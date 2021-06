–

De parte de Indymedia Argentina June 17, 2021 3 puntos de vista

El salvador de San Mart铆n en la batalla de San Lorenzo hablaba en guaran铆 y, probablemente, era negro. Unos 40 pueblos originarios, lejos de haber bajado de los barcos, ocupaban el territorio sobre el que se edific贸 la Naci贸n argentina. 驴Qu茅 ideario reproduce el Presidente para congraciarse con Espa帽a?

Versi贸n pict贸rica del combate de San Lorenzo

12/06/2021

En los 煤ltimos meses de 1811, el Primer Triunvirato aprob贸 el proyecto de San Mart铆n de organizar una fuerza de caballer铆a y otorg贸 al reci茅n llegado jinetas de teniente coronel. Entusiasta, el correntino comenz贸 a incorporar soldados y a brindar instrucci贸n en un campo de Retiro. En su ama帽ada versi贸n de la historia, Mitre anot贸 que recurri贸 a hombres con experiencia para armar la oficialidad y que 鈥渃re贸, al lado de ellos, un plantel de cadetes que tom贸 del seno de las familias espectables de Buenos Aires鈥. Seg煤n esa lectura, el Regimiento de Granaderos a caballo se nutri贸 de porte帽os pertenecientes a sectores acomodados. Otra historiadora, Patricia Pasquali, indic贸 que para reclutar efectivos 鈥渟e mantuvieron las prescripciones de tono aristocr谩tico y selectivo de las ordenanzas de 1768, exigi茅ndose en los aspirantes la certificaci贸n de limpieza de sangre, diez pesos de asistencia y 14 a帽os de edad鈥. Con esos par谩metros, 鈥渟e incorporar铆an diecis茅is cadetes extra铆dos casi ni帽os del seno de las m谩s ilustres familias porte帽as, claro 铆ndice del prestigio que San Mart铆n hab铆a logrado revestir a su regimiento, haciendo que se considerara un timbre de honor la pertenencia a 茅ste鈥.

La misma historiadora hab铆a detallado tres p谩ginas antes de sus loas a la aristocracia, que el Triunvirato hab铆a ordenado la remisi贸n de 100 hombres por provincia a C贸rdoba, La Rioja y San Luis. Al traer a colaci贸n la lista de ca铆dos en el combate de San Lorenzo, Norberto Galasso demostr贸 la m铆nima incidencia porte帽a en la composici贸n de los Granaderos. El fuego realista abati贸 a 16 soldados de San Mart铆n: tres puntanos, dos riojanos, dos cordobeses, un franc茅s, un santiague帽o, dos correntinos, un porte帽o, uno de provincia de Buenos Aires, dos montevideanos y un chileno.

Adem谩s, el todav铆a coronel hab铆a solicitado al gobierno 鈥渟e traigan de las Misiones trescientos j贸venes naturales de talla y robustez, que S.E. destinar谩 al regimiento de granaderos a caballo鈥. Se trataba de una segunda incorporaci贸n masiva y por 鈥渘aturales鈥, hay que entender guaran铆es. Se conocen algunos de sus nombres: Santiago Guaich谩, Lorenzo Purey, Mat铆as Abuc煤, Miguel Abiy煤, Andr茅s Guayar茅, Juan Bautista Cabral, Juan de Dios Abay谩, Miguel Chepoy谩 y F茅lix Bogado. La n贸mina se completa con Siy谩, Pind贸, Ybarap谩, Ybay煤, Mboat铆, Pacho谩, Periver谩, Guaicurar铆, Areguat铆, Cumandiy煤, Ur茅, Cuz煤 y Mondur茅. Es verdad que ni ellos, ni los provenientes de las provincias, ni San Mart铆n, se consideraban argentinos cuando cargaron contra los infantes realistas por primera vez en San Lorenzo, pero no hab铆an bajado de los barcos. Es c茅lebre la despedida de Cabral: 鈥渕uero contento, hemos batido al enemigo鈥. Seg煤n fray Herminio Gait谩n, las pronunci贸 en guaran铆. Puntanos, riojanos, cordobeses, guaran铆es鈥 As铆 es Presidente, la historia no empez贸 con la inmigraci贸n.

Negacionismo racista

La de 1813 fue una contienda entre republicanos dem贸cratas versus mon谩rquicos. Nadie pensaba a煤n en t茅rminos argentinos. Conformar la Argentina tal como la conocemos, demand贸 seis o siete d茅cadas, m谩s bien tr谩gicas. 鈥淓l Estado argentino se inaugur贸 con normativas, estructuras, lenguaje, religi贸n, ideolog铆as tra铆das de Europa. Pero ese acto fundacional, incluy贸 una de las tragedias m谩s dolorosas que se ha vivido en este territorio: cientos de miles de ind铆genas asesinados, desplazados, esclavizados y despojados de su territorio ancestral. Y esa conformaci贸n no fue en un proceso de consenso entre pueblos ind铆genas y europeos nacidos ac谩. Por eso, decir que el Estado argentino es un pa铆s de consensos y acuerdos es acrecentar ese negacionismo impregnado de racismo y suprematismo鈥, dispar贸 Mauro Mill谩n, al d铆a siguiente del enorme traspi茅 de Alberto Fern谩ndez.

Mill谩n junto a Maria Luisa Huanque de Pichi帽an, en Cerro C贸ndor

Mill谩n es longko de la comunidad mapuche Pillan Mawiza (Corcovado 鈥 Chubut). Sobre el espacio territorial de su lof pende la sempiterna amenaza de una represa hidroel茅ctrica, fachada desarrollista del colonialismo. Respondi贸 la afrenta presidencial a trav茅s de una columna que hizo llegar a En Estos D铆as. 鈥淟os mexicanos salieron de los indios, los brasile帽os salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa鈥, hab铆a soltado el mi茅rcoles 煤ltimo, Fern谩ndez.

鈥淟o que subyace en esa frase no es un simple tema de discriminaci贸n, tampoco es una mera discusi贸n medi谩tica. Porque el problema no es que a nuestro territorio haya llegado gente europea, con distinto color de piel y con distintas identidades, lo terrible es que muchos trajeron una ideolog铆a de odio que aqu铆 cultivaron; una ideolog铆a basada en la explotaci贸n, la invasi贸n, la apropiaci贸n y el privilegio鈥.

Concentraci贸n mapuche en Viedma. Abril de 2017

Para Mill谩n no hay atenuantes: 鈥渆l Presidente est谩 expresando claramente su postura de sostener ese proyecto anhelado de argentinidad blanca; un proyecto inviable sin la violencia permanente hacia los pueblos ind铆genas que sobrevivimos y nos volvimos a levantar en nuestro territorio, como es la historia del Pueblo Mapuche. Los dichos del presidente sinceran las intenciones de las pol铆ticas persecutorias hacia nosotrxs y aclaran por qu茅 no estamos en las agendas de la diplomacia pol铆tica y s铆 en la agenda del sistema judicial o de seguridad. Y ac谩 las tendencias no cuentan. Quienes expresan su postura hacia la derecha, centro o centro izquierda tienen la misma visi贸n, la misma ideolog铆a negacionista鈥.

Propio de cipayos

La Coordinadora del Pueblo del Parlamento Mapuche de R铆o Negro tambi茅n reaccion贸 con vehemencia: 鈥渞endirle pleites铆a al representante de Espa帽a, pa铆s que ha robado durante 500 a帽os todas las riquezas de Latinoam茅rica, responsable del mayor genocidio que recuerde la humanidad y adem谩s, ofrecerle nuevamente continuar haci茅ndolo a trav茅s de la megaminer铆a, el petr贸leo y otras actividades extractivas nocivas para el territorio, es sin duda, propio de los cipayos que tristemente han gobernado la Argentina. Entre las declaraciones de Alberto Fern谩ndez de ayer (por el mi茅rcoles) y las declaraciones de Mauricio Macri en Tucum谩n o Prat Gay en Madrid no hay ninguna diferencia. Hubi茅semos preferido una cita de Eduardo Galeano extra铆do de Las venas abiertas de Am茅rica Latina, que le recomendamos lea atentamente鈥. Fern谩ndez pronunci贸 sus problem谩ticas declaraciones en presencia de Pedro S谩nchez, presidente de Gobierno espa帽ol. Expresiones similares hab铆a vertido durante su primera visita a Espa帽a, en febrero de 2020.

鈥淎 la luz de sus declaraciones entendemos por qu茅 contin煤a vigente el decreto de Macri 820/16 que habilita la extranjerizaci贸n de la tierra; por qu茅 hay un organismo como el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI) totalmente desfinanciado, que no puede llevar adelante ninguna pol铆tica p煤blica digna para las comunidades y mucho menos los relevamientos territoriales de la Ley 26160; por qu茅 tiene un ministro de Educaci贸n como (Nicol谩s) Trotta, que permite que sigan circulando manuales de estudios en las escuelas que invisibilizan a los pueblos originarios; por qu茅 hay un ministro de Ambiente, hijo de desaparecidos, como (Juan) Cabandi茅, que no reconoce el derecho a la identidad de las comunidades y quiere continuar creando Parques Nacionales en territorios comunitarios鈥, enumer贸 el pronunciamiento de la Coordinadora.

La organizaci贸n mapuche de R铆o Negro opin贸 que Fern谩ndez se par贸 en la versi贸n colonialista de la historia. 鈥淎s铆 como hubo y contin煤a d谩ndose un debate social y pol铆tico propio de los diferentes contextos de 茅poca -el derecho al Matrimonio Igualitario, la Identidad de G茅nero, la Despenalizaci贸n del Aborto o la Violencia de G茅nero- entendemos que debe darse un debate social sobre la historia oficial de la construcci贸n del Estado Naci贸n Argentina. Continuar reproduciendo esa historia colonial es profundizar un Estado y una sociedad racista, excluyente, discriminadora y violenta. Es continuar reproduciendo una identidad nacional que excluye las diversas identidades que habitamos. Es continuar la Campa帽a del Desierto y perpetuar el genocidio鈥, expres贸 la en茅rgica reacci贸n.

La econom铆a espa帽ola es la quinta m谩s grande de la Uni贸n Europea y la 14掳 en t茅rminos mundiales. El pa铆s que gobierna el PSOE es el segundo inversor externo de la Argentina y adem谩s, la Argentina es el tercero latinoamericano por sus inversiones en la 鈥渕adre patria鈥. Algunas de las trasnacionales con sede en Espa帽a que operan en la Argentina son Telef贸nica, Santander, BBVA, Gas Natural, Mapfre y Prosegur, aunque en su conjunto, se trata de alrededor de 300 firmas. El stock de inversi贸n acumulado por empresas espa帽olas en el pa铆s supera los 5.800 millones de euros, algo m谩s de 7 mil millones de d贸lares. En ese marco, el gesto de pleites铆a del Presidente, 驴hac铆a falta?

El 鈥渟oldado heroico鈥 que cay贸 el 3 de febrero de 1813, ser铆a hijo 鈥渘atural鈥 de Jos茅 Jacinto Cabral y Soto, con la afro Carmen Robledo como madre. La mujer se cas贸 luego con el esclavo Francisco, que tambi茅n llevaba el apellido de su due帽o. Juan Bautista vino al mundo antes de la Ley de Libertad de Vientres, as铆 que naci贸 esclavo. Contaba con alrededor de 20 a帽os cuando se incorpor贸 al Regimiento de Granaderos a caballo. Su medio cultural fueron las misiones, de ah铆 que se expresara en guaran铆 pero muy probablemente, fuera negro. Sus mayores hab铆an llegado en barco, aunque no desde Europa. No s贸lo a los pueblos ind铆genas ofende el mito de la Argentina blanca.

Fuente: https://www.enestosdias.com.ar/5011-indigenas-y-afros-firmes-obstaculos-para-el-anhelo-de-una-argentinidad-blanca