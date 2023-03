–

El 24.11.2023 escrib铆a David Uren “Los costos crecientes de la guerra de Ucrania” para The Strategist, la publicaci贸n del Instituto de Pol铆tica Estrat茅gica de Australia ASPI:

“El ej茅rcito de EEUU estima que 40.000 civiles ucranianos han muerto, adem谩s de unas 100.000 bajas militares ucranianas”. Su fuente es el New York Times de Amazon/Bezos.

Pero, seg煤n la ONU 21.2.2023 “el coste humano de la guerra en Ucrania ha dejado al menos 8.006 civiles muertos y 13.287 heridos en los 煤ltimos 12 meses”. Presenta un mapa de origen desconocido donde se observa perfectamente como tan solo en Donesk se contabilizan 3.810 muertos, casi la mitad del total.

La ONU presenta 3 veces menos muertos 3 meses m谩s tarde. Uno de los dos simplemente miente.

David Uren y la Infiltraci贸n Estadounidense



David Uren es un galardonado Economista que se dedica a dar consejos estrat茅gicos, econ贸micos y pol铆ticos desde su c谩tedra a los cargos, firmas y ejecutivos m谩s importantes de Australia. Lo que popularmente se denomina como “tod贸logo” en las tertulias televisivas. Sus art铆culos no resisten el m铆nimo an谩lisis, sus datos est谩n sesgados, sus fuentes no son confiables, sus predicciones yerran. Desconocemos c贸mo ser谩 su asesoramiento profesional, pero estamos seguros de que no se basa en intervenciones, sino en contactos.

Uren realmente es un propagandista divulgador del neoliberalismo globalista, cuya funci贸n incluye la difusi贸n de desinformaci贸n, malinformaci贸n y mantenimiento del argumentario establecido por la corriente principal; la derecha medi谩tica. No importa a qu茅 coste. Pero el coste es el desprestigio y la desconfianza en las Instituciones que representa, en este caso, el ya no tan afamado ASPI. Sabe lo que est谩 haciendo, por qu茅 lo hace y para qui茅n. Es uno de tantos agentes de Estados Unidos.

El ASPI es un 贸rgano asesor y consultivo para ejecutivos, oficiales y cargos pol铆ticos australianos. Con este tipo de informaci贸n, 驴Qu茅 se puede esperar de las decisiones que puedan tomarse en Australia en un futuro cercano?

El ASPI es uno de los think thanks encargados de aportar el argumentario a favor de la guerra contra china en Australia y que ser谩 adoptado difundido en cascada por los mass media. Para muestra un bot贸n:

La Propaganda b茅lica Antichina a pleno rendimiento en Austrialia

En Australia el problema no es Ucrania, sino China. Sus rotativos no dejan de emitir racismo 24h al d铆a contra china; lo cual se hace extensible a cualquier minor铆a no blanca. Recordar que el apartheid se aboli贸 en Australia en 1973.

Los grandes medios Australianos est谩n participados por capital norteamericano y transnacional. Ahora se vuelcan en la guerra contra China. Lo mismo sucede en todos los archipi茅lagos indopac铆ficos e incluso en Indochina. Con el control de los medios, la posibilidad de desescalar el conflicto es escasa o nula.

Debido al desastre en Ucrania, EEUU est谩 promoviendo la guerra contra China, tal vez para deshacerse r谩pidamente de lo que queda de su imperio. EEUU est谩 usando mecanismos de infiltraci贸n para doblegar a la opini贸n p煤blica australiana a aceptar y promover la agenda belicista estadounidense . Uren y el ASPI son parte de esa infiltraci贸n que quiere dirigir a los australianos a la picadora china. Solo peones en un conflicto m谩s grande. Traidores a los intereses de su pueblo galardonados por sus 茅lites. Estados Unidos se va a servir de cualquier persona y medio a su disposici贸n para conseguir su objetivo, que es la Supremac铆a en el Pac铆fico. , tal vez para deshacerse r谩pidamente de lo que queda de su imperio.. Uren y el ASPI son parte de esa infiltraci贸n que quiere dirigir a los australianos a la picadora china. Solo peones en un conflicto m谩s grande. Traidores a los intereses de su pueblo galardonados por sus 茅lites. Estados Unidos se va a servir de cualquier persona y medio a su disposici贸n para conseguir su objetivo, que es la

El problema no son ellos en s铆, Uren o el ASPI, sino las 茅lites que les sostienen. En 1975 Australia sufri贸 un golpe de estado , desde entonces se posicion贸 como lacayo de EEUU y no ha podido deshacerse de este lastre. Es el propio gobierno el que sustenta al ASPI y son las instituciones acad茅micas p煤blicas y privadas las que sustentan al afamado profesor consultor estratega.

La cadena de favores se va desentra帽ando, sin embargo, para Australia puede que ya sea demasiado tarde, tiene pinta de que llorar谩 sangre.

Salud! PHkl/tctca

