propio informe lo reconoce鈥 que esta comunidad cient铆fica global est谩 enormemente sesgada a favor de unos pocos pa铆ses industrializados. La gobernanza global de los expertos es el gobierno del Norte global, con algunas 鈥渃onsultas鈥 a colegas de otros pa铆ses. Es, como argument茅 anteriormente, la t铆pica 鈥渟oluci贸n del hombre rico鈥.

El climat贸logo Michael Mann, miembro de la NAS, mostr贸 sus propias dudas: 鈥淓l mensaje que trasmite un informe como este es de una naturaleza tan pol铆tica como cient铆fica, pues ser谩 inmediatamente utilizado por los defensores de dicha propuesta. Y yo me siento sinceramente preocupado por la carnaza que ofrece a quienes minimizan los riesgos [鈥 El propio informe, en mi opini贸n, est谩 claramente sesgado. Cae v铆ctima del riesgo moral del que advert铆a en mi libro The New Climate War [鈥鈥.

Mann lo explica con una cita de su ampliamente aclamado nuevo libro: 鈥淯n problema fundamental de la geoingenier铆a es que presenta lo que se conoce como riesgo moral, a saber, una situaci贸n hipot茅tica en la cual una de las partes (la industria de los combustibles f贸siles) promueve acciones que conllevan riesgos para la otra parte (el resto de nosotros), pero que son aparentemente ventajosas para ella misma. La geoingenier铆a proporciona un apoyo potencial a quienes salen beneficiados de nuestra continua dependencia de los combustibles f贸siles. 驴Por qu茅 amenazar nuestra econom铆a con regulaciones draconianas sobre al carbono cuando tenemos una alternativa barata? Los dos principales problemas de ese argumento son (1) que el cambio clim谩tico supone una amenaza mucho mayor para nuestra econom铆a que la descarbonizaci贸n y (2) que la geoingenier铆a no es tan barata, pues trae aparejada enormes da帽os potenciales鈥.

Gates: la ingenier铆a por encima de la pol铆tica

Gates ha coqueteado con la geoingenier铆a en otros proyectos. Junto con el exdirector de tecnolog铆a de Microsoft, Nathan Myhrvold, y su compa帽铆a Intellectual Ventures (de la que Gates es inversor), registr贸 en 2008 una patente para aplicar la geoingenier铆a empleando agua fr铆a del mar para reducir la intensidad de los huracanes. En 2010 anunci贸 una inversi贸n en Sea Spray, una compa帽铆a que investiga una tecnolog铆a que pulverizar铆a agua marina en la atm贸sfera para desarrollar nubes blancas que reflejen la luz del sol. Gates tambi茅n financi贸 a David Keith en la creaci贸n de una compa帽铆a para capturar CO2 directamente de la atm贸sfera. Carbon Engineering ha construido una planta en Columbia Brit谩nica (Canad谩) y planea otra en asociaci贸n con Occidental Petroleum en la cuenca p茅rmica de Texas, uno de los centros de fractura hidr谩ulica del continente. El mercado de carbono existente pretende seguir explotando el petr贸leo bombeando el CO2 que emite al interior de pozos. Chevron y BHP son otras compa帽铆as petroleras que han invertido en Carbon Engineering, al igual que el financiero de las arenas bituminosas N. Murray Edwards.

Las cr铆ticas a las inversiones de Bill Gates van mucho m谩s all谩 de sus experimentos con geoingenier铆a y llegan hasta la desproporcionada influencia que ejerce su fundaci贸n sobre la salud global y el desarrollo y sobre la pol铆tica educativa. El apoyo que otorga su fundaci贸n al modelo de agricultura industrializada para 脕frica y el plan educativo orientado a los ex谩menes (teach to test) llamado 鈥淐ommon Core鈥 en Estados Unidos han sido sometidos a escrutinio. Su libro m谩s reciente, C贸mo evitar un desastre clim谩tico, ha recibido fuertes cr铆ticas por centrarse en la tecnolog铆a en lugar de buscar soluciones pol铆ticas.

El activista del clima Bill McKibben ha escrito en una rese帽a del libro publicada en el New York Times: 鈥溾 es en la pol铆tica鈥 donde Gates lleva realmente anteojeras. `Mi pensamiento es m谩s el de un ingeniero que el de un polit贸logo麓, ha dicho con orgullo 鈥揳unque eso signifique que puede escribir todo un libro sobre el `desastre clim谩tico麓 sin analizar el papel que ha desempe帽ado, y continua desempe帽ando, la industria de los combustibles f贸siles en prevenir las acciones para impedirlo [鈥 Esa es la raz贸n por la que hemos desperdiciado casi 30 a帽os de advertencias de la ciencia. `Yo no tengo una soluci贸n para la pol铆tica del cambio clim谩tico麓, dice Gates en su libro, aunque en realidad s铆 la tiene: cre贸 una compa帽铆a, de la que su fundaci贸n es accionista, que ha donado dinero precisamente a los pol铆ticos a sueldo de las grandes petroleras. Un an谩lisis de Bloomberg del 煤ltimo oto帽o descubri贸 que Microsoft solo ha asignado un tercio de sus contribuciones econ贸micas a pol铆ticos respetuosos con el clima鈥.

Nadie es tan inteligente por s铆 mismo

En el mundo actual, el dinero y el poder est谩n superconcentrados, reunidos en las grandes corporaciones, los individuos m谩s ricos como Gates y las instituciones influyentes como la Universidad de Harvard. Existe la tendencia, especialmente entre aquellos que tienen 茅xito, de creer que su 茅xito se traduce en una mejor perspectiva sobre el modo de gestionar el mundo. Contando con su dinero, sus recursos y su prestigio, su discurso suena m谩s alto, sofocando a menudo las voces de otras personas.

Pero no importa los brillantes o incluso lo bien intencionados que seamos, cada uno de nosotros, seres humanos, estamos limitados por nuestro propio punto de vista. Todos tenemos puntos ciegos. Todos cometemos errores. Cuanto mayor sea nuestro alcance, m谩s perjudicial es el impacto potencial. Esa es la perdici贸n de las estructuras de gobierno privadas cada vez m谩s poderosas en el mundo. Es preciso contar con un marco inclusivo de responsabilidad democr谩tica para alcanzar el mayor rango de conocimiento y perspectiva, reflejar los intereses m谩s generales y evitar los escollos.

Los samis, hablando con la creciente autoridad moral de los ind铆genas y apoyados por sus aliados ecologistas, han aportado una voz fundamental al debate sobre la geoingenier铆a. El hecho de que no fueran invitados a opinar, sino que tuvieran que alzar su voz, lo dice todo respecto a las err贸neas presunciones del gobierno privado. Lo mismo puede aplicarse a toda una serie de desaf铆os a los que se enfrenta nuestro mundo. Y en ning煤n otro lugar es eso m谩s cierto que en un terreno con impactos tan globales y potencialmente catastr贸ficos como la geoingenier铆a.

*La geoingenier铆a, tambi茅n conocida como ingenier铆a clim谩tica o intervenci贸n clim谩tica, es la modificaci贸n deliberada y a gran escala del clima terrestre para combatir el calentamiento global. No debe confundirse con la ingenier铆a geot茅cnica (N. del T.).

Un globo amarrado inyecta aerosoles en la estratosfera, imitando el efecto de una erupci贸n volc谩nica