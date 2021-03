–

Desde la Asociaci贸n Gremial de Computaci贸n se帽alaron que el decreto reglamentario se aleja del 鈥渘ormal cumplimiento de las obligaciones gremiales鈥 y que es violatorio al derecho laboral. Por esta raz贸n, solicitan una reuni贸n con el Ministro de Desarrollo Productivo, Mat铆as Kulfas, a fines de 鈥減romover un ordenamiento eficaz y eficiente de la industria inform谩tica鈥. Por ANRed.

El 8 de octubre de 2020 la C谩mara de Diputados de la Naci贸n convirti贸 en ley el nuevo r茅gimen de promoci贸n de la econom铆a del conocimiento. Esta ley supuso una ampliaci贸n de la ley del Software, vigente desde el a帽o 2004, y cont贸 con un cap铆tulo referido a las obligaciones gremiales. Sin embargo, desde la Asociaci贸n Gremial de Computaci贸n (AGC) se帽alaron que el decreto reglamentario es violatorio del derecho laboral.

A trav茅s de una nota, el Secretario General de AGC, Ezequiel Tosco, se refiri贸 a determinados aspectos del Decreto Reglamentario (N 1034/2020). Sobre el mismo, manifest贸 que 鈥渟on violatorios de la ley que le da origen y son contradictorios con las normas que rigen en nuestro pa铆s la relaci贸n formal entre empresarios y trabajadores鈥. Seg煤n informaron, en los anexos del decreto 鈥渁parecen elementos extra帽os que se alejan del normal cumplimiento de las obligaciones gremiales鈥.

Uno de los cuestionamientos parte del art铆culo art铆culo 4潞, apartado I, de la ley. En el mismo, y seg煤n han resaltado desde la AGD, se limita a disponer como requisito de inscripci贸n en el R茅gimen de Promoci贸n de la Econom铆a del Conocimiento a un: 鈥渃urso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales debidamente acreditados con el certificado de libre deuda de la entidad respectiva.鈥

鈥淓sta circunstancia puede tranquilamente considerarse discriminatoria. El texto no admite contingencia alguna, la exigencia representa un curso de normal cumplimiento de las obligaciones gremiales y eso debe ser acreditado mediante un certificado de libre deuda emitido por la entidad sindical respectiva. Entendemos que hubo un exceso reglamentarista que promueve confusi贸n donde no la hab铆a e impone un falso atajo para evadir el cumplimiento del requisito dispuesto expresamente en la ley鈥, advirti贸 Tosco.

Para las y los trabajadores nucleados en la Asociaci贸n Gremial de Computaci贸n la ley no explicita acerca de 鈥渄eclaraciones juradas ni mucho menos de segmentar las obligaciones gremiales entre afiliados y no afiliados鈥. La controversia, en este punto, radica en la distinci贸n entre trabajadores afiliados y no afiliados; lo que es considerado como un 鈥渕odo de evadir las obligaciones gremiales para aquellas empresas donde no haya afiliados que, al tratarse de un rubro que no cuenta con Convenio Colectivo de Trabajo, son la enorme mayor铆a鈥.

La reglamentaci贸n de la ley depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Por esta raz贸n, desde la entidad gremial que dirige Ezequiel Tosco han solicitado una reuni贸n con el ministro Mat铆as Kulfas. 鈥淐omo parte inescindible del movimiento sindical argentino estamos obligados a participar activamente en esta oportunidad apelando a todos los recursos legales disponibles, con el fin de promover un ordenamiento eficaz y eficiente de una industria inform谩tica que est谩 llamada a ser una de las grandes protagonistas del desarrollo de nuestro pa铆s鈥, sostuvieron desde la asociaci贸n gremial.