August 17, 2022



Un gran problema del capitalismo argentino es la inflaci贸n, sobre todo para la mayor铆a de la poblaci贸n que vive de ingresos fijos, encima bajos, con un costo de vida medido por una canasta mensual que est谩 por encima de los 100 mil pesos. Una cuesti贸n agravada ante un promedio de ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes, que est谩n muy lejos de cubrir ese valor. Al mismo tiempo se帽alemos que se trata un fen贸meno con beneficio para la acumulaci贸n de ganancias y poder del sector m谩s concentrado de la econom铆a.

Es un tema que se verifica en los datos oficiales de la distribuci贸n del ingreso a favor de los propietarios de medios de producci贸n y en desmedro de los salarios. La inflaci贸n tiene muchos perdedores y algunos pocos ganadores. No todos pierden con la inflaci贸n, al tiempo que la suba de precios expresa el debate pol铆tico por la apropiaci贸n del producto social y al mismo tiempo por la b煤squeda de hegemon铆a que pueda expresarse en la gesti贸n pol铆tica del capitalismo local.

Por eso sostenemos que la inflaci贸n es un problema de base econ贸mica, pero debe analizarse completando con enfoques pol铆ticos, sociales, culturales, incluso psicol贸gicos. Para este caso, la remarcaci贸n de precios se asocia al 鈥渆fecto contagio鈥, al 鈥減or las dudas鈥, o 鈥渜uien sabe a cuanto se va el d贸lar鈥. Todas expresiones especulativas, que act煤an sobre la subjetividad de los que 鈥減ueden鈥 subir precios, m谩s all谩 del volumen del negocio o actividad que despliegan.

Quien puede incrementar los precios lo hace, sobre todo, cuando los precios evolucionan al alza, caso de la medici贸n de julio pasado (7,4%) y la proyecci贸n anual en torno al 90%. Un precio emblem谩tico es el de las divisas, especialmente el d贸lar, empujado al alza por grandes productores y exportadores, atizados por los propagandistas (periodistas, comunicadores, panelistas, economistas y profesionales diversos), a sueldo de los medios de comunicaci贸n y sus intereses.

El tipo de cambio al alza, aun cuando luego baje (lleg贸 a 350 pesos por d贸lar en plena corrida cambiaria para luego bajar y moverse en estos d铆as en torno a los 290 pesos por d贸lar), la se帽al hace que todo aquel que pueda subir los precios los suba. No aludimos solo a los grandes fijadores de precios, sino tambi茅n de aquellos sectores de servicios o la producci贸n, cuya clientela con capacidad de pago avale la remarcaci贸n. Es m谩s, pueden resignar ventas, pero mantener volumen en magnitudes para acompa帽ar el proceso inflacionario y si pueden, lograr un alivio individual. Como vemos, son m煤ltiples los factores que act煤an en la fijaci贸n de precios en alza. Pero m谩s all谩 de ese efecto en la suba de precios, la inflaci贸n tambi茅n tiene impacto socio-pol铆tico cultural en el grueso de la poblaci贸n, ya que la inflaci贸n es un gran 鈥渄isciplinador鈥 de la sociedad.

Pol铆tica antiinflacionaria

Pensemos hist贸ricamente dos momentos claves de la econom铆a argentina: uno al comienzo de la dictadura, y el otro en los 90 ser siglo XX, con el menemismo y la Alianza. El llamado plan Mart铆nez de Hoz (1976), impuls贸 una pol铆tica antiinflacionaria de shock, y claro, la situaci贸n econ贸mica que se viv铆a en esos a帽os en la Argentina facilito la pol铆tica de ajuste y de disciplinamiento social para la reestructuraci贸n reaccionaria del capitalismo local. Por detr谩s estaba el 鈥渢errorismo de estado鈥 imponiendo el temor ante el dolor f铆sico del miedo a la muerte, la desaparici贸n o a la tortura.

Tambi茅n existi贸 el disciplinamiento por la v铆a de una reforma econ贸mica social reaccionaria, en la cual se modific贸 la relaci贸n entre el capital y el trabajo (restricciones a la movilizaci贸n y organizaci贸n sindical y popular); en donde se iniciaron los procesos de reforma regresiva del estado para asignar nuevas y diferentes funciones al estado y privilegiar la asistencia al capital (privatizaciones y desregulaciones); pero tambi茅n, nuevas relaciones internacionales para reorientar el v铆nculo de la Argentina con el capitalismo desarrollado.

Es identificable por sus impactos complejos, lo acontecido con las pol铆ticas antiinflacionarias v铆a convertibilidad entre 1991 y 2001. La inflaci贸n actu贸 como un disciplinador de la sociedad. Menem y Cavallo constituyen el eje para liderar un proceso de consolidaci贸n de la restauraci贸n conservadora empujada por la dictadura militar una d茅cada antes. Hasta sectores de la oposici贸n valoraron la estabilidad macroecon贸mica lograda. Carlos Chacho 脕lvarez manifest贸 haberse 鈥渁rrepentido鈥 de no haber votado la ley de convertibilidad y llev贸 al ministerio de econom铆a nuevamente a Cavallo. Se valoraba la 鈥渆stabilidad macroecon贸mica鈥 aun cuando se disparaba el nivel de la pobreza y la indigencia, crec铆a el desempleo, el subempleo y la flexibilidad salarial y laboral, en un marco de creciente precariedad.

El tema es que las pol铆ticas antiinflacionarias, las emblem谩ticas de la dictadura militar del a帽o 1976 y subsiguientes, o de la d茅cada del 90, no solo con el menemismo si no con el gobierno de la alianza, lograron frenar la estabilizaci贸n, pero con un costo social gigantesco. La inflaci贸n fue el ariete para inducir reaccionarios cambios en la econom铆a, el estado y la sociedad argentina. En ese marco hay que pensar el sentido de cualquier plan de pol铆ticas antiinflacionaria en el marco del capitalismo.

En estas horas se anuncian la aplicaci贸n de la segmentaci贸n de las tarifas, que es una forma elegante de aumentar tarifas, ya que los subsidios estatales a las empresas tienen que reducirse y transferirse como costos a las familias, a los consumidores, a los usuarios. Resulta as铆 un mecanismo de consolidaci贸n de la privatizaci贸n, cuando lo que la Argentina deber铆a discutir, incluso para intervenir en el tema precios e inflaci贸n, es el r茅gimen energ茅tico de privatizaci贸n, extranjerizaci贸n y concentraci贸n, que tiene historia, precisamente en la dictadura militar y en los 90麓. Aquellas pol铆ticas antinflacionarias, de la dictadura militar o de la d茅cada del 90 contribuyeron a reestructurar reaccionariamente la econom铆a, la pol铆tica, el estado y la sociedad argentina.

Por eso, en este momento de crecimiento de precios, m谩s all谩 de si escala o no a los 3 d铆gitos, si se queda en 90% o si se proyecta m谩s de 100%, y de c贸mo evoluciona en el 2023 y m谩s adelante, la inflaci贸n tiene mucho de programa psicol贸gico, social, cultural, pol铆tico, para intentar disciplinar a la sociedad. 驴Con que finalidad? Avanzar con reformas estructurales que esta demandando el gran capital para inducir inversiones que le den din谩mica al capitalismo argentino para un mayor crecimiento.

Por eso, pensar en una pol铆tica antinflacionaria que no afecte a los sectores sociales de menores ingresos tiene que ver con cambios profundos del modelo econ贸mico, del modelo productivo y de desarrollo. Claro, eso no se lo puede pedir a las coaliciones que hoy gobiernan o disputan la gesti贸n del capitalismo en la Argentina.

Buenos Aires, 17 de agosto de 2022

