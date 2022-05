–

Una reflexi贸n sobre el Reino en que vivimos. En 1995 se reform贸 el C贸digo Penal, para 鈥揺n resumen鈥 endurecer las penas alargando m谩s la permanencia en prisi贸n (1). Fue durante el Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar que se llev贸 a cabo el cambio legislativo, en medio de una histeria de tertulianos y periodistas que vend铆an este pa铆s de bendiciones, como el lugar en el que los delincuentes comunes y los terroristas mataban a una vieja, se la com铆an, entraban en comisar铆a y sal铆an al cabo de un minuto. As铆 la derecha foment贸 la prisi贸n como alternativa necesaria y de ah铆 se pas贸 de la cifra de 18.000 presos de 1980, a la de 76.000 en 2009. Los problemas que gener贸 esta locura presidiaria hicieron que el legislador optase en 2010 por ablandar un poquit铆n el castigo, y al rebajar las penas por delitos como el tr谩fico de drogas, la poblaci贸n reclusa es en la actualidad 鈥搈谩s o menos鈥 de 42.741 hombres y 3.312 mujeres. 46.000 personas encerradas en un confinamiento que r铆ete del COVID鈥

Pero no es eso lo que quiero mencionar, si no el tema de los indultos. Como sabr茅is se le puede pedir al gobierno que indulte a un preso o presa, si se considera que esa persona est谩 reinsertada, no reincidir谩 y mantenerla en prisi贸n no arregla nada y ser铆a mejor dejarla suelta. En la Ley de 18 de junio de 1870 (2) se establecen las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, y pod茅is deleitaros con su lectura en el BOE. En el a帽o 2000 el Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar bati贸 el r茅cord otorgando m谩s de mil setecientos indultos. A partir de ese a帽o la cosa mengu贸 mucho, y en 2001 se dieron poco m谩s de doscientos. El Gobierno de Zapatero subi贸 algo hasta cerca de seiscientos indultos en 2007 y fue bajando hasta los trescientos y pico de 2011. El primer a帽o de Rajoy se explay贸 nuevamente con casi seiscientos en 2012. Pero ah铆 se acabaron los indultos y desde 2013 no dejaron de bajar, hasta los cincuenta de 2021.

Me llama la atenci贸n lo siguiente: que las cofrad铆as religiosas consigan en torno a un 13-14% de indultos (2021-2022). Mientras que si lo hace un particular por v铆a ordinaria, la cifra baje al 1%. Teniendo en cuenta que hay 46.053 presos (42741 hombres y 3312 mujeres) y que las cofrad铆as lograron 18 indultos (ciento treinta solicitudes) mientras que a las que iban por la v铆a ordinaria se daban unos 32 (unas tres mil y pico de solicitudes)鈥 Lo primero: que el gobierno indulta en la actualidad, a un n煤mero irrisorio de presos. Y lo segundo: que si quieres conseguir un Indulto Como Dios Manda, reza mucho, convence a alg煤n Hermano Mayor, coge un cirio, ponte de nazareno y procesiona.

驴Y qui茅nes son los indultados e indultadas? Bueno, no hay que analizar miles de expedientes. Diecinueve de ellos por robos y hurtos. Diez por menudeo de droga. Como anualmente se firman miles y miles de condenas por estos motivos, que son los m谩s abundantes, puede parecer que el Gobierno tiene piedad de narcos y atracadores de bajo perfil. No es as铆. Mirando los indultados sobre el total de delitos, los que tienen m谩s posibilidades de ser perdonados los son por delitos cometidos por funcionarios contra la libertad individual, contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricaci贸n, insolvencia punible y malversaci贸n. O sea, los delitos generales de banqueros, polic铆as, pol铆ticos, y corruptos.

La moraleja, la puedes sacar t煤.

