Salvo sorpresa de ultimo momento, las Cortes convertir谩n el proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica, presentado por el Gobierno de 鈥榗oalici贸n progresista鈥, en una nueva Ley, cuyo objetivo es reemplazar la vigente Ley de Memoria Hist贸rica de 2007 para 鈥dar respuesta鈥 a las 鈥榗uestiones pendientes en el 谩mbito de la protecci贸n de las v铆ctimas de la guerra y el franquismo鈥.

Pues bien, a pesar de que en su T铆tulo, sobre las v铆ctimas, incluye en este concepto a 鈥todas las personas que sufrieron cualquier tipo de forma de represi贸n o persecuci贸n durante la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constituci贸n de 1978, esta nueva Ley mantiene en el ordenamiento jur铆dico la arbitraria divisi贸n de las v铆ctimas de la represi贸n franquista establecida por el Articulo 10 de la Ley anterior. Un articulo que, adem谩s de dividirlas infundadamente por una fecha, establece una injusta e infame discriminaci贸n entre ellas.

Recordemos que la Ley de Memoria Hist贸rica de 2007, -que pretend铆a reconocer y ampliar derechos y establecer nuevas medidas a las ya establecidas en el periodo democr谩tico en favor de quienes padecieron persecuci贸n o violencia durante la guerra civil y la dictadura-, puso fin con su Articulo 7 a la injusticia de no indemnizar a las v铆ctimas de la represi贸n franquista que hab铆an sido ejecutadas antes de cumplir el tiempo m铆nimo de prisi贸n exigido en la ley 4/1990, que regul贸 la indemnizaci贸n de quienes sufrieron prisi贸n durante el franquismo.

Pero, con su Articulo 10 volvi贸 a discriminar a la mayor铆a de ellas al fijar una reparaci贸n de 135.000 euros solo para las fallecidas despu茅s del 1潞 de enero de 1968, de suerte que las fallecidas antes solo pudieron ser indemnizadas con los 9.616,18 euros fijados en el Articulo 7 para ellas.

Una discriminaci贸n que, adem谩s de ser infame por dividir a las v铆ctimas de la represi贸n franquista e indemnizar trece veces m谩s a unas que a otras en funci贸n de una fecha escogida arbitrariamente, tambi茅n lo es por 鈥渏ustificar鈥 tal infamia en base a 鈥las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte鈥 y haber fallecido 鈥en defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos鈥.

驴C贸mo se pudo pretender que 鈥las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte鈥 solo lo fueron para las fallecidas despu茅s del 1潞 de enero de 1968, y que no fallecieron todas 鈥en defensa y reivindicaci贸n de las libertades y derechos democr谩ticos鈥? 驴C贸mo se pudo y se puede considerar que el comunista Juli谩n Grimau y los anarquistas Francisco Granados y Joaqu铆n Delgado ejecutados en 1963 y tantos otros militantes pol铆ticos y sindicales ejecutados antes del 1 de enero de 1968 (entre ellos el cenetista Joan Peir贸, el Presidente Companys y el socialista Juli谩n Basteiro) no murieron tambi茅n 鈥en defensa de la democracia鈥 ?

Es verdad que el 鈥esp铆ritu de reconciliaci贸n y concordia鈥 que presidi贸 la Transici贸n -鈥una correlaci贸n de debilidades鈥, seg煤n Manuel V谩zquez Montalb谩n- y lo 鈥渁tado鈥 de la Democracia que tenemos desde entonces explican todas estas incoherencias e infamias, as铆 como el tiempo transcurrido desde la Ley de amnist铆a de 1977 y que a煤n sigan hoy impunes los cr铆menes franquistas.

Con tales circunstancias no es de sorprender que se tuviera que esperar hasta 1990 para poder indemnizar a quienes sufrieron prisi贸n durante el franquismo y hasta 2007 para indemnizar a quienes fueron ejecutados antes de cumplir el tiempo m铆nimo de prisi贸n exigido hasta entonces; pero, lo que si sorprende es que los redactores del proyecto de Ley de Memoria Democr谩tica y los que lo han convertido en Ley acepten la continuidad en ella de la infame discriminaci贸n de que son objeto las v铆ctimas de la represi贸n franquista ejecutadas antes del 1 de enero de 1968.

No solo porque a pesar de no figurar ya literalmente el Articulo 10 en la nueva Ley lo mantiene en el ordenamiento jur铆dico, sino tambi茅n por no tomar en consideraci贸n las propuestas de Unidas Podemos y ERC para poner fin a tan infame discriminaci贸n.

Recordemos que Unidas Podemos present贸 el 13 de julio de 2018 una Proposici贸n de Ley, para reformar la Ley de Memoria Hist贸rica de 2007, en la que propon铆a una reparaci贸n 煤nica de 80.000 euros para todas 鈥las personas beneficiarias de quienes fallecieron o sufrieron lesiones incapacitantes por la represi贸n franquista en su lucha contra la dictadura hasta el 15 de octubre de 1977鈥. Y que ERC propon铆a, en su enmienda a la totalidad del anteproyecto de Ley de Memoria Democr谩tica, la modificaci贸n del articulo 10 en estos t茅rminos:

鈥Art铆culo 10. Reconocimiento de todas las personas fallecidas en defensa de la democracia. 1. Se reconoce el derecho a una indemnizaci贸n por una cuant铆a de 135.000 euros a las personas beneficiarias de quienes fallecieron o desaparecieron por la represi贸n franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978.鈥

M谩s all谩 de los reparos del Gobierno de 鈥榗oalici贸n progresista鈥, en proponer una ley que haga por fin justicia plena a las v铆ctimas de la guerra y de la represi贸n franquista, es legitimo preguntarse 驴Por qu茅 la Ley de Memoria Democr谩tica no pone fin, como lo propon铆an Unidas Podemos y ERC, a la infame discriminaci贸n de las v铆ctimas del franquismo ejecutadas antes del 1 de enero de 1968?

