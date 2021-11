–

Incluso los propios entes reguladores de vacunas entran en una ola de escepticismo sobre los inyectables llamados vacunas de ARNm y si el beneficio para la salud de los adultos j贸venes y sanos supera la posibilidad de da帽o de los efectos secundarios raros pero da帽inos. Ayer, el regulador de medicamentos de Francia aconsej贸 a los hombres menores de 30 que evitaran el chute de Moderna.

Ahora, el mi茅rcoles, el comit茅 asesor de Alemania, tambi茅n conocido como STIKO, emiti贸 una regulaci贸n similar dirigida a Moderna. El comit茅 dijo que los alemanes menores de 30 a帽os deber铆an ce帽irse a la vacuna Pfizer-BioNTech ya que los estudios sugieren que causa menos casos de inflamaci贸n card铆aca en pacientes m谩s j贸venes, algo que ha sido respaldado por m煤ltiples estudios.

STIKO tambi茅n recomend贸 que las mujeres embarazadas, que tambi茅n tienen un riesgo elevado de sufrir efectos secundarios, tambi茅n sigan el pinchazo de Pfizer.

Las recomendaciones se emitieron siguiendo los 煤ltimos datos de seguridad del Instituto Paul Ehrlich, la m谩xima autoridad de Alemania a cargo de las vacunas, junto con nuevos datos internacionales (algunos de los cuales citamos anteriormente).

Varios otros pa铆ses de la UE ya han recomendado limitar el uso de la vacuna Moderna entre los m谩s j贸venes, incluida Francia, y tambi茅n varios pa铆ses n贸rdicos.

Aqu铆 hay un resumen de los datos de PEI de Reuters:

Los datos del PEI alem谩n mostraron una 鈥渢asa de notificaci贸n鈥 de inflamaciones card铆acas de 11,71 por cada 100.000 inyecciones con la vacuna Moderna para hombres en el grupo de edad de 18 a 29, en comparaci贸n con 4,68 para la inyecci贸n de Biontech / Pfizer. Para las mujeres, la tasa fue de 2,95 con Moderna y 0,97 con Biontech / Pfizer.

En el grupo de edad de 12 a 17 a帽os, la tasa fue de 11,41 para los hombres con la vacuna Moderna en comparaci贸n con 4,81 para Biontech / Pfizer. No se proporcionaron datos para las mujeres en el grupo de menor edad.

El principal regulador de drogas de la UE, la EMA, dijo el mes pasado que hab铆a terminado su revisi贸n sobre el uso de Moderna para inyecciones de refuerzo. Se determin贸 que los adultos de 18 a帽os o m谩s pueden recibir un refuerzo de Moderna al menos seis meses despu茅s de su segunda dosis.

El martes, Moderna solicit贸 la autorizaci贸n de la UE de su vacuna COVID-19 para ni帽os de 6 a 11 a帽os, semanas despu茅s de que EE. UU. Aprobara Moderna para inyecciones de refuerzo a pesar de reconocer silenciosamente los mayores riesgos para la salud de las personas m谩s j贸venes.

Alemania se encuentra en medio de un aumento repentino de nuevos casos de COVID; las muertes han aumentado, pero mucho m谩s modestamente que en el pasado. M谩s temprano el mi茅rcoles, el Instituto Robert Koch, la autoridad de salud p煤blica de Alemania responsable de informar los datos de COVID, dijo que hab铆a 39.676 nuevos casos en Alemania, un r茅cord por tercer d铆a consecutivo.

Las instituciones (entre las que se encuentra Digemid en Per煤 o la propia FDA en EE.UU) lanz aron una alerta tras los eventos adversos detectados en Estados Unidos en adolescentes y adultos j贸venes luego de aplicarles las vacunas de ARN mensajero (ARNm), como la de Pfizer-BioNTech o Moderna.

La Direcci贸n General de Medicamentos, Insumos y Drogas ( Digemid ) del Ministerio de Salud (Minsa) de Per煤 advirti贸 respecto a la aparici贸n de casos de miocarditis (inflamaci贸n del m煤sculo card铆aco) y pericarditis (inflamaci贸n del tejido alrededor del coraz贸n) reportados en los Estados Unidos de forma posterior a la 鈥渋nmunizaci贸n鈥 con vacunas que utilizan la plataforma de ARN mensajero (ARNm).

El documento se帽ala que estos eventos adversos de miocarditis y pericarditis en los Estados Unidos se detectaron particularmente en adolescentes y adultos j贸venes , predominantemente hombres mayores de 16 a帽os y pueden ocurrir principalmente despu茅s de la segunda dosis de la vacuna .

Los Centros para el Control y Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informaron en setiembre 煤ltimo que est谩n monitoreando los informes de casos de miocarditis y pericarditis despu茅s de la vacunaci贸n contra el COVID-19. 鈥El monitoreo activo incluye la revisi贸n de datos y registros m茅dicos y la evaluaci贸n de la relaci贸n con la vacunaci贸n contra el COVID-19鈥, precisaron .

Alemania, EE.UU, Per煤 y m谩s pa铆ses muestran su preocupaci贸n por el creciente n煤mero de ataques al coraz贸n en j贸venes vacunados menores de 30 a帽os, en particular deportistas. Un diario alem谩nn ha recopilado que al menos 75 deportistas de 茅lite de diferentes disciplinas han sufrido ataques de este tipo, con un resultado de m谩s de una veintena de muertos.

Listado de 75 deportistas enfermos o muertos tras la vacuna, elaborado por el diario 24News.com:

Italia, 29 a帽os: el exprofesional Giuseppe Perrino se derrumba durante un juego ben茅fico por su hermano muerto y fallece. Alemania, 38 a帽os: el profesional del tenis de mesa Michael Schneider muere repentina e inesperadamente. Dinamarca, 29 a帽os: el futbolista Christian Eriksen se desploma sin vida durante un partido de la Eurocopa; pudo revivir y necesita un marcapasos para el resto de su vida. Hungr铆a, 18 a帽os: el futbolista Viktor Marcell Heged眉s muri贸 mientras calentaba para entrenar en Hungr铆a. Holanda, 31 a帽os: campe贸n ol铆mpico de patinaje de velocidad Kjelt Nuis, gravemente enfermo despu茅s de la vacunaci贸n , ingresado al hospital con problemas card铆acos. Egipto: el futbolista Imad Bayumi muri贸 durante un partido amistoso en Egipto. Alemania, 36 a帽os: el 22 de julio, SV Olympia Schlanstedt y Germania de Kroppenstedt se encontraron. Durante el juego, el jugador de Schlanstedts, Nicky Dalibor, se derrumb贸 y tuvo que ser reanimado en el campo. Alemania, 27 a帽os: Tim B. de SV Hamberge (Schleswig-Holstein) se derrumba despu茅s de regresar de un torneo de f煤tbol y muere. Alemania: un jugador del TuS Hoberge-Uerentrup (Bielefeld) se desploma en el campo con un paro card铆aco. Holanda, 19 a帽os: la jugadora de balonmano de 19 a帽os Whitn茅e Abriska muri贸 de un paro card铆aco justo antes de un vuelo. B茅lgica, 18 a帽os Rune Coghe (18) de Eendracht Hoglede (B茅lgica) sufre un infarto durante el juego. Austria, 18 a帽os cr贸nica: jugador an贸nimo de 18 a帽os en Burgenland (Austria) se desploma en el campo de juego y puede ser rescatado gracias al uso de un helic贸ptero. Jugador de la liga del distrito de Alemania del SpVgg. Oelde II tiene que ser revivido por su oponente . B茅lgica. El 煤nico exfutbolista profesional franc茅s de 37 a帽os , Franck Berrier, muri贸 de varios ataques card铆acos mientras jugaba al tenis . El entrenador de porteros de Alemania del SV Niederp枚ring sufre un infarto despu茅s del entrenamiento. Francia 24 a帽os El profesional de Burdeos Samuel Kalu se rompe durante un partido de la Ligue 1 con un paro card铆aco juntos. B茅lgica, 25 a帽os. El futbolista belga Jente Van Genechten sufre un paro card铆aco en las primeras etapas de un partido de copa . Turqu铆a, 31 a帽os. Fabrice N鈥橲akala, de Besiktas Istanbul, se derrumba en el campo sin interferencia del oponente y debe ser trasladado al hospital. Italia, 29 a帽os Pedro Obiang del club italiano de primera divisi贸n Sassuolo Calcio despu茅s de la vacunaci贸n Covid con miocarditis en el hospital .Venezuela, 30 a帽os La campeona nacional de marat贸n de Venezuela , Alexaida Guedez, muere de un infarto durante una carrera de 5.000 metros. Luxemburgo, 29 a帽os Jos茅 dos Reis, jugador de Red Black Pfaffenthal (Luxemburgo) se desploma en el campo y debe ser resucitado. Alemania En la C-League Dillenburg ( Central Hesse) un jugador de Hirzenhain se derrumba , el juego se cancela. Francia, 16 a帽os Diego Ferchaud (16 a帽os) del ASPTT Caen sufre un paro card铆aco en un partido de liga Sub-18 en Saint-L么. Austria El jugador del ASV Baden (Baja Austria) se desploma en el campo y debe ser reanimado . Italia, 16 a帽os Un jugador de f煤tbol an贸nimo de 16 a帽os en B茅rgamo sufre un paro card铆aco. B茅lgica, 27 a帽os El futbolista aficionado belga Jens De Smet (27) de Maldegem sufre un infarto durante el partido y muere en el hospital. Italia, 13 a帽os Jugador de f煤tbol de 13 a帽os del club Janus Nova de Saccolongo (Italia) se desploma en el campo con un paro card铆aco. Gran Breta帽a, 17 a帽os El futbolista de 17 a帽os Dylan Rich muere de un doble infarto durante un partido en Inglaterra . Alemania del Birati Club M眉nster sufre en un partido de liga regional contra el FC Nordkirchen II Eriksen destino: colapso con paro card铆aco. El juego est谩 cancelado. Alemania, 24 a帽os Lucas Surek (24) de BFC Chemie Leipzig sufre de miocarditis . Francia, 49 a帽os Ain / Francia: Fr茅d茅ric Lartillot sucumbe a un infarto tras un partido amistoso en el vestuario. Italia, 45 a帽os Andrea Astolfi, director deportivo del Calcio Orsago (Italia) sufre un infarto fulminante tras regresar de los entrenamientos y muere a los 45 a帽os sin ninguna enfermedad previa.Dinamarca, 22 a帽os Abou Ali (22) colapsa con un paro card铆aco durante un juego de dos niveles en Dinamarca. Holanda, 19 a帽os El jugador de hockey sobre hielo Sebastiaan Bos falleci贸 repentina e inesperadamente .Alemania Anil Usta del VfB Schwelm (Ennepetal) se cae en el campo con problemas card铆acos Francia Dimitri Li茅nard , de 33 a帽os, del FC Strasbourg colapsa por problemas card铆acos en un partido de la Ligue 1 . EE. UU. 37 a帽os El ex profesional de la NFL Parys Haralson muere repentina e inesperadamente a la edad de 37 a帽os . Alemania Kingsley Coman (25) del FC Bayern de M煤nich , de 25 a帽os, ha sido operado de coraz贸n tras una arritmia. Canad谩 El jugador de f煤tbol universitario canadiense Francis Perron falleci贸 poco despu茅s de un partido . Francia 19 a帽os Jugador de f煤tbol del FC Nantes de 19 a帽os sufre un paro card铆aco durante el entrenamiento . El entrenador de voleibol de Alemania Dirk Splisteser del SG Traktor Divitz cae muerto.脕rbitro asistente de Augsburg de un partido de la Kreisliga Augsburg en Emersacker , colapsa por problemas card铆acos. Alemania En el partido de clasificaci贸n para el Mundial femenino entre Alemania y Serbia en Chemnitz, la jueza de l铆nea inglesa Helen Byrne con problemas card铆acos debe ser sacada de la cancha. Alemania Juego abandonado debido a un paro card铆aco del 谩rbitro en un juego de Lauber SV (distrito de Donauw枚rth). Italia, 20 a帽os Joven ciclista sufre un infarto al final de un torneo . Alemania, 17 a帽os,jugador de f煤tbol de 17 a帽os de la JSG High Hagen ha debido ser reanimado en Hannoversch Munden durante el juego. Italia, 53 a帽os El entrenador de f煤tbol de 53 a帽os Antonello Campus cae muerto en Sicilia durante la pr谩ctica con su equipo juvenil EE. UU., 16 a帽os,adolescente vacunado dos veces se derrumba mientras jugaba f煤tbol y muere un poco m谩s tarde. Dietmar Gladow de Thalheim (Bitterfeld) , l铆der del equipo de Alemania, sufre un infarto fatal antes del partido. EE. UU.Un jugador de f煤tbol de secundaria se derrumb贸 durante la pr谩ctica y muri贸 en el hospital. Alemania Un jugador colaps贸 durante el partido de liga regional A 2 entre SV Ho脽kirch y TSV Sigmaringendorf. 脡l sufri贸 un paro card铆aco y tuvo que ser reanimado . Alemania, 15 a帽os, el portero Bruno Stein del FC An der Fahner H枚he en Gr盲fentonna, Turingia , muri贸 a la edad de 15 a帽os . Austria, ex entrenador de porteros de 64 a帽os y m谩s recientemente cazatalentos Ernst Scherr muri贸 repentina e inesperadamente . Alemania, 42 a帽os Alexander Siegfried de VfB Moschendorf colaps贸 repentina e inesperadamente y muri贸. Italia, 17 a帽os Un atleta de Colverde de 17 a帽os se desploma mientras entrenaba con un paro card铆aco . Francia, 49 a帽os El jugador de SC Massay sufre un infarto fatal durante el partido . M茅xico Caddie Alberto Olguin se derrumba en el campo de golf luego de un infarto. Se dice que es la segunda muerte de este tipo en un corto per铆odo de tiempo. Inglaterra, 29 a帽os El delantero profesional de Shrewsbury Ryan Bowman debe ser tratado con un desfibrilador despu茅s de media hora de juego con problemas card铆acos extremos. Italia, un jugador de f煤tbol de 18 a帽os se desmaya repentinamente en el campo, es reanimado por su compa帽ero de equipo . Francia, 40 a帽os Un jugador del Saint-James sufre un infarto tras calentar . Italia, 59 a帽os Un corredor de fondo de Biella muere de insuficiencia card铆aca durante una carrera. Alemania En el partido entre Wacker Mecklenbeck y Fortuna Freudenberg en la Liga de Westfalia Femenina , una jugadora se derrumba poco antes del final sin ninguna influencia contraria. Alemania, 25 a帽os, el portero del HC TuRa Bergkamen, Lukas Bommer, muere repentina e inesperadamente . M茅xico, 16 a帽os El estudiante H茅ctor Manuel Mendoza muere de un infarto mientras entrenaba . Brasil, 18 a帽os El joven futbolista profesional Fellipe de Jes煤s Moreira sufri贸 un doble infarto y lucha por su vida. Italia, 27 a帽os El m煤ltiple campe贸n de ciclismo Gianni Moscon debe ser operado debido a arritmias card铆acas severas . Italia, 53 a帽os Un futbolista de AH sufre un infarto mientras entrenaba . EE. UU., 14 a帽os La jugadora de f煤tbol de 14 a帽os Ava Azzopardi se derrumb贸 en el campo y ahora lucha por su vida en coma artificial. Francia, 54 a帽os El jugador de AH, Christophe Ramassamy, muri贸 de un infarto durante un partido . Alemania, el co-entrenador del Hertha BSC, Selim Levent, muere repentina e inesperadamente durante las vacaciones . Francia, 41 a帽os Un jugador de f煤tbol se desplom贸 en el campo y muri贸 , aparentemente debido a un paro card铆aco.

Todo ello en un contexto en el que las cifras oficiales de efectos adversos de las 鈥渧acunas鈥 ascienden a 44.000 Muertes y 3.600.000 Efectos Adversos causados por las inyecciones K0 B1T entre EE.UU y Europa, Octubre 2021

EUROPA: 27.247 muertes y 2.563.768 lesiones

EE.UU. : 16.766 muertes, y 798636 eventos adversos despu茅s de las vacunas COVID al Sistema de Notificaci贸n de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS).

En Europa

La base de datos EudraVigilance informa que hasta el 25 de septiembre de 2021 se han reportado 27.247 muertes y 2.563.768 lesiones luego de inyecciones de cuatro inyecciones experimentales de COVID-19:

Del total de heridos registrados, casi la mitad de ellos (1.222.818) son heridos graves .

Aqu铆 est谩n los datos resumidos hasta el 9 de octubre de 2021.

Reacciones totales para el ARNm vacuna Tozinameran (c贸digo BNT162b2 , Comirnaty ) de BionTech / Pfizer: 12835 muerte s y 1,124,072 lesiones en 09/10/2021

30.454 Trastornos de la sangre y del sistema linf谩tico, incl. 177 muertes

32.024 Trastornos card铆acos incl. 1.894 muertes

296 Trastornos cong茅nitos, familiares y gen茅ticos, incl. 24 muertes

15.348 Trastornos del o铆do y del laberinto, incl. 10 muertes

943 Trastornos endocrinos incl. 5 muertes

17.445 Trastornos oculares incl. 30 muertes

97494 Trastornos gastrointestinales incl. 528 muertes

291.182 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administraci贸n, incl. 3.649 muertes

1.271 Trastornos hepatobiliares incl. 63 muertes

11.416 Trastornos del sistema inmunol贸gico incl. 66 muertes

40.375 Infecciones e infestaciones incl. 1.269 muertes

14956 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 201 muertes

28.358 Investigaciones incl. 404 muertes

7934 Trastornos del metabolismo y de la nutrici贸n incl. 231 muertes

145.368 Trastornos musculoesquel茅ticos y del tejido conjuntivo incl. 159 muertes

922 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y p贸lipos) incl. 91 muertes

195.566 Trastornos del sistema nervioso, incl. 1394 muertes

1.495 Embarazo, puerperio y condiciones perinatales incl. 44 muertes

177 Ediciones del producto incl. 1 muerte

20.700 Trastornos psiqui谩tricos incl. 164 muertes

3.873 Trastornos renales y urinarios, incl. 209 muertes

30.210 Trastornos del aparato reproductor y de las mamas, incl. 4 muertos

48.955 Trastornos respiratorios, tor谩cicos y mediast铆nicos incl. 1,504 muertes

53.542 Trastornos de la piel y del tejido subcut谩neo, incl. 116 muertes

2.209 Circunstancias sociales incl. 17 muertes

1.318 Procedimientos m茅dicos y quir煤rgicos incl. 36 muertes

30.241 Trastornos vasculares incl. 545 muertes

Reacciones totales para la vacuna ARNm ARNm-1273 ( CX-024 414) a partir Moderna: 7322 muerte s y 328,594 lesiones a 09/10/2021

6.545 Trastornos de la sangre y del sistema linf谩tico, incl. 69 muertes

10.153 Trastornos card铆acos incl. 787 muertes

130 Trastornos cong茅nitos, familiares y gen茅ticos, incl. 3 muertes

4.082 Trastornos del o铆do y del laberinto, incl. 3 muertes

279 Trastornos endocrinos incl. 3 muertes

4.949 Trastornos oculares incl. 22 muertes

27956 Trastornos gastrointestinales incl. 286 muertes

88.398 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administraci贸n, incl. 2.715 muertes

540 Trastornos hepatobiliares incl. 30 muertes

2.817 Trastornos del sistema inmunol贸gico, incl. 11 muertes

10.710 Infecciones e infestaciones incl. 562 muertes

7.148 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 134 muertes

6.185 Investigaciones incl. 130 muertes

3.158 Trastornos del metabolismo y de la nutrici贸n, incl. 170 muertes

40.736 Trastornos musculoesquel茅ticos y del tejido conjuntivo incl. 149 muertes

407 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y p贸lipos) incl. 48 muertes

56.868 Trastornos del sistema nervioso incl. 735 muertes

629 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales, incl. 8 muertes

65 Ediciones del producto incl. 2 muertos

6.131 Trastornos psiqui谩tricos incl. 129 muertes

1.898 Trastornos renales y urinarios incl. 131 muertes

5.644 Trastornos del aparato reproductor y de las mamas, incl. 6 muertos

14.462 Trastornos respiratorios, tor谩cicos y mediast铆nicos incl. 743 muertes

17687 Trastornos de la piel y del tejido subcut谩neo, incl. 65 muertes

1.480 Circunstancias sociales incl. 28 muertes

1.131 Procedimientos m茅dicos y quir煤rgicos incl. 74 muertes

8.406 Trastornos vasculares incl. 279 muertes

Reacciones totales para la vacuna de AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) de Oxford / AstraZeneca : 5,633 muerte s y 1,027,132 lesiones a 09/10/2021

12.420 Trastornos de la sangre y del sistema linf谩tico, incl. 227 muertes

17.765 Trastornos card铆acos incl. 638 muertes

169 Trastornos cong茅nitos familiares y gen茅ticos, incl. 7 muertes

12.102 Trastornos del o铆do y del laberinto, incl. 1 muerte

545 Trastornos endocrinos incl. 4 muertos

18.094 Trastornos oculares incl. 27 muertes

99.247 Trastornos gastrointestinales incl. 294 muertes

270.596 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administraci贸n, incl. 1.355 muertes

892 Trastornos hepatobiliares incl. 54 muertes

4.190 Trastornos del sistema inmunol贸gico, incl. 26 muertes

28.330 Infecciones e infestaciones incl. 359 muertes

11.689 Envenenamiento por lesiones y complicaciones de procedimientos, incl. 162 muertes

22.549 Investigaciones incl. 132 muertes

11.969 Trastornos del metabolismo y de la nutrici贸n incl. 83 muertes

153.909 Trastornos musculoesquel茅ticos y del tejido conjuntivo incl. 82 muertes

554 Neoplasias benignas malignas y no especificadas (incluidos quistes y p贸lipos) incl. 18 muertos

212.950 Trastornos del sistema nervioso incl. 884 muertes

483 Embarazo, puerperio y afecciones perinatales, incl. 10 muertes

174 Ediciones del producto incl. 1 muerte

19.153 Trastornos psiqui谩tricos incl. 56 muertes

3.848 Trastornos renales y urinarios incl. 56 muertes

14.092 Trastornos del aparato reproductor y de las mamas, incl. 2 muertos

36.247 Trastornos respiratorios, tor谩cicos y mediast铆nicos, incl. 673 muertes

47.145 Trastornos de la piel y del tejido subcut谩neo, incl. 42 muertes

1.361 Circunstancias sociales incl. 6 muertos

1.240 Procedimientos m茅dicos y quir煤rgicos incl. 24 muertes

25.419 Trastornos vasculares incl. 410 muertes

Reacciones totales para la vacuna COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 1.457 muertes y 83.970 lesiones hasta el 10/09/2021

786 Trastornos de la sangre y del sistema linf谩tico, incl. 36 muertes

1.428 Trastornos card铆acos incl. 137 muertes

30 Trastornos cong茅nitos, familiares y gen茅ticos

805 Trastornos del o铆do y del laberinto incl. 1 muerte

52 Trastornos endocrinos incl. 1 muerte

1.140 Trastornos oculares incl. 6 muertos

7.423 Trastornos gastrointestinales incl. 66 muertes

21.965 Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administraci贸n, incl. 381 muertes

104 Trastornos hepatobiliares incl. 9 muertos

347 Trastornos del sistema inmunol贸gico, incl. 7 muertes

2.564 Infecciones e infestaciones, incl. 102 muertes

791 Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos, incl. 16 muertos

4.223 Investigaciones incl. 88 muertes

502 Trastornos del metabolismo y de la nutrici贸n incl. 34 muertes

12.777 Trastornos musculoesquel茅ticos y del tejido conjuntivo incl. 34 muertes

41 Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y p贸lipos) incl. 2 muertos

16999 Trastornos del sistema nervioso incl. 160 muertes

31 Embarazo, puerperio y condiciones perinatales incl. 1 muerte

21 Problemas con el producto

1.143 Trastornos psiqui谩tricos incl. 13 muertes

325 Trastornos renales y urinarios incl. 16 muertos

1.356 Trastornos del aparato reproductor y de las mamas, incl. 5 muertes

2.985 Trastornos respiratorios, tor谩cicos y mediast铆nicos incl. 167 muertes

2.565 Trastornos de la piel y del tejido subcut谩neo, incl. 5 muertes

258 Circunstancias sociales incl. 4 muertos

606 Procedimientos m茅dicos y quir煤rgicos incl. 45 muertes

2.703 Trastornos vasculares incl. 121 muertes

En EE.UU.

Los datos publicados el viernes por los Centros para el Control y la Prevenci贸n de Enfermedades (CDC) mostraron que entre el 14 de diciembre de 2020 y el 8 de octubre de 2021, se informaron un total de 798636 eventos adversos despu茅s de las vacunas COVID al Sistema de Notificaci贸n de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS). . Los datos incluyeron un total de 16.766 informes de muertes , un aumento de 456 con respecto a la semana anterior y dos informes m谩s de adolescentes que murieron despu茅s de ser vacunados.

Hubo 117,399 informes de lesiones graves , incluidas muertes, durante el mismo per铆odo de tiempo, un aumento de 5,478 en comparaci贸n con la semana anterior.

Excluyendo los 鈥 informes extranjeros 鈥 a VAERS, se informaron 604,160 eventos adversos , incluidas 7,674 muertes y 48,958 lesiones graves , en los EE. UU. Entre el 14 de diciembre de 2020 y el 8 de octubre de 2021.

De las 7.674 muertes reportadas en los EE. UU. Al 8 de octubre, el 11% ocurri贸 dentro de las 24 horas posteriores a la vacunaci贸n, el 16% ocurri贸 dentro de las 48 horas posteriores a la vacunaci贸n y el 28% ocurri贸 en personas que experimentaron un inicio de s铆ntomas dentro de las 48 horas posteriores a la vacunaci贸n.

En los EE. UU., Se hab铆an administrado 400.3 millones de dosis de la vacuna COVID hasta el 8 de octubre. Esto incluye : 232 millones de dosis de Pfizer , 153 millones de dosis de Moderna y 15 millones de dosis de Johnson & Johnson (J&J).

Hist贸ricamente, se ha demostrado que VAERS informa solo el 1% de los eventos adversos reales de la vacuna .

Los datos estadounidenses de esta semana para j贸venes de 12 a 17 a帽os muestran:

La muerte m谩s reciente involucra a un joven de 15 a帽os que muri贸 seis d铆as despu茅s de recibir su primera dosis de la vacuna COVID de Pfizer. Seg煤n su informe VAERS ( VAERS ID 1764974 ), el adolescente previamente sano se quej贸 de un breve dolor unilateral en el hombro cinco d铆as despu茅s de recibir su vacuna COVID. Al d铆a siguiente, jug贸 con dos amigos en un estanque de la comunidad, se columpi贸 en un columpio, se lanz贸 al aire y aterriz贸 en el agua con los pies por delante. Sali贸 a la superficie, se ri贸 y le dijo a sus amigos 芦隆Vaya, eso duele!禄 Luego nad贸 hacia la orilla bajo el agua, como era su rutina habitual, pero no volvi贸 a emerger.

Una autopsia mostr贸 ninguna indicaci贸n externa de una lesi贸n en la cabeza, pero no hab铆a una peque帽a hemorragia subgaleal 鈥 una rara, pero letal trastorno de sangrado 鈥 sobre el occipucio izquierda. Adem谩s, el ni帽o ten铆a una masa card铆aca levemente elevada, aumento del grosor de la pared del ventr铆culo izquierdo y peque帽os focos de inflamaci贸n mioc谩rdica de la pared lateral del ventr铆culo izquierdo con necrosis de miocitos compatible con infarto de miocardio .

Otra muerte reciente incluye a una mujer de 16 a帽os ( VAERS ID 1757635 ) que se quej贸 de fatiga y muri贸 un d铆a despu茅s de recibir la vacuna COVID de Pfizer.

57 informes de anafilaxia entre j贸venes de 12 a 17 a帽os en los que la reacci贸n puso en peligro la vida, requiri贸 tratamiento o result贸 en la muerte, y el 96% de los casos se

atribuyeron a la vacuna de Pfizer .

529 informes de miocarditis y pericarditis (inflamaci贸n del coraz贸n) con 508 casos atribuidos a la vacuna de Pfizer.

117 informes de trastornos de la coagulaci贸n sangu铆nea, todos los casos atribuidos a Pfizer.

Los datos de VAERS de EE. UU. de esta semana, desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 8 de octubre de 2021, para todos los grupos de edad combinados, muestran:

El panel de la FDA respalda un谩nimemente las vacunas de refuerzo de Moderna, J&J para personas mayores y de alto riesgo

Seg煤n CNBC , un panel asesor de la Administraci贸n de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) vot贸 hoy un谩nimemente para recomendar la vacuna COVID de dosis 煤nica de J&J a los m谩s de 15 millones de estadounidenses que ya han recibido la primera dosis.

El panel recomend贸 refuerzos para todas las personas mayores de 18 a帽os, al menos dos meses despu茅s de recibir la primera dosis.

Muchos miembros del comit茅 dijeron que deber铆a considerarse una vacuna de dos dosis, al igual que las vacunas Moderna y Pfizer.

El jueves, el panel asesor de la FDA recomend贸 por unanimidad dosis de refuerzo de la vacuna COVID de Moderna para los estadounidenses de 65 a帽os o m谩s y aquellos con alto riesgo de enfermedad grave o exposici贸n ocupacional al virus, inform贸 Reuters .

鈥Los datos en s铆 no son s贸lidos, pero ciertamente van en la direcci贸n que respalda este voto鈥, dijo el Dr. Patrick Moore de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Moore dijo que vot贸 a favor de los impulsores de Moderna bas谩ndose principalmente en un 芦presentimiento en lugar de datos verdaderamente serios禄.

Las acciones de Moderna subieron casi un 3% a 330,71 d贸lares despu茅s de la votaci贸n.

Si la FDA aprueba la recomendaci贸n del panel de dosis de refuerzo de las vacunas COVID de J&J y Moderna, los CDC har谩n recomendaciones espec铆ficas sobre qui茅n debe recibir las inyecciones. Est谩 previsto que los asesores de vacunas de los CDC se re煤nan la pr贸xima semana.

Nuevos datos vinculan el s铆ndrome de Parsonage-Turner con las vacunas de ARNm COVID

Seg煤n un art铆culo publicado en Medscape el 14 de octubre, el s铆ndrome de Parsonage-Turner (PTS) se ha destacado como un efecto adverso potencial de las vacunas de ARNm COVID en un informe reciente de monitoreo de farmacovigilancia de la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de Medicamentos y Productos Sanitarios ( ANSM).

El SPT o (PTS en ingles) es una afecci贸n poco com煤n caracterizada por la aparici贸n repentina de dolor intenso en el hombro, seguido de par谩lisis del brazo. La reacci贸n parece ser m谩s com煤n en hombres que en mujeres.

Se reportaron seis casos graves del s铆ndrome relacionado con la vacuna Comirnaty de Pfizer desde el inicio del programa de monitoreo, y cuatro casos ocurrieron entre el 3 y el 16 de septiembre.

Los seis casos asociados con la vacuna de Pfizer involucraron a pacientes de 19 a 69 a帽os, dos mujeres y cuatro hombres, que desarrollaron s铆ntomas dentro de los 50 d铆as posteriores a la vacunaci贸n. La mitad de los casos ocurrieron despu茅s de la primera dosis y la otra mitad despu茅s de la segunda. Actualmente, cuatro pacientes se est谩n recuperando y se desconocen los resultados de los otros dos.

En el caso de la vacuna COVID de Moderna, se notificaron dos casos de PTS. Dos casos ocurrieron en hombres, uno de unos 30 y otro de unos 60, dentro de los 18 d铆as posteriores a la vacunaci贸n. Un caso ocurri贸 despu茅s de la primera dosis y otro despu茅s de la segunda dosis.

Este momento indica un posible v铆nculo entre el s铆ndrome y la vacuna, seg煤n el informe . Un tercer caso ocurri贸 m谩s de 50 d铆as despu茅s de la vacunaci贸n.

Esta efecto adverso de las vacunas de ARNm ahora est谩 芦oficialmente reconocida禄, seg煤n el informe. Tambi茅n se considera una 芦se帽al potencial禄 de la vacuna AstraZeneca , seg煤n un informe de farmacovigilancia , publicado el 8 de octubre, que describe ocho casos de PTS despu茅s de la vacunaci贸n.

Especialmente dram谩ticos son los efectos en mujeres embarazadas.

En la actualidad, se han registrado 2.433 muertes fetales en VAERS ( Sistema de notificaci贸n de eventos adversos de vacunas) de mujeres embarazadas a las que se les ha inyectado una de las inyecciones de COVID-19. ( Fuente .)

La gran mayor铆a han sido inyecciones de Pfizer (1.862 muertes) y la inyecci贸n de Moderna (656 muertes).

Ha habido m谩s muertes fetales en los 煤ltimos 11 meses despu茅s de las inyecciones de K0 B1T que en los 煤ltimos 30 a帽os despu茅s de todas las vacunas ( 2.198 鈥 Fuente ).

El mes pasado (octubre de 2021), el New England Journal of Medicine admiti贸 que el estudio original utilizado para justificar que los CDC y la FDA recomendaran las vacunas a las mujeres embarazadas ten铆a fallas. ( Fuente .)

Desde entonces, investigadores de Nueva Zelanda han realizado un nuevo estudio sobre los datos originales y han concluido:

Un nuevo an谩lisis de estas cifras indica una incidencia acumulada de aborto espont谩neo que oscila entre el 82% (104/127) y el 91% (104/114), de 7 a 8 veces mayor que los resultados de los autores originales. ( Fuente .)

Y, sin embargo, los CDC y la FDA siguen recomendando las vacunas para las mujeres embarazadas, a pesar de que un an谩lisis correcto de los datos originales muestra que del 82% al 91% de las mujeres embarazadas sufrir谩n abortos espont谩neos si el feto tiene menos de 20 semanas. ( Fuente .)

VAERS es un sistema pasivo que est谩 muy poco informado. Los CDC y la FDA nunca han realizado un estudio para determinar cu谩l es este factor de subregistrado, pero los cient铆ficos independientes s铆 lo han hecho, y hemos publicado previamente el an谩lisis realizado.

Antecedentes

El New England Journal of Medicine public贸 una correcci贸n y ahora admite que la vacuna K0 B1T puede no ser segura para las mujeres embarazadas. Este gran error del New England Journal of Medicine fue denunciado por Roxana Bruno Ph.D el 30/04/2021 reci茅n ahora, fu茅 reiteradamente corregido鈥

1 de cada 8 mujeres embarazadas pierden a su beb茅 despu茅s de recibir la inyecci贸n K0 B1T. El estudio se actualiz贸 despu茅s de que se encontr贸 que 104 de las 827 participantes embarazadas experimentaron un aborto espont谩neo despu茅s de recibir la inyecci贸n K0 B1T.

Se usa la expresi贸n K0 B1T en vez de C -0 -V -1 -D para no ser censurados por los buscadores c贸mplices de las farmac茅uticas

En el momento de la publicaci贸n de los hallazgos preliminares en el art铆culo original relacionados con esta editorial, el n煤mero de abortos espont谩neos era 104 y hubo 1 muerte fetal. Sin embargo, no se pudo determinar la proporci贸n del riesgo de aborto espont谩neo entre las participantes vacunadas antes de las 20 semanas de gestaci贸n porque la informaci贸n de seguimiento a煤n no estaba disponible para la mayor铆a de esas personas. El art铆culo ahora se ha actualizado. En el quinto p谩rrafo de este editorial (p谩gina 2342), la primera oraci贸n deber铆a haber dicho: 芦Entre las 827 participantes del registro que informaron un embarazo completo, 104 experimentaron abortos espont谩neos y 1 tuvo una muerte fetal禄.en lugar de, 鈥溾 un embarazo completo, el embarazo result贸 en un aborto espont谩neo en 104 (12,6%) y en muerte fetal en 1 (0,1%); estos porcentajes est谩n dentro del rango esperado como resultado para este grupo de personas cuyas otras condiciones m茅dicas subyacentes se desconocen 芦. En el mismo p谩rrafo, en la oraci贸n que comienza con 芦Entre los ni帽os nacidos vivos禄 (p谩gina 2343), la expresi贸n 芦tambi茅n fueron consistentes禄 deber铆a haber le铆do 芦fueron consistentes禄. En el s茅ptimo p谩rrafo, comenzando con 芦Dado que禄, la primera oraci贸n deber铆a haber terminado, 芦鈥 limitaciones en su capacidad para sacar conclusiones sobre abortos espont谩neos, anomal铆as cong茅nitas y otros posibles resultados neonatales raros禄, en lugar de 芦鈥 para sacar conclusiones sobre anomal铆as cong茅nitas y otros posibles resultados neonatales raros 芦.

El articulo corregido dice los siguiente entre las 827 participantes del registro que informaron un embarazo completo, 104 experimentaron abortos espont谩neos y 1 tuvo un mortinato. Un total de 712 embarazos (86,1%) resultaron en un nacimiento vivo, principalmente entre los participantes que recibieron su primera dosis de vacunaci贸n en el tercer trimestre. Entre los reci茅n nacidos vivos, las incidencias de parto prematuro (9,4%), tama帽o peque帽o para la edad gestacional (3,2%) y anomal铆as cong茅nitas (2,2%) fueron consistentes con las esperadas sobre la base de la literatura publicada. No hubo muertes neonatales. Estos son datos tranquilizadores basados 鈥嬧媏n informes de mujeres embarazadas que en su mayor铆a fueron vacunadas en el tercer trimestre.

Dado que hubo un n煤mero relativamente peque帽o de embarazos completos y que los nacidos vivos fueron t铆picamente despu茅s de la vacunaci贸n en el tercer trimestre, Shimabukuro et al. reconoce las limitaciones en su capacidad para sacar conclusiones sobre abortos espont谩neos, anomal铆as cong茅nitas y otros posibles resultados neonatales raros. A pesar de estas limitaciones, este informe proporciona informaci贸n importante que no estaba disponible anteriormente.

Actualmente se est谩 realizando un ensayo para estudiar los efectos de la vacuna BNT162b2 en mujeres embarazadas y sus beb茅s (n煤mero ClinicalTrials.gov, NCT04754594. se abre en una nueva pesta帽a).

Actualizaci贸n

Reciente comentario de la Dra. Karina Acevedo Whitehouse

Un estudio reciente concluye que debe detenerse la administraci贸n de las vacunas de ARNm contra SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas y lactantes. Esto se debe a que fueron re analizados los datos de un estudio patrocinado por la CDC (Shimabukuro et la. 2021), que recomendaba el uso de estas vacunas en mujeres embarazadas, y que ha tenido que ser corregido (sin ninguna noticia en los medios al respecto).

Se re analizaron los datos del estudio y se calcul贸 que la incidencia (n煤mero de nuevos casos en el per铆odo del estudio) de abortos durante el primer trimestre fue del 82% al 91% en el estudio nuevo, publicado en la revista 芦Science, Public Health Policy, and the Law禄. Esto se calcula porque de los 827 embarazos reportados, 712 terminaron adecuadamente con el nacimiento de un beb茅, pero casi todos ellos ocurrieron entre mujeres que fueron vacunadas durante el tercer trimestre solamente. En las mujeres vacunadas durante los otros dos trimestres, se dieron 104 abortos. No es que esta informaci贸n no se hubiera presentado, sino que solamente se incluy贸 en el material suplementario (no en el art铆culo como tal), y no fue comentado por los autores originales. El nuevo estudio ha calculado la incidencia de abortos espont谩neos en mujeres embarazadas que reciben la vacuna antes de las 20 semanas de gestaci贸n en 81.9 al 91.2%

Comparto con ustedes la liga del estudio niuevo (https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_2bd97450072f4364a65e5cf1d7384dd4.pdf) as铆 como la correcci贸n que hicieron del estudio original en la revista The New England Journal of Health (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMx210016?query=recirc_curatedRelated_article).

Sigan vacun谩ndose, amigos.

