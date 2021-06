Con el objetivo de perpetuarse en el Gobierno (gracias al vergonzoso apoyo de ERC que estabiliza al R茅gimen), intentar calmar al independentismo y blanquearse internacionalmente, el PSOE otorgar谩 unos indultos a los presos del Proc茅s que ni pondr谩n fin a la represi贸n, ni respetar谩n el democr谩tico derecho a la autodeterminaci贸n. No ser谩n una conquista de la lucha y la solidaridad, sino m谩s bien un premio a su sumisi贸n y contribuci贸n a apagar las calles, a reprimir y frenar el enorme potencial revolucionario que hay en Catalunya donde, el rechazo masivo al R茅gimen, se manifiesta en las ganas de luchar de una parte muy importante de la poblaci贸n como ha quedado demostrado en diversas fechas. El Estado es plenamente consciente de este potencial que lo llev贸 a ser derrollado el 1 de octubre y sabe que la mejor forma de da帽ar al movimiento es utilizando a quienes, en nombre del independentismo, anulan la combatividad y la desobediencia necesarias.

Coincido con la ANC cuando denuncia la maniobra del Gobierno con fines nada democr谩ticos y cuando llama a retomar la 煤nica v铆a que deja el Estado, la unilateral. Tambi茅n aciertan al se帽alar que los indultos no sirven a los exiliados, ni a los miles de represaliados, ni a las libertades que se reivindican, pero no se puede omitir que tampoco es 煤til el papel jugado por la ANC al no llamar a defender en las calles la victoria del refer茅ndum, al dar apoyo a partidos domesticados y desmovilizando, incluso criminalizando, la respuesta popular tras las sentencias, por ejemplo. Defender la autodeterminaci贸n de forma consecuente es defender que el resultado se aplique, de lo contrario, m谩s que defender este derecho democr谩tico se estar谩 sirviendo al fascismo del Estado, sea o no la intenci贸n, adem谩s de mostrar nula seriedad a nivel internacional.

La ANC y 脪mnium plantean, junto a otras organizaciones, una amnist铆a que no es total. Olvidan a much铆simos presos pol铆ticos de todo el Estado que s铆 han luchado de forma consecuente, desde hace d茅cadas, por la autodeterminaci贸n y las libertades pol铆ticas, entre otros tantos derechos. Esto no solo es injusto e insolidario, sino que tampoco resulta 煤til si lo que se pretende es unir fuerzas contra el R茅gimen y conquistar el fin que se persigue. La Amnist铆a Total se logr贸 en el 36 por el Frente Popular gracias a la unidad de distintas organizaciones que no olvidaron a ning煤n preso pol铆tico. Desde el independentismo se habla mucho del apoyo internacional y muy poco del apoyo existente dentro del Estado que, no lo olvidemos, es un enemigo com煤n. Es fundamental fortalecer este apoyo que debe ser rec铆proco.

El reci茅n formado Govern catal谩n ha regalado 2 a帽os m谩s al Estado para la insultante farsa de la 鈥渕esa de di谩logo鈥 con un Gobierno que, si algo ha dejado claro, es que no habr谩 ni amnist铆a selectiva, ni autodeterminaci贸n. Est谩n ayudando al Estado a ganar tiempo, a controlar la situaci贸n (con la que est谩 cayendo a todos los niveles) y por tanto, a facilitar la estabilidad del R茅gimen. Argumentan que no debe abandonarse el di谩logo, como si fuera posible establecerlo con quienes s贸lo ofrecen represi贸n, cerrados a cualquier soluci贸n democr谩tica, o como si ofrecer di谩logo fuera incompatible con oponer la resistencia de la que huyen por cobard铆a inadmitida. Precisamente, desde una posici贸n de rid铆cula sumisi贸n, no se puede arrancar nada en una mesa de negociaci贸n.

Aunque la CUP discrepe, lo est谩 legitimando sosteniendo al Govern con la justificaci贸n de que, pasados dos a帽os, se volver谩 a la desobediencia para realizar otro refer茅ndum cuyo resultado, aseguran, esta vez s铆 ser谩 defendido. Sin embargo, ERC y JUNTS no ofrecen ninguna garant铆a fiable de que esto ser谩 as铆, sino todo lo contrario.

Todo esto contribuye a enfriar ambiciones y acciones l铆citas, justo lo que quieren tanto el Estado, como los colaboradores processistes. Cuesti贸n aparte es que lo consigan. De hecho, crecen las ganas de enfrentamiento y combatividad en amplios sectores, como as铆 se vio tras las sentencias del Proc茅s o tras mi encarcelamiento.

La hist贸rica desobediencia masiva del refer茅ndum fue posible gracias a la potente presi贸n popular, que forz贸 e impidi贸 que los pol铆ticos processistes pudieran detenerlo como pretend铆an. El gran error fue que, por falta de organizaci贸n (dejando al margen a los claudicadores) no vinieran muchos m谩s d铆as de desobediencia civil para hacer ingobernable Catalunya. Era y es posible ocasionar un problema mucho m谩s serio al R茅gimen, entre otras cosas por causar p茅rdidas multimillonarias a la oligarqu铆a que, realmente, ostenta el poder. Tal vez eso no conquistar铆a la independencia votada, pero los debilitar铆a y acercar铆a su fin y por tanto, esa libertad. Las ansias de ruptura masivas no se han apagado como pretenden vender algunos, al contrario. Se ha aprendido de las experiencias y existen mejores condiciones para avanzar al respecto. Cuando se desarrolle la organizaci贸n, el siguiente choque ser谩 mucho m谩s fuerte y prolongado.

La abstenci贸n de casi el 50% en la farsa electoral auton贸mica, pone de relieve el gran hartazgo que han querido encubrir con supuestos miedos derivados de la pandemia. Pat茅tica excusa cuando la ciudadan铆a sale a la calle por mil asuntos y cuando en Madrid la participaci贸n roz贸 el 80%. Los processistes han perdido 600.000 votos por sus falsas promesas, algo que tambi茅n pretenden ocultar.

El 鈥渘uevo鈥 Govern, en sus primeras horas, ya ha incumplido el compromiso de no enviar a los Mossos a desahuciar. Ni en el plano social, ni en el nacional, suponen un avance digno de tener en consideraci贸n y por ello, el apoyo de la CUP es m谩s que cuestionable. Es evidente cuando, hasta tertulianos mercenarios del R茅gimen, hablan bien del Govern por tener a Catalunya calmada y controlada. Sin embargo, la agudizaci贸n de la crisis, sumada al c贸ctel explosivo de la lucha nacional y la lucha de clases, amenaza con desbordarlos, por m谩s que intenten retrasar el estallido desde sus c贸modas poltronas desde las que ni conquistar谩n la Amnist铆a Total, ni la autodeterminaci贸n, ni otros tantos derechos y libertades que requieren derribar este R茅gimen en las calles.

https://pablohaseldesdeprision.com/2021/06/14/indultos-amnistia-y-autodeterminacion/