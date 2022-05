May 22, 2022

El Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reflejó la actitud de la mayoritaria de los economistas convencionales sobre el impacto de la inflación en febrero, cuando dijo: “No estoy diciendo que nadie reciba un aumento de sueldo, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que necesitamos moderación en la negociación salarial, de lo contrario se saldrá de control” .

Bailey defiende la explicación keynesiana de que el

aumento de la inflación es el resultado de un mercado laboral rígido

(«pleno empleo») que permite a los trabajadores presionar por

salarios más altos y, por lo tanto, obliga a los empleadores a subir los

precios para mantener las ganancias. Esta teoría de la inflación por la

«presión salarial» ha sido refutada tanto teórica como empíricamente,

como he mostrado en varios artículos

anteriores.

Y más recientemente, el estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS) confirma que “según algunas datos, el entorno actual no parece propicio para tal espiral. Después de todo, la correlación entre el crecimiento de los salarios y la inflación ha disminuido en las últimas décadas y actualmente se encuentra cerca de mínimos históricos”.

BIS

Pero esta teoría de la presión salarial persiste entre

los keynesianos ortodoxos porque creen que el pleno empleo genera

inflación; y cuenta con el apoyo de las autoridades porque ignora

cualquier impacto en los precios por parte de las empresas que intentan

aumentar las ganancias. Bailey no habló de ‘restricción’ en los precios de

mercado o las ganancias.

La teoría de la presión salarial existía antes de

Keynes. Ya a mediados del siglo XIX, el sindicalista

neoricardiano Thomas Weston argumentó en los círculos de la Asociación

Internacional de Trabajadores que los trabajadores no podían presionar por

salarios superiores al coste de la subsistencia porque solo conduciría a que

los empleadores aumentasen los precios y, por lo tanto, era

contraproducente. Para Weston, había una ‘ley de hierro’ de los salarios

reales vinculados al tiempo de trabajo requerido para la subsistencia que no

podía romperse.

Marx refutó los puntos de vista de Weston tanto

teórica como empíricamente en una serie de discursos publicados en el

folleto Valor, Precio y

Ganancia. Marx argumentó que el valor (precio) de la mercancía

dependía en última instancia del tiempo de trabajo promedio necesario para

producirla. Pero eso significaba que la distribución de ese tiempo de

trabajo entre los trabajadores que creaban la mercancía y el capitalista que la

poseía no eran inmutables sino que dependían de la lucha de clases entre

empleadores y empleados. Como escribió: “los capitalistas no

pueden subir o bajar los salarios simplemente a su antojo, ni pueden subir los

precios a su voluntad para compensar la pérdida de ganancias resultante de un

aumento de los salarios”. Si los salarios están

«contenidos», es posible que no bajen los precios, sino que

simplemente aumenten las ganancias.

De hecho, eso es lo que está sucediendo ahora en el

actual episodio de inflación. En la recuperación de la Gran Recesión, el

crecimiento de los precios fue bastante

moderado durante los primeros años de esa recuperación. En

cambio, las corporaciones aplicaron una reducción salarial extrema (ayudada por

niveles altos y persistentes de desempleo). Los costes laborales unitarios

(es decir, el coste laboral por unidad de producción) cayeron durante un

período de tres años desde el punto más bajo de la recesión en el segundo

trimestre de 2009 hasta mediados de 2012.

Ha habido un patrón general de caída de la participación del trabajo en los ingresos durante la fase inicial de las recuperaciones que caracterizó la mayoría de las recuperaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, aunque se ha vuelto más extremo en los ciclos económicos recientes. En 2019, la participación laboral estaba en su punto más bajo. La década de 2010 vio básicamente un estancamiento de los salarios reales promedio en la mayoría de las principales economías.

En un informe reciente , el Banco de Pagos Internacionales (BIS) señala que “en las últimas décadas, el poder de negociación colectiva de los trabajadores ha disminuido junto con la afiliación sindical. En relación con esto, las cláusulas de indexación y COLA que alimentaron espirales de salarios y precios en el pasado son menos frecuentes. En la zona euro, la proporción de empleados del sector privado cuyos contratos tienen un papel real en la fijación de salarios debido a la inflación cayó del 24 % en 2008 al 16 % en 2021. La cobertura de COLA en los Estados Unidos rondaba el 25 % en la década de 1960 y aumentó a alrededor del 60% durante el episodio inflacionario de fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, pero disminuyó rápidamente al 20% a mediados de la década de 1990 «

BIS

Desde la crisis del COVID, la participación

de los trabajadores en los ingresos y los salarios

reales ha ido cayendo considerablemente incluso cuando

disminuye el desempleo. Todo lo contrario de la teoría keynesiana de la

inflación y la llamada ‘ley de hierro de los salarios’ propuesta por Weston

frente a Marx. El aumento de la

inflación no ha sido impulsado por nada que se parezca a un mercado laboral

sobrecalentado, sino por mayores márgenes de ganancias corporativas y cuellos

de botella en la cadena de suministro. Eso significa que los

bancos centrales tendran poco efecto elevando las tasas de interés para

‘enfriar’ los mercados laborales y reducir los aumentos salariales frente a la

inflación y es más probable que causen un estancamiento en la inversión y el

consumo, provocando así una crisis.

Los precios de las mercancías se pueden descomponer en

tres componentes principales: costes de mano de obra (v= el valor de la fuerza

de trabajo en la terminología marxista), insumos no laborales (c = el capital

constante consumido y el “margen” de las ganancias sobre los dos primeros

componentes (s = plusvalía que se apropian los propietarios capitalistas).P = v

+ c + s.

El Instituto de Política Económica calcula que, desde el punto más bajo de la recesión del COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, los precios generales en el sector productor de la economía estadounidense han aumentado a una tasa anualizada del 6,1 %: una aceleración pronunciada por encima del 1,8 %. del crecimiento de los precios que caracterizó el ciclo económico previo a la pandemia de 2007-2019. Más de la mitad de este aumento (53,9 %) se puede atribuir a mayores márgenes de beneficio, y los costes laborales contribuyen menos del 8 % de este aumento. Esto no es normal. De 1979 a 2019, las ganancias solo contribuyeron alrededor del 11 % al crecimiento de los precios y los costes laborales en más del 60 %. Los insumos no laborales (materias primas y componentes) también están elevando los precios más de lo habitual en la recuperación económica actual.

La inflación actual se concentra en el sector de los bienes (en particular, los bienes duraderos), impulsada por el colapso de las cadenas de suministro de bienes duraderos (con cierres continuos de puertos en todo el mundo). El cuello de botella no es la mano de obra que pide salarios más altos, la capacidad de transporte marítimo y otras carencias no laborales. De hecho, en el pico de inflación actual, el crecimiento de las ganancias semanales de EEUU se ha ido desacelerando mes a mes.

Son las ganancias las que han estado subiendo en espiral. Las empresas que tenían oferta disponible cuando se produjo el aumento de la demanda provocado por la pandemia han tenido un enorme poder de fijación de precios frente a sus clientes. Los márgenes de beneficio empresarial (la parte que se destina a los beneficios por unidad de producción) están en su punto más alto desde 1950.

El estudio del BIS encuentra algo similar: “El poder de fijación de precios de las empresas, medido por el margen de los precios sobre los costes, ha aumentado a máximos históricos. En el entorno de inflación baja y estable de la era anterior a la pandemia, los márgenes más altos redujeron el traspaso de salarios a precios. Pero en un entorno de alta inflación, los márgenes más altos podrían impulsar la inflación, ya que las empresas prestan más atención al crecimiento de los precios agregados y lo incorporan en sus decisiones de fijación de precios. De hecho, esta podría ser una de las razones por las que las presiones inflacionarias se han ampliado recientemente en sectores que no se vieron directamente afectados por cuellos de botella”.

BIS

Un análisis de las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de 100 corporaciones de EEUU encontró que las ganancias netas aumentaron un promedio del 49 % en los últimos dos años y, en un caso, ¡hasta en un 111 000 %!

Los directores ejecutivos son muy conscientes de la

capacidad de aumentar los precios en esta espiral inflacionaria. El

director general de Hershey, Michel Buck, dijo a los accionistas: «El

precio será una palanca importante para nosotros este año y se espera que

impulse la mayor parte de nuestro crecimiento». De manera

similar, un ejecutivo de Kroger les dijo a los inversores que «un

poco de inflación siempre es bueno para nuestro negocio», mientras

que el director ejecutivo de Hostess dijo en marzo que el aumento de los

precios en toda la economía «ayuda» a las ganancias.

¿Significa esto que las empresas pueden subir los

precios a voluntad y están involucradas en lo que se llama ‘burbuja de

precios’? Marx, discutiendo con Weston en 1865, no creía que ese fuera el

caso en general. El poder de la competencia seguía reinando. George

Pearkes, analista de Bespoke Investment, señala como ejemplo a Caterpillar, que

registró un aumento de ganancias del 958 % impulsado por el crecimiento del

volumen y la realización de precios entre los cuartos trimestres de 2019 y

2021. La eliminación de los aumentos de precios puede haber reducido las

ganancias operativas del cuarto trimestre de 2021 de la compañía ligeramente

por debajo de los $ 1.3 mil millones que ganó en 2020 . «No

se trata de una burbuja de precios…y muestra de manera concreta que hay

muchos matices«, señala Pearkes, añadiendo a continuación que la

subida de precios “no es el principal impulsor de la inflación, ni el

principal impulsor de las ganancias corporativas”. De hecho, las

empresas que suben los precios tanto como el entorno actual permite maximizar

las ganancias a corto plazo pueden encontrarse pagando un precio en su cuota de

mercado en el futuro a medida que otros entran en el juego. Está claro,

sin embargo, que a mayor concentración de capital en cualquier sector, mayor

capacidad para subir los precios. “Cuando pasas de 15 a 10

empresas, no hay muchos cambios” , defiende un analista. “Cuando

pasas de 10 a 6, muchas cosas cambian. Pero cuando pasas de seis a cuatro,

es una solución”.

Recientemente, la Autoridad de Competencias y Mercados (CMA) del Reino Unido publicó un informe importante. La CMA encontró una imagen mixta. La persistencia de las ganancias ha aumentado según lo medido por los márgenes sobre los costos marginales y el rendimiento del capital, pero no cuando se mide por las ganancias antes de impuestos.

Y la CMA también descubrió que cuanta más competencia

internacional hay, menos capacidad tienen las empresas para aumentar los

precios y los márgenes.“Esto destaca el importante papel que juega el

comercio internacional para contribuir a mantener competitivos los mercados del

Reino Unido”. El BIS resumió este debate: “En los mercados de

productos entra en juego el grado de competencia. Las empresas con

márgenes de beneficio más altos, una indicación de un mayor poder de mercado,

podrían aumentar los precios cuando aumentan los salarios, mientras que

aquellas que no tienen ese poder de fijación de precios pueden dudar en

hacerlo. Las consideraciones estratégicas en la fijación de precios

también son relevantes. Las empresas pueden sentirse más cómodas subiendo

los precios si creen que sus competidores también lo harán. Los aumentos

de precios son más probables cuando la demanda es fuerte. Con menos

preocupación por la pérdida de ventas y menos espacio para ajustar los márgenes

de beneficio, incluso las empresas con menos poder de fijación de precios

podrían trasladar costos más altos a los clientes”.

Como un socio de la consultora

Bain, asesora de muchas corporaciones, argumentó, “cuando

los tiempos son difíciles, jodan a sus clientes mientras puedan hacerlo”. . El

consultor continua: “No creo que esto sea realmente nefasto en

absoluto. Las empresas deberían cobrar lo que puedan. los beneficios son

el objetivo de todo este ejercicio”.

Michael Roberts,

habitual colaborador de Sin Permiso, es un economista marxista británico, que

ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el

blog The Next Recession.

Texto original: https://thenextrecession.wordpress.com/2022/05/09/inflation-wages-versus-profits/

Traducción: G. Buster

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/inflacion-salarios-frente-a-ganancias