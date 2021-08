–

De parte de CNT Aragon-rioja August 10, 2021

Llega el verano y con él, para algunos/as, las ansiadas vacaciones. Os facilitamos algunas informaciones básicas sobre ellas y os animamos a pasar por el sindicato ante cualquier duda al respecto.

Las vacaciones no son un regalo, están dentro del salario del descanso, son tuyas. El periodo de vacaciones tiene que ser siempre retribuido, tienen que pagarte esos días y la remuneración debe estar en la media del salario que cobras habitualmente.

Las vacaciones son un derecho irrenunciable e indispensable de todos los trabajadores y trabajadoras, tenemos derecho a disfrutarlas y en ningún caso pueden sancionarnos quitándonoslas.

Según el Estatuto de los Trabajadores, todas las personas trabajadoras tienen derecho 30 días de vacaciones anuales (2,5 días por mes trabajado), esto puede ser mejorado por algunos convenios.

Las vacaciones son un derecho vinculado a la salud y a la prevención de riesgos laborales por el que han luchado históricamente los y las trabajadoras. No podemos permitir que se pierda este derecho.

Las vacaciones no pueden sustituirse por compensación económica, aceptar esto supondría ir perdiendo un derecho valiosísimo.

Si tienes dudas con este tema, pásate por el sindicato. Las vacaciones son tu derecho, no eres vago/a por pedirlas. Te animamos a reclamarlas, porque todo lo que no se reclama y no se lucha, se termina perdiendo.

“Mañana cógete vacaciones que no hay faena”, es una frase que seguramente muchos y muchas habéis escuchado de boca de vuestros jefes. Pues bien, en este sentido el Estatuto de los Trabajadores dice que el periodo de vacaciones debe fijarse de común acuerdo entre empresa y trabajador/a. Aunque para nadie es una sorpresa que nos encontramos frente a una situación desigual en la empresa tiene más poder que el empleado o empleada.

Debes de saber que la empresa no puede imponerte las fechas y que el desacuerdo en la fijación de las mismas se puede recurrir presentando una demanda ante el Jugado de lo Social.

Además, el objetivo de las vacaciones es que la persona trabajadora pueda reponerse a nivel físico, psíquico y social. Tenemos derecho a que se garantice el disfrute de nuestras vacaciones, y el disfrute implica que se puedan planificar (para poder coordinarnos, desplazarnos, visitar a seres queridos…), por ello las vacaciones deben plantearse con dos meses de antelación. Debes saber que en caso de que te impongan las vacaciones tienes 20 días para recurrir.

Si tenías pactadas las vacaciones pero has estado de baja, o te has contagiado de COVID-19 durante las mismas, no has perdido tus vacaciones, tienes derecho a disfrutarlas cuando termine tu Incapacidad Temporal.

Si tienes dudas, infórmate en el sindicato.