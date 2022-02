–

El INDEC acaba de publicar la inflaci贸n de enero. El 脥ndice de Precios al Consumidor en el primer mes de 2022 fue de 3,9% y acumula 50,7% en el 煤ltimo a帽o. La telefon铆a e Internet lideraron las subas, pero los alimentos y las bebidas subieron 4,9%. 鈥淧or qu茅 fallaron todas las recetas para bajar la inflaci贸n y qu茅 se necesita para erradicarla鈥, es el t铆tulo de la nota escrita por el economista Mart铆n Redrado en el portal iProfesional de este lunes. Para reflexionar sobre estas opiniones y sobre el porqu茅 de la inflaci贸n, en apariencia irremediable de Argentina, Red Eco convers贸 con otro economista, Julio Gambina.

Por Fabiana Arencibia.

La inflaci贸n en Argentina se ha constituido desde hace a帽os en un mal que parece no tener soluci贸n. Su impacto erosiona los ingresos de quienes menos tienen y profundiza la pobreza y la exclusi贸n.

Pareciera algo inentendible para la mayor铆a. Lenguajes t茅cnicos que nos alejan de poder pensarla en forma m谩s sencilla.

Es que la inflaci贸n no es un problema econ贸mico y su abordaje debe venir desde la pol铆tica. Su soluci贸n no es a trav茅s de medidas monetarias ya que su origen est谩 en el tipo de estructura econ贸mica que tiene nuestro pa铆s. Y si no se cambia eso, la inflaci贸n ser谩 un sube y baja, con m谩s subidas que bajadas. Porque lo central es c贸mo est谩 constituido el n煤cleo del poder econ贸mico en Argentina.

Para combatir la inflaci贸n, 鈥渉emos probado toda clase de instrumentos: tipo de cambio fijo y flotante, control de la cantidad de dinero, controles de precios, d茅ficit cero y Ley de Responsabilidad Fiscal, por solo mencionar algunos. Pero ninguno dio resultado鈥, afirma Mart铆n Redrado, quien fue presidente del Banco Central de la Rep煤blica Argentina durante la presidencia de N茅stor Kirchner y varios a帽os del mandato de Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

El economista detalla luego los dos modelos que, a su juicio, han sido aplicados por nuestro pa铆s para enfrentar la inflaci贸n. Uno, el modelo de 鈥渋nserci贸n al mundo鈥, para lo cual 鈥渆l pa铆s se financi贸 emitiendo deuda, con niveles crecientes de tasas de inter茅s que agudizaron las recesiones鈥. En el otro modelo, 鈥渓a financiaci贸n se hizo con emisi贸n monetaria鈥, provocando devaluaci贸n de nuestra moneda y 鈥済enerando saltos inflacionarios鈥.

Para Redrado el primer modelo privilegi贸 la Argentina exportadora y el segundo la focalizada en el desarrollo del mercado interno. Su conclusi贸n, en el art铆culo, es que ambos modelos para combatir la inflaci贸n no dieron resultado.

鈥淟a nota de Redrado no dice mucho鈥, comenta Julio Gambina a Red Eco. 鈥淗abla de las pol铆ticas econ贸micas aplicadas en los 煤ltimos 40 a帽os, pero es su lectura de cu谩les han sido las pol铆ticas de los 煤ltimos 40 a帽os, no toma en cuenta el problema estructural de la organizaci贸n econ贸mica de la sociedad, de la estructura econ贸mica social. De lo que cambi贸 a partir de la dictadura militar, del plan Mart铆nez de Hoz鈥, afirma.

鈥淧or ejemplo, 茅l termina hablando que el problema de la inflaci贸n es, por un lado, la emisi贸n de deuda y, por el otro, la emisi贸n monetaria. Se queda en pol铆ticas monetarias, cambiarias, pero no analiza la estructura econ贸mica social de transnacionalizaci贸n y extranjerizaci贸n de la econom铆a argentina. Porque, aunque sostenga y diga que algunos gobiernos han favorecido la inserci贸n internacional y otros el aliento al mercado interno, nunca en los 煤ltimos 40 a帽os despu茅s de la dictadura militar, se dej贸 de ser un sector que primariz贸 sus exportaciones, que se insert贸 de manera subordinada y dependiente en el mercado mundial, y en todo caso la inflaci贸n lo que expresa es una disputa por la apropiaci贸n de la riqueza socialmente generada, por la plusval铆a鈥, agrega.

驴Qu茅 pasa en los otros pa铆ses de la regi贸n? 驴No ocurre lo mismo?

En su nota, Redrado hace referencia a Venezuela y Argentina como los dos pa铆ses de mayor inflaci贸n de la regi贸n.

鈥淣o tiene que sorprender que Argentina y Venezuela tengan altas tasas de inflaci贸n. Tambi茅n Cuba. Sin embargo, Redrado no menciona el caso de Cuba, cuando ha sido el tercer pa铆s de alta inflaci贸n en 2021鈥, acota Gambina a Red Eco.

Adem谩s, se帽ala que en otros pa铆ses de la regi贸n ocurre lo mismo, pero con la diferencia de que en esos lugares el n煤cleo del poder econ贸mico est谩 m谩s estabilizado: 鈥淧or ejemplo, en el caso de Per煤 hay disputa pol铆tica por qui茅n gobierna, pero no est谩 puesto en riesgo la dominaci贸n econ贸mica. Hay un nivel de estabilizaci贸n de ese poder econ贸mico en Per煤 o en Chile. Brasil, en el que el tema es un poco m谩s discutido, est谩 empezando a aparecer un problema de inflaci贸n m谩s importante. De alguna manera eso tambi茅n va a empezar a pasar en Colombia鈥.

En esta l铆nea de reflexi贸n, donde es determinante analizar la centralidad del poder econ贸mico y su efecto sobre las econom铆as de los pa铆ses, Gambina ampl铆a su enfoque con relaci贸n a la Isla caribe帽a: 鈥淓n Cuba, Venezuela y en Argentina, si algo est谩 en discusi贸n, no es s贸lo la pol铆tica, no es solo qui茅n gobierna, sino el rumbo de la econom铆a. Hay una intencionalidad no solo desde el bloqueo a Cuba por reorientar la pol铆tica econ贸mica cubana para reorientar la econom铆a cubana, en un sentido de favorecer inversiones privadas del capital externo y modificar la organizaci贸n econ贸mica de Cuba. Pongo el ejemplo de Cuba porque Redrado ni lo menciona, pero tiene un tema de inflaci贸n importante鈥.

El poder econ贸mico es un debate claramente pol铆tico. Si miramos lo sucedido en Argentina, 鈥渓os grandes privilegiados en la convertibilidad fueron los capitales externos, apropiadores de empresas privatizadas de servicios p煤blicos que ten铆an excedentes en pesos y los cambiaban en su equivalente en d贸lares. El proceso de devaluaci贸n con (Eduardo) Duhalde y subsiguientes favoreci贸 a las corporaciones transnacionales que producen en Argentina con destino al mercado interno y al mercado mundial鈥, ejemplifica Gambina.

鈥淩ecordemos que en 2001 muchos de nosotros dec铆amos ni dolarizaci贸n, ni devaluaci贸n. Porque parec铆a que la devaluaci贸n era lo demandado por los sectores populares. En realidad, fue lo demandado por el capital privado que asienta el desarrollo de su producci贸n en el propio pa铆s. Y por eso los sectores industriales fueron los grandes favorecidos, y dentro de los industriales, los m谩s concentrados. Claro, eso genera empleo y por eso gener贸 la posibilidad de consenso en el Kirchnerismo鈥, agrega Gambina.

Volviendo al ex presidente del Banco Central, Redrado afirma en su nota que 鈥渓o 煤nico que hasta ahora no se hizo fue establecer un programa de convergencia de todas las variables macroecon贸micas dentro de un plan de estabilizaci贸n y crecimiento鈥.

Para Redrado, el camino es aplicar pol铆ticas p煤blicas que sean parte de acuerdos empresariales y sindicales: 鈥淓sto exige lograr consensos b谩sicos no solo entre la dirigencia pol铆tica, sino tambi茅n en el conjunto de la sociedad鈥.

Gambina pone blanco sobre negro en el tema de la b煤squeda de consensos: 鈥淪iempre es bueno el consenso. Pero 驴cu谩ndo hay consenso? Cuando alguien es hegem贸nico. 脡l pide consenso de empresarios y trabajadores. Para que haya consenso entre empresarios y trabajadores tiene que haber alguien que sea el que establece las condiciones鈥.

Y pensando en c贸mo se expresa esa hegemon铆a en la Argentina de hoy, y el camino del movimiento popular que desde la dictadura hasta hoy se ha caracterizado por la defensiva, Gambina remarca que 鈥渆s el capital el que tiene la batuta, por eso avanz贸 la pobreza, la flexibilidad salarial y de hecho, hay inflaci贸n pero hay deterioro de los ingresos populares, o sea que de ninguna manera la inflaci贸n favorece. En algunos a帽os puede ser que los salarios de los sectores bajo convenios colectivos se mantengan al mismo nivel, pero no es la pauta de los ingresos populares en su conjunto鈥.

鈥淨u茅 impide una soluci贸n distinta鈥, se pregunta Eduardo Sartelli en su nota 鈥El 鈥榲amos viendo鈥 como pol铆tica de Estado鈥. El Director de Centro de Estudios e Investigaci贸n en Ciencias Sociales se responde: 鈥淟a respuesta es sencilla: el sujeto que tiene que implementarla, la burgues铆a argentina (incluyendo aqu铆 al capital extranjero que opera en el pa铆s) no encuentra rentable otra cosa, porque el problema es ella misma. En la Argentina, los que sobran no son los 鈥榩laneros鈥, lo que sobra son capitales in煤tiles, rubro en el que caben casi todas las empresas que operan en el pa铆s, otra vez, incluyendo a las extranjeras鈥 .

Compartimos esta visi贸n. Creemos que es necesario salir del cors茅 que nos proponen economistas con recetas monetarias las cuales, ya est谩 probado, no son efectivas para bajar la inflaci贸n. Es necesario avanzar 鈥 a煤n con los l铆mites que nos impone el capitalismo 鈥 en medidas de cambios de estructura productiva y control sobre los nichos de poder econ贸mico. Si bien no es quiz谩s la soluci贸n de fondo, al menos podemos pensarla como un paso para mitigar el padecimiento de quienes menos tienen.

