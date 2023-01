–

El 25 de Enero es el d铆a tope marcado por el Gobierno para que todas las instalaciones eolicas, solares .. tenga su DIA ( Documento Impacto Ambiental ) aceptada para poder construir los pol铆gonos e贸licos.

Con este , ya son cinco de los cerca de 30 proyectos solicitados en Cantabria, que el Gobierno de la Regi贸n ya ha autorizado . Valdeolea, Valdeprado del R铆o, Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo , Molledo y Luena . De momento estos son los agraciados para ser zonas de sacrificio . Continuar谩…….

隆 Ya no queda otra ! . 隆 Esto se decide en los tribunales !.

No ha habido informaci贸n , no ha habido debate , no se ha escuchado a la poblaci贸n. Se ha impuesto a la fuerza , sin respectar la votaci贸n democr谩tica de las juntas y concejos , que en su d铆a dijeron ” POL脥GONOS E脫LICOS NO “.

Continuamos con la campa帽a de “crowdfunding ” para la defensa jur铆dica de Cantabria .

隆 COLABORA ! . 隆 EL FUTURO DE NUESTROS VALLES EST脕 EN NUESTRAS MANOS !.

