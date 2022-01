–

January 29, 2022



por Juan Manuel de Prada

28 de enero de 2021

Durante las 煤ltimas semanas, las cifras diarias de fallecidos por coronavirus han resultado llamativamente abultadas; sobre todo si consideramos que las 煤ltimas variantes de la plaga cursan leves o inocuas en la mayor铆a de los casos. Tan abultadas que finalmente los mayorales del reba帽o han reconocido que est谩n computando como fallecidos por coronavirus a los ingresados en los hospitales por las m谩s variopintas razones que dan un resultado positivo en una prueba de PCR.

Se trata, en verdad, de un 鈥榩rotocolo鈥 m茅dico por completo desquiciado. Fallecidos por c谩ncer o v铆ctimas de accidentes de tr谩fico est谩n engordando absurdamente las estad铆sticas de fallecidos por coronavirus, que luego los mayorales del reba帽o utilizan como excusa para imponer restricciones dementes o justificar la imposici贸n del llamado 鈥榩asaporte Covid鈥 (en realidad una licencia para contagiar). Del mismo modo que, al principio de la plaga, las cifras de fallecidos se minimizaban porque los pol铆ticos quer铆an ocultar su fracaso, despu茅s se han exorbitado para impulsar campa帽as de inoculaci贸n indiscriminada y favorecer as铆 los designios de la industria farmac茅utica. Pero en las cifras infladas de las 煤ltimas semanas podr铆a ocultarse una realidad todav铆a m谩s pavorosa.

Diversos m茅dicos han acudido a nosotros durante las 煤ltimas semanas. Son personas invadidas por el temor que nos hablan de un crecimiento innegable de ictus, infartos y otras afecciones cardiovasculares graves, tambi茅n de neumon铆as, en personas completamente inoculadas. 驴Est谩n provocando las terapias g茅nicas experimentales reacciones adversas de desenlace funesto que se camuflan en las estad铆sticas como fallecimientos por coronavirus? Estos m茅dicos que acuden a nosotros as铆 nos lo aseguran; pero cuando los exhortamos a proclamarlo desde los terrados se escaquean, alegando que si hicieran tal cosa ser铆an de inmediato represaliados. Entretanto, empiezan a publicarse noticias que reconocen que las terapias g茅nicas experimentales aumentan el riesgo de sufrir diversos efectos adversos.

Algunos optimistas auguran un inminente derrumbe del 鈥榬elato鈥 oficial. Se equivocan. Muchas sociedades europeas se han convertido en infiernos dist贸picos, en donde la estigmatizaci贸n de las personas no inoculadas ha alcanzado cotas monstruosas. Los pol铆ticos que han propiciado tales infiernos -pienso en gentuza proterva como Macron o Draghi- y destruido las vidas de los no inoculados (dej谩ndolos incluso sin trabajo) saben que si ahora diesen marcha atr谩s tendr铆an que enfrentarse a denuncias que podr铆an llevarlos incluso a la c谩rcel. As铆 que no van a dar marcha atr谩s. Saben que cuentan con el respaldo de unas masas tragacionistas que, en medio de su tribulaci贸n, han hallado un consuelo abyecto en la persecuci贸n de sus compatriotas no inoculados; y van a seguir persigui茅ndolos sin descanso, para que no haya poblaci贸n de control, para que no quede constancia de sus cr铆menes, para salir indemnes del infierno que ellos mismos han creado.