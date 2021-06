–

El dia 4 de juny 茅s el Dia Mundial de la Infertilitat (aix貌 dels dies mundials o dies tem脿tics potser caldria revisar-ho, perqu猫 sovint ha passat de ser un moment per prendre consci猫ncia d鈥檜na q眉esti贸 rellevant que passa desapercebuda a acabar sent un moment de 鈥榩ostureig鈥 m脿xim i de donar suport moral via xarxes socials a la causa que toqui). La infertilitat. No poder tenir fills. Un drama aut猫ntic. Persones que veuen que un dels seus somnis, un de quotidi脿, 茅s impossible. I que entren en una muntanya russa emocional, psicol貌gica i econ貌mica de terrible magnitud. A m茅s, es pressuposa tamb茅 que per ser mare s鈥檋a de tenir parella, cosa que potser es podria afinar m茅s hores d鈥檃ra.

Fer una mirada r脿pida als mitjans de comunicaci贸 catalans i espanyols fa feredat. La premsa ve a dir-te que la culpa 茅s teva. No poder tenir fills t茅 m煤ltiples causes. Als mitjans, el que s鈥檕fereix s贸n dues coses: per una banda, tot el cat脿leg de possibles causes m猫diques i de com hom hauria de saber qu猫 t茅 o deixa de tenir; i, per altra banda, tot un grapat de solucions m茅s o menys m脿giques que surfegen sempre entre onades de publicitat amagada. De fet, algunes imatges que il路lustren aquests branded content s贸n feridores, com la d鈥檜na cl铆nica que ofereix ajuda psicol貌gica i aporta una imatge d鈥檜na dona mirant una prova d鈥檈mbar脿s negativa. 脡s terrible.

Hi ha publicitat encoberta m茅s intel路ligent, propositiva, del tipus: 鈥淟a ter脿pia gen猫tica permet tenir una salut personalitzada鈥. A la hi apareix un cat脿leg dels sospitosos habituals, del c脿ncer a la infertilitat. Hi ha molts exemples d鈥檃quests m茅s elegants, a tots els mitjans. No s贸n bruixots ni tarotistes, per貌 es basen en la urg猫ncia del desig m茅s 铆ntim de les persones. I tot plegat 茅s una col路lecci贸 de silencis inc貌modes, d鈥檈ufemismes i d鈥檋ip貌tesis. Les desgr脿cies passen als altres, ja ho sabem.

Diabetis, s铆ndrome d鈥檕vari poliqu铆stic, endometriosi, hiper i hipotiroidisme, fins i tot la celiaquia apareixen en aquest cat脿leg male茂t. Com si fos una llista de la compra. I no 茅s just ni exacte tractar per igual totes les causes per貌 sobretot el que 茅s salvatge 茅s la llista de solucions. Com m茅s a prop d鈥檜na cl铆nica privada de fertilitat 鈥揾e trobat un 鈥榓telier de benestar鈥欌, m茅s senzill sembla que 茅s lliurar-se d鈥檃quest sofriment.

脡s destacable algun intent per tractar la q眉esti贸 com en aquesta edici贸 del programa Tab煤s de TV3 que, tot i que potser obre massa el diafragma, 茅s d鈥檃grair que tracti el tema. 脡s la televisi贸, sobretot Televisi贸 de Catalunya, qui m茅s ha tractat la q眉esti贸, i tamb茅 Catalunya R脿dio en t茅 algun exemple, coses de les emissores p煤bliques. Els mitjans escrits s贸n m茅s permeables a la publicitat m茅s o menys encoberta i aix貌 fa que sigui m茅s complicat trobar-hi articles genu茂ns sobre la q眉esti贸 de la fertilitat, i sovint amb una perspectiva m茅s cient铆fica que social o humana.

Informar de les causes 茅s un bon exercici de periodisme diguem-ne cient铆fic i del periodisme en general. Dades i context. Perqu猫 un dels perills 茅s que les dades i la informaci贸 sense interpretaci贸 donin pas a la creaci贸 de mantres, com per exemple, el que diu que els homes som menys f猫rtils avui que fa 30 anys. Les dades indiquen que la qualitat del semen 茅s menor, segons alguns estudis, per貌 d鈥檃ix貌 a dir que tots els homes tenen problemes de fertilitat hi ha un tros. Es parla prou dels factors que els causen en homes i dones i de com tractar-los? I no nom茅s els mitjans de comunicaci贸, les administracions p煤bliques tenen un paper fonamental en la creaci贸 de contingut cient铆fic d鈥檃mpli abast. Perqu猫 si no es fa aix铆, tot queda en un article enmig d鈥檜n parell de dades sense lligar i va, tira.

Tot s贸n instruccions en aquests articles que sembla que recomanin un restaurant de moda o els millors concerts de l鈥檈stiu: prova a la primavera, que faci sol, no mengis massa fort, no facis massa exercici f铆sic鈥 semblen consells de les iaies de fa molts anys, per貌 es troben als mitjans de comunicaci贸 avui. Potser caldria fer-hi la volta: tractar la fertilitat en el seu conjunt i la infertilitat com una part intr铆nseca de la q眉esti贸. No seria tan sols un canvi de nom, seria m茅s profund: com la mort i la vida van de la m脿, poder no poder tenir fills 茅s caminar el mateix cam铆.

