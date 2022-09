Art铆culo publicado en CTXT.es

Julen Bollain

En toda econom铆a de mercado los precios de los bienes y servicios cambian constantemente. Mientras el precio de algunos sube, el de otros disminuye. Si durante un periodo de tiempo determinado se diera un incremento generalizado y sostenido de los precios, existir铆a inflaci贸n. La inflaci贸n, en consecuencia, es una tasa calculada a trav茅s de la variaci贸n de los precios en un periodo determinado que, en agosto ha sido de un 10,4%. Esto quiere decir que los precios en agosto de 2022 son un 10,4% superiores a los de agosto de 2021.

Escuchamos a todas horas que la inflaci贸n est谩 desbocada y lo sufrimos en nuestras propias carteras cada vez que vamos a comprar el pan, a llenar el dep贸sito del coche o a pagar una factura. Y la mayor parte de esta factura la pagan los trabajadores y las trabajadoras. Porque no nos olvidemos que, tal y como dec铆a el gran economista Jos茅 Luis Sampedro, la inflaci贸n es el impuesto de los pobres. El 40% de las rentas m谩s bajas son quienes m谩s sufren la inflaci贸n, dado que son, mayoritariamente, quienes destinan sus ingresos a comprar productos b谩sicos.

鈥El 40% de las rentas m谩s bajas son quienes m谩s sufren la inflaci贸n, dado que son quienes destinan sus ingresos a comprar productos b谩sicos鈥

Con el objetivo de paliar algunas de las consecuencias del empobrecimiento de las familias, adem谩s de establecer el tope al precio del gas o la reducci贸n del IVA de la luz, el Gobierno ha generado un paquete de medidas entre las que se encuentran la gratuidad de los abonos de transporte hasta final de a帽o o los refuerzos en las becas al estudiantado. Y para financiarlas ha propuesto el establecimiento de dos prestaciones patrimoniales no tributarias a 19 empresas del sector energ茅tico y financiero.

La semana pasada escrib铆a Josu Jon Imaz, expresidente del PNV y actual consejero delegado de Repsol, que estas prestaciones patrimoniales son discriminatorias porque caen en la doble tributaci贸n, y que los tribunales se encargar谩n de echarlas por tierra. Tres peque帽os apuntes al respecto: en primer lugar, no creo que nadie se haya sorprendido por las palabras de Josu Jon Imaz, ya que a 茅l le pagan m谩s de cuatro millones de euros anualmente, precisamente, para defender los intereses de los accionistas de Repsol; en segundo lugar, ninguna pol铆tica econ贸mica es neutra, porque siempre habr谩 quien salga beneficiado econ贸micamente y quien salga perjudicado; y, finalmente, he de a帽adir que la prestaci贸n patrimonial no grava los beneficios, sino los ingresos. Por lo tanto, el Gobierno, adem谩s de agilizar el tr谩mite parlamentario, se protege de posibles frentes judiciales derivados de la doble imposici贸n.

鈥Tras el final de los confinamientos aparecen los primeros s铆ntomas inflacionistas provocados por el tensionamiento de las cadenas de suministro mundiales鈥

Pero, vayamos al l铆o. La tensi贸n inflacionista actual no tiene su origen en la invasi贸n de Ucrania por parte de Rusia. Tenemos que remontarnos hasta los finales de los confinamientos y las aperturas de los pa铆ses para ver los primeros s铆ntomas inflacionistas provocados por el tensionamiento de las cadenas de suministro mundiales, los incrementos en los precios del transporte, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de la oligopol铆stica industria de los semiconductores y la gran demanda de bienes y servicios. Es decir, una tormenta perfecta 鈥搊 lo que cre铆amos que era una tormenta perfecta鈥 que a principios de 2022 ya situaba la tasa de inflaci贸n alrededor del 5%. Sin embargo, era dif铆cil pensar que tras la superaci贸n de una pandemia global la econom铆a sufrir铆a otro rev茅s tan r谩pido. Entonces llega la guerra en Ucrania y presiona los precios todav铆a m谩s al alza, debido en gran parte a la crisis energ茅tica y las tensiones geopol铆ticas europeas, pero tambi茅n por la preocupaci贸n de una posible alteraci贸n en el suministro futuro 鈥搉o podemos obviar la importancia de Rusia en cuanto a materias primas se refiere鈥.

En la actualidad la inflaci贸n se encuentra altamente concentrada en la electricidad y los carburantes. A pesar de ello, ya ha empezado a contaminar significativamente toda la cadena econ贸mica, hasta el punto de que la inflaci贸n subyacente se ha situado en agosto en el 6,3%: la m谩s alta desde 1993. Sin embargo, las medidas que ha llevado adelante el Gobierno de Espa帽a no son suficientes para paliarla. Y es que, a excepci贸n del tope al precio del gas, no est谩n dirigidas a ello. Su objetivo es tratar de minimizar el golpe de aquellas familias m谩s vulnerables y que m谩s est谩n sufriendo.

鈥Tampoco recordaron que Alemania hab铆a subido su SMI un 22% en el a帽o 2022 hasta los 25.000 euros anuales, frente a los 14.000 euros de Espa帽a鈥

Hace pocas semanas, altos cargos de la derecha espa帽ola celebraban y animaban a Pedro S谩nchez a copiar el plan de 鈥渁livio fiscal鈥 de Alemania, donde se rebajan impuestos y se dan cheques por valor de 10.000 millones de euros para mitigar los efectos de la inflaci贸n. Se olvidaban, sin embargo, de que la bajada en el IVA de la luz y los paquetes de medidas aprobadas en el Estado espa帽ol ascienden a 9.000 millones de euros, casi triplicando el esfuerzo sobre el PIB realizado por Alemania 鈥0,75% del PIB de Espa帽a frente al 0,27% del PIB de Alemania. Asimismo, y como no pod铆a ser de otra manera, tampoco recordaron que Alemania hab铆a subido su SMI un 22% en el a帽o 2022 hasta los 25.000 euros anuales 鈥揻rente a los 14.000 euros de Espa帽a鈥 o del diferencial de presi贸n fiscal entre unos y otros. Porque igualar la presi贸n fiscal de Alemania implicar铆a que, una vez descontados los 10.000 millones del plan, Espa帽a todav铆a tendr铆a que recaudar 41.240 millones de euros adicionales.

Si analizamos lo que propone la ortodoxia econ贸mica para reducir la inflaci贸n, deber铆amos reducir la masa monetaria para enfriar la econom铆a. Es decir, subir los tipos de inter茅s o reducir las compras de deuda. Sin embargo, en una situaci贸n como la actual, un incremento exorbitado de los tipos de inter茅s ser铆a como matar moscas a ca帽onazos y una decisi贸n que contribuir铆a a un empobrecimiento a煤n mayor de las clases m谩s vulnerables. Y cuidado porque, pese al riesgo de recesi贸n, parece que la semana que viene el Banco Central Europeo puede subir 75 puntos b谩sicos los tipos de inter茅s en vez de los 50 previstos.

驴Y un pacto de rentas? Probablemente en las pr贸ximas semanas hablaremos largo y tendido sobre el pacto de rentas, un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para decidir qui茅n paga el pato. Un t茅rmino biensonante y elegante, pero complicado de materializar. Eso s铆, si se hace, ha de ser un pacto de rentas de verdad. No vale que los de siempre se aprieten el cintur贸n y las empresas sigan con beneficios r茅cord. Y con mirada amplia. Porque tampoco vale que nos olvidemos de lo que ha ocurrido en las dos 煤ltimas d茅cadas, en las que la productividad se ha incrementado un 15% mientras que los salarios se han reducido un 1%.

Adem谩s, tampoco podemos dejar de lado que, seg煤n el gabinete econ贸mico de Comisiones Obreras, la mayor铆a del alza de los precios se est谩 transmitiendo a la ciudadan铆a a trav茅s del mantenimiento de los m谩rgenes de beneficios de las empresas. Es decir, que casi la totalidad del incremento sufrido en los costes de producci贸n ha sido trasladado al precio final sin incrementar, a su vez, los salarios. Como consecuencia, las personas deben hacer frente a productos cuyo precio ha aumentado considerablemente 鈥揳l haberse trasladado la mayor铆a del incremento de los costes de producci贸n al precio final鈥, sin que sus ingresos apenas hayan crecido.

鈥La mayor铆a del alza de los precios se est谩 transmitiendo a la ciudadan铆a a trav茅s del mantenimiento de los m谩rgenes de beneficios de las empresas鈥

El mismo estudio afirma que el 83,4% de la subida de los precios en Espa帽a durante el primer trimestre de 2022 se debi贸 al aumento de los beneficios empresariales. Seg煤n los c谩lculos presentados, las compa帽铆as energ茅ticas espa帽olas dispararon sus m谩rgenes en dicho trimestre un 60,4% 鈥揻rente al 46,5% del sector en la eurozona鈥 y las entidades financieras un 25,7% 鈥揻rente a la ca铆da del 0,6% del sector en la eurozona鈥. En periodos de inflaci贸n las grandes corporaciones siempre han intentado incrementar sus m谩rgenes de beneficios, siendo las mayores impulsoras de que la inflaci贸n siga subiendo. El porqu茅 es sencillo: porque tienen el poder suficiente para hacerlo.

Resulta muy sano para la democracia que Josu Jon Imaz exprese su opini贸n y ponga los intereses de Repsol encima de la mesa. El problema es cuando existen agentes que tienen suficiente poder para impedir que el poder legislativo lleve adelante las decisiones pol铆ticas que, democr谩ticamente, haya consensuado. Porque la acumulaci贸n de riqueza y las grandes desigualdades no son solo una amenaza para la libertad de la mayor铆a, sino tambi茅n para la propia democracia.

Sea como fuere, y sin cerrar ninguna puerta a los diversos acuerdos que puedan darse, parece sensato pensar que la tasa de inflaci贸n de los pr贸ximos meses ser谩 menor a la actual 鈥揳unque se mantendr谩 relativamente alta durante el pr贸ximo a帽o鈥, como m铆nimo por cuatro motivos: moderaci贸n en el precio del petr贸leo, reducci贸n del precio de las materias primas m谩s all谩 de las energ茅ticas 鈥搒obre todo industriales y alimenticias鈥, desatasco paulatino de los cuellos de botella en el comercio global y apertura a las exportaciones de Ucrania. Veremos c贸mo se suceden los acontecimientos en las pr贸ximas semanas y los pr贸ximos meses, pero es indudable que viene un oto帽o caliente y un invierno que, esperemos, no enfr铆e demasiado los hogares m谩s vulnerables.

AUTOR >

Es doctor en Estudios sobre Desarrollo, profesor e investigador en Mondragon Unibertsitatea. Acaba de publicar Renta B谩sica: Una herramienta de futuro (Editorial Milenio, 2021), con pr贸logo de Daniel Ravent贸s y ep铆logo de Guy Standing.