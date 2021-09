Individuos y organizaciones alrededor del mundo manifiestan solidaridad con Chiapas

23 sep 2021

POR LA VIDA

A LOS GOBIERNOS DE M脡XICO

A LOS PUEBLOS DE M脡XICO Y DEL MUNDO

A TODAS LAS PERSONAS DISPUESTAS A VIVIR, ES DECIR, A LUCHAR

Las recientes agresiones a autoridades zapatistas son la culminaci贸n de una escalada de ataques y provocaciones contra comunidades 鈥 zapatistas y no zapatistas 鈥 de Chiapas por manos paramilitares cuyo car谩cter todo mundo conoce: los malos gobiernos buscan la rendici贸n de quienes resisten el despojo que promueven, o peor a煤n, quieren provocar una tr谩gica confrontaci贸n violenta que ser铆a pretexto para una gran represi贸n, a fin de remover obst谩culos de su camino destructor, que arrasa por igual la Madre Tierra y el tejido social.

隆No lo permitiremos!

Deben saber esos malos gobiernos, igual que sus personeros o lacayos, que no s贸lo enfrentan la bien organizada fuerza de los pueblos zapatistas, claramente decididxs a ejercer su leg铆timo derecho a la autodefensa. Han puesto a prueba todos los medios pac铆ficos de acuerdo y conciliaci贸n y s贸lo han encontrado indiferencia e irresponsabilidad. Se agota ya su paciencia. Junto a ellos, junto a las comunidades y los pueblos zapatistas, junto a los cientos de comunidades agredidas por el actual r茅gimen, estamos decididxs a frenar este impulso criminal que no parece tener otra salida que la violencia.

Demostraremos este d铆a 24 que estamos decididxs a reaccionar. En silencio o a gritos, en calles y plazas, ante las embajadas o los edificios p煤blicos, en espacios de trabajo, en donde quiera que estemos y por todos los medios a nuestro alcance, mostraremos nuestra resistencia solidaria a los atropellos absolutamente ilegales que se realizan con la abierta complicidad de quienes tienen la obligaci贸n legal y pol铆tica de impedirlos.

No nos enga帽a la m谩scara paramilitar. Es el Estado. No aceptaremos su culto a la muerte. Saldremos este viernes 24 a defender la vida.

Si deseas adherirte a este llamado, env铆a un correo con tu nombre y los datos que desees compartir a contactounitierra@gmail.com

Firman:

ORGANIZACIONES

