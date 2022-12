芦La energ铆a nuclear, por su propia esencia, su dimensi贸n planetaria y sus efectos mort铆feros y m贸rbidos casi eternos, es un ecocidio y un crimen contra la humanidad de un tipo completamente nuevo, punta de lanza de una civilizaci贸n enfermiza, mort铆fera y autodestructiva que, desde hace dos siglos, se ha impuesto violentamente en Occidente禄

No me duelen prendas en decirlo desde el principio que el libro que traigo a esta p谩ginas es de una potencia fuerte, demoledora, una mina de datos, de argumentos contrastados, de una precisi贸n rigurosa en lo que hace a los datos cient铆ficos de los componentes utilizados en la industria de lo nuclear; y si digo mina , tal expresi贸n puede extenderse metaf贸ricamente hasta el punto de afirmar que Jean-Merc Royer en su 芦El mundo como proyecto Manhattan. De los laboratorios de energ铆a nuclear a la guerra extendida a todos los seres vivos禄, editado en colaboraci贸n por Pepitas de Calabaza y El Salm贸n, entrega una verdadera bater铆a de minas o de dardos lanzados con precisi贸n contra el negacionismo nuclear, a la vez que propone poner en pie 芦las bases de otra filosof铆a pol铆tica emancipadora. Necesitamos la cr铆tica radical de un mundo cuyo futuro no est茅 en juego 煤nicamente en las alturas del pensamiento o en el 茅ter de un clima estratosf茅rico apreciado por los 鈥渁ltermundialistas鈥. Este futuro est谩 en juego tambi茅n en la Tierra, frente a la 鈥渟emivida鈥 que nos han adjudicado desde hace lustros禄.

La verdad es que no es f谩cil dar cuenta cabal del contenido de esta obra y no por falta de sustancia sino al contrario por todos los aspectos en los que incide la obra y la abundante acumulaci贸n de datos, cifras, declaraciones e informes de diferentes fuentes, etc. Pasen y vean.

Tres bloques componen la obra, si bien podr铆a a帽adirse un cuarto el Anexo, que sirve de complemento a la tercera. El primero de ellos, responde al proyecto que da t铆tulo a la obra, donde se detalla, realmente con pelos y se帽ales, el enome montaje que fue puesto en pie con el fin de, guiados por una pretendida esperanza cient铆fica, crear un arma con una potencia in茅dita en la historia de la humanidad; no cabe duda de que fue el proyecto militar m谩s grande de todos los tiempos, a la vez que el m谩s secreto, hasta el punto de que de 茅l, de lo que se se tramaba, no estaban al corriente ni dios. Si se except煤a el presidente de los USA. El montaje desbordaba el 谩mbito militar al verse implicadas diversas empresas, lo m谩s granado de diferentes ramos, y cito con el fin de que se vea la magnitud de la tragedia, que diga de la iniciativa: Bell Telephone Laboratoires, DuPont de Nemours and Company, General Electric Company, Kellogg Company, Monsanto Chemical Company, Standard Oil Development Company, Tennessee Eastman Company (Kodak), Union Carbide and Carbon Corporation y Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Desde 1940 el n煤mero de investigadores fue aumentando hasta alcanzar en 1944, 84.500 dedicados a la construcci贸n y 40.500 a los procesos industriales. Entre 1942 y 1945 fueron empleados medio mill贸n de personas, ocupadas en 1200 edificaciones, distribuidas en m谩s de mil kil贸metros de carreteras, 259 kil贸metros de v铆as f茅rreas, con unos costes astron贸micos que se beneficiaban de pr茅stamos del Tesoro estadounidense.

Tal organizaci贸n se erigi贸 en modelo de todos los departamentos t茅cnicos de 谩mbito internacional; las tareas se distribu铆an en diferentes centros : en Oak Ridge-Hanford se trataba el plutonio, en Los 脕lamos se conceb铆a el conjunto de las bombas y en Oaka Ridge se produc铆a y separaba el uranio fisible. Adem谩s del secreto ya se帽alado era imprescindible que quienes trabajaban en la empresa no supieran cu谩l era el producto que se fabricaba, y para que la alienaci贸n fuese m谩s asumible, el b茅isbol jugaba un papel esencial de cara a divertir y distraer al personal. La entrega silenciosa a la tarea, y la ignorancia acerca de su finalidad, provocaba no pocas situaciones de disfunciones psicol贸gicas entre los sesenta y cinco mil y setenta y cinco mil habitantes del complejo, cuya entrega deb铆a ser total de cara al bien y progreso de la patria. Un singular modelo de ciudad que contaba con una organizaci贸n funcional de especialidades y una gran transversalidad operativa que ofrec铆a un naturaleza polim贸rfica que un铆a en diferentes complejos a cient铆ficos, militares e industriales. Un triple alianza de ciencia, industria y aparatos estatales que supon铆an un giro civilizacional en que se complementaban la pol铆tica y la guerra.

Si inicialmente el proyecto se justificaba por el temor a los nazis, la finalidad vari贸 de direcci贸n a partir de 1944, para convertirse en arma contra los sovi茅ticos. Por medio quedaban todos los procesos y las pruebas que iban dejando las huellas de la radioactividad, sin conocer con precisi贸n cu谩nto tiempo resistir铆a el encapsulado met谩lico del plutonio sin liberar sus nefastos efectos en el suelo de los planetas. El proyecto en sus sucesivas variaciones, de finalidad, exig铆a tras las pruebas mentadas (rese帽able resulta la llevada a cabo en julio de 1945 en Nuevo M茅xico con una discreta explosi贸n de 20 kilotones que estremeci贸 al mundo y al imaginario occidental鈥in contar con la total destrucci贸n que supuso en los alrededores y las fatales consecuencias de los habitantes, da帽ados de por vida). Con una soberbia y un brutal cinismo, los gerifaltes de la mort铆fera empresa, se guiaban por la elecci贸n el momento adecuado para organizar la operaci贸n espectacular que originase el pretendido temor鈥ll谩 se guisaba la desresponsabilizaci贸n de los participantes en la empresa de la que hablasen Hannah Arendt y G眉nther Anders鈥culpables sin culpabilidad, responsables sin responsabilidad, una ciencia sin conciencia, que dir铆a Edgar Morin, que implicaba a los cient铆ficos del momento, en el asesinato de masas, y que hoy sigue con otras investigaciones nucleares de generaci贸n X y otras yerbas. Nombraba, l铆neas arriba, la elecci贸n del momento y 茅sta hizo que se retardase el final de la guerra con el fin de organizar el espect谩culo mortal, que sirviese de ejemplo. As铆 el 6 y el 9 de agosto de 1945 se cerraba el c铆rculo que hab铆a comenzado como una carrera armament铆stica con la Alemania nazi, lo que engendr贸 芦 el mayor proyecto cient铆fico, industrial y militar, de todos los tiempos, el cual se convirti贸 en la 鈥渓ocomotora鈥 de un complejo dominante que iba a transformar el mundo, imponiendo a los seres vivos una econom铆a de guerra permanente禄.

M谩s adelante llegaron los casos de Chern贸bil y Fukushima, en cuyo tratamiento medi谩tico y otros, se sigui贸 la l铆neas ya marcada en el caso de Hiroshima y Nagasaki鈥bstaculizar la muestra de la verdad y consecuencias de la realidad de los hechos, ocultar los efectos de la radioactividad, la Agencia Internacional de la Energ铆a At贸mica de la mano de todos los nucle贸logos, nucle贸filos declarados, con sus poderosas 贸rganos de difusi贸n y de divulgaci贸n pretendidamente cient铆fica鈥a en el caso de las bombardeas poblaciones niponas se us贸, a troche y moche, la cantinela de que gracias a las bombas se hab铆a puesto fin a la guerra鈥谩s tarde vendr铆a las salvajes imposiciones a los japoneses para que aceptasen la versi贸n oficial de lo sucedido, que era la de los EEUU, quien se convert铆a ya de paso en el 煤nico garante de la pz y del nuevo orden mundial鈥a censura yanki dominando el cotarro y la privilegiada imagen de la masacre con el enorme hongo鈥, en copla evang茅lica: dejad que los muertos entierren a los muertos. Y si con anterioridad nombraba la actualizaci贸n del panem et circenses, en forma de b茅isbol, no se debe obviar el uso de cobayas humanas para experimentar ( Jean-Marc Royer recurre a papeles oficiales de las alturas jer谩rquicas norteamericanas) las consecuencias de las bombas.

En el segundo bloque la obra se centra en Fukushima y la pol铆tica, ya mentada con anterioridad, de evitar por todos los medios de que cundiese el p谩nico, para lo que era exigible no hablar de los fallecidos ni de los afectados. Se usaba para las labores de embellecimiento el se帽alar el tsunami como pantalla y 煤nica causa del desastre (no natural desde luego), dedic谩ndose la prensa y las autoridades todas en ocultar los problemas que con anterioridad hab铆an sufrido los reactores de la central. Queda subrayado el car谩cter de la cat谩strofe nuclear como desastres planetario in茅dito, sin evitar cargar las tintas como se hizo, el que manda, manda, en una operaci贸n descarada de dos varas de medir en un todos somos norteamericanos con ocasi贸n del 11-S鈥bviando la magnitud de la tragedia nipona que deber铆a haberse traducido en un todos somos japoneses, si en cuenta se tiene la magnitud de la tragedia para el conjunto de la humanidad y no solamente para un pa铆s. Mientras se desvela c贸mo la Comisi贸n de Investigaci贸n Independiente de la Dieta japonesa, y sus informes de 2012, han sido silenciados por la comunidad nuclear y los medios de comunicaci贸n. Y mientras tanto, los liquidadores, dedicados a las 铆mprobas tareas de limpiar el escenario y los hibakuslka, las v铆ctimas del bombardeo, marcados por lo real, lo simb贸lico y lo imaginario, mostrando la honda huella de este 煤ltimo de que la racionalidad no da cuenta de la totalidad, lo que invita a un cambio de relaci贸n con el mundo y con los otros.

Por 煤ltimo, el tercer bloque y su, ya se帽alado, Anexo complementario, centra el foco en la fabricaci贸n de cad谩veres puesta en marcha en los lager nacionalsocialistas como puesta en pr谩ctica de una pol铆tica pretendidamente higienista que no fue un invento de Hitler y sus pardas hordas sino que hund铆a sus ra铆ces en materiales que el autor presenta acerca de la necesidad de purgar el cuerpo social, como el escalofriante documento de la municipalidad de Chicago que ya en 1932 enumeraba las vidas no aptas de ser vividas, no me resisto a nombrar los recogidos en la escalofriante lista: retrasados mentales, los locos, los criminales, los delincuentes y pervertidos, los epil茅pticos, los alcoh贸licos, los enfermos(tuberculosos, leprosos y otros afectados por enfermedades cr贸nicas, infecciosas鈥), los ciegos totales o parciales, los sordos, , individuos dependientes鈥os deformes鈥n fin, que ya con anterioridad de Hitler, en la civilizada Europa y en concreto en la Alemania de la Rep煤blica de Weimar, y al otro lado del charco, desde 1850 el racismo cient铆fico, el darwinismo social y el eugenismo hab铆an invadido las conciencias y los imaginarios del personal鈥 el silenciarlo es una flagrante muestra de las miserias de la historia y de los historiadores鈥

Y lo nuclear como modelo y vanguardia de la puesta en pr谩ctica de una pol铆tica mort铆fera y autodestructiva del capitalismo desbocado鈥l abrir las puertas a otra concepci贸n de la sociedad, de la vida, y鈥e la muerte.

Por I帽aki Urdanibia para Kaosenlared