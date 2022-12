–

Un peque帽o grupo de jueces federales, un ministro del gobierno de la ciudad, directivos del grupo medi谩tico mas importante del pa铆s, y alg煤n tipejo de los servicios de inteligencia. La juntada se hace en Lago escondido, lugar simb贸lico para ambos lados de la grieta. Como en esta oportunidad resulta conveniente para alg煤n otro grupito de poder, se decide hacerlo p煤blico. El presidente argentino hace una cadena nacional para hablar del tema y presionar a sectores de la prensa a que hablen del tema. Parece ser que no importa que los chats, los informes de los vuelos, se obtengan de manera ilegal, la coyuntura del frente de gobierno y la sentencia sobre la vice presidenta, habilitan su uso. Adem谩s, es una buena manera de despegarse del hecho de que cuando sale el tema a la luz, uno de los participantes de la juntada en el lago, haya llamado a un miembro del gabinete nacional y con eso, se garantice por unos d铆as un blindaje informativo en los grandes medios (tanto de los que responden al gobierno como a los de la oposici贸n). Indignante.

Un peque帽o grupo de funcionarios, alg煤n empresario de la obra p煤blica y la actual vicepresidenta son juzgados y condenados por administraci贸n fraudulenta. Todo transcurri贸 en la provincia de Santa Cruz, lugar simb贸lico para ambos lugares de la grieta. En alg煤n momento la ex presidenta deb铆a ser condenada. Algo de 80 mil millones de pesos calcula el poder judicial que se robaron. No importa en que causa, ten铆a muchas. Parece ser que no importa que, en algunos casos, las denuncias proven铆an de espionaje ilegal, pruebas ama帽adas o fiscales dignos de un stand up de la calle corrientes. Tampoco tuvo demasiado peso ver que alguno de los funcionarios implicados ten铆a m谩s relaci贸n con empresarios vinculados al frente opositor que a los implicados y condenados. Indignante.

Llegar a diciembre indignado, o con alg煤n tipo de malestar, ya parece ser parte del ser argentino. Lo bueno es que hay una indignaci贸n para cada necesidad. Uno puede indignarse con el macrismo y su vinculo con el 鈥渓awfare鈥. Puede indignarse con el kichnerismo y su vinculo con la corrupci贸n, o este 煤ltimo tiempo puede indignarse con 鈥渓a casta鈥 y decir son todos iguales. Todas las opciones, tiene su cuota de verdad. De ah铆 que las pruebas, o los m茅todos pasen a segundo plano. No se necesitan evidencias. Ni siquiera cuando resultan obscenas son tan importantes, ya que cualquiera que desconfi茅 de pol铆ticos o empresarios, acertara en alg煤n momento.

El poder Judicial, el legislativo, el ejecutivo, el medi谩tico o el empresario, no son tan distintos.

La lucha para llegar y permanecer en esos 谩mbitos, implican necesariamente recurrir a m茅todos obscuros. Lo contrario significar铆a no 鈥渓legar鈥 o permanecer muy poco tiempo en el ejercicio de Poder. No es un tema de personas. Ni siquiera los conceptos totalitarios de raza superior o del Hombre nuevo resolvieron la cuesti贸n. El Estado/Capital funciona as铆. Para nosotros el problema es el poder en si mismo y no la persona que ocupe el lugar.