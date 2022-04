Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i ))

–

Jujuy: persecución y amenazas a una abuela indígena de Querusiyal



Sun, 17 Apr 2022 15:34:23 +0000



Una abuela indígena, de la comunidad Querusiyal de Tilcara, en la provincia de Jujuy, sufrió amenazas por parte de cuatro funcionarios del gobierno que ingresaron a la propiedad sin permiso, el pasado 12 de abril. Por Claudia Castro Tirina -Mink’a en la Eco El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando dos policías y […]

]]>

Una abuela indígena, de la comunidad Querusiyal de Tilcara, en la provincia de Jujuy, sufrió amenazas por parte de cuatro funcionarios del gobierno que ingresaron a la propiedad sin permiso, el pasado 12 de abril.

Por Claudia Castro Tirina -Mink’a en la Eco

El hecho ocurrió en la tarde del martes, cuando dos policías y personal de vialidad irrumpieron en la propiedad de María Quispe, una abuela de la comunidad Querusiyal de Abra Chiquerito, para hacerle firmar bajo amenazas un permiso para la traza de un camino que atravesaría esa propiedad.

A partir de lo sucedido, la comunidad del Querusiyal hizo circular un comunicado en el que denuncian y rechazan los nuevos actos de violencia por parte del gobierno de Gerardo Morales.

En una entrevista radial para Originarios, Azucena Mart√≠nez, hija de Mar√≠a Quispe expres√≥ que: ‚Äúllegaron personal de vialidad, personal policial que eran de la seccional 14 a amenazar a mi mam√°. Mi mam√° estaba junto a su hijo discapacitado. Ellos estaban tranquilos viviendo ah√≠ porque nosotros nos vamos al campo. Y ellos aprovecharon para llegar, amenazar y decirle que el camino va pasar, que ya est√°bamos todos notificados y que nos ten√≠amos que retirar de ah√≠ del lugar‚ÄĚ.

Por otra parte, en un video que difundieron por redes sociales, Mar√≠a Quispe indic√≥ que ‚Äúestoy en mi pastoreo y el se√Īor gobernador me atropella sin las leyes‚ÄĚ, aludiendo a los hechos mencionados y a la petici√≥n de los papeles para la construcci√≥n del camino o de un di√°logo entre las partes.

Carlos Colque, presidente de la comunidad Querusiyal, remarc√≥ que piden al estado hace m√°s de tres a√Īos la Consulta Consentimiento Libre Previo e Informado, la cual est√° ratificado en la ley 24071 donde dice que ‚Äúlos gobiernos deber√°n consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a trav√©s de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente‚ÄĚ. A su vez, ‚Äúestablecer los medios a trav√©s de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la poblaci√≥n y a todos los niveles en la adopci√≥n de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra √≠ndole responsables de pol√≠ticas y programas que les conciernan‚ÄĚ.

Sin embargo, Colque se√Īala que ‚Äúel estado no quiere cumplir, no quiere reconocer a la comunidad, y estamos en esa lucha. El camino se est√° haciendo. No es que estamos en contra del camino que puede ser un acceso, un camino carretero que vendr√≠a bien a la comunidad. Lo que pasa que, si lo hacen con violencia, sin cumplir todos los tr√°mites burocr√°ticos, es algo que est√° hecho de mala f√©. No es algo que conviene a la comunidad‚ÄĚ. Adem√°s, agreg√≥ que en la comunidad hay peritos mineros declarados bajo un decreto por el ex-gobernador Eduardo Alfredo Fellner en 2013, raz√≥n por la cual Colque se√Īala que: ‚Äúel camino, nosotros, como se est√° haciendo de esa manera, obviamente que lo pensamos que es una huella minera, no un camino carretero o una ruta. Por eso es que, como es huella minera el gobierno lo ha disfrazado de un proyecto educativo. Pero el camino no va a las escuelas porque pasa a 8 kil√≥metros de las escuelas rurales que hay en la zona. Es raro que un camino, un proyecto educativo no vaya a las escuelas y apunte al perito minero‚ÄĚ, sentenci√≥ Carlos Colque.

La comunidad de 30 familias espera que se cumpla la Consulta y que puedan saber acerca del proyecto, adem√°s de los estudios de impacto ambiental, algo que hasta el momento no ha sido presentado, seg√ļn destac√≥ Colque. ‚ÄúNo hay ning√ļn papel de la ruta, nada. Ni planos. Lo est√°n haciendo as√≠ de prepo, aprovechando que ac√° en Jujuy no se respeta el derecho ind√≠gena, no se respeta la Constituci√≥n Nacional‚ÄĚ.

Antecedentes

Cabe destacar que los hechos de violencia del 12 de abril no son los √ļnicos que han ocurrido. El pasado 26 de marzo, la comunidad y principalmente la familia Mart√≠nez sufri√≥ vandalismo, robo y la destrucci√≥n de una waka (lugar donde se realiza la ceremonia de la Pachamama), por parte de una banda de 80 personas aproximadamente.

El hecho fue denunciado a través de una carta dirigida al gobernador Gerardo Morales, donde explican la persecución que sienten al no poder ni siquiera realizar sus actividades comunitarias.

Adem√°s, en la carta recalcaron que: ‚Äúotra banda liderada por funcionarios de su gobierno (Humberto L√≥pez, el presidente de vialidad y la polic√≠a intercultural) m√°s el intendente Ricardo Romero de Tilcara y el concejal Rueda, mataron cuarenta ovejas y agredieron a los comunarios‚ÄĚ. A pesar de la denuncia en la comisar√≠a, seccional 14 de Tilcara, ‚Äúla justicia nunca se expidi√≥ ni se nos ha notificado sobre alguna resoluci√≥n‚ÄĚ remarc√≥ a un medio Colque.

En la carta expresan que ‚Äúse intenta hacer un camino fuera de la ley con el uso de la violencia estatal delictual verbal, f√≠sica, ps√≠quica, no solo con nosotros, sino tambi√©n con nuestros animales, y, ahora nuestros lugares espirituales‚ÄĚ, y ampl√≠a ‚Äúsabemos que el uso de violencia garantiza en muchas comunidades el despojo de las familias de pastoreo y/o agricultores ind√≠genas en toda la provincia de Jujuy‚ÄĚ.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/pueblosoriginarios/35663-jujuy-persecuci%C3%B3n-y-amenazas-a-una-abuela-ind%C3%ADgena-de-querusiyal

]]>

0

Una irrupción israelí en la mezquita de Al-Aqsa deja 150 personas heridas



Sun, 17 Apr 2022 15:19:57 +0000



En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, más de 150 personas resultaron heridas después de que soldados israelíes irrumpieran en la mezquita de Al-Aqsa y atacaran a los fieles palestinos que se encontraban en ella poco después de las oraciones matutinas del viernes. Los testigos dijeron que los militares israelíes dispararon gases lacrimógenos, […]

]]>

En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, más de 150 personas resultaron heridas después de que soldados israelíes irrumpieran en la mezquita de Al-Aqsa y atacaran a los fieles palestinos que se encontraban en ella poco después de las oraciones matutinas del viernes. Los testigos dijeron que los militares israelíes dispararon gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras en los patios y las salas de oración del lugar sagrado.

Fuentes: Democracy Now!/Telesur

Rami Al Khatib: ‚ÄúRetiraron brutalmente a la gente del recinto. Atacaron a empleados, a gente com√ļn, a j√≥venes y personas mayores. Hubo muchas personas heridas. Dispararon balas de goma dentro de las instalaciones de la mezquita de Al-Aqsa. Golpeaban a todos, incluso a los param√©dicos‚ÄĚ.

Un hospital local recibi√≥ a 40 palestinos heridos, entre ellos dos en estado cr√≠tico. Los soldados israel√≠es reunieron y arrestaron al menos a 300 personas. La incursi√≥n israel√≠ se produjo luego de una serie de ataques cometidos por ciudadanos √°rabes y palestinos de Israel que han provocado muertes en Israel desde el 22 de marzo. Mientras tanto, las incursiones israel√≠es en ciudades y pueblos de Cisjordania han matado a 29 palestinos desde marzo. Entre los muertos se encuentran un abogado palestino de 34 a√Īos que recibi√≥ un disparo en el pecho el mi√©rcoles y un adolescente de 14 a√Īos que muri√≥ a causa de disparos efectuados por soldados israel√≠es que lo acusaban de lanzar un c√≥ctel Molotov.

Ejército israelí intensifica violencia contra palestinos

El ejército de Israel ha asesinado cinco veces más palestinos en lo que va de 2022 que el mismo período en 2021, luego que el Gobierno del primer ministro Naftali Bennett autorizó a las fuerzas plena libertad de acción.

Un organismo pro derechos humanos detall√≥ que las fuerzas israel√≠es han intensificado ‚Äúsignificativamente‚ÄĚ el asesinato y la represi√≥n contra los palestinos en la Cisjordania ocupada y Al-Quds (Jerusal√©n) durante los √ļltimos d√≠as.

El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos precisó en un comunicado que desde principios de abril los militares asesinaron a 18 palestinos en Cisjordania y Jerusalén oriental.

Conforme a Euro-Med, Israel ha matado a 47 palestinos, incluidos ocho ni√Īos y dos mujeres, en varios incidentes desde el comienzo de 2022.

‚ÄúEste n√ļmero representa casi cinco veces m√°s que el n√ļmero de palestinos asesinados por el ej√©rcito israel√≠ en el mismo per√≠odo del a√Īo pasado, que ascendi√≥ a 10‚ÄĚ, subray√≥.

La Mezquita de Al-Aqsa no se salvó de la agresión de las fuerzas israelíes, y fue asaltada en numerosas ocasiones, y los fieles fueron atacados. Más de 150 palestinos han resultado heridos y más de 400 han sido detenidos.

Este viernes, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron violentamente en la mezquita y la vaciaron de fieles.

La organización no gubernamental afirmó que el uso de la fuerza letal contra civiles es resultado inevitable de la ausencia de rendición de cuentas interna en Israel y del silencio de la comunidad internacional.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/internacional/mediooriente/35666-una-irrupci%C3%B3n-israel%C3%AD-en-la-mezquita-de-al-aqsa-deja-150-personas-heridas

]]>

0

Diagnósticos y controversias sobre Ucrania



Sun, 17 Apr 2022 15:15:14 +0000



La nítida tragedia humanitaria contrasta con la indefinición militar y el incierto efecto económico de la guerra. La responsabilidad del imperialismo norteamericano es más ocultada que la injustificada invasión rusa. Reiniciar las negociaciones es el curso más progresista y favorable para conseguir la soberanía. Las posturas indulgentes frente a la OTAN son tan inadmisibles como […]

]]>

La nítida tragedia humanitaria contrasta con la indefinición militar y el incierto efecto económico de la guerra. La responsabilidad del imperialismo norteamericano es más ocultada que la injustificada invasión rusa. Reiniciar las negociaciones es el curso más progresista y favorable para conseguir la soberanía. Las posturas indulgentes frente a la OTAN son tan inadmisibles como el llamado a la provisión de armas. Pero la invasión no fue una acción defensiva y tiene consecuencias negativas. Una caracterización comparada de la guerra confirma esa impronta regresiva.

Por Claudio Katz (1)

A un mes de la incursión rusa el resultado es muy incierto. La ofensiva militar está empantanada luego de la fallida toma del país y la consiguiente supervivencia del gobierno. Pero tampoco se observan grandes hitos del ejército ucraniano. La intensidad de la resistencia es dudosa y el relativo alistamiento coexiste con la masiva emigración de la población.

Contradictorias evaluaciones

Algunos analistas consideran que la ambiciosa operación de Putin fracasó. Pero otros estiman que Rusia tiende a impedir en las negociaciones que Ucrania ingrese a la OTAN. Un compromiso intermedio sería la incorporación del país a la Unión Europea (victoria de Zelesky), junto a su neutralidad militar (victoria de Putin). Si falla esa opción podría acordarse una división de territorios siguiendo el modelo coreano.

Las mismas estimaciones contrapuestas se extienden al plano económico. Algunos observadores destacan la fortaleza de Rusia, que se dispondría a introducir junto a China un nuevo sistema monetario independizado del dólar y el euro. Pero otros destacan un escenario inverso de pérdida del control moscovita de gran parte de las reservas congeladas en el exterior.

Tambi√©n el impacto de las sanciones suscita interrogantes. Nadie sabe cu√°ntos millonarios rusos han sido efectivamente penalizados. Cuentan con numerosos socios y resguardos en los para√≠sos bancarios de Occidente. Las penalidades se aplican con gran cautela para no interrumpir la comercializaci√≥n mundial del petr√≥leo y el gas. Alemania resiste esas obstrucciones y varios gobiernos europeos se niegan a cortar los convenios con Mosc√ļ.

El manejo general de la energ√≠a est√° en disputa. Estados Unidos logr√≥ concertar ventas millonarias de gas licuado a Europa, pero no puede sustituir la provisi√≥n estructural que aportan los gasoductos rusos. Mosc√ļ obtiene el 60% de sus ingresos de esos suministros y se desconoce si logr√≥ sustituirlos por compradores asi√°ticos. Tampoco se sabe c√≥mo mantiene la importaci√≥n de ciertos productos decisivos (como los semiconductores) para sostener la guerra y la econom√≠a.

Las sanciones afectan a Rusia, pero han impactado duramente en la retaguardia de Occidente. El tremendo encarecimiento de los alimentos y la energía introduce un inesperado boomerang que deteriora toda la economía global.

En el plano geopol√≠tico el aislamiento ruso es visible. Perdi√≥ el acompa√Īamiento en las Naciones Unidas de sus tradicionales aliados, pero cuenta con la benevolencia del denominado Sur Global. Mosc√ļ utiliza ese visto bueno para sostener su incursi√≥n militar.

S√≥lo la may√ļscula tragedia humanitaria est√° exenta de indefiniciones. Aunque Rusia evit√≥ los bombardeos masivos que descarg√≥ Estados Unidos en Irak y Afganist√°n, las v√≠ctimas civiles se multiplican con la prolongaci√≥n de la guerra. Ya comienzan a emerger denuncias de atrocidades en ambos bandos y el descalabro de la sociedad ucraniana potencia el mayor √©xodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La salida de 4 millones de refugiados convulsiona a toda la regi√≥n.

Es cierto que su recepción contrasta con el castigo propinado a los árabes y africanos. No hay 20.000 fallecidos en naufragios para llegar al continente, ni muros para impedir el ingreso de los desplazados. Tampoco se observan campos de refugiados en las condiciones infrahumanas de Lesbos. Pero se está gestando un escenario explosivo, en una zona desgarrada por agudas tensiones que la derecha atribuye a la inmigración.

En s√≠ntesis: el resultado de la guerra es a√ļn desconocido. Pero la caracterizaci√≥n del conflicto no depende de ese desemboque y debe ser abordada sin esperar esa resoluci√≥n.

Los objetivos norteamericanos

Estados Unidos intenta prolongar la guerra, para empujar a Mosc√ļ al mismo pantano que afront√≥ la URSS en Afganist√°n. Por esa raz√≥n induce el rechazo de Kiev de todos los acuerdos que frenar√≠an las hostilidades.

El Pent√°gono no puede intervenir con sus propias tropas porque contin√ļa afectado por la reciente derrota de Kabul. Ese rev√©s tambi√©n le impone cierta cautela b√©lica y el consiguiente veto a una zona de exclusi√≥n a√©rea. Por ahora promueve la continuidad de la sangr√≠a, mediante una mayor provisi√≥n de armas.

El Departamento de Estado utiliza el conflicto actual para someter a Europa a su agenda militarista. Ya consiguió 1.000 millones de euros de Bruselas para incrementar los pertrechos de Kiev. También logró un compromiso de rearme de sus socios, muy superior al financiamiento de la OTAN que exigía Trump. Por ese rumbo, el proyecto de un ejército europeo autónomo del Pentágono se diluye a pasos agigantados. Washington pretende cargar a Europa con todo el costo del cerco a Rusia, para concentrar sus recursos en la agresión a China.

El belicismo norteamericano es la principal causa de la guerra actual. Estados Unidos intentó sumar a Ucrania a su red de misiles en el Este Europeo y propició una enmienda a la Constitución de ese país (2019) para auspiciar el ingreso a la OTAN.

Con ese objetivo alentó el nacionalismo local y las agresiones contra la población ruso-parlante. Fomentó especialmente a las milicias ultraderechistas, que sabotearon la solución discutida en los acuerdos de Minsk.

La violencia desplegada por las bandas que reivindican el pasado hitlerista es silenciada por los grandes medios. Ocultan el hostigamiento a los opositores (expuestos como escudos humanos) y el racismo de los grupos que enaltecen a los ucranianos (blancos puros), para denigrar a los rusos (racialmente mixturados por la herencia asiática). Zelenski es prisionero de esa gravitación fascista y por eso alienta la rusofobia, proscribiendo varios partidos y generalizando la censura.

Esas persecuciones no aparecen en ning√ļn informativo de Occidente. Las plataformas period√≠sticas de Mosc√ļ (Sputnik, RT) han sido acalladas, mientras Facebook, Instagram y WhatsApp habilitan la propagaci√≥n de mensajes de odio contra Rusia. El doble rasero de la prensa hegem√≥nica se ha potenciado en forma exponencial. Retratan los sufrimientos de Kiev con la misma intensidad que ocultan los padecimientos de Gaza. Exigen la expulsi√≥n de los deportistas rusos de eventos organizados por pa√≠ses como Qatar, que ostentan un r√©cord de violaciones a los derechos humanos. La responsabilidad primordial del imperialismo norteamericano es el dato m√°s importante y oscurecido de la guerra actual.

La inadmisible invasión

Durante mucho tiempo Putin intentó frenar la potencial agresión estadounidense con iniciativas de negociación. Propuso establecer un status de neutralidad para Ucrania, semejante al que mantuvieron Finlandia y Austria durante la guerra fría. También convocó a reanudar el tratado que regula la desactivación de los dispositivos atómicos.

Esas prevenciones defensivas obedecen a la terrible secuencia de invasiones extranjeras que padeci√≥ Rusia. S√≥lo durante la invasi√≥n nazi murieron 27 millones de personas y dos tercios de esas v√≠ctimas fueron civiles. Por ese antecedente, Europa del Este fue siempre tratada por el Kremlin como una zona de amortiguaci√≥n de eventuales incursiones externas. La conversi√≥n de Ucrania en una catapulta de la OTAN ha sido en los √ļltimos a√Īos la principal preocupaci√≥n del gobierno ruso.

Pero la continuada agresividad de Estados Unidos no justifica la invasi√≥n dispuesta por Putin. Washington no instal√≥ misiles, ni adopt√≥ nuevas medidas para sumar a su vasallo a la alianza atl√°ntica. Tampoco irrumpi√≥ otro peligro que justificara un golpe ofensivo para garantizar la seguridad del pa√≠s. Las milicias derechistas no protagonizaron atropellos distintos a los perpetrados en los √ļltimos ocho a√Īos.

Rusia debe garantizar la integridad de su territorio, pero no tiene derecho a invocar ese principio para invadir otro pa√≠s, rodear sus ciudades y provocar un caos humanitario. Una acci√≥n de semejante porte debe estar justificada en razones que Putin nunca expuso. Jam√°s se√Īal√≥ motivos suficientes para lanzar a su ej√©rcito a la captura de Ucrania. No alcanzan las generalidades o las tensiones de larga data para legitimar una acci√≥n de esa envergadura.

Putin denunció las manifiestas inconductas del gobierno de Zelensky, pero su propia gestión es objeto de acusaciones muy parecidas. En cualquiera de los dos casos correspondería a cada pueblo decidir quién lo debe gobernar. El presidente ruso no tiene atributos para reemplazar esa opción por una ocupación externa.

Estos principios básicos han sido totalmente ignorados por el Kremlin. Sus voceros no brindan explicaciones, ni responden a las condenas que sucedieron a la invasión. Esa actitud confirma la total despreocupación de Putin por la opinión de los ucranianos y otros pueblos. Ese desinterés es tan descarado, que ha eludido la habitual (y cínica) presentación de las invasiones como acciones liberadoras del país ocupado.

Putin no sólo ignoró la gran expectativa en el logro de una solución pacífica. Retomó el viejo modelo opresivo del zarismo, que niega a Ucrania el derecho a desenvolverse como nación. Reclama la pertenencia de ese territorio, sin tomar en cuenta la opinión de sus habitantes.

Por incontables razones la invasión tiene consecuencias negativas para las luchas y esperanzas emancipadoras de todos los pueblos. Nuestra crítica a esa incursión (2) subraya la responsabilidad principal de Estados Unidos y comparte un enfoque muy generalizado en la izquierda (3).

El sentido de la paz inmediata

La mayoría de los críticos de la OTAN y la invasión de Putin convocan a poner fin del conflicto. Postulan que las negociaciones ofrecen la opción más progresista para frenar la matanza en curso (4).

Pero otras opiniones del mismo espectro observan con reservas esta propuesta. Destacan que las tratativas entre gobiernos beligerantes nunca han llegado a buen puerto y recuerdan que las canciller√≠as no lograron impedir la guerra mediante las conversaciones de Minsk. Se√Īalan, adem√°s, que esas concertaciones en las cumbres se consuman en detrimento de los pueblos (5).

Pero en la √ļltima centuria se verificaron incontables tratativas de conflictos que desembocaron en resultados diversos. Hubo triunfos, derrotas y empates muy distantes de una regla general para confrontaciones que dirimen relaciones de fuerza.

Las negociaciones no est√°n inexorablemente destinadas a concluir en una frustraci√≥n popular. Si la agresi√≥n de Washington y la respuesta de Mosc√ļ en Ucrania son vistas como acontecimientos negativos es l√≥gico propiciar el fin inmediato del conflicto.

Este curso es también objetado desde una perspectiva socialista más ambiciosa. Se desecha el reinicio de las negociaciones, para retomar la tradición comunista inaugurada por la reunión de Zimmerwald ante el estallido de la Primera Guerra Mundial. En ese evento la izquierda alzó su voz contra todos los bandos y comenzó a constituir un polo alternativo. Ahora se propone recrear ese rumbo para transitar por el mismo sendero de la revolución socialista (5).

Pero la distancia que separa el escenario de 1914-17 del contexto actual es monumental. En esa época la posibilidad, proximidad y expectativa en una victoria socialista era un dato presente en las enormes formaciones políticas de la clase trabajadora.

La ausencia de ese marco, torna completamente inviable la transformación de la guerra de Ucrania en un eslabón del camino hacia el poder de los soviets. No existen actualmente las condiciones para desarrollar la estrategia del derrotismo (y de la confraternización de tropas) que impulsó Lenin, para preparar el triunfo de la revolución rusa.

Pero ese rumbo podría ser pavimentado mediante una tregua bélica que contenga la matanza de Ucrania. Ese desahogo aportaría el escenario más favorable para reconstruir una perspectiva socialista. La convocatoria leninista a transformar una guerra regresiva en una batalla contra los opresores, no puede implementarse en los mismos términos de la centuria precedente. Pero es factible retomar la movilización contra el belicismo de los gobiernos más involucrados en la actual sangría.

Por esa raz√≥n son importantes las protestas en Rusia contra la incursi√≥n de Putin. Esas marchas cuentan con el respaldo de un gran sector de la izquierda. Exigen el inmediato retorno de las tropas y el fin de un operativo que distrae la atenci√≥n p√ļblica con agresiones externas (7).

Tambi√©n en Estados Unidos y Europa se han registrado manifestaciones, pero con una t√≥nica de meras cr√≠ticas a la invasi√≥n rusa. Las demandas contra el gasto b√©lico y el rol de la OTAN son a√ļn minoritarias, pero comienzan a ganar influencia. Esas peticiones fueron promovidas por la izquierda en grandes marchas de Berl√≠n y en una asamblea de Madrid, que rechaz√≥ a la OTAN y a Putin (8). Generalizar esas exigencias es la gran tarea del momento.

Complejidades de la soberanía

También el ansiado logro de la autodeterminación nacional requiere el fin de la guerra. Es evidente que ese objetivo será un enunciado vacío, mientras fuerzas militares (explícitas o encubiertas) de la OTAN y Rusia permanezcan en el país.

Ucrania arrastra una larga historia de frustraciones nacionales. Desde el comienzo del siglo XX fue segmentada por las disputas imperiales entre la corte austroh√ļngara, el militarismo alem√°n y el zarismo ruso, con la activa intervenci√≥n de Polonia. Al calor de revoluci√≥n socialista emergi√≥ la primera configuraci√≥n nacional, a trav√©s en una representaci√≥n parlamentaria (Rada) que protagoniz√≥ numerosas tensiones con los soviets locales.

Del armisticio concertado entre los bolcheviques y ej√©rcito germano (Brest-Litvosk) emergi√≥ una divisi√≥n del pa√≠s, que fue posteriormente revertida por la unificaci√≥n que sucedi√≥ a la derrota del nazismo. Ucrania sufri√≥ la pesadilla de la colectivizaci√≥n forzosa durante el stalinismo, pero se mantuvo como una rep√ļblica integrada a la URSS, hasta que el colapso de ese r√©gimen precipit√≥ la separaci√≥n actual.

La soberanía real del país persiste como una asignatura pendiente, que requiere duras batallas políticas contra los demagogos y los hostigadores de esa causa nacional. El primer grupo está encabezado por los derechistas de Kiev, que han construido su identidad en oposición a Rusia, enarbolando todos los estandartes del nacionalismo reaccionario. El segundo sector está encarnado por Putin, que desconoce los derechos de Ucrania. Al igual que los zares, considera que ese territorio forma parte de Rusia desde tiempos inmemoriales.

Frente a estas dos posturas regresivas existe otra tradición que propicia la reconstrucción de la convivencia multiétnica. Esa mirada recuerda que durante mucho tiempo las tensiones interiores estuvieron contrapesadas por relaciones de hermandad. La convivencia prevaleció durante largos períodos en la URSS, bajo el influjo integrador de los sectores que exhibían una identidad simultánea ruso-ucraniana (9).

El chauvinismo de Kiev y la guerra actual tienden a sepultar esa coexistencia multicultural y han creado un escenario de odio, que empuja al país a la misma desintegración que sufrió Yugoslavia. Sólo las negociaciones y la pacificación podrían recomponer la convivencia para apuntalar formas federativas de gobierno.

Este curso implica manejar con cautela la bandera de la autodeterminaci√≥n nacional, que varias corrientes de izquierda ponderan como la gran consigna del momento. El car√°cter enga√Īoso de ese estandarte salta a la vista. Si la independencia formal de Ucrania queda ratificada por una fulminante derrota militar de Putin, ese status encubrir√° el sometimiento del pa√≠s al Pent√°gono, la Uni√≥n Europa y el FMI.

La enorme deuda externa de Kiev sería utilizada para afianzar ese vasallaje, mediante la conversión del pasivo en propiedades de los acreedores externos. Los valiosos recursos naturales del país están en la mira de varias firmas multinacionales. También cabe la posibilidad que el mismo encadenamiento se consume a través de condonaciones maquilladas de la deuda (como ocurrió en Irak). Un modelo independencia custodiada por la OTAN forzaría además al Donbass y a Crimea, a someterse a mandatos occidentales rechazados por el grueso de la población.

La autodeterminación es igualmente un tema polémico entre los marxistas por la centralidad que Lenin asignó a esa demanda. Algunos autores retoman ese antecedente para destacar la continuada validez de esa petición (10).

Pero los bolcheviques adoptaron ese planteo en Ucrania con muchas reservas, al calor de una guerra civil (entre rojos y blancos) y una batalla política (entre los soviets y la Rada). Las soberanías nacionales pregonadas inicialmente por Lenin -para ampliar el frente de lucha contra el zarismo- asumieron otra función luego del triunfo bolchevique. Fueron adoptadas como un principio de construcción de la URSS, en torno a territorios autónomos integrados a una misma entidad estatal.

El proyecto comunista anhelaba la paulatina transformaci√≥n de esa federaci√≥n en un enjambre de naciones fusionadas o pertenecientes a la misma colectividad socialista. Con esa perspectiva Ucrania qued√≥ integrada a la URSS como una rep√ļblica, pero sin atributos para separarse y asumir otra condici√≥n de pa√≠s capitalista independiente. Lenin siempre concibi√≥ la autodeterminaci√≥n nacional como un eslab√≥n en la construcci√≥n del socialismo y nunca le otorg√≥ a esa demanda un valor superior a la batalla contra el capitalismo. Estas prevenciones son particularmente valederas en el escenario actual.

Los debates sobre la soberan√≠a de Ucrania son √ļtiles para clarificar posturas en el compartido campo de opositores al cerco de la OTAN y la respuesta de Putin. Las discusiones con otras dos visiones en la izquierda presentan en cambio otro alcance.

Exculpar a la OTAN

Algunos enfoques observan a Rusia como la principal causante de la guerra y estiman que su derrota disuadir√° otras aventuras b√©licas en el mundo. Advierten que la victoria de Mosc√ļ conducir√° al envalentonamiento de Washington y a la consiguiente generalizaci√≥n de conflictos de todo tipo (11).

Pero con mayor realismo correspondería avizorar un desemboque inverso. Un éxito militar de Ucrania -con armas, asesores y mercenarios de Occidente- reforzaría la expansión de la OTAN con mayores sangrías en todo el planeta.

Los desaciertos de pronósticos son igualmente secundarios frente a su corolario en miradas condescendientes con la OTAN. Ese organismo es observado como una alianza aceptada por las poblaciones lindantes con Rusia, omitiendo que esas simpatías son fabricadas y transmitidas por los justificadores de la militarización.

Algunos autores consideran que la denuncia de la OTAN ya fue sobradamente expuesta en el pasado y no es pertinente en la actualidad (12). La ausencia de soldados o aviones de esa alianza ilustraría su irrelevancia en Ucrania (13).

Pero esa edulcorada visión olvida que todo el conflicto surgió por la auspiciada inclusión de Kiev en la estructura que digita el Pentágono. Estados Unidos y sus socios arman, adiestran y guían al ejército ucraniano y sólo evitan el envío de tropas para digerir los fracasos sufridos en otras latitudes.

Para exculpar a la OTAN se describe tambi√©n la confrontaci√≥n actual, como un segundo episodio de la guerra fr√≠a iniciada por Estados Unidos en Irak (14). Washington habr√≠a consumado esa operaci√≥n con la mira puesta en Mosc√ļ y su rival habr√≠a respondido veinte a√Īos despu√©s con la misma receta.

Pero esa equiparaci√≥n carece de asidero. Rusia no cumpli√≥ ning√ļn papel en el asalto del Pent√°gono a Bagdad. Padec√≠a la devastaci√≥n perpetrada por Yeltsin y el Departamento de Estado no inclu√≠a a√ļn a Putin en su lista de grandes enemigos. Por el contrario, la guerra actual se origin√≥ en el intento estadounidense de convertir a Kiev en una catapulta contra Rusia.

El paralelo entre Irak y Ucrania es totalmente forzado. Presupone que dos potencias dominantes libran la misma guerra de saqueo en su periferia. El petrolero ambicionado por Estados Unidos tendría su correlato en el mineral de hierro y los cereales anhelados por Rusia.

Esa analog√≠a es desacertada y equipara escenarios distintos. El ataque a Irak buscaba imponer el control norteamericano directo sobre todo el Gran Oriente Medio, para reconstruir la primac√≠a de la primera potencia. La reciente incursi√≥n rusa s√≥lo intenta contener el cerco de la OTAN. A lo sumo incuba un embrionario anhelo expansivo de Mosc√ļ en el espacio pos-sovi√©tico. Hay un abismo de objetivos y poder entre ambos contendientes.

La descalificaci√≥n de las cr√≠ticas a la OTAN como una rutinaria reacci√≥n de la ‚Äúvieja izquierda‚ÄĚ (15) sintoniza con la pr√©dica de los grandes medios de comunicaci√≥n y con todos los prejuicios del liberalismo. La izquierda se forj√≥ en la disputa contra el imperialismo y se extinguir√° si se mimetiza con sus enemigos.

¬ŅArmas para las tropas de Ucrania?

La consecuencia más grave del enceguecido posicionamiento antiruso es el llamado a proveer de mayores armas al ejército ucraniano (16). Con enfáticas exaltaciones de Kiev se propicia exactamente lo mismo que hace la OTAN.

Algunos autores, incluso critican a las corrientes que vacilan en sumarse a ese campo militar. Subrayan que en una guerra no hay lugar para la tibieza y corresponde disparar contra un bando u otro, utilizando los suministros de cualquier proveedor. Con ese argumento dan la bienvenida a los pertrechos enviados por el Pent√°gono (17). Otros autores suben la apuesta y exigen la entrega de armamento m√°s pesado (18).

Como ese sostenimiento cuesta dinero, no tendr√≠a sentido reclamar pertrechos negando su financiaci√≥n. El apoyo material a la ‚Äúresistencia ucraniana‚ÄĚ necesariamente converge con el incremento del gasto militar, que por ejemplo vot√≥ el parlamento alem√°n.

Esa dram√°tica decisi√≥n remueve restricciones imperantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y su aceptaci√≥n contradecir√≠a la principal bandera que ha enarbolado la izquierda desde mitad del siglo XX. Los entusiastas de la confrontaci√≥n con Rusia deber√°n arriar ese estandarte si contin√ļan apuntalando la intensificaci√≥n de la guerra.

Frente a la dramática perspectiva de un mayor desangre, algunos proponen circunscribir el armamento a pertrechos básicos y rechazan el establecimiento de una zona de exclusión aérea (19). Pero también aquí coinciden con las prevenciones de Biden, Macron y Johnson para evitar un choque frontal con Rusia. Lo importante no es la diferencia establecida entre pistolas, tanques y aviones, sino la ubicación en el mismo campo bélico. La propia dinámica de los conflictos suele definir en los hechos que tipo de material bélico se utiliza.

Ese poder de fuego es tambi√©n secundario en comparaci√≥n a los receptores del suministro. El ej√©rcito de Ucrania act√ļa junto a numerosas milicias fascistas y sin ning√ļn acompa√Īamiento conocido de legiones socialistas o progresistas. Esa adscripci√≥n no es un dato menor, puesto que las ponderadas armas ser√°n empu√Īadas por ac√©rrimos enemigos de la izquierda.

Esta chocante realidad es vista por los promotores del armamento como una adversidad pasajera, que no modifica la justeza del reclamo. Frente a la prioritaria batalla contra Rusia, no sería muy relevante el perfil de los combatientes. Pero ese soslayado protagonismo de los derechistas es la característica central del campo reaccionario, que se forjó en Ucrania a partir de la revuelta del Maidán.

En lugar de propiciar el armamento de esos grupos, la izquierda deber√≠a denunciarlos por un simple instinto de supervivencia. En el alabado bando de Kiev ya est√°n proscriptas las fuerzas socialistas y rige un proceso de ‚Äúdescomunizaci√≥n‚ÄĚ, para sepultar cualquier vestigio de ideales poscapitalistas.

Las elogiadas armas ser√°n tambi√©n empu√Īadas por los paramilitares que se reclutan en el mundo para ‚Äúluchar contra Rusia‚ÄĚ. Una legi√≥n de 20.000 combatientes ya se organiza en 52 pa√≠ses, con emblemas muy familiares a la tradici√≥n anticomunista de la derecha.

Para justificar la extra√Īa convergencia con esas formaciones, algunos establecen comparaciones con los viejos llamados a entregar armas sovi√©ticas y chinas a la resistencia vietnamita (20). Esa analog√≠a es disparatada desde el momento que los comunistas del Vietcong eran la ant√≠tesis de las milicias de Ucrania. No es cierto, que la direcci√≥n pol√≠tica de un movimiento de resistencia carece de importancia.

Recientemente los talibanes expulsaron al imperialismo estadounidense de Afganist√°n. Sin embargo, ning√ļn izquierdista en Europa convoc√≥ a la misma provisi√≥n de armas que ahora se propicia para Ucrania. El car√°cter escandalosamente reaccionario de los grupos fundamentalistas inhibi√≥ ese llamado. Pero como la denominada opini√≥n p√ļblica del Viejo Continente aprueba la rusofobia de Kiev (pero no el antiamericanismo de Kabul) resulta aceptable acompa√Īar al primer bando y no al segundo.

Ese acomodamiento se extiende al paralelo entre Ucrania (contra Rusia) e Irak (contra Estados Unidos). Ninguno de los autores que ahora auspicia el armamento occidental de Zelesky convocó al mismo suministro para Sadam Hussein. La inclusión de propuestas militares sólo aparece cuando el clima político imperante lo autoriza. Otro ejemplo de ese amoldamiento fue el aval a la zona de exclusión aérea en Libia, que precedió al derrocamiento de Gadafi.

El alineamiento b√©lico prooccidental de sectores de la izquierda tambi√©n incluye la promoci√≥n de severas sanciones contra Rusia (21) y rupturas de las relaciones diplom√°ticas (22). C√≥mo el imperialismo norteamericano es exento de toda culpa, las demandas de penalizaci√≥n se circunscriben a Mosc√ļ. De esa forma el blanqueo de Washington queda convalidado.

En lugar de convocar a detener el desangre que padece Ucrania, se alienta la victoria militar de un gobierno derechista sostenido por la OTAN. La miopía política conduce a esa derivación belicista.

Vagas y explícitas aprobaciones

Existe otro enfoque en la izquierda diametralmente opuesto al anterior. Esa visi√≥n cuestiona a la OTAN y justifica la incursi√≥n de Rusia. Describe el acoso norteamericano y considera que Mosc√ļ se vio obligado a ocupar un territorio vecino, para preservar la seguridad del pa√≠s (23).

Muchos exponentes de esta postura retratan la agresión del Pentágono sin evaluar la reacción de Putin. Para soslayar esa caracterización suelen omitir la propia mención del operativo que ha implementado el Kremlin. Opinan sobre una guerra sin mencionar a sus participantes.

Esta postura contiene dos m√©ritos ausentes en el planteo contrapuesto. Ubica la responsabilidad principal del conflicto en el imperialismo norteamericano y propone la inmediata reanudaci√≥n de las negociaciones. Pero estos dos aciertos no corrigen la extra√Īa evaluaci√≥n del conflicto sin ning√ļn registro de lo hecho por Putin.

Las miradas que avalan más explícitamente el operativo ruso estiman que constituye una ocupación, pero no una invasión. La diferencia estaría dada por el carácter defensivo de una incursión destinada a contrarrestar los misiles de la OTAN. Este abordaje es mayoritariamente expuesto por quienes establecen analogías con la Segunda Guerra Mundial. Consideran que en Ucrania se desenvuelve la misma batalla que libró el ejército soviético contra el nazismo (24).

Pero la existencia de grupos fascistas, no transforma la guerra actual en una copia de la conflagración mundial que desgarró al siglo XX. Rusia no enfrenta una amenaza directa a su supervivencia como la creada por la embestida de Hitler. Es muy importante precisar esa diferencia, puesto que el legítimo alcance de una respuesta defensiva siempre está correlacionado con la magnitud del peligro afrontado.

Rusia tiene derecho a defender su territorio, pero no puede hacerlo de cualquier manera, ni con acciones de cualquier envergadura. En el √°mbito militar rigen ciertas pautas de proporcionalidad, que tornan inadmisible exterminar a un adversario por violaciones menores a una tregua entre las partes. Putin debi√≥ continuar con la negociaci√≥n de Minsk, puesto que no se registr√≥ ning√ļn cambio cualitativo que justificara su incursi√≥n. El peligro que sufr√≠an los pobladores ruso-parlantes del Donabass pod√≠a ser contrarrestado con una limitada intervenci√≥n a ese territorio.

Pero el jefe del Kremlin actu√≥ como un jerarca desinteresado en la reacci√≥n de los pueblos. Dispuso una expeditiva invasi√≥n, confirmando que desprecia la opini√≥n de los habitantes de Ucrania, que en el Oeste rechazan en forma un√°nime su operativo. El ataque s√≥lo ha suscitado p√°nico y odio contra el ocupante. Es cierto que en el Este la incursi√≥n tiene aceptaci√≥n, pero conviene recordar que en los √ļltimos ocho a√Īos Putin regiment√≥ esa jurisdicci√≥n para desarticular los movimientos radicales. Su operativo es inaceptable y ha sido rechazado en la izquierda por sectores que incluyen a varios Partidos Comunistas del mundo.

Omisión del sujeto popular

Las miradas aprobatorias de la invasión destacan acertadamente que Rusia no pretende la anexión de Ucrania. Sólo busca crear un contrapeso al belicismo de la OTAN, para apuntalar el equilibrio geopolítico que augura la multipolaridad (25).

Pero ese razonamiento excluye a las mayor√≠as populares y a sus organizaciones. Registra √ļnicamente las apuestas de las grandes potencias, que dirimen fuerzas en pugnas econ√≥micas, disputas de recursos y choques militares. Desde esa √≥ptica Ucrania es vista como ficha del tablero que zanjar√° predominios, entre los grandes jugadores de Occidente y Oriente.

Este enfoque habitual de los ministros y los cancilleres ni siquiera registra la existencia del movimiento popular. Las masas son observadas como un simple instrumento de los mandatos emitidos por las minorías que manejan el poder. Si la izquierda reproduce este abordaje, quedará disuelta entre las distintas variantes del establishment. Esa trayectoria ya fue transitada por la socialdemocracia y por los ex comunistas convertidos en enriquecidos oligarcas.

Con esas miradas divorciadas de la vida popular, la invasión de Putin es ponderada como una jugada magistral. Se ignora el efecto del operativo sobre las luchas (y la conciencia) de los pueblos. Ese impacto es omitido, olvidando que la reacción de las mayorías debería ser la principal referencia en la izquierda para juzgar los acontecimientos políticos.

Esta caracterización es sustituida por evaluaciones de las tensiones que se desenvuelven en las cumbres entre Estados Unidos, Rusia y China. Con esa óptica se concluye en la invariable conveniencia de cualquier derrota del imperialismo norteamericano. Pero aquí se desconoce el reducido alcance que tendría para un proyecto avanzado, un triunfo que convalida la ocupación extranjera de Ucrania. La división de pueblos, la recreación del nacionalismo y el aislamiento de la izquierda debilitarían en ese caso todos los intentos de transformación progresista.

Las visiones exclusivamente centradas en las disputas por arriba desconocen por completo las nefastas consecuencias del operativo Putin para el proyecto socialista. Esa meta central de la izquierda es habitualmente soslayada, en los razonamientos que contraponen las ventajas de la multipolaridad capitalista con los pesares de la unipolaridad capitalista. Con ese criterio se realza la incursión rusa como un paso hacia el primer escenario, olvidando que la izquierda anhela construir una sociedad sin explotadores, ni explotados.

No cabe duda que el avance hacia esa meta exige doblegar al imperialismo. Pero ese logro debe empalmar con el fortalecimiento de las luchas sociales y las aspiraciones nacionales de los pueblos oprimidos. Sólo esa mixtura permitiría apuntalar un horizonte de emancipación. La denuncia de la OTAN sin ninguna crítica a la invasión de Putin obstruye esa batalla.

Quienes suponen que la invasión a Ucrania podría reiniciar por sí misma una transición socialista olvidan que Rusia ya no es la Unión Soviética. Es un país amoldado al capitalismo y gobernado por un mandatario anticomunista, explícitamente opuesto a cualquier vestigio del legado socialista. Lejos de converger con la izquierda, Putin proscribe y hostiliza a esas fuerzas dentro de Rusia y en el Donbass. La reconstrucción del proyecto socialista transita por otro camino.

El tipo de guerra en curso

El trasfondo de los debates en la izquierda es el complejo car√°cter de la confrontaci√≥n militar en curso. Como todas las conflagraciones, el conflicto de Ucrania entra√Īa terribles sufrimientos para la poblaci√≥n. La izquierda siempre ha denunciado esas tragedias, pero superando la mera condena moral de los desangres. Los enfrentamientos armados no pueden erradicarse por un simple mandato √©tico, en un sistema mundial asentado en la competencia, el lucro y la explotaci√≥n. La turbulenta y opresiva din√°mica del capitalismo recrea los choques militares que la humanidad arrastra desde hace varios milenios.

Una pacificación perdurable sólo emergerá junto a otro tipo de sistema global regido por principios de igualdad y justicia. En la batalla por ese futuro socialista, cada guerra presenta un contenido específico que aproxima o aleja a la sociedad de esa meta.

Desde el siglo pasado se registraron varias gestas armadas de liberaci√≥n (descolonizaci√≥n, China, Vietnam, Cuba). Pero tambi√©n proliferaron choques de signo opuesto, al servicio de las potencias imperialistas (Primera Guerra Mundial) o las elites locales (√Āfrica en las √ļltimas d√©cadas).

Entre esas dos variantes polares hubo confrontaciones que combinaron aspectos de ambos procesos. La Segunda Guerra Mundial fue un ejemplo de esa mixtura. Incluyó conflictos interimperialistas (entre el Eje y Occidente por el botín) y componentes democráticos (contra la barbarie fascista) y pro-socialistas (defensa de la URSS).

También la Unión Soviética estuvo involucrada en esa compleja variedad de enfrentamientos. Protagonizó incursiones contra conspiraciones imperialistas (Afganistán), ocupaciones para acallar revueltas democráticas (Checoslovaquia) y tensiones con los socios del mismo campo (Yugoslavia, China, Camboya).

Hay que tomar en cuenta esos antecedentes para adoptar una postura frente al caso de Ucrania. Es una ingenuidad suponer que ese posicionamiento se reduce a una simplificada opción a favor de Putin o Zelensky.

Ciertamente el conflicto incluye a las grandes potencias, pero no desata una conflagración general. Se desenvuelve hasta ahora como un conflicto localmente acotado y no como el debut de la Tercera Guerra Mundial. Un choque de mayor escala es siempre posible pero todavía no se vislumbra. Conviene recordar que durante siete décadas Estados Unidos y la URSS reiteradamente afrontaron la posibilidad de una guerra que nunca se concretó.

Es importante distinguir las guerras periódicas y corrientes de las inusuales confrontaciones generales. Hasta ahora Kiev no repite la invasión de Hitler a Polonia. Esta precisión indica que no existe un enemigo a derrotar con la prioridad y la urgencia que imponía el nazismo a mitad del siglo pasado.

Las bandas fascistas operan en Ucrania, pero no son comparables a sus antecesores germanos y no representan la amenaza mundial del hitlerismo. Presentar la guerra actual como contraofensiva antifascista de Rusia en el Donbass es un error, asentado en analogías forzadas con el pasado. Embellecen la incursión de Putin apelando a la sensibilidad que rodea la memoria del nazismo.

Pero en Ucrania tampoco se libra una guerra de liberación contra opresores extranjeros. La invasión rusa es injustificable, pero no se asemeja a las operaciones imperiales de Estados Unidos, Francia o Inglaterra en la periferia. Rusia ocupa un lugar muy distinto en la estructura mundial de dominación que las primeras potencias. Por esa razón la incursión de Putin no es equivalente al ataque perpetró Bush en Irak o Thatcher en Malvinas.

La guerra actual no se amolda al expeditivo esquema de un imperio agresor contra un pueblo sojuzgado. Ucrania no es Palestina y Rusia está muy lejos de Israel. La guerra estalló porque Estados Unidos acosa a Rusia a través del gobierno derechista de Kiev y Putin respondió con una enceguecida invasión. El pueblo ucraniano es la principal víctima de esa regresiva confrontación.

Ese car√°cter adverso del choque militar para las causas populares se verifica en las desventuras que entra√Īar√≠an los dos desenlaces contrapuestos. Un triunfo de la OTAN fortalecer√≠a al imperialismo dominante y una victoria de Putin dejar√≠a una dram√°tica herida en el vecino pueblo de Ucrania. Una tregua seguida con el reinicio de las tratativas es el mejor sendero para evitar esos infortunios y construir un proyecto popular contra el belicismo imperialista.

12-4-2022

Notas:

1 ‚Äď Claudio Katz es Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su p√°gina web es: www.lahaine.org/katz

2 ‚Äď Katz, Claudio Dos confrontaciones en Ucrania, 1-3-2022, www.lahaine.org/katz

3 ‚Äď Por ejemplo: Arcary, Valerio. La invasi√≥n rusa de Ucrania no es una guerra antiimperialista https://jacobinlat.com/2022/02/28/ucrania-ni-putin-ni-la-otan-son-inocentes/ Ellner, Steve. La pol√©mica en la izquierda sobre Ucrania, 23/03/2022. Polo Ciudadano Ni OTAN, Ni Putin, Ni Biden. No a la Guerra, https://www.aporrea.org/internacionales/a310317.html. 27/2/2022.

4 ‚Äď Transform Europe Stop the War! An Appeal for a Europe of Peace February 27, 2022 https://www.no-to-nato.org/2022/02/stop-the-war-an-appeal-for-a-europe-of-peace/ Sousa Santos, Boaventura de Por una autocr√≠tica de Europa 8-3-2022¬∑https://www.other-news.info/noticias/por-una-autocritica-de-europa/ Chomsky, Noam ¬ęUna escalada militar de EE UU contra Rusia no tendr√≠a vencedores¬Ľ15/03/2022. Melanchon Jean Luc. Guerre en Ukranie, https://lafranceinsoumise.fr/2022/02/28/guerre-en-ukraine-intervention-de-jean-luc-melenchon-a-lassemblee-nationale/ DSA, On Russia‚Äôs Invasion of Ukraine, february 26, 2022

5 ‚Äď Maiello, Matias Una vez m√°s sobre los debates en torno a la guerra en Ucrania https://www.laizquierdadiario.com/Una-vez-mas-sobre-los-debates-en-torno-a-la-guerra-en-Ucrania

6 ‚Äď Chingo, Juan; Alcoy, Philippe, Reip, Pierre Ucrania: el desaf√≠o de una pol√≠tica anti-imperialista independiente, 20-3 https://www.laizquierdadiario.com/Ucrania-el-desafio-de-una-politica-anti-imperialista-independiente

7 ‚Äď VVAA. Resoluci√≥n de la mesa redonda antiguerra de las fuerzas de izquierda rusas https://www.herramienta.com.ar/resolucion-de-la-mesa-redonda-antiguerra-de-las-fuerzas-de-izquierda-rusas

8 ‚Äď Klasse Gegen Klasse. No a la guerra, https://www.laizquierdadiario.com/Miles-en-Berlin-contra-la-guerra-en-Ucrania Asamblea de Madrid, Ni Putin, Ni Otan, 3-4-2022, https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/putin-otan-grito-asamblea-popular-contra-guerra-madrid

9 ‚Äď Ishchenko, Volodymyr. Stopping the War Is the Absolute Stopping the War Is the Absolute Priority, 22-3-2022, https://www.rosalux.de/en/news/id/46153/stopping-the-war-is-the-absolute-priority

10 – S√°enz, Roberto. Sobre el car√°cter de la guerra en Ucrania https://izquierdaweb.com/sobre-el-caracter-de-la-guerra-en-ucrania/?fbclid=IwAR0t2KKbQfdEBvgua8Z7Vx- 6-3-2022

11 ‚Äď Achcar, Gilbert. L‚Äôanti-imp√©rialisme aujourd‚Äôhui et la guerre en Ukraine. R√©ponse √† Stathis Kouv√©lakis, 9 mars 2022 https://www.contretemps.eu/guerre-ukraine-reponse-achcar-anti-imperialisme/.

12 ‚Äď Achcar, Gilbert. Memor√°ndun sobre posici√≥n antiimperialista radical a prop√≥sito de la guerra en Ucrania Al‚Äôencontre, 27-2-2022 https://vientosur.info/memorandum-sobre-una-posicion-antiimperialista-radical-a-proposito-de-la-guerra-en-ucrania/

13 ‚Äď Alba Rico, Santiago ¬ŅNo a la guerra? https://ctxt.es/es/20220201/Firmas/38858 /Santiago-Alba-Rico-guerra-Ucrania-Rusia-Putin-OTAN.htm 25/02/2022

14 -Achcar, Gilbert. Memor√°ndun

15 ‚Äď Alba Rico, Santiago ¬ŅNo a la guerra?

16 ‚Äď Achcar, Gilbert. L‚Äôanti-imp√©rialisme aujourd‚Äôhui

17 ‚Äď Petit, Mercedes. Invasi√≥n de Putin a Ucrania / Pol√©mica con el PTS y el PO Mar 09, 2022, izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/elsocialista/item/20267-invasion-de-putin-a-ucrania-polemica-con-el-pts-y-el

18 ‚Äď Bious, Taras, La guerra en Ucrania y el Sur Global 19/03/2022 https://sinpermiso.info/textos/la-guerra-en-ucrania-y-el-sur-globa.

19 РAchcar, Gilbert. L’anti-impérialisme

20 ‚Äď Achcar, Gilbert. Memor√°ndun

21 – Bious, Taras, La guerra en Ucrania

22 ‚Äď Izquierda Socialista. Por un Movimiento unitario mundial por: Fuera las tropas de Putin de Ucrania.izquierdasocialista.org.ar/2020/index.php/blog/para-la-web/item/20248 06, 2022

23 ‚Äď Zamora R, Augusto. La muerte de Europa y el parto de un nuevo orden, 28-2-2022 https://blogs.publico.es/otrasmiradas/57281/la-muerte-de-europa-y-el-parto-de-un-nuevo-orden/

24 ‚Äď Zyuganov, Gennady Denuncia 9-3- 2022, https://nuestrapropuesta.org.ar/world/20-europe/3956-denuncia-de-zyuganov

25 ‚Äď Zamora R, Augusto. La muerte

Bibliografía

Anticapitalistas Alto a la invasión rusa de Ucrania. 24-2-2022 /www.anticapitalistas.org/comunicados/alto-a-la-invasion-rusa-de-ucrania-no-a-la-intervencion-de-la-otan-por-la-disolucion-de-los-bloques-y-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-abajo

Altamira Jorge, Se-extiende-la-guerra-en-europa 22/02/2022 https://politicaobrera.com/6502-se-extiende-la-guerra-en-europaSe extiende la guerra en Europa

Boron Atilio Segunda mirada 6-3-2022 https://www.pagina12.com.ar/404466-conflicto-rusia-ucrania-una-segunda-mirada

Carccione, Carlos. Invasión rusa a Ucrania 02/03/2022 https://rebelion.org/712370-2/

Casari Fabrizio Ucrania, Biden pide m√°s guerra, 31/03/2022

Cuarta Internacional No a la invasión de Ucrania por parte de Putin. ¡Apoyo a la resistencia ucraniana! ¡Solidaridad con la oposición rusa a la guerra! https://fourth.international/es/566/europa/426

Escobar, Pepe. Una nueva moneda internacional anuncia el fin de la hegemonía del dólar, 23/03/2022 https://observatoriocrisis.com/2022/03/16/un-nueva-moneda-internacional-anuncia-el-fin-de-la-hegemonia-

Guanche Julio Cesar. El atlantismo es una ideología de guerra, ganancia y posesión U-kraine: al límite https://rebelion.org/u-kraine-al-limite/

HB Colapso del capitalismo La revoluci√≥n es el √ļnico camino

http://herritarbatasuna.eus/es/comunicados/1099-colapso-del-capitalismo-la-revolucion-es-el-unico-camino

Johnstone, Diana. Para Washington la guerra nunca termina 24/03/2022, https://rebelion.org/para-washington-la-guerra-nunca-termina/

Kovalevich, Dmitri Mirada de comunista ucraniano

Kouvelakis, Stathis. La guerra en Ucrania y el antimperialismo hoy. Una respuesta a Gilbert Achcar. https://jacobinlat.com/2022/03/09/la-guerra-en-ucrania-y-el-antimperialismo-hoy-respuesta-a-gilbert-achcar/

Lotito. Diego, Ucrania: campismo o política revolucionaria independiente, 27-3-2022 https://www.laizquierdadiario.com/Ucrania-campismo-o-politica-revolucionaria-independiente

Maestro Angeles La relación de la OTAN con organizaciones fascistas, más allá de Ucrania01/04/2022

Natanson José Rusia y Ucrania en un mundo nuevo| 02/04/2022

Pappe, Ilan Cuatro lecciones desde Ucrania, 05/03/2022, https://rebelion.org/cuatro-lecciones-desde-ucrania/ |

Perekhoda, Hanna.La invención bolchevique de Ucrania, 25-3-2022. https://jacobinlat.com/2022/03/25/la-invencion-bolchevique-de-ucrania

Roberts, Michael. Rusia: ¬Ņde las sanciones a la recesi√≥n? 04/03/2022 https://sinpermiso.info/textos/rusia-de-las-sanciones-a-la-recesion

Stefanoni, Pablo. Contra la izquierda ‚Äútanquista‚ÄĚ 6 de marzo de 2022, https://www.eldiarioar.com/opinion/izquierda-tanquista_1_8805659.html

Tooze, Adam, Brest-Litovsk: La Alemania imperial y el problem√°tico nacimiento de la Ucrania moderna 12/03/2022 https://www.sinpermiso.info/textos/brest-litovsk-la-alemania-imperial-y-el-problematico-nacimiento-de-la-ucrania-moderna

VVAA Declaraci√≥n internacional sobre el conflicto Ucrania ‚Äď Rusia, 28-3-2022https://rebelion.org/decenas-de-personalidades-de-america-latina-se-posicionan/

Vijay Prashad En estos días de enorme tensión, la paz es prioridad 4 marzo, 2022

Zibechi, Ra√ļl La izquierda ante la invasi√≥n a Ucrania, mantener el tim√≥n con firmeza https://www.elsaltodiario.com/opinion/izquierda-invasion-ucrania-mantener-timon-firmeza

]]>

0

Feminicidios indígenas: piden la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria



Sun, 17 Apr 2022 14:32:55 +0000



Ante la falta de avances en las causas judiciales de los asesinatos de las mujeres qom Micaela y Nancy Fernández, ocurridos hace casi una década en el Municipio de Tigre, la hermana e hija de las víctimas solicitó la intervención activa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo bonaerense autárquico dedicado a la […]

]]>

Ante la falta de avances en las causas judiciales de los asesinatos de las mujeres qom Micaela y Nancy Fernández, ocurridos hace casi una década en el Municipio de Tigre, la hermana e hija de las víctimas solicitó la intervención activa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo bonaerense autárquico dedicado a la defensa de los derechos humanos.

Micaela Fern√°ndez ten√≠a 14 a√Īos y era integrante de la Comunidad Qom Yecthakay de Tigre. Su muerte, ocurrida en febrero de 2013, fue caratulada como suicidio por la Fiscal√≠a de El Talar pese a que apareci√≥ con un tiro en la cabeza en la casa de Dante ‚ÄėPato‚Äô Cenizo, un conocido narco y proxeneta en el barrio La Paloma. Un a√Īo despu√©s, en mayo de 2014, encontraron sin vida a su madre, Nancy Fern√°ndez, de 36 a√Īos, en su domicilio en Las Tunas, quien llevaba adelante la lucha por justicia y hab√≠a sido amenazada en varias oportunidades.

Lisette era una ni√Īa cuando ocurrieron ambos asesinatos y a partir de 2019 comenz√≥ a levantar la bandera de justicia por su hermana y su mam√°, con el apoyo de distintas organizaciones y de la Uni√≥n de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Su primer avance importante fue en mayo de 2021, cuando junto a su abogada Paula Mercedes Alvarado Mamani lograron desarchivar la causa de Micaela. Poco despu√©s fue aceptada como ‚Äúparticular damnificada‚ÄĚ. Sin embargo, en todo este tiempo no hubo novedades concretas.

El pasado mi√©rcoles 13 de abril, en la ciudad de La Plata, la joven qom y su letrada (integrante del Pueblo Kolla) mantuvieron una audiencia con responsables de la Comisi√≥n Provincial por la Memoria, la cual fue calificada como ‚Äúmuy positiva‚ÄĚ por Lisette. Entre otros aspectos, solicitaron la intervenci√≥n del organismo bonaerense en los dos expedientes judiciales y realizar gestiones para que se involucre el Ministerio de las Mujeres, Pol√≠ticas de G√©nero y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires.

Seg√ļn detall√≥ Alvarado Mamani, el objetivo es analizar la autopsia realizada a Micaela Fern√°ndez en 2013, a los fines de ubicar elementos que demuestren violencia. ‚ÄúPedimos hacer una nueva pericia para poder demostrar que de ninguna manera fue un suicidio sino que hay elementos que configuran que fue un homicidio‚ÄĚ, explic√≥ la letrada. ‚ÄúTambi√©n pedimos distintos medios de prueba, llamados, vinculaciones, declaraciones testimoniales de conocidos en ese momento y que Lisette aporte en primera persona su testimonio porque nunca fue llamada‚ÄĚ, precis√≥ la abogada kolla.

En contraposición a la buena predisposición que encontraron en la Comisión Provincial por la Memoria, ambas cuestionaron la falta de voluntad de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuyos responsables les comunicaron hace pocas semanas que no iban a poder intervenir.

‚ÄúNo quieren tomar la causa de Micaela porque dicen que no hay trata de personas. ¬ŅC√≥mo llegaron a esa conclusi√≥n? Porque dos chicas que estaban en la misma situaci√≥n que mi hermana, declararon que no saben nada. Estas chicas est√°n amenazadas, obviamente no van a hablar, no quieren terminar asesinadas como mi hermana y como mi mam√°‚ÄĚ, se√Īal√≥ Lisette, integrante de la Uni√≥n de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar.

Al respecto, su abogada fustig√≥ que ‚Äúsiendo que existe una oficina especializada (la PROTEX), vamos a tener que hacer nosotras las vinculaciones para demostrar la red de trata, d√°ndonos m√°s trabajo‚ÄĚ. Consider√≥ que ‚Äúhay indicios de sobra‚ÄĚ pero como ‚Äúno hay un testimonio con nombre y apellido no lo quieren ver‚ÄĚ.

‚Äú¬ŅQui√©n va a hablar? Es imposible obtener un testimonio as√≠, nadie quiere terminar como Micaela, como Nancy y como Tamara L√≥pez‚ÄĚ, se√Īal√≥ en relaci√≥n a otro crimen que se encuentra relacionado al mismo proxeneta.

Feminicidio indígena

La letrada kolla hizo hincapié en la particularidad del feminicidio indígena: lo definió como una interseccionalidad de vulneraciones que tienen que ver con la discriminación, el racismo y la pobreza que sufren las mujeres de pueblos originarios.

De hecho, Alvarado Mamani destac√≥ que tanto ella como Lisette ‚Äúhemos sufrido este tipo de violencia sobre nuestros cuerpos‚ÄĚ y explic√≥ que ‚Äúadem√°s de la b√ļsqueda espec√≠fica de justicia por los casos de Micaela y Nancy, esto es un aporte para frenar este tipo de violencia que no es ajena a ninguna mujer ind√≠gena‚ÄĚ.

]]>

0

17 de abril: Día Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y los Prisioneros Políticos



Sun, 17 Apr 2022 14:22:10 +0000



El modelo neoliberal, militarista, y carcelario impuesto por los Estados Unidos y uno de sus principales aliados Israel, entre otros gobiernos, son una gran amenaza para los pueblos del mundo que resisten y luchan. Este modelo criminaliza a los movimientos populares, dejando a su paso, ocupación, guerras, masacres, asesinatos, prisioneras y prisioneros políticxs que luchan […]

]]>



El modelo neoliberal, militarista, y carcelario impuesto por los Estados Unidos y uno de sus principales aliados Israel, entre otros gobiernos, son una gran amenaza para los pueblos del mundo que resisten y luchan.

Este modelo criminaliza a los movimientos populares, dejando a su paso, ocupación, guerras, masacres, asesinatos, prisioneras y prisioneros políticxs que luchan por la vida, la paz, la igualdad, y por la defensa de sus territorios.

Las prisioneras y prisioneros políticxs, muchxs han sufrido la tortura, la incomunicación prolongada, enfrentan cargos falsos, carecen de una defensa adecuada, no tienen un debido proceso, sufren aislamiento, falta de atención médica y otras arbitrariedades por su condición de luchadores y luchadoras sociales.

En Palestina, el r√©gimen sionista israel√≠ detuvo en el a√Īo 2021 a unos 8.000 palestinos, entre ellos 1.300 ni√Īos, 184 mujeres y ni√Īas. Alrededor de 1.600 se encuentran bajo detenci√≥n administrativa. A finales de enero de 2022, seg√ļn datos oficiales, la cifra de presos palestinos ascendi√≥ a unos cuatro mil 500 habitantes de la franja de Gaza y Cisjordania, incluidas 32 mujeres y 180 menores.

En Chile, existen actualmente 211 prisioneras y prisioneros políticos a consecuencia de las masivas movilizaciones populares ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellxs, 144 se encuentran en prisión preventiva y otrxs 67 cumplen penas por diversos delitos inventados durante el estallido social. En Chile, también existen presos políticos mapuche que luchan por conquistar sus derechos y recuperar sus tierras ancestrales.

Declaración por el 17 de abril:

Día Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y los Prisioneros Politicxs

‚ÄĒ

PUEDES FIRMAR EN: https://t.co/U2XBAUrDlH pic.twitter.com/gSAmZxiJza ‚ÄĒ ObservatorioDHP (@ObservatorioDHP) April 14, 2022

En Colombia, tambi√©n son miles las prisioneras y prisioneros pol√≠ticxs que siguen injustamente encarcelados. En Argentina, EEUU, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Per√ļ, tambi√©n la prisi√≥n pol√≠tica es una realidad para las y los luchadores sociales. En Honduras, recientemente, fueron liberados los prisioneros pol√≠ticos de Guapinol, defensores de los r√≠os, la vida y los territorios.

Recordamos que desde el a√Īo 2004, el 17 de abril, en Donostia, Euskal Herria, se reunieron organizaciones pol√≠ticas de Palestina, del Pa√≠s Vasco y de Argentina en una Conferencia Internacional de Solidaridad y se acord√≥ establecer este d√≠a como fecha de homenaje, resistencia y lucha por la liberaci√≥n de las prisioneras y prisioneros pol√≠ticos a nivel mundial.

Por esto desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos alzamos nuestra voz exigiendo libertad inmediata e incondicional para las prisioneras y los prisioneros politicxs, en todo el mundo, la reparaci√≥n del da√Īo integral para ellxs y sus familias, por estar injustamente encarceladxs, por ser personas que luchan por vivir en territorios de paz, libres de ocupaci√≥n, genocidio, muerte, saqueo y destrucci√≥n.

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos.

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo P√©rez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda C√≥rdoba Ruiz Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Camilo Gonz√°lez Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hern√°ndez √Ālvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud P√ļblica Universidad Nacional de Colombia, Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comit√© Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), Mar√≠a Cardona Mej√≠a Defensora de Derechos Humanos; Espa√Īa Ana Andr√©s Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo S√°nchez Andr√©s miembro de la junta de la (ACP) Asociaci√≥n Catalana por la Paz ‚Äď miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, Mar√≠a Victoria Fern√°ndez Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo Garc√≠a Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos cap√≠tulo Estados Unidos, Pablo Ruiz Coordinador Latinoamericano de Soa Watch ‚Äď Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Am√©ricas; Suiza Jos√© Manuel Gonz√°lez L√≥pez y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos cap√≠tulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisi√≥n Pol√≠tica de la Corriente Revolucionaria Bol√≠var y Zamora ‚Äď CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodr√≠guez Red de Colectivos La Ara√Īa Feminista, Jos√© Miguel G√≥mez Garc√≠a Movimiento Internacional de la Econom√≠a de los Trabajadores, Miguel Humberto Medina Comunero Bolivariano Movimiento Cultural Campesino Los Arangues; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Uni√≥n de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederaci√≥n Sindical √önica De Trabajadores Campesinos de Bolivia ‚Äď CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett Red de Integraci√≥n Org√°nica ‚Äď RIO; Panam√° Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Dari√©n ‚Äď AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Per√ļ Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu ‚Äď Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Honduras Christopher Castillo Coordinador General de la Alternativa de Reivindicaci√≥n Comunitaria y Ambientalista de Honduras ‚Äď ARCAH; M√©xico Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Aut√≥noma de la Ciudad de M√©xico ‚Äď UACM, Dr. Jos√© Enrique Gonz√°lez Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Aut√≥noma de M√©xico ‚Äď UNAM, Dr. Jos√© Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Aut√≥noma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela Gonz√°lez L√≥pez Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz V√°squez Consejera General del Comit√© de Defensa de los Derechos de la Mujer ‚Äď CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comit√© de Defensa de los Derechos de la Mujer ‚Äď CODEM, Patrocinio Mart√≠nez L√≥pez representante del Comit√© de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca ‚Äď CODEPO, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Ind√≠genas, Miguel Gonz√°lez Muci√Īo Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo D√≠az Gonz√°lez Organizaci√≥n Proletaria Emiliano Zapata ‚Äď Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ ‚Äď FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos: Soldepaz ‚Äď Pachakuti de Espa√Īa; Observatorio de Derechos Humanos Cap√≠tulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Cap√≠tulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch ‚Äď Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Am√©ricas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bol√≠var y Zamora ‚Äď CRBZ, Red de Colectivos La Ara√Īa Feminista, Movimiento Internacional de la Econom√≠a de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comit√© Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta M√©rcury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integraci√≥n Org√°nica ‚Äď Rio ‚Äď Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisi√≥n Multisectorial del Uruguay; Uni√≥n de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederaci√≥n Sindical √önica De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Dari√©n ‚Äď AMEDAR de Panam√°; Movimiento Alfa y Omega de Per√ļ; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu ‚Äď Territorio Mapuche; Campa√Īa Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalici√≥n de la Defensa de la Tierra Palestina Uni√≥n Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicaci√≥n Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comit√© de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atenci√≥n en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Ind√≠gena (CADHMMI) y Centro Regional Ind√≠gena en Derechos Humanos ‚Äú√Ďuu-Savi‚ÄĚ (CERIDH), Comit√© de Defensa de los Derechos del Pueblo de Oaxaca (CODEPO), Patronato Pro Defensa y Conservaci√≥n del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (PRO ‚Äď OAX), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de M√©xico ‚Äď Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ ‚Äď FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa de M√©xico.

Otras organizaciones Firmantes:

Redes Internacionales: Alianza CONVIDA-20 (Am√©rica Latina), Jornada Internacional de Mujeres en tiempos de COVID ‚ÄúContra el Patriarcado ‚Äď Construyendo Solidaridad‚ÄĚ; Federaci√≥n de Entidades Argentino Palestinas Argentina; Agrupaci√≥n de Familiares de Ejecutados Pol√≠ticos (AFEP), Centro de Derechos Humanos ‚ÄúMemorias‚ÄĚ Chile; Asociaci√≥n Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR) Colombia / Euskal Herria; Solidaridad Chile-Chicago, Chicago, Illinois, Estados Unidos; Instituto Nacional de Antropolog√≠a e Historia, Artistas Mexicanos por Palestina, Artistas por Palestina, Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, Casa de los pueblos M√©xico, BDS M√©xico, Comit√© Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina (CUSPPA), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Proyecto Justicia Social, Ra√≠ces de Resistencia, Colectivo Renovador Estudiantil Aut√≥nomo, M√©xico; Latin America Caucus of Interfaith Council for Peace & Justice, EEUU; Uni√≥n Campesina Indigena Popular Cuauht√©moc (UCIPC), M√©xico; Compa√Ī√≠a El Exilio, M√©xico; Cristianos Comprometidos, M√©xico; y Comit√© Oscar Romero-SICSAL-Chile.

Puedes firmar esta declaración haciendo clic aquí

https://default.salsalabs.org/T4d5e13c6-b5cb-4e1f-879f-a9b25527cd37/1c3ae3c6-cdb0-4b24-88b9-6807afc095be

Otras Informaciones:

Desenterrando las verdaderas causas profundas de la migración masiva en la delegación a América Central

Como parte de la Delegación, desenterrando las verdaderas causas fundamentales de la migración masiva de América Central, organizada por organizaciones solidarias, esta primavera, los congresistas estadounidenses Ilhan Omar (MN-05), Cori Bush (MO-01) y Jamaal Bowman (NY-16) visitaron la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

OFRANEH y los tres miembros del Caucus Negro del Congreso de los EE. UU. hicieron conexiones sobre los impactos de la guerra contra las drogas, la militarización y la violencia estatal en las comunidades negras en Honduras y en las ciudades de los EE. UU. por igual. Además, una delegación del pueblo miskito, que fue víctima de los asesinatos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los EE. UU. en mayo de 2012, en Ahuas, se unió a la OFRANEH para dirigirse a la delegación.

Seguir leyendo: https://soaw.org/desenterrando-las-verdaderas-causas-profundas-de-la-migracion-masiva-en-la-delegacion-a-america-central

Convocan al VII Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Consejo Mundial de la Paz (CMP), convocan a todos los amigos solidarios con Cuba, a participar en el VII Seminario Internacional de Paz y por la Abolici√≥n de las Bases Militares Extranjeras de Estados Unidos y la OTAN, que tendr√° lugar del 4 al 6 de mayo del 2022 en la provincia de Guant√°namo, Cuba, donde precisamente hace m√°s 119 a√Īos el gobierno de Estados Unidos mantiene ilegalmente una Base Naval en contra de la voluntad del pueblo y gobierno, y existe una c√°rcel en la que se aplica la tortura a individuos a los que se les niega sus derechos.

Seguir leyendo: https://www.derechoalapaz.com/convocan-seminario-internacional-de-paz-y-por-la-abolicion-de-las-bases-militares-extranjeras/

Dona

https://default.salsalabs.org/Te7695db1-a856-4060-b5b0-e450c2222067/1c3ae3c6-cdb0-4b24-88b9-6807afc095be

Compartir

http://www.facebook.com/schooloftheamericaswatch

https://twitter.com/intent/follow?screen_name=soawatch

http://www.instagram.com/soawatch

https://www.youtube.com/user/closethesoa?sub_confirmation=1

]]>

0

Semana 11/04/22 a 17/04/22 ‚Äď Temas desde las radios populares



Sun, 17 Apr 2022 13:39:22 +0000



M√°s info: https://caseteca.wordpress.com/ Situaci√≥n pol√≠tico-econ√≥mica * Unidad Piquetera se moviliz√≥ nuevamente hacia Plaza de Mayo * ‚ÄúNo se puede permitir que los empresarios sigan ajustando sobre los trabajadores y trabajadoras de prensa‚ÄĚ * Paro de docentes en Misiones * Espacios de cuidado infantil en los establecimientos laborales * El gobierno porte√Īo us√≥ el sistema de [‚Ķ]

]]>

M√°s info: https://caseteca.wordpress.com/

Situación político-económica

* Unidad Piquetera se movilizó nuevamente hacia Plaza de Mayo

* ‚ÄúNo se puede permitir que los empresarios sigan ajustando sobre los trabajadores y trabajadoras de prensa‚ÄĚ

* Paro de docentes en Misiones

* Espacios de cuidado infantil en los establecimientos laborales

* El gobierno porte√Īo us√≥ el sistema de reconocimiento facial para investigar a 7 millones de personas

* ‚ÄėHay que investigar que se hizo con la base de datos de 9 millones de personas‚Äô

* El gobierno de Larreta realizó espionaje ilícito sobre 7 millones de personas

* Myriam Bregman: ‚ÄúNo pueden justificar por qu√© sostienen este sistema de vigilancia‚ÄĚ

* Denuncian al Gobierno porte√Īo por tener los datos biom√©tricos de Arshak Karhanyan

* Smutt: ¬ęLa alimentaci√≥n es un derecho humano que debemos exigir¬Ľ

* Marcha por el libre acceso al Lago Escondido

* ‚ÄúLago Escondido, 17 a√Īos de espera‚ÄĚ

* Comunidad Carrilafquen: ‚ÄúExigimos una Mesa de di√°logo‚ÄĚ

Géneros y feminismos

* El 35¬į Encuentro ser√° plurinacional, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries

* #35 Encuentro Plurinacional San Luis y Pluridisidente SanLuis2022

* ¬ŅPor qu√© el acuerdo con el FMI afectar√° m√°s a las mujeres?

* Las jubiladas cada vez m√°s pobres

* Campa√Īa: ‚ÄúEs salud, es nuestro derecho‚ÄĚ

* Impugnaron el fallo por la violación grupal en Puerto Madryn

* Femicidio de Kathy Moscoso: ‚ÄúCreemos que fueron el hermano del intendente con los patovicas‚ÄĚ

* Movilización en apoyo a Camila Alcaraz Víctima de violencia de Género

* Movilizaci√≥n y festival por justicia a un a√Īo de la desaparici√≥n de Abigail Carniel

* Marcha por el aniversario de la desaparición de Abigail

* Caso Abigail Carniel: A un a√Īo de su desaparici√≥n

* Caso Pinta: reclaman la elevación a juicio por los abusos sexuales

Contra la represión

* Siete exjefes policiales a juicio por la represión en la que fue asesinado el maestro Fuentealba

* Víctimas de las razias ilegales del 2015 podrán ir a la Justicia para reclamar una reparación

* Gran movilización en Jujuy por la liberación de dirigentes sociales

* La represión en Jujuy

* Violento desalojo del acampe contra la autovía de Paravachasca

* La Asamblea Paravachasca se movilizará ante la represión

* Represión a trabajadorxs de la industria cinematográfica y la cultura

* Reprimen a la comunidad audiovisual frente al INCAA

* Reprimieron a trabajadores del cine

* El cine en peligro: reprimieron a trabajadores del INCAA

* Otra familia campesina fue desalojada y se queda sin poder producir alimentos sanos

* Por el pedido de la Cámara de Comercio sacan a la calle a Gendarmería y Policía Federal

* Félix Diaz denuncia persecución a familiares e integrantes de la comunidad QOM

* Pueblos originarios se preparan para el histórico juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí

* Caso Hogar Belén

* Elsa Oshiro y los desaparecidos japoneses en Argentina

* Un legado de ideales: falleció Eloy Camus

* Vandalizaron monumento de Negrito Avellaneda en Campo de Mayo

Medios, artes, culturas

* M√°s de 100 radios comunitarias se reunieron el Chapadmalal

* Decomisaron los equipos de la radio comunitaria FM WEN 93.7

* Conflicto en el INCAA: ‚ÄúSobre la crisis lo que falt√≥ fue una actitud redistributiva, de inclusi√≥n‚ÄĚ

* Trabajadores del cine marcharon contra la caducidad de los fondos de fomento

* ¬ĽSi no hay respuesta volveremos a las puertas del INCAA¬Ľ

* ‚ÄúCuando uno viene a representar la agenda de los grupos econ√≥micos y se desinteresa de la agenda de la mayor√≠a termina a veces peg√°ndose un tiro en el pie‚ÄĚ

* ¬ŅC√≥mo desintoxicar las redes sociales sin da√Īar la libertad de expresi√≥n?

Ambiente

* Río Negro: concederían tierras fiscales para polo industrial del hidrógeno verde

* Lupa sobre la licitación de tierras fiscales para producir hidrógeno verde

* Ag√ľita Pura para San Juan sobre la declaraci√≥n de impacto ambiental del proyecto Josemar√≠a

* Agua para los pueblos y no para las mineras

* Se movilizar√°n en 5 provincias contra el Plan Nuclear Argentino

* ‚ÄėNecesitamos recuperar la soberan√≠a del R√≠o Paran√°‚Äô

Historias

* Emiliano Zapata y cómo vivir de pie

Programas y micros

* PANOJU 131: panorama federal de juicios a genocidas. Novedades del 4 al 15/4/2022

***

Medios: Al Margen (Bariloche), Canal Abierto (CABA), Caput (CABA), Comecuco, De la Azotea (Mar del Plata), De la Calle (Bahía Blanca), En Tránsito (Castelar), Encuentro (Viedma), FARCO, Futura (La Plata), Gráfica (CABA), La Imposible (CABA), La Izquierda Diario, La Lechuza (San Juan), La Retaguardia (CABA), La Tribu (CABA), Semilla (CABA), Sudaca (Trelew), Sur (CABA)

La entrada Semana 11/04/22 a 17/04/22 ‚Äď Temas desde las radios populares se public√≥ primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

https://argentina.indymedia.org/2022/04/17/semana-11-04-22-a-17-04-22-temas-desde-las-radios-populares/feed/

0

Se prevé que en países europeos estallen disturbios tras crisis energético-alimentaria.



Sun, 17 Apr 2022 13:39:21 +0000



Seg√ļn los informes de los organismos estad√≠sticos europeos y el estado de √°nimo de la prensa europea, la dulce vida en la Uni√≥n Europea est√° llegando a su fin gradualmente. Los europeos se ven superados por una crisis energ√©tica, que naturalmente est√° asociada con un aumento en los precios de los recursos energ√©ticos, cuyo principal [‚Ķ]

]]>

Seg√ļn los informes de los organismos estad√≠sticos europeos y el estado de √°nimo de la prensa europea, la dulce vida en la Uni√≥n Europea est√° llegando a su fin gradualmente. Los europeos se ven superados por una crisis energ√©tica, que naturalmente est√° asociada con un aumento en los precios de los recursos energ√©ticos, cuyo principal exportador al mercado europeo es la Federaci√≥n Rusa. Los precios del combustible, la electricidad y los alimentos est√°n aumentando. Las tasas de inflaci√≥n se est√°n disparando y el costo de vida es cada vez m√°s alto. En Italia, por ejemplo, la factura de la luz media es ahora tres veces m√°s cara. Las tarifas generales de vivienda y servicios comunales tambi√©n est√°n aumentando: Espa√Īa y Alemania tambi√©n se suman a Italia. Seg√ļn los expertos, no se espera que la situaci√≥n de Europa mejore; por el contrario, vale la pena prepararse para el peor de los casos en un futuro pr√≥ximo.

Seg√ļn c√°lculos preliminares, este a√Īo el coste de abastecer √ļnicamente los principales recursos energ√©ticos -petr√≥leo, gas y carb√≥n- costar√° a los europeos casi el doble que en el pasado y ya no ascender√° a 500.000 millones de d√≥lares, sino a m√°s de 900.000 millones .

¬ŅPor qu√© Rusia es especialmente importante para Europa? La raz√≥n es que adem√°s del 45% del suministro de gas a los pa√≠ses europeos, Rusia tambi√©n exporta el 25% de las importaciones de petr√≥leo de la UE. Seg√ļn los datos de la Comisi√≥n Europea, en 2020, el costo de importar crudo de la Federaci√≥n Rusa a los estados miembros de la UE ascendi√≥ a 48.500 millones de euros, en cuanto a los productos derivados del petr√≥leo, se importaron por 22.400 millones de euros. Naturalmente, ser√° extremadamente dif√≠cil reemplazar dicho volumen de forma inmediata o gradual. Y muy probablemente imposible.

La desesperanza de tal tendencia para la comunidad europea se ve claramente en el ejemplo de Alemania: en 2021, el estado compró 81,4 millones de toneladas de petróleo, el recurso energético ruso ascendió a 27,7 millones de toneladas. Teniendo en cuenta el hecho de que las refinerías de petróleo privadas operan en Alemania, enfocadas en el procesamiento de grados de petróleo rusos, se vuelve obvio que las materias primas alternativas, por ejemplo, de Qatar, Arabia Saudita o Venezuela, no pueden procesarse con su ayuda.

En el caso de un embargo sobre el suministro de petróleo ruso a tales empresas en Europa, la interrupción de la producción se volverá natural, lo que conducirá a una pérdida masiva de puestos de trabajo por parte de los empleados, como resultado, el desempleo comenzará a aumentar. Al mismo tiempo, los territorios perderán impuestos y el estado perderá lubricantes de gas.

La ruptura de los lazos comerciales y económicos con Rusia también conducirá a una crisis alimentaria, cuyo peor resultado bien puede ser la hambruna en ciertas áreas. Rusia y Ucrania son los mayores proveedores de alimentos, cereales y aceite de girasol de Europa. Los intentos de compensar el déficit a expensas de Estados Unidos, Canadá o América Latina conducen a un aumento significativo de los precios de varios tipos de productos alimenticios. La situación también se ve agravada por un fuerte aumento en los precios del combustible, una interrupción en los sistemas de transporte y logística y una interrupción en las cadenas de suministro.

El informe trimestral del Frankfurter Allgemeine Zeitung proporciona datos sobre un aumento significativo en los precios de los bienes de consumo: el aumento promedio en el precio de los alimentos fue del 6,2%, mientras que los precios de los artículos básicos están despegando activamente. Las crisis complementarias (energía y alimentos) ya están golpeando significativamente los bolsillos de los europeos promedio. Las autoridades les aconsejan cuidadosamente que ahorren energía, que aguanten, para mostrarle a Rusia que no pueden ser quebrantados. Pero la mayoría de los ciudadanos de la UE no están nada entusiasmados con esto. En unas condiciones en las que un apartamento cálido en invierno y una nevera llena se convertirán en un lujo para los europeos, cada vez pensarán menos en las ambiciones políticas de los líderes de estos países.

Cuanto m√°s tiempo insista Europa en una estrategia de cortar por completo los lazos comerciales y econ√≥micos con Rusia, incluida la negativa a importar recursos energ√©ticos rusos, m√°s r√°pido se desarrollar√° el peor de los casos. Hablamos del lanzamiento de protestas masivas por parte de la poblaci√≥n de los pa√≠ses de la UE contra cuyas pol√≠ticas destructivas y miopes han colocado a los ciudadanos europeos en el estricto marco de un nivel de vida reducido sin precedentes. Tanto los grupos profesionales de trabajadores como la poblaci√≥n en general ya est√°n protestando activamente en Francia, Gran Breta√Īa y Grecia. Exigen la reducci√≥n a la mitad de los impuestos sobre el combustible, salarios m√°s altos, la renuncia del fallido gobierno brit√°nico, el fin de la participaci√≥n del estado en el suministro de armas a Ucrania (despu√©s de todo, esto tambi√©n es un eslab√≥n en la cadena l√≥gica de las t√°cticas de Occidente para desestabilizar Europa del Este). El mayor problema para Europa es que su poblaci√≥n entienda lo que est√° pasando en el mundo de hoy. Y esta poblaci√≥n no quiere pagar la crisis y los errores de sus gobiernos.

]]>

0

Argentina_Salta: (audio) Mara Puntano denuncia genocidio del Pueblo Wichi



Sun, 17 Apr 2022 13:39:20 +0000



Argentina Genocidio Wichi en la provincia de Salta (Audio) Declaraciones de Mara Puntano ‚Äď Abogada y Periodista cofundadora del Colectivo Periodistico del Norte Argentino Pol√≠ticas de Estado y Gobiernos ecocidas provocan el genocidio del Pueblo Originario Wichi de la Provincia de Salta https://radiocut.fm/audiocut/juicio-etico-popular-a-ecocidas-mara-puntano-denuncia-genocidio-wichi-en-provincia-salta/?fbclid=IwAR3VXDyDoxrgBRw2rU8MDRU1WAwOFZL5N6nYS-LsIBgxqQtN9fADwEW6G2Y#.YlaIu2u85EQ.facebook enviado por Red de Luchas Socioambientales Salta redluchassocioambientalessalta@gmail.com https://www.facebook.com/redluchassocioambientalessalta enlaces relacionados: https://copenoa.com.ar/_Mara-Puntano-Abogada-DDHH_.html [‚Ķ]

]]>

Argentina

Genocidio Wichi en la provincia de Salta

(Audio) Declaraciones de Mara Puntano ‚Äď Abogada y Periodista cofundadora del Colectivo Periodistico del Norte Argentino

Políticas de Estado y Gobiernos ecocidas provocan el genocidio del Pueblo Originario Wichi de la Provincia de Salta

enviado por

Red de Luchas Socioambientales Salta

redluchassocioambientalessalta@gmail.com

enlaces relacionados:

redlatinasinfronteras.sur@gmail.com

La entrada Argentina_Salta: (audio) Mara Puntano denuncia genocidio del Pueblo Wichi se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

https://argentina.indymedia.org/2022/04/17/argentina_salta-audio-mara-puntano-denuncia-genocidio-del-pueblo-wichi/feed/

0

Las guerreras de ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ



Sat, 16 Apr 2022 15:49:53 +0000



En ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ, en el lejano oeste rosarino, con solamente 18 mil pesos mensuales, un grupo de mujeres convirti√≥ un garaje en un comedor comunitario donde durante los cinco d√≠as de la semana h√°bil, le dan de comer y tomar la leche a 728 chiquitas y chiquitos de familias que, mayoritariamente, viven del cirujeo como [‚Ķ]

]]>

En ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ, en el lejano oeste rosarino, con solamente 18 mil pesos mensuales, un grupo de mujeres convirti√≥ un garaje en un comedor comunitario donde durante los cinco d√≠as de la semana h√°bil, le dan de comer y tomar la leche a 728 chiquitas y chiquitos de familias que, mayoritariamente, viven del cirujeo como principal actividad econ√≥mica de sobrevivencia. En trincheras cotidianas que no deben ni figurar en la guerra contra la inflaci√≥n.

Pero ellas están ahí. Con sonrisas amplias y una garrafa gigante que sale 8 mil pesos y para la que les dan solamente dos mil pesos. Pero ahí está la garrafa y las ollas a las que permanentemente llegan chicas, chicos, mamás y papás para cargar las jarras de plástico con la leche que ya no está en sus casas.

Rosario crece hacia el oeste en una zona que alguna vez se pensó como extensión de su parque industrial pero hoy, luego de tantas políticas económicas basadas en lo financiero y sepultureras del mercado interna y la producción, devino en territorio para asentamientos irregulares que padecen la falta de agua potable a pesar de estar cerca del río Paraná.

Hasta se dan el lujo estas mujeres guerreras de presentar ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ como lugar de estudio, manualidades y rudimentos para acceder a la computaci√≥n.

No tienen consignas para decir lo que hacen todos los días. Simplemente lo hacen. Comida los lunes, miércoles y viernes; leche calentita los martes y los jueves.

Desde hace a√Īos vienen intentando construir un espacio de alegr√≠a y solidaridad, aunque los barrios que rodean al centro comunitario suele ser atravesado por balas y negocios mafiosos de larga data.

-Tenemos todos los datos de las chicas y los chicos. La leche suele estar lista a las cinco de la tarde pero a veces las colas se empiezan a formar a las tres porque evidentemente hay mucho hambre en los barrios. Así que empieza el desfile antes del horario…-dice Rosa con su amplia sonrisa, mientras muestra la cocina de varias hornallas y renueva los pedidos de ayuda para hacer frente a tanta necesidad ajena a las estadísticas oficiales.

Hace algunos a√Īos, en 2016, el barrio soport√≥ una represi√≥n feroz de parte de La Santafesina SA porque varias familias tomaron un terreno que nunca terminaba de definir para qui√©nes era, qui√©nes iban a vivir all√≠. Los cartuchos de las municiones se juntaron en bolsas que luego se denunciaron ante la Legislatura de Santa Fe.

La familia de Rosa y las vecinas hacen el trabajo sin recibir nada a cambio y ninguna de ellas tiene un empleo estable.

En tiempos de profundo individualismo y exacerbaci√≥n de la salvaci√≥n personal, el centro comunitario ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ, como tantos otros en la ex ciudad obrera y en diversos lugares del pa√≠s hecho de pan y carne y que ahora soporta precios impagables de ese pan y esa carne, en esos costados y arrabales de los negocios pulcros todav√≠a crece una esperanza concreta, real y hasta il√≥gica.

Ni a Rosa ni a sus compa√Īeras guerreras se les escucha pedir algo de manera personal.

-Ser√≠a lindo que pongan una escuela porque los barrios van creciendo cada vez m√°s y se necesitan que las chicas y los chicos estudien. Que no cirujeen solamente ‚Äď dicen las mujeres de ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ.

Mucho m√°s all√° de las noticias policiales, del boom inmobiliario y la guerra contra la inflaci√≥n, en un punto perdido de la geograf√≠a rosarina, las mujeres guerreras de ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ cocinan comida y leche para decenas y decenas de familias, al mismo tiempo que inventan un sentido optimista en medio de tanta desesperanza.

Hay que agradecerles a las que hacen posible este esforzado triunfo cotidiano que es ‚ÄúLa Morena‚ÄĚ.

Fuente: Entrevistas del autor en la tarde del jueves 31 de marzo de 2022.

0

Por orden de Casación vuelven a dictar sentencia en una emblemática causa por torturas



Sat, 16 Apr 2022 15:46:22 +0000



El TOF 1 de La Plata dictó días atrás, nueva sentencia sobre los hechos de tortura sufridos en 2007 por dos detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Entre cargos jerárquicos y personal de la unidad hay 5 imputados que en el primer juicio recibieron penas menores a las que estipula el código […]

]]>

El TOF 1 de La Plata dict√≥ d√≠as atr√°s, nueva sentencia sobre los hechos de tortura sufridos en 2007 por dos detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Entre cargos jer√°rquicos y personal de la unidad hay 5 imputados que en el primer juicio recibieron penas menores a las que estipula el c√≥digo penal o directamente fueron absueltos. Con la intervenci√≥n de Casaci√≥n y las irregularidades advertidas en la valoraci√≥n de la prueba, la causa retorn√≥ al TOF 1 quien dict√≥ nueva sentencia. En di√°logo con ANDAR, el auxiliar fiscal Claudio Pandolfi y exintegrante de la Procuradur√≠a de Violencia Institucional (PROCUVIN) que cumpli√≥ un rol central en la reanudaci√≥n y elevaci√≥n a juicio de la causa, afirm√≥ que ‚Äúes un paso valioso porque aumenta las penas, quita las absoluciones, y reconoce las responsabilidades de los jefes. Pero si se mira el derrotero de este proceso el balance es nefasto por el accionar del estado‚ÄĚ.

‚ÄúEl hecho original ocurri√≥ en 2007 y en aqu√©l momento, durante la instrucci√≥n de la causa, el Ministerio P√ļblico Fiscal consider√≥ que no hab√≠a pruebas suficientes para acreditar las torturas y malos tratos padecidos por estos dos j√≥venes, adem√°s de haber sugerido que los testimonios de las v√≠ctimas no eran lo suficientemente claros, coherentes, que no recordaban qui√©nes ni cu√°ntos los hab√≠an golpeado, por lo que la causa fue pasada a archivo‚ÄĚ, record√≥ a ANDAR Claudio Pandolfi, exintegrante de la Procuvin y actualmente auxiliar fiscal de la Fiscal√≠a Federal 2 de Lomas de Zamora.

Esta descripción de los orígenes de la causa contiene los elementos fundamentales de una historia paradigmática con relación a la desidia, complicidad, connivencia entre agencias del poder punitivo y violencia institucional, especialmente en casos de torturas.

Los a√Īos se acumulan al igual que los tr√°mites procesales pero el esclarecimiento de las responsabilidades y las condenas justas no llegan nunca o, en caso de ocurrir, llegan 15 o m√°s a√Īos despu√©s.

Cabe recordar la trama de aqu√©l fat√≠dico 9 de diciembre de 2007 en el pabell√≥n B de la Unidad Residencial II, donde se alojaban j√≥venes de entre 18 y 21 a√Īos, del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza: alrededor de las 22:20, personal del cuerpo de requisa junto con el Inspector del Servicio de la Unidad ingresaron al mencionado pabell√≥n por una presunta discusi√≥n entre detenidos.

Golpearon a varios, entre ellos a Lucas y Claudio, a quienes luego sacaron hacia la ‚Äúleonera‚ÄĚ, los maniataron boca abajo con sus manos esposadas a la espalda y volvieron a golpearlos con patadas.

La golpiza no terminó allí: a ambos jóvenes les sacaron el calzado y les golpearon con bastones las plantas de los pies, los tobillos y pantorrillas, en intentaron introducirles los bastones en el ano, siempre con amenazas y el pedido de información respecto a supuestas armas.

Finalmente, los ingresaron a enfermería donde personal médico constataría la cantidad y gravedad de las lesiones, pero nunca realizaría la denuncia correspondiente, algo que derivaría en una causa penal secundaria aun pendiente de resolución.

Toda esta secuencia fue lo que, a tenor del fiscal que inicialmente intervino en la instrucci√≥n de la causa, no se pudo probar y que justific√≥ su archivo. Sin embargo, a√Īos despu√©s y por intervenci√≥n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ‚Äďque conden√≥ al estado argentino por haber condenado a prisi√≥n perpetua a menores de edad, adem√°s de las torturas contra Lucas y Claudio- aquella causa fue impulsada por la Procuvin.

‚ÄúReabrimos la causa por torturas, que me fue asignada a m√≠ dentro de la Procuvin. Entonces junto con el equipo de trabajo asignado por la Fiscal√≠a Federal 2 de Lomas de Zamora reiniciamos la investigaci√≥n, a mediados de 2014, recibimos testigos, entre ellos a los m√©dicos de la Procuraci√≥n Penitenciaria que tambi√©n hab√≠an ido a revisar a los j√≥venes luego de las golpizas‚ÄĚ, recuerda Pandolfi.

‚ÄúNos cost√≥ encontrar a las v√≠ctimas. Y en cuanto a los penitenciarios, logramos identificarlos, situarlos en el lugar del hecho de torturas, se√Īalar e individualizar sus roles hasta que logramos que fueran detenidos, imputados y luego procesados. Ya en 2015 se produjo la elevaci√≥n a juicio, lo que implica que en solo 6 meses logramos adelantar todo lo que no se hab√≠a hecho en tantos a√Īos‚ÄĚ, agrega.

Realizado el juicio por parte del TOF 1 de La Plata -integrado por los magistrados Pablo Vega, Alejandro Smoris y Germ√°n Castelli-, en julio de 2018 fueron condenados a 6 a√Īos de prisi√≥n el jefe de la Unidad Residencial II del Complejo de Ezeiza, Rub√©n Oscar Constant√≠n; y a 5 a√Īos los miembros del cuerpo de requisa, Sergio Hern√°n Gim√©nez y Pablo Andr√©s Jara.

Mientras que Jorge Enrique Puppo, encargado general del cuerpo de requisa del Complejo, y su auxiliar, Víctor Darío Salto, fueron absueltos.

Esta sentencia fue apelada ante Casaci√≥n que, en junio del a√Īo siguiente, confirm√≥ las condenas pero consider√≥ insuficientes las penas, que hab√≠an sido fijadas por debajo del m√≠nimo que establece la ley, as√≠ como tambi√©n resolvi√≥ anular las dos absoluciones dictadas por el TOF 1 en el juicio original.

Integrada por los jueces Gustavo Hornos como presidente, Mariano Hern√°n Borinsky y Javier Carbajo como vocales, la C√°mara decidi√≥ condenar a Rub√©n Constant√≠n y Jorge Puppo a la pena de 9 a√Īos de prisi√≥n, y a Sergio Gim√©nez, Pablo Jara y V√≠ctor Salto a 8 a√Īos como coautores penalmente responsables del delito de imposici√≥n de tortura.

Además de esta resolución, el máximo tribunal penal del país retornó la causa por torturas al TOF 1 de La Plata para que volviera a evaluar tanto las penas de los condenados como la responsabilidad de quienes habían sido injustificadamente absueltos en el primer juicio.

De all√≠ que este 23 de marzo, reci√©n tres a√Īos despu√©s de la intervenci√≥n de Casaci√≥n, se dio a conocer la sentencia reformulada en la que los cinco penitenciarios imputados desde el comienzo fueron condenados: Constant√≠n mantiene la pena a 9 a√Īos por ser coautor de imposici√≥n de torturas; Sergio Hern√°n Gim√©nez, por el mismo delito, 8 a√Īos de prisi√≥n; Pablo Jara, la misma pena que Gim√©nez; y Jorge Enrique Puppo ‚Äďel encargado del cuerpo de requisa de la unidad- a la pena de 9 a√Īos; as√≠ como V√≠ctor Dar√≠o Salto ‚Äďauxiliar de Puppo- con 8 a√Īos de prisi√≥n.

De acuerdo a Claudio Pandolfi, ‚Äúesta nueva sentencia es correcta, pero si mir√°s el derrotero de todo el proceso penal el balance es nefasto por el accionar del estado. El hecho ocurri√≥ en 2007 y reci√©n ahora hay una condena que se adec√ļa relativamente al delito que se investiga‚ÄĚ.

‚ÄúPor otra parte, esta sentencia contiene un elemento importante que se refiere a la atribuci√≥n de responsabilidad penal a los jefes que estaban a cargo de quienes efectuaron las golpizas. Es decir, Puppo y Salto eran los responsables por el accionar de sus subalternos, en este caso del cuerpo de requisas, y adem√°s ellos presenciaron f√≠sicamente las torturas sobre los j√≥venes, y a√ļn as√≠ no hicieron nada para evitarlas‚ÄĚ, explica Pandolfi.

‚ÄúLo positivo es que este argumento y este se√Īalamiento de responsabilidad sobre los jefes abre un camino, porque un tribunal federal establece un est√°ndar de responsabilidades para los cargos jer√°rquicos. Hay que ver qu√© hace a partir de ahora con otras causas que tambi√©n tiene este mismo tribunal tambi√©n sobre casos de torturas‚ÄĚ, agrega.

‚ÄúPero insisto en que esto demuestra que, m√°s all√° de los tiempos de la administraci√≥n de justicia, si el Ministerio P√ļblico toma la decisi√≥n de impulsar las investigaciones con rigor y firmeza, es posible llegar a esclarecer la tortura. Estas son decisiones pol√≠ticas que marcan la diferencia, y en esta sentencia la cuesti√≥n est√° ‚Äďaunque muy tarde- bien fundada por los jueces‚ÄĚ.

Fuente: https://www.andaragencia.org/por-orden-de-casacion-vuelven-a-dictar-sentencia-en-una-emblematica-causa-por-torturas/

0