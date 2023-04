Publicamos la primera parte de un art铆culo de Rossana De Simone en esta nueva entrega del 芦Diario de la crisis禄 鈥搖n proyecto nacido de la colaboraci贸n entre Effimera, Machina-DeriveApprodi y El Salto鈥, que se adentra en 芦el laboratorio secreto de la producci贸n禄 armament铆stica.

Corroborando su an谩lisis con datos extra铆dos de los m谩s importantes informes gubernamentales, De Simone explica c贸mo se configura y organiza precisamente el sector armament铆stico al hilo de la estrecha imbricaci贸n existente entre las empresas de defensa y seguridad y los Estados, cuya interrelaci贸n constituye una de las piezas m谩s importantes que impulsan el intento de reconstruir una base industrial, especialmente en Estados Unidos, y c贸mo este aspecto influye directamente en el desenvolvimiento de la guerra en Ucrania.

*

El 16 de agosto de 2021, hablando desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden se dirigi贸 al mundo para explicar el colapso en Afganist谩n y la huida de los estadounidenses de este pa铆s: 芦No lamento la retirada. Afganist谩n no interesa a Estados Unidos禄. Con su discurso, Biden quiso reafirmar que era necesario pasar p谩gina y pensar en las nuevas amenazas, esto es, en China y en Rusia. Tras veinte a帽os de guerra global, que hab铆a servido para que la potencia estadounidense se hiciera con las riendas del orden mundial al tiempo que se sustitu铆a como amenaza para la paz mundial el islamismo radical por el comunismo, en Estados Unidos y en el seno de la opini贸n p煤blica mundial se ha comenzado a discutir sobre las numerosas operaciones militares, que han destruido un pa铆s tras otro, as铆 como sobre el declive de Occidente en la hegemon铆a global.

De los 21 billones de d贸lares de gasto militar registrados entre 2001 y 2022, que condujeron a la militarizaci贸n de la pol铆tica nacional estadounidense en nombre de la seguridad, 16 billones se destinaron a las fuerzas armadas (incluidos 7,2 billones de d贸lares para empresas de seguridad privadas), tres billones a programas dedicados a los veteranos, 949 millardos a la seguridad nacional y 732 millardos a las fuerzas del orden federales. Por otro lado, de los ocho generales que han estado al mando de las fuerzas estadounidenses en Afganist谩n sin haber 芦visto禄 nunca y, mucho menos, denunciado el desastre en curso producido por la invasi贸n, el general Joseph F. Dunford Jr. ha entrado a formar parte del consejo de administraci贸n de Lockheed Martin, el mayor contratista del Pent谩gono, mientras que el actual secretario de Defensa, Lloyd Austin, antiguo comandante de la Fuerza Combinada de Operaciones Conjuntas, es miembro del consejo de Raytheon Technologies, uno de los mayores contratistas militares del mundo.

Una cosa es cierta: la guerra en tanto que necesidad econ贸mica es sin duda buena para la rentabilidad de las acciones de los mayores contratistas de defensa del mundo (Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics). El sistema de producci贸n de armamento, cada vez m谩s caro y demandante de un tiempo de investigaci贸n y desarrollo cada vez mayor, junto al sistema militar del Pent谩gono, ya no es un simple ap茅ndice del mecanismo de producci贸n y reproducci贸n capitalista, sino parte integrante del mismo. A diferencia de otros sectores, las empresas de defensa y seguridad, junto con las consideradas estrat茅gicas, siempre han experimentado un cierto grado de control p煤blico, dado que el Estado es su principal partner comercial y, por consiguiente, el actor que apoya y financia todo el ciclo de producci贸n de un nuevo producto y decide tanto la cooperaci贸n intergubernamental, como las diversas colaboraciones multinacionales verificadas en el seno de un mercado cada vez m谩s competitivo y transnacional.

La funci贸n antic铆clica del gasto militar, tal y como la conceb铆an muchos economistas keynesianos, es decir, su capacidad de contrarrestar situaciones de crisis, ha adquirido ahora un significado diferente, ya que las crisis c铆clicas capitalistas tienden a producirse cada vez m谩s concentradas en el tiempo. Del mismo modo, la crisis pand茅mica, aunque puso de relieve la importancia para las empresas aeroespaciales de contar con dos divisiones separadas 鈥搖na civil y otra militar鈥 para equilibrar las actividades de una y otra en funci贸n antic铆clica, no sirvi贸 para desenmascarar el esc谩ndalo de la abundante financiaci贸n estatal de programas, cuya tecnolog铆a procede del sector civil.

La investigaci贸n y el desarrollo de doble uso, fuertemente promovidos por los gobiernos de Clinton a principios de la d茅cada de 1990 鈥搃ncluida la totalidad de las tecnolog铆as de vanguardia como la inteligencia artificial, los veh铆culos terrestres y a茅reos no tripulados, los big data o las nanotecnolog铆as鈥 hace tiempo que son desarrollados y producidos esencialmente por el sector civil, pero siguen contando como tecnolog铆a propietaria del general contractor militar elegido. Si luego nos adentramos en los balances de estas empresas, constatamos que la mayor parte del dinero que se gasta en el sector militar va al capital a diferencia de los dem谩s tipos de trabajo: s贸lo el 15 por 100 del precio de un F-35 se destina a pagar los costes laborales de producci贸n, fabricaci贸n y montaje, mientras que el 85 por 100 se dedica a cubrir los denominados gastos generales.

Tras la oleada de fusiones y adquisiciones de principios de la d茅cada de 1990, que remodel贸 la base industrial de defensa estadounidense y redujo el n煤mero de contratistas principales y por ende la competencia en el sector, el informe del Pent谩gono Consolidation of Defense Industrial Base Poses Risks to National Security analiz贸 los peligros de esta mayor consolidaci贸n entre los grandes fabricantes con datos actualizados. El informe muestra que el n煤mero de empresas aeroespaciales y de defensa se ha reducido de cincuenta y una a cinco (Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics. Northrop Grumman y Boeing), que los proveedores de misiles t谩cticos lo ha hecho de trece a tres y los de sat茅lites de ocho a cuatro. En los 煤ltimos treinta a帽os, la base industrial se habr铆a reducido el 40 por 100, mientras que quince mil proveedores estar铆an en situaci贸n de riesgo.

Seg煤n los expertos, es necesario frenar la pol铆tica de fusiones entre los contratistas militares a fin de evitar riesgos para la econom铆a y la seguridad nacionales, no s贸lo porque ello ha supuesto precios m谩s altos, sino porque ha provocado tambi茅n lagunas en la cadena de suministro y amenazado las infraestructuras de producci贸n. El informe identificaba al menos trescientas vulnerabilidades en cinco sectores, que deber谩n proteger sus cadenas de suministro: desde materiales estrat茅gicos y cr铆ticos hasta componentes microelectr贸nicos, pasando por bater铆as y misiles.

Posteriormente, la pandemia del coronavirus tambi茅n caus贸 interrupciones en las cadenas mundiales de suministro, desde los semiconductores a otros bienes y materiales, creando situaciones de escasez en las actividades de fabricaci贸n y producci贸n. Durante la pandemia, la Casa Blanca invoc贸 la Defense Production Act de 1950 para volver a utilizar algunas f谩bricas para producir ventiladores.

A pesar de la ca铆da del PIB mundial debido a la pandemia y a la crisis econ贸mica que ha afectado a sectores enteros, los pedidos y entregas de armamento no se detuvieron en 2020

El problema, sin embargo, no era tanto su capacidad de producci贸n, sino la falta de componentes procedentes de m谩s de catorce pa铆ses diferentes (filtros y alarmas, tuber铆as y alimentadores, etc茅tera). Una de las iniciativas adoptadas por el gobierno estadounidense consisti贸, por una parte, en financiar a las peque帽as y medianas empresas para que produjeran bienes como semiconductores, productos biotecnol贸gicos y biom茅dicos, componentes ligados a las energ铆as renovables y al almacenamiento de energ铆a, y, por otra, en conceder cr茅ditos a la exportaci贸n a las empresas estadounidenses que venden bienes en el extranjero. Sin embargo, por primera vez, y no por problemas salariales o de pensiones, estas empresas han tenido que ralentizar la producci贸n debido a un virus y al miedo de los trabajadores. Seg煤n la agencia internacional de noticias Bloomberg, los contratistas de defensa estadounidenses mantuvieron la mayor铆a de las plantas en funcionamiento y s贸lo cerraron durante unos d铆as para limpiar las instalaciones. Tras el estallido de la crisis del coronavirus, la Aerospace Industrial Association pidi贸 al Departamento de Defensa que declarara la industria de defensa 芦infraestructura cr铆tica禄 para que las empresas pudieran obligar a sus empleados a seguir trabajando.

Y a pesar de la ca铆da del PIB mundial debido a la pandemia y a la crisis econ贸mica que ha afectado a sectores enteros, los pedidos y entregas de armamento no se detuvieron en 2020 (531 millardos de d贸lares, lo cual supuso un aumento del 1,3 por 100 respecto a 2019) y ello incluso en presencia de medidas restrictivas que no permitieron la entrega de las armas y, en algunos casos, la prosecuci贸n de los ciclos productivos. El gasto militar mundial tambi茅n sigui贸 creciendo hasta alcanzar los 1.981 billones de d贸lares, lo cual implic贸 un aumento del 2,6 por 100 en comparaci贸n con 2019 y del 9,3 por 100 en comparaci贸n con 2011, hecho que confirma el fuerte poder de presi贸n de la industria de defensa sobre las instituciones.

En 2022 el gobierno estadounidense decidi贸 fortalecer la Buy American Act 鈥搇a legislaci贸n sobre inversiones鈥 para poder vetar cualquier fusi贸n que se considere perjudicial para la seguridad nacional. De hecho, el presidente Biden se ha mostrado dispuesto a romper el poder de los grandes grupos para regenerar las capacidades de producci贸n esenciales en caso de conflicto de gran envergadura y alta intensidad. Sin embargo, es evidente que no nos encaminamos hacia una v铆a de desconsolidaci贸n, dado que cabe esperar que se produzcan movimientos en los 谩mbitos de la cibern茅tica, la inteligencia artificial, la hipers贸nica, la guerra h铆brida, la inform谩tica cu谩ntica, las armas antisat茅lite, etc茅tera, ya que sigue siendo incontrovertible que dado que la defensa est谩 impulsada por la tecnolog铆a, los grandes contratistas adquirir谩n cada vez m谩s empresas de alta tecnolog铆a para acceder a sus respectivos know-how.

La preocupaci贸n del presidente Biden se deriva de un estudio del Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington, seg煤n el cual, incluso en Estados Unidos, la industria de defensa es incapaz de aumentar sus tasas de producci贸n a corto plazo. Abundando en este l铆nea de razonamiento, Gregory J. Hayes, presidente y director de Raytheon Technologies (que, junto con Lockheed Martin, produce los sistemas de misiles Stinger y Javelin) declar贸 durante una conferencia de altos funcionarios del Pent谩gono, legisladores estadounidenses y altos ejecutivos de la industria manufacturera: 芦El problema es que hemos consumido tantas existencias durante los diez primeros meses de la guerra que b谩sicamente hemos agotado trece a帽os de producci贸n de Stinger y cinco a帽os de producci贸n de Javelin. La cuesti贸n es c贸mo vamos a reponer las existencias禄.

Con las capacidades actuales, la industria de defensa estadounidense tardar铆a una media de ocho a帽os en reemplazar las plataformas perdidas y en reconstruir las reservas de misiles y municiones consumidos en la actual guerra ucraniana. La decisi贸n de la Casa Blanca de ampliar la base industrial tambi茅n es decisiva para los aliados que arman a Ucrania y constituye una se帽al de que Estados Unidos se est谩 preparando para una posible ampliaci贸n de la guerra.

La petici贸n de adquisiciones del Pent谩gono por valor de 170 millardos de d贸lares para el ejercicio fiscal de 2024 se centra en la sustituci贸n de las municiones suministradas a Ucrania y en armas como misiles de largo alcance necesarios en un conflicto con China. En el documento publicado por el Departamento de Defensa relativo a la solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2024, se destaca el enorme y continuo aumento del gasto militar estadounidense, como indicamos a continuaci贸n.

Las diferencias nacionales en cuanto a necesidades y niveles de gasto p煤blico e inversi贸n no pueden sino fragmentar el mercado europeo de defensa

Seg煤n datos del SIPRI (Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo), el gasto mundial no ha dejado de aumentar globalmente desde 2015, habiendo alcanzado un m谩ximo hist贸rico en 2021 de 2.113 billones de d贸lares (equivalente al 2,2 por 100 del PIB mundial). Estados Unidos (con un gasto de 781,9 millardos de d贸lares en 2022, 858,6 en 2023 y 886 en 2024), China (con un gasto de 293 millardos de d贸lares, equivalente al 14 por 100 del gasto mundial, lo cual supone el 4,7 por 100 m谩s que en 2020 y el 72 por 100 m谩s que en 2012), India (con un gasto de 76,6 millardos de d贸lares en 2021, lo cual supone el 33 por 100 m谩s de lo gastado en 2012), el Reino Unido (con 68,4 millardos de d贸lares, lo cual supone el 3 por 100 m谩s de lo gastado en 2020) y Rusia (65,9 millardos de d贸lares en 2021, lo cual supone el 2,9 por 100 m谩s de lo gastado en 2020) son los pa铆ses que ocupan las cinco primeras posiciones del ranking, representando el 62 por 100 del gasto militar total registrado en 2021.

En cuanto a Europa, el gasto militar del continente considerado en su conjunto asciende a 418 millardos de d贸lares en 2021, registrando un crecimiento del 3 por 100 respecto al a帽o anterior y un incremento del 19 por 100 respecto a 2012. Una de las dos caracter铆sticas de la industria de defensa de la Uni贸n Europea es su estructura diversificada, que comprende grandes multinacionales y actores de peque帽as y medianas dimensiones. La otra se refiere a la demanda, que procede casi exclusivamente de los gobiernos nacionales, que controlan las adquisiciones y exportaciones de productos y de tecnolog铆a. Las diferencias nacionales en cuanto a necesidades y niveles de gasto p煤blico e inversi贸n no pueden sino fragmentar el mercado europeo de defensa.

De acuerdo con la European Aerospace, Security and Defence Industries (ASD), que representa a unas tres mil empresas, en 2021 hab铆a 3,57 millones de personas empleadas en el sector entre puestos de trabajo directos (942.000), indirectos (966.000) e inducidos (m谩s de 1,66 millones). El volumen de negocio de la industria ascend铆a a 578 millardos de euros, de los cuales 241 eran directos, 148 indirectos y 189 inducidos. Por 煤ltimo, la inversi贸n total en investigaci贸n y desarrollo en ese mismo a帽o ascendi贸 a 18,5 millardos de euros. Sin embargo, la necesidad de compartir recursos para lograr econom铆as de escala, especialmente en los grandes programas de desarrollo que s贸lo pueden llevarse a cabo de modo multilateral, ha empujado a las empresas a ser cada vez m谩s transnacionales y a integrarse en la cadena de valor mundial. Una pol铆tica siempre obstaculizada por Estados Unidos.

Mientras que programas de colaboraci贸n como el Tornado y el Eurofighter Typhoon han sido un 茅xito europeo, el caza estadounidense F-35 fue concebido ante todo para dividir las capacidades competitivas y de colaboraci贸n de Europa, as铆 como para compartir los costes de un proyecto muy costoso, asegurarse el control tecnol贸gico, avalar una alianza estrat茅gica y consolidar un negocio garantizado. Tampoco debemos olvidar que entre los accionistas de las industrias francesas Dassault Aviation y Thales, de la franco-alemana Airbus, de la italiana Leonardo y de la espa帽ola Indra Sistemas, adem谩s de los respectivos Estados se cuentan como participantes diversos fondos de inversi贸n estadounidenses entre los que destacan BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments, Wellington Management y Capital Group, lo cual no significa hacer menos competitivo el mercado de la defensa.

Cualquier consideraci贸n sobre la posici贸n actual de la Uni贸n Europea en materia de pol铆tica exterior y defensa debe partir de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el 29-30 de junio de 2022, durante la cual se acord贸 la ampliaci贸n del 谩rea de inter茅s de la Alianza a China y el Indo-Pac铆fico, es decir, m谩s all谩 del Atl谩ntico Norte al que se refiere el Tratado que dio origen a la misma en 1949: 芦La OTAN es la alianza militar m谩s poderosa del mundo y es exclusivamente defensiva禄. De hecho, con la disoluci贸n de la URSS y del Pacto de Varsovia, la OTAN asumi贸 la tarea de velar por la estabilizaci贸n pol铆tico-militar mundial a tenor del Art铆culo 4 (intervenci贸n en Bosnia en 1995) y del Art铆culo 5, que considera un ataque directo a un pa铆s miembro como un ataque a todos los miembros de la Alianza. As铆 pues, la cooperaci贸n UE-OTAN es un pilar fundamental de la estabilidad y la seguridad europeas.

La Declaraci贸n Conjunta UE-OTAN de enero de 2023 reiter贸 que 芦este es un momento clave para la seguridad y la estabilidad euroatl谩nticas, que demuestra m谩s que nunca la importancia del v铆nculo transatl谩ntico, lo cual exige una cooperaci贸n m谩s estrecha entre la UE y la OTAN禄 y, por lo tanto, es necesario seguir 芦apoyando plenamente el derecho inherente de Ucrania a la autodefensa y a elegir su propio destino禄.

En Bruselas el debate sobre la pol铆tica de defensa y seguridad gira en torno al papel de las empresas armament铆sticas y a la necesidad de incrementar sus dotaciones presupuestarias

En 2021 el Consejo Europeo ha creado un Fondo de Paz extrapresupuestario para financiar la totalidad de las acciones militares y de defensa con el objetivo de prevenir conflictos, mantener la paz y fortalecer la seguridad y la estabilidad internacionales. Hasta la fecha, el importe total del apoyo prestado a las fuerzas armadas ucranianas ha sido de 3,6 millardos de euros, pero ya es objeto de discusi贸n c贸mo utilizar otros 2 millardos adicionales, uno de los cuales se destinar铆a al env铆o de proyectiles procedentes de las reservas existentes, mientras que el otro se utilizar铆a para apoyar la capacidad global de producci贸n industrial o para adquirir munici贸n de terceros pa铆ses. Hace un a帽o, Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, junto con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declararon que las existencias militares de la mayor铆a de los Estados miembros europeos de la OTAN estaban parcialmente agotadas por lo que era necesario trabajar con la industria armament铆stica para aumentar la producci贸n de armas y municiones.

Estas declaraciones han confirmado no s贸lo la consolidaci贸n de las relaciones entre Estados Unidos y la Uni贸n Europea, as铆 como la reactivaci贸n del papel de la OTAN, sino tambi茅n la incapacidad de Europa a la hora de desempe帽ar un papel aut贸nomo en la confrontaci贸n en curso entre Estados Unidos, Rusia y China, a pesar de que estos dos primeros pa铆ses la hab铆an apartado de las conversaciones sobre Ucrania en enero de 2022. Una incapacidad que emerge con fuerza, si se tiene en cuenta que en Bruselas el debate sobre la pol铆tica de defensa y seguridad europeas gira en torno al papel de las empresas armament铆sticas y a la necesidad de incentivarlas mediante el incremento de las dotaciones presupuestarias correspondientes, as铆 como en torno a la urgente necesidad de desarrollar las capacidades y tecnolog铆as necesarias para operar en el nuevo contexto de guerra. As铆 pues, no est谩 claro qu茅 significa apelar a la 芦consolidaci贸n all铆 donde proceda禄, cuando los ministros de Defensa franc茅s, espa帽ol, alem谩n e italiano dicen preferir los programas de cooperaci贸n a la consolidaci贸n y la tendencia es avanzar hacia una mayor autonom铆a de los Estados miembros y por ende al favorecimiento de las industrias nacionales.

En diciembre de 2022, Josep Borrell, de nuevo, esboz贸 los aspectos positivos y negativos del estado de la seguridad y la defensa de Europa, retomando los resultados de los estudios publicados por la Agencia Europea de Defensa, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El informe 芦2022 Coordinated Annual Review on Defence禄 (CARD) se帽ala que menos del 20 por 100 de todas las inversiones efectuadas en programas de defensa se realizan en r茅gimen de cooperaci贸n, lo cual indica que esta sigue siendo la excepci贸n y no la regla. Borrell ha creado, junto con el Comisario Europeo de Industria, Thierry Breton, un nuevo instrumento denominado European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act (EDIRPA), destinado a facilitar e incentivar las adquisiciones conjuntas y dotado con 500 millones de euros para el per铆odo 2022-2024, con el fin de ayudar a la industria b茅lica a aumentar su capacidad de producci贸n: 芦Mientras la guerra hace estragos en las fronteras de Europa, respondemos al llamamiento de los jefes de Estado de la Uni贸n Europea presentando hoy un nuevo instrumento para apoyar a escala europea las adquisiciones conjuntas de armamento. Adem谩s de ayudar a reponer parte de los arsenales tras la transferencia de armas a Ucrania, proponemos un incentivo implementado a trav茅s del presupuesto de la UE para propiciar que los Estados miembros compren juntos禄. Y de nuevo para fomentar la cooperaci贸n en materia de defensa, el Fondo Europeo de Defensa (FED) dispone de ocho millardos.

La Comisi贸n ha destinado 1,2 millardos de euros a un grupo inicial de sesenta y un proyectos (Italia se halla presente en el mismo con empresas, universidades e institutos de investigaci贸n) destinados a la investigaci贸n y desarrollo relacionados con los aviones de combate, los veh铆culos blindados y los buques, la tecnolog铆a espacial, la tecnolog铆a de la informaci贸n, la nube militar o la inteligencia artificial. Esencialmente, si se aplicaran todos los aumentos de gasto anunciados, el gasto total en defensa de la UE aumentar铆a en otros 70 millardos de euros de aqu铆 a 2025.

Para concluir es crucial mencionar la creaci贸n en 2015 de un Grupo de Personalidades sobre Investigaci贸n en Defensa (GdP) que inclu铆a, adem谩s de la entonces jefa de la pol铆tica exterior de la UE Federica Mogherini, a los consejeros delegados de Indra, MBDA, Saab, Airbus, BAE Systems, Finmeccanica y dos miembros representantes de institutos de investigaci贸n privados que se ocupan de investigaci贸n militar (TNO y Fraunhofer-Gesellschaft). La ausencia total de representantes de la sociedad civil y el mundo acad茅mico sugiere que la intenci贸n era crear un grupo de presi贸n capaz de influir no s贸lo en los procesos pol铆ticos de la Uni贸n Europea, sino tambi茅n en las decisiones sobre las prioridades de financiaci贸n.

Igualmente resulta sencillamente desconcertante leer algunos de los puntos de la Resoluci贸n del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2023: 芦Desde 2017 se han puesto en marcha un total de sesenta y un proyectos PESCO (Permanent Structured Cooperation), ninguno de los cuales ha logrado resultados tangibles禄, as铆 como enterarse de que 芦aunque la ambici贸n de la UE de convertirse en un actor de seguridad capaz se remonta a m谩s de veinte a帽os atr谩s, los resultados en t茅rminos de capacidad, interoperabilidad y cooperaci贸n rentable siguen siendo muy limitados禄. Adem谩s, puede constatarse la hipocres铆a contenida en la 芦Posici贸n Com煤n 2008/944/PESC1 relativa a las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnolog铆a y equipos militares禄, que define ocho criterios comunes (normas m铆nimas) para proceder a las mismas entre los que se incluye la subordinaci贸n de 芦la exportaci贸n de tecnolog铆a y equipos militares al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte del pa铆s destinatario禄, respecto a cuya situaci贸n interna se indica lo siguiente: 芦Los Estados miembros denegar谩n las licencias de exportaci贸n de tecnolog铆a o equipos militares que puedan provocar o prolongar conflictos armados o bien agravar las tensiones o conflictos que tengan lugar en el pa铆s de destino final禄.