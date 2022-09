–

La econom铆a mundial es la m谩s eficiente expresi贸n del crimen organizado.

Eduardo Galeano

Por Lic. Alejandro Marc贸 del Pont

Los economistas en general, pero sobre todos los que responden al establishment, tienen un serio inconveniente para tratar de ocultar lo que est谩 a la vista, distorsionarlo, diluirlo y canjearlo por algo mucho menos n铆tido y transparente. Por eso hay juegos de palabras o frases hechas que en otro momento resultar铆an absurdas, pero en la actualidad no suenan tan mal. Por ejemplo, ante la idea y el relato que la inflaci贸n ser铆a acotada en el tiempo se la describ铆a como inflaci贸n puntual, ahora, debida a su persistencia, es una inflaci贸n transitoria de larga duraci贸n, a todas luces un absurdo.

Esta idea comienza a difuminarse cobrando vida propia, pasando de ser inflaci贸n a secas a inflaci贸n de Putin o, peor a煤n, como dijo la presidenta de la Comisi贸n Europea 脷rsula Von der Leyen, Rusia manipula el mercado el茅ctrico europeo. O sea, lo que est谩 en duda no es la eficiencia de los mercados sino el mercado en s铆, m谩s a煤n, las proyecciones, causas y soluciones a la inflaci贸n, es decir, las variaciones de la tasa de inter茅s y la utilidad de los bancos centrales para enfrentar la suba sostenida de precios.

En este contexto de sucesi贸n de desatinos, el presidente estadounidense festej贸 el anuncio de Ley de reducci贸n de la inflaci贸n, un amplio paquete con t铆tulo muy gracioso, que aborda: la atenci贸n m茅dica, el cambio clim谩tico y los impuestos a las grandes corporaciones. Pero lo hace con una inflaci贸n que, seg煤n el 煤ltimo informe del 脥ndice de Precios al Consumidor, muestra que los precios de los alimentos subieron un 11,4% en el a帽o, el mayor aumento anual desde 1979, lo que obligar铆a a la FED a subir la tasa de inter茅s, seg煤n su l贸gica, entre un 0.75 y 1%. Pero las dudas de afianzar la recesi贸n sobrevuelan, cuando ya se tuvieron dos trimestres negativos, y este tercer trimestre, como muestra el cuadro, pas贸 de una proyecci贸n del 1.3% de crecimiento a retroceder 0.8% en una semana, llegando al 0,5% el 15 de septiembre, seg煤n la FED de Atlanta. A lo que hay que sumarle el dato que indica que la tasa de hipotecas supera el 6%, el mayor aumento desde el 2008.

La inflaci贸n en la eurozona tambi茅n sigue dispar谩ndose hasta alcanzar m谩ximos hist贸ricos, llegando al 9.1% en agosto, seg煤n los 煤ltimos datos. Esta cifra es superior al 8.9% de julio, 8,6% de junio, al 8,1% de mayo, mientras los europeos siguen viendo c贸mo se disparan los precios de la energ铆a y los alimentos. La estimaci贸n preliminar de Eurostat, la oficina estad铆stica de la Uni贸n Europea, es la m谩s alta desde que empezaron los registros de la eurozona en 1997.

A causa de estos datos, seg煤n los medios afines a Bruselas, el BCE le ha declarado la guerra total a la inflaci贸n con la mayor incremento de tipos de inter茅s jam谩s realizada en los casi 24 a帽os de historia de la instituci贸n. La autoridad monetaria ha decidido incrementar el precio del dinero en 0.75% para llevarlo hasta el 1,25%. Con este aumento, Christine Lagarde busca encapsular un alza de precios desconcertante en la zona euro, pese a los signos de recesi贸n que ya se vislumbran. Tarde, el BCE subi贸 los tipos de inter茅s a 1.25% cuando en los EE.UU. est谩n al 2.5% y pasar谩n al 3.25% en breve, lo que afecta el arbitraje entre d贸lar-euro, y hace que los fondos fluyan al d贸lar quitando la paridad con el euro y aumentando el costo de todas las importaciones valuadas en la divisa estadounidense (l茅ase energ铆a).

Pero en este juego hay mucha tela que cortar, porque las respuestas no son f谩ciles ni suaves. En la 煤ltima encuesta de opini贸n pol铆tica DeutschlandTrend destaca que una escasa mayor铆a de alemanes (53%) segu铆a pronunci谩ndose a favor de las sanciones contra Rusia, 芦aunque esto suponga un aumento de los precios, cortes de electricidad y problemas para la econom铆a alemana禄, pero en marzo la aprobaci贸n era del 66%. Es previsible que la conformidad con las sanciones vaya en declive con el aumento de los precios de la energ铆a, m谩s a煤n cuando a finales de julio la encuesta mostraba que en Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido, el problema m谩s importante era el coste de la vida. Un 33% en el Reino Unido, el 38% en Alemania, el 47% en Polonia y el 57% en Francia afirman que apenas pueden hacer frente a los precios o que ya no pueden hacerlo.

Muchos esperan huelgas y disturbios sociales. En Francia, el 65% espera que las huelgas aumenten, 63% en Polonia, 57% en el Reino Unido, 44% en Alemania. En Francia, incluso el 40% desear铆a que volvieran las protestas de los chalecos amarillos. Mientras tanto, la realidad pasa factura. La primera ministra sueca, la socialdem贸crata Magdalena Andersson, present贸 su dimisi贸n tras confirmarse la derrota del bloque de centroizquierda frente a la oposici贸n de derecha y extrema derecha en las elecciones legislativas del domingo pasado. La ultraderecha italiana ganar铆an las elecciones del pr贸ximo 25 de septiembre con el 45,5% de los votos, donde los Hermanos de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, ser铆a la m谩s votada. Tanto el presidente franc茅s Emmanuel Macron como el canciller alem谩n Olaf Scholz se enfrentan a una crisis de aprobaci贸n, ninguno sobrepasa el 30% de gesti贸n positiva; el Reino Unido perdi贸 su democracia y Espa帽a pelea todos los d铆as contra la extrema derecha.

As铆 las cosas, las discusiones comienzan a pasar por las consecuencias de las subas de la tasa de inter茅s para detener la inflaci贸n, y si realmente este mecanismo podr谩 desactivarla a ambos lados del Atl谩ntico. Por otro lado, frenar el precio de la energ铆a y la dependencia europea ha llevado a un carnaval de desaciertos econ贸micos, algunos tan b谩sicos que podr铆an conducir al PBI, al empleo, los salarios, y el bienestar de la Uni贸n a un profundo abismo.

La Uni贸n Europea, totalmente alineada con los EEUU, ha adoptado siete paquetes de sanciones contra Mosc煤. Sin embargo, hasta la fecha, muchas de estas sanciones han contribuido, directa o indirectamente, a alimentar y agravar una crisis inflacionaria sin precedentes en Europa, al tiempo que han causado un da帽o menor al esperado a la econom铆a rusa. El aumento de la inflaci贸n comenz贸 en la segunda mitad de 2021. El choque entre los pa铆ses occidentales y Rusia, sin embargo, ha eliminado cualquier posibilidad de que la espiral inflacionaria termine de forma natural en el transcurso de 2022 o 2023.

Las posibles medidas anunciadas por los gobiernos miembros de la UE dejan poco espacio a la imaginaci贸n: racionamiento del suministro de gas; disminuci贸n del suministro el茅ctrico en espacios p煤blicos y domicilios particulares, un tope a las ganancias extra de las empresas de energ铆a; precio tope a nivel europeo, el m谩s l贸gico y fuerte, sepultar la demanda bajando el consumo de energ铆a en un 10% en horas pico. La utop铆a de ponerle un techo al gas ruso se fue por la alcantarilla. Lo que no parece afrontarse es la situaci贸n que demuestra un hecho irrefutable: el gas ruso es insustituible para el mercado de la UE. Todos corren el riesgo de un verdadero desastre que la poblaci贸n europea no estar谩 dispuesta a aceptar a la ligera.

La Asociaci贸n de Asociaciones de Reforma Crediticia (Crefo), en Berl铆n, existe desde 1879 y recopila informaci贸n sobre la solvencia y la estructura financiera de los clientes corporativos. Sin entrar en detalles, ya veremos las proyecciones del FMI, pero la asociaci贸n espera una gran ola de quiebras en Berl铆n. En Italia, el peor pron贸stico, supone una aut茅ntica 芦masacre de empresas禄. El 9 de septiembre, el presidente Marco Granelli afirm贸 que 芦la energ铆a cara pone en riesgo a 881.264 micro y peque帽as empresas con 3.529.000 empleados, equivalente al 20,6% del empleo del sistema empresarial italiano禄, debido al impacto cada vez m谩s amplio de los precios del gas y la electricidad sobre empresas de 43 sectores禄.

Entonces Europa se enfrenta a un problema inflacionario y una encrucijada de sustituci贸n energ茅tica que se retroalimentan, para lo cual las soluciones ejecutadas son aumentos de la tasa de inter茅s, de forma tard铆a para la l贸gica de las causas de la inflaci贸n. La idea es frenar la demanda y la inflaci贸n, en una especia de pinza entre alza de inter茅s, por un lado, y precios m谩ximos a las energ铆a, petr贸leo al menos, y topes a las facturas de gas por otro, modificando la ecuaci贸n de costo sacando al gas como precio testigo.

La mayor铆a de los economistas ortodoxos dir谩n que la inflaci贸n es el resultado de un exceso de demanda, puja distributiva perdida por los salarios hace tiempo o exceso de dinero (darle a la maquinita, como lo ilustra la frase 鈥渓a emisi贸n genera inflaci贸n鈥); es decir, hay demasiado dinero a la caza de muy pocos productos. La contrapartida, que los monopolios son los fijadores de precio o la teor铆a de mantener niveles de rentabilidad a trav茅s de precios, se las debo, pero la l贸gica monetaria es la que prima.

La idea aqu铆 es c贸mo reducir la inflaci贸n y su total dependencia de los cambios en los tipos de inter茅s. De hecho, como se ha visto en los 煤ltimos meses en todo el mundo, los tipos de inter茅s han aumentado dr谩sticamente con este fin. Se nos dice que estas subas de inter茅s disuadir谩n a los consumidores y a las empresas de gastar, lo que a su vez deber铆a aumentar el desempleo, detener la demanda y, por lo tanto, reducir la inflaci贸n y dar lugar a un aterrizaje suave de la econom铆a. Esta es la explicaci贸n de la inflaci贸n basada en la demanda: al restringir la demanda por medio del aumento de los tipos de inter茅s, la inflaci贸n deber铆a bajar con poco impacto en la actividad econ贸mica y los mercados laborales.

Lo cierto es que, hasta ahora, los resultados no han sido halagadores, en el pasado, despu茅s de grandes sufrimientos, estanflaci贸n mediante, la inflaci贸n se redujo. No existe en ninguna parte tal cosa como un aterrizaje suave. El resultado siempre es una recesi贸n con un alto desempleo, p茅rdida del poder adquisitivo, concentraci贸n del ingreso, ca铆da del PBI y sobre todo p茅rdida del PBI per c谩pita. El peso de la lucha contra la inflaci贸n siempre ha reca铆do sobre las espaldas de los trabajadores abultando el bolsillo del capital.

Pero en este caso, con la p茅rdida de rentabilidad lleg贸 la reducci贸n de la inversi贸n, y con ella el trasladar a los consumidores de cualquier aumento de insumos intermedios necesarios para una mayor producci贸n de bienes demandados pos Covid-19. Completan el cuadro los cuellos de botella en las cadenas de suministro, la falta de chips para los ordenadores y los coches debido al cierre de grandes partes de la econom铆a mundial, el incremento de los alimentos desde 2021. Ninguna de estas causas desaparecer谩 como resultado de la subida de los tipos de inter茅s, lo que resulta hasta absurdo. Suena mucho m谩s cre铆ble que los aumentos de los tipos est茅n relacionados con mantener la inflaci贸n, horadar los incentivos sociales de la pandemia a trav茅s de la inflaci贸n, y achicar las deudas contra铆das y, como queda claro, poner un brutal freno a la econom铆a.

Al parecer, desinflar el globo de la demanda no parece ser la soluci贸n, sino, por el contrario, bajar los tipos de inter茅s podr铆a incentivar inversiones en todos los cuellos de botella que mostramos que no tiene respuesta del lado de la oferta. Una demanda deprimida no proyecta beneficios futuros, ni lucros esperados que inviten a invertir.

Del lado de la energ铆a, 驴funcionar谩 el arma del precio m谩ximo? Al parecer tiene muchos agujeros. Rusia podr铆a negarse a exportar petr贸leo al precio m谩s bajo, aunque eso no solo reducir铆a una de sus pocas fuentes de ingresos externos. Tambi茅n podr铆a continuar y acelerar exportando petr贸leo a pa铆ses que se niegan a cumplir con el tope de los precios del G7, como China y la india. Estados Unidos, uno de los ganadores, ha incrementado las exportaciones de gas a la UE en un 68%, mientras que Europa est谩 al borde de un problema energ茅tico, productivo y social mucho m谩s serio de lo esperado.

El FMI analiz贸 鈥淟os impactos econ贸micos en Alemania de un potencial cierras de gas ruso鈥 en un documento de trabajo de julio 2022. La idea es presentar diferentes escenarios de p茅rdidas de suministro de gas por parte de Alemania, lo que ya es un hecho. Aun as铆, la ca铆da del PBI de la primera econom铆a europea ser谩 -1.5% (2022), -2.7% (2023), 0.4% (2024). Los mismos autores coinciden en que, al comparar las proyecciones con otras estimaciones m谩s graves, como las de la OCDE, el Bundesbank u otras, por el alcance real del shock de gas, los datos son alarmantes de todas maneras.

Italia y Alemania parecen los m谩s afectados, pero en Gran Breta帽a es donde est谩 peor la cosa. El Banco de Inglaterra (BoE) prev茅 que la tasa de inflaci贸n alcance un m谩ximo del 13,3% en octubre y que la renta disponible real de los hogares caiga un 3,7 % entre 2022 y 2023, lo que convierte a esos dos a帽os en los peores registrados. Pero puede ser incluso peor que eso. Citibank pronostica que la inflaci贸n va camino a subir al 18,6 % en enero, el pico m谩s alto en casi medio siglo, debido al aumento de los precios mayoristas del gas. 隆Y Goldman Sachs va m谩s all谩, ya que espera aumentos de gas a煤n mayores, y ahora cree que la inflaci贸n del Reino Unido alcanzar谩 un m谩ximo del 22%!

Los pobres son los m谩s afectados. M谩s del 40% de los hogares del Reino Unido no podr谩n calentar sus hogares adecuadamente en enero, cuando las facturas de energ铆a aumenten nuevamente, seg煤n Michael Roberts, lo que lleva a un claro andamiaje de la elecci贸n de una nueva dama de hierro por un porcentaje irrisorio de la poblaci贸n. Lo que viene en Europa es algo mucho m谩s preocupante que simples errores en la tasa de inter茅s y ganancias siderales de las energ茅ticas.

