Ésta mañana integrantes del Colectivo Radio Pueblo de Jujuy, medio alternativo y popular integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) brindó una conferencia de prensa para denunciar un escandaloso caso de espionaje ilegal. El agente Ezequiel Rosales participó del medio y de los espacios políticos que integra durante 3 años. Fue descubierto por un vecino que alertó a la radio.

«Somos integrantes del colectivo Radio Pueblo, una radio comunitaria, alternativa y popular que esta situada en el barrio Alto Comedero en el sector B5 desde hae once años. Nuestra intención con ésta conferencia es dar a conocer una situación bastante complicada y grave que consideramos un ataque hacia nuestro espacio de comunicación pero también hacia nuestro espacio organizativo. La infiltración hacia un medio comunitario en éstos tiempos es algo que consideramos algo bastante grave. Sin embargo, no es el único ataque que venimos sufriendo. Hemos recibido una seguidilla de actitudes amenazantes que han intentado amedrentar y con ello aquietarnos y callarnos desde hace varios meses. Además somos parte de la biblioteca popular Niñxs pájaros, un espacio solidario y popular que fue creado hace 21 años, fruto de largas discusiones y debates, pero también de la necesidad que había por el año 2000 que estábamos atravesando una dura situación económica, social y política. Aquí en la provincia la situación en los barrios era bastante precaria y Alto Comedero no escapaba a eso. Radio pueblo es un proyecto que surge desde aquí para hacer frente a la cuestión hegemónica mediática que se vive en la provincia. Vimos necesario generar ésta heramienta de comunicación alternativa y popular» explicaron al inicio de la conferencia integrantes de la Radio Pueblo.

Continuaron «ante ésta organización que hemos llevado adelante, impulsada desde la Biblioteca Niñxs pájaros nos hemos nucleado en un espacio político comunitario que es la Asamblea Trabajo Dignidad (ATD) que viene llevando adelante desde hace mucho tiempo todas las tareas solidarias. Desde mediados de éste año AJI 20 (Agrupación Joven Independiente 20 de Agosto) como espacio político de ésta asamblea decidió presentarse en elecciones y desde ese entonces fuimos atacados sistemáticamente. Mas allá de las contravenciones que es algo general a toda organización que realizar una protesta o levantar la voz ante cualquier tipo de opresión, tenemos dos compañeras que han sido imputadas en una causa con pruebas irrisorias, sin sentido estamos en la lucha de obtener el sobreseimiento.»

Agregaron «además de las contravenciones, ahora nos enteramos de éste infiltrado dentro de nuestro medio comunitario, algo que consideramos aberrante sobre todo porque estamos en democracia y por el hecho que ha tenido acceso por medio de nuestro carnet de prensa a incontable organizaciones y espacios de lucha por toda la provincia. Ante ésta situción nos vemos interpelados a hacerla pública ya que es posible que no sea la única que se esté dando en la provincia y necesitamos alertar al campo popular a que nos cuidemos».

Según informaron desde la radio Pueblo el agente Rosales ingresó a la radio a mediados del 2018 a partir de una convocatoria que saca el medio para invitar a los talleres de comunicación popular que da desde sus inicios. De a poco y en el transcurso del tiempo fue ganándose la confianza de los que serían en un futuro sus compañeros de equipo. Era un poco tímido recuerdan, pero al final logró vencer eso y darse con el grupo.

Debido a su interés en la comunicación, por sus capacidades y la confianza que se había generado, decidieron sumarlo y para eso le solicitaron sus datos personales para realizar el carnet de prensa. Más adelante se darían cuenta de que el número de DNI pertenecía a otra persona.

«Hace un mes nos llegan comentarios del barrio, de los mismos vecinos que dentro de nuestro equipo había un policía. Ante las sospechas comenzamos a hacer las averiguaciones. Ésto pone en evidencia la persecución que viene sufriendo tanto la Biblioteca Niñxs pájaros como AJI 20. Éste avance cruzó una línea peligrosa que a 38 años de la democracia aún siguen pasando éstas situaciones ilegales y criminales»

