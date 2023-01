–

De parte de A Las Barricadas January 7, 2023 231 puntos de vista

隆Veamos qu茅 hay de nuevo en el frente de guerra contra guerra desde finales de oto帽o! La poblaci贸n civil y los grupos humanitarios en Ucrania este invierno, con cortes constantes de electricidad y calefacci贸n, necesitan especialmente fondos. Puede donar a nuestro bolet铆n en l铆nea para el trabajo continuo en esta r煤brica internacional y las actividades de voluntariado fuera de l铆nea para unirse a esta recaudaci贸n de fondos . 隆Buena suerte y felicidad a todos nuestros seguidores en el pr贸ximo a帽o!

asamblea.org.ua

El n煤mero de casos penales en Rusia contra quienes se niegan a luchar crece r谩pidamente. Los soldados contratados que no quieren pelear est谩n regresando de Ucrania a pesar de las amenazas de sus comandantes. Se les acusa de salir de la unidad sin permiso. En oto帽o empezaron a aparecer las primeras causas contra los movilizados, y ya en invierno, las primeras sentencias. Desde enero hasta principios de diciembre de 2022, los tribunales recibieron 948 casos por abandono no autorizado de la unidad. En el contexto de la guerra, hay m谩s casos que el a帽o pasado, pero un aumento particularmente notable comienza en el verano.

Al mismo tiempo, las c谩rceles para los soldados “culpables” en la parte ocupada de las regiones de Donetsk y Luhansk solo planean legalizarse. Hasta ahora, incluso los rusos privados de sus derechos movilizados en la l铆nea Svatovo-Kremennaya, que abre las puertas de Kharkov a Donbass, logran protestar contra ser enviados a la picadora de carne. A principios de diciembre, informamos que el s贸tano ilegal para tales ciudadanos en el pueblo de Zaytsevo (en la zona fronteriza de Kharkov-Lugansk-Belgorod) se disolvi贸 gracias a la firmeza de quienes fueron presionados all铆 y la publicidad de los medios. Casi todos los alrededor de 300 que fueron detenidos a la fuerza fueron llevados a Rusia, ofreci茅ndose a servir en la retaguardia y no ser arrojados al frente nuevamente. Otro campamento similar para los que rechazan se encontr贸 en el pueblo de Makarovo en la frontera entre Lugansk y Rostov. Algunos de los aproximadamente 90 combatientes que hab铆an estado all铆 durante m谩s de un mes tambi茅n fueron enviados a la RF a mediados de diciembre. Muchos de los prisioneros no quer铆an dejar el ej茅rcito en absoluto, sino que solo ped铆an que los enviaran a unidades alejadas de la l铆nea del frente. M谩s informaci贸n sobre esto, as铆 como sobre el comandante de la 7陋 compa帽铆a de fusileros motorizados en la llamada “Milicia del Pueblo de LPR”, que fue ejecutado cuando sus combatientes huyeron del campo de batalla, puede encontrar en nuestro gran reportaje especial .

El batall贸n de la brigada de reconocimiento separada 127 de Sebastopol se neg贸 a participar en las hostilidades durante la formaci贸n el 14 de noviembre y luego lo confirm贸 en papel. El canal ASTRA Telegram se enter贸 de esto por un familiar de un militar. Seg煤n sus palabras, la raz贸n fueron p茅rdidas muy grandes: no quieren morir en vano . Despu茅s de la negativa, permanecieron en el territorio de la regi贸n de Kherson, y el comandante del batall贸n, el teniente coronel Andrei Yevgrafov, recibi贸 una severa reprimenda “por el bajo nivel de trabajo con el personal”:

Por otro lado, cinco oficiales de las Fuerzas Armadas rusas que escribieron informes sobre negarse a luchar en julio de 2022 siguen desaparecidos . Seg煤n ASTRA, los j贸venes fueron enviados a Bryanka, luego a la oficina del comandante militar en Alchevsk, y de all铆 fueron llevados de manera fraudulenta a un s贸tano en un asentamiento no identificado. Desde entonces, nadie los ha vuelto a ver. Las madres vinieron personalmente varias veces a la regi贸n de Lugansk en busca de sus hijos. Durante estos pocos meses, en las respuestas de los departamentos oficiales, estaban “realizando misiones de combate”, “o” abandonando arbitrariamente una unidad “, o simplemente “desapareciendo”.

En el tiempo transcurrido desde la revisi贸n anterior, ha aparecido regularmente evidencia sobre la simple huida de soldados de las unidades. As铆, el 6 de diciembre, en Novoshakhtinsk, fue capturado un mercenario de la PMC Wagner, que escap贸 con una ametralladora e hiri贸 en la pelvis a un polic铆a mientras peinaba la zona. Al d铆a siguiente, lo encontraron en un edificio vac铆o. Este tirador result贸 ser Pavel Nikolin, de 38 a帽os (foto de abajo), condenado en 2016 por robar a otros ladrones: oficinas de microcr茅ditos, y reclutado para la guerra en una colonia en Ufa. Dijo que se qued贸 atr谩s de su grupo, se perdi贸, regres贸 a la regi贸n de Rostov e hiri贸 a un polic铆a porque lo confundi贸 con los ucranianos. Curiosamente, 驴los ucranianos realmente van a una misi贸n de combate con luces intermitentes encendidas?



El 22 de noviembre se supo que m谩s de 20 movilizados de la Rep煤blica de Mordovia, que recibieron licencia en honor al D铆a de la Unidad Nacional, no regresaron al centro de entrenamiento en Ulyanovsk. Entre ellos se encontraba un enfermo de c谩ncer, en ese momento ya hab铆a sido devuelto a la unidad. El 15 de diciembre, apareci贸 informaci贸n sobre el vuelo de uno movilizado desde el campo de entrenamiento en Sergeevka (Primorsky Krai), 隆a la vez con cuatro rifles autom谩ticos! Pronto fue detenido. En la tarde del 26 de diciembre, ocho combatientes movilizados que hab铆an dejado el frente en la regi贸n de Lugansk llegaron a la estaci贸n de polic铆a de Podolsk, cerca de Mosc煤, con rifles y ametralladoras, diciendo que quer铆an entregar sus armas. Los polic铆as no apreciaron su impulso del alma,

Al d铆a siguiente, 27 de diciembre, en el mismo Podolsk, hubo un intento de quemar la comisar铆a militar. Una pareja casada jubilada fue detenida de inmediato: Maria Medvedeva, de 76 a帽os, y Alexander Rassokhin, de 70 a帽os. El hombre llev贸 un bote de gasolina al edificio de madera, empap贸 un trapo, le prendi贸 fuego y lo puso en la ventana, a pesar de que al lugar ya hab铆a llegado una patrulla. Su esposa film贸 lo que estaba sucediendo en la c谩mara desde lejos. Se quem贸 una ventana, se evit贸 una mayor propagaci贸n del fuego. Desafortunadamente, los valientes jubilados son arrestados. Puedes ver su ataque a este video.

Tambi茅n hay un sospechoso de lanzar un c贸ctel molotov en el techo de la comisar铆a militar de Mukhorshibir, Rep煤blica de Buriatia, en la noche del 17 de octubre. Mikhail Babintsev est谩 bajo custodia. Fue acusado en virtud del art铆culo “acto terrorista” (parte 1 del art. 205 del C贸digo Penal de RF), que prev茅 una pena de 10 a 15 a帽os de prisi贸n:



Junto con esto, se endurecieron las acusaciones para los sospechosos de la brillante incendio provocado de dicha instalaci贸n en Nizhnevartovsk, que se convirti贸 en la imagen del t铆tulo de nuestra revisi贸n de mayo. Los residentes de Nizhnevartovsk, Vladislav Borisenko y Vasily Gavrilishen, eran sospechosos de destrucci贸n deliberada de propiedad y vandalismo, pero ahora est谩n acusados 鈥嬧媎e un acto terrorista. Son juzgados por el Tribunal Militar Distrital Central. Por un nuevo cargo de “ataque terrorista cometido por un grupo de personas con acuerdo previo”, los j贸venes podr铆an enfrentar de 12 a 20 a帽os de prisi贸n. Seg煤n los organismos encargados de hacer cumplir la ley, este es uno de los primeros casos de reclasificaci贸n del caso despu茅s del incendio provocado de la oficina de registro y alistamiento militar en Rusia.

La investigaci贸n del caso de Roman Nasryev y Aleksey Nuriyev, que se enfrentan a cadena perpetua por el ataque incendiario pacifista contra la administraci贸n municipal de Bakal, se ha completado. El 29 de diciembre, el Tribunal del Distrito Central de Chelyabinsk extendi贸 su detenci贸n en el centro de detenci贸n preventiva para ellos hasta el 4 de febrero. Hasta esa fecha, el investigador planea llevar el caso a los tribunales. Los muchachos fueron detenidos el 11 de octubre. Inicialmente, fueron acusados 鈥嬧嬧嬧媎e “destruir o da帽ar la propiedad” (parte 2 del art铆culo 167 del C贸digo Penal), pero el FSB tom贸 el caso y reclasific贸 el cargo como cometiendo un “acto terrorista”. (parte 2 del art铆culo 205). Posteriormente, los encausados 鈥嬧媐ueron acusados 鈥嬧媎e 鈥渞ealizar adiestramiento con el fin de realizar actividades terroristas鈥 (art铆culo 205.3). La sanci贸n del art铆culo prev茅 una pena de 15 a 20 a帽os o cadena perpetua. Sobre la base de las acusaciones, Nasryev y Nuriyev enfrentan de 15 a 30 a帽os o cadena perpetua. Zona Solidaria ya ha recaud贸 80.000 rublos para asistencia jur铆dica. Al menos uno de ellos se adhiere a los puntos de vista de izquierda, en la foto, Roman est谩 a la izquierda, Alexei est谩 a la derecha:

Sin embargo, los muchachos que prendieron fuego al centro de alistamiento en Cherepovets a principios de mayo recibieron sentencias suspendidas. Lanzaron seis c贸cteles molotov. La condici贸n atenuante era que los muchachos tuvieran 16 y 17 a帽os. Aunque el incendio fue muy exitoso, incendiaron la oficina del Registro Ruso ubicada en el mismo edificio, no la comisar铆a militar en s铆.

Varios h茅roes de nuestros materiales desde el comienzo de la guerra fueron condenados en Bielorrusia. Vitaly Melnikov, quien, seg煤n los investigadores, prendi贸 fuego a un gabinete de retransmisi贸n en la l铆nea ferroviaria Novosady-Borisov en marzo de 2022 , fue condenado por el tribunal a 16 a帽os en una colonia de r茅gimen estricto. Hizo esto para que Bielorrusia no pudiera brindar asistencia militar a Rusia en la guerra con Ucrania, transportando carga militar a trav茅s de esta l铆nea ferroviaria. Durante el arresto, los sirvientes del r茅gimen dispararon al hombre en las piernas. La Fiscal铆a General explic贸 esto como una “amenaza real de resistencia armada” de Melnikov. Todav铆a camina con muletas:

Luego, el 27 de diciembre, se anunci贸 el veredicto en un caso penal contra presos pol铆ticos de Svetlogorsk. Dmitry Ravich fue condenado a 22 a帽os en una colonia penal, Denis Dikun – a 23 a帽os, Oleg Molchanov – a 21 a帽os. Tambi茅n fueron multados con 150 unidades b谩sicas cada uno (4.800 rublos), y todos los objetos de valor incautados durante los registros en sus casas fueron confiscados. Tambi茅n fueron acusados 鈥嬧媎e prender fuego al gabinete de rel茅s de se帽alizaci贸n, centralizaci贸n y bloqueo en la estaci贸n de tren Zherd-Ostankovichi el 28 de febrero. Al mismo tiempo, fueron condenados por “traici贸n al estado” y registro en bots de “extremista Telegram canales”. El juicio se llev贸 a cabo a puerta cerrada durante tres meses, por lo que se desconoce la posici贸n de los presos pol铆ticos en el caso.

El 16 de noviembre, se inform贸 que un saboteador ferroviario fue detenido en Irkutsk. Previamente, supuestamente envolvi贸 los rieles con alambre de cobre, con la intenci贸n de interrumpir el movimiento de los trenes. Tambi茅n adjunt贸 hojas de un cuaderno escolar con un mensaje de “contenido extremista” a las pistas. Parece que lo encontraron en este camino. El partisano result贸 ser Ilya Podkamennyi, de 18 a帽os, que trabaja en Subway. Bajo un art铆culo de “llamadas p煤blicas para la implementaci贸n de actividades extremistas”, enfrenta hasta 4 a帽os de prisi贸n.

El 21 de diciembre, en la misma Irkutsk, tambi茅n fue detenido un joven de 18 a帽os bajo sospecha de haber incendiado un centro de alistamiento en septiembre. Seg煤n los informes, cre贸 un fondo de criptomonedas, recaud贸 en sus cuentas 8000 rublos y con este dinero compr贸 lo que era necesario para un acto combativo.

El Movimiento de Todos los Pueblos de la Legi贸n “Libertad de Rusia” se atribuy贸 este mes la responsabilidad de varios incendios provocados en trenes. Por supuesto, somos cr铆ticos con sus puntos de vista liberales y pro-ucranianos, 隆pero admiramos lo hermoso que es! En la noche del 6 de diciembre, los partisanos destruyeron cuatro dispositivos de se帽alizaci贸n, centralizaci贸n y bloqueo en el Ferrocarril Transiberiano cerca de Krasnoyarsk:

En la noche del 9 de diciembre, se quemaron gabinetes de rel茅s cerca de Krasnodar, interrumpiendo temporalmente la comunicaci贸n del tren con Crimea:

En la tarde del 10 de diciembre destruyeron el sistema de se帽alizaci贸n, centralizaci贸n y bloqueo en la zona de Ivanovo:

El 11 de diciembre, debido a da帽os en un transformador de alto voltaje en Sorokino de Krasnoyarsky Krai, hubo un mal funcionamiento en el Ferrocarril Transiberiano. A partir de la tarde de ese d铆a, las v铆as f茅rreas de este tramo fueron desenergizadas. El da帽o preliminar es m谩s de 6 millones de rublos:

Se produjo un nuevo incendio provocado en una oficina de registro y alistamiento militar en la regi贸n de Saratov: el 23 de diciembre, desde el pueblo de Ivanteevka, se inform贸 de un incendio en la oficina de un oficial de servicio: una botella de pl谩stico con restos de gasolina y, presumiblemente , se encontr贸 petr贸leo all铆. El fuego se extingui贸 antes de que se trasladara a otras habitaciones, pero la oficina result贸 gravemente da帽ada por el fuego. Un par de d铆as despu茅s, apareci贸 un sospechoso. Result贸 que se trata de un exdiputado del partido gobernante, Daniil Akimov, de 41 a帽os. Seg煤n 茅l, el vandalismo fue el motivo principal. Era diputado de Rusia Unida en una de las aldeas en 2011. En el momento en que figuraba como empresario, recientemente fue acusado de producir y vender productos sin etiquetar:

En la noche del 22 de noviembre, personas desconocidas rompieron la ventana de la Biblioteca Nacional de Chuvashia con las letras Z y V. 隆Qu茅 verg眉enza, poner s铆mbolos a favor de la invasi贸n en el templo de la ciencia!



El 25 de noviembre, los medios de comunicaci贸n de Novorossiysk informaron del arresto de un residente de 50 a帽os que hab铆a estado saboteando autos Z durante m谩s de un mes. Tiene docenas de episodios de pinchazos de neum谩ticos, rotura de cristales y pintura de pegatinas Z. Varias veces sus haza帽as cayeron en las c谩maras de vigilancia . Los polic铆as dicen que encontraron destornilladores, una lata de aerosol de pintura para autom贸viles, una linterna e incluso le colocaron drogas. Para no pensar que el h茅roe, probablemente. Como, si contra la guerra de conquista, 驴un drogadicto o qu茅?

En la noche del 17 de noviembre, alguien rompi贸 las ventanas de 8 coches de polic铆a a la vez en Rostov-on-Don. Una de las mujeres result贸 ser del Ministerio de Justicia, por lo que el caso ya pas贸 a control especial. Los empleados del banco tambi茅n se encuentran entre las v铆ctimas.

En Krasnoobsk de la regi贸n de Novosibirsk, el 30 de septiembre, personas no identificadas prendieron fuego a una pancarta pro-Kremlin. Dos semanas despu茅s, hombres enmascarados detuvieron a Dmitry Karimov, de 22 a帽os, cuando se dirig铆a a la universidad, lo obligaron a subir a un autom贸vil y lo llevaron al bosque. All铆 lo golpearon con una pistola el茅ctrica y lo amenazaron con “disparar seg煤n la ley marcial” si no confesaba haber prendido fuego a la pancarta. Despu茅s de esta “conversaci贸n”, se encontr贸 que el estudiante ten铆a moretones, abrasiones y tambi茅n quemaduras. Presionado por amenazas, el joven confes贸 este y otros ataques incendiarios en agosto y septiembre. Sobre la base de estos “testimonios” se abri贸 una causa penal contra Karimov. El joven tiene una discapacidad del tercer grupo debido a la p茅rdida de audici贸n, las funciones del sistema nervioso central se han visto afectadas desde la infancia. Tiene problemas de coordinaci贸n y lo m谩s probable es que no est茅 involucrado en el incendio; los verdaderos partidarios se intimidan a trav茅s de 茅l:

Y una causa penal por sospecha de apoyo a la Organizaci贸n de Combate Anarquistas-Comunistas. El 31 de octubre, los oficiales del FSB detuvieron a Alexander Snezhkov y Lyubov Lizunova (ella solo tiene 16 a帽os) mientras pintaban “Muerte al r茅gimen” en Chita del Zabaikalsky Krai. Al final result贸 que, el FSB estaba m谩s interesado en las actividades virtuales de los muchachos: una publicaci贸n en el canal Telegram que resume los resultados de las actividades de la guerrilla desde que comenz贸 la guerra hasta la movilizaci贸n, donde los incendios de las oficinas de alistamiento, el sabotaje ferroviario y las acciones de BOAK fueron mencionados de manera positiva. Los chicos suponen que los siguieron durante mucho tiempo. Actualmente se investigan tres art铆culos: 205.2 (llamadas p煤blicas para realizar actividades terroristas), 214.2 (vandalismo) y 280. 1 (llamadas p煤blicas para llevar a cabo acciones destinadas a violar la integridad territorial de la Federaci贸n Rusa). Se realizaron allanamientos, se confiscaron equipos, registros y parafernalia antifascista a los sospechosos.

El 10 de diciembre, Snezhkov y Lizunova fueron incluidos en la lista oficial de extremistas y terroristas. Actualmente se encuentran bajo fianza. La Cruz Negra Anarquista de Irkutsk est谩 recaudando fondos para abogados , puedes donar en criptomoneda.

驴Qu茅 se puede decir en conclusi贸n? El r茅gimen del Kremlin se ha metido en problemas y ya lo sabe. Pero no puede romper el callej贸n sin salida: la clase dominante rusa est谩 demasiado enredada en esta red sangrienta. Obligar a Kyiv a aceptar una paz honorable para el Kremlin destruyendo la infraestructura energ茅tica no funciona. Queda por repetir el experimento de Verdun, con la esperanza de que no resulte como en 1916 .

Hist贸ricamente, Rusia puso fin a guerras fallidas debido a derrotas no en el frente, sino en la retaguardia. Durante la Guerra de Crimea, los aliados capturaron Sebastopol a un alto costo, pero no lograron destruir al ej茅rcito ruso. La principal amenaza para el zarismo no eran las fuerzas expedicionarias anglo-francesas, sino el n煤mero exponencialmente creciente de levantamientos campesinos y el tesoro vac铆o. Esto se repiti贸 durante la Guerra Ruso-Japonesa. Tsushima, Port Arthur y Mukden fueron una humillaci贸n para el imperio, pero su potencial militar y econ贸mico segu铆a siendo muy superior al de Jap贸n. Fue la revoluci贸n de San Petersburgo y Mosc煤 la que oblig贸 a Nicol谩s II a firmar la dif铆cil Paz de Portsmouth, y no el poder del Mikado. En la Primera Guerra Mundial, el final de la guerra tambi茅n lleg贸 gracias a la retaguardia, no al frente. Las revoluciones en Rusia, Alemania, Hungr铆a,

Ahora el papel de la retaguardia en el final de la guerra se discute mucho menos que la lucha. Y esto es un gran error. La protesta de los movilizados o de sus familiares, la constante disminuci贸n del apoyo a la guerra y el desprestigio del r茅gimen ante los ojos del com煤n de los rusos son m谩s importantes para la causa de la paz que los tanques, la aviaci贸n y los famosos HIMARS.

隆Salud y anarqu铆a para todos en 2023!

Al mismo tiempo, los apagones regulares debido a los ataques con misiles rusos en las plantas de energ铆a tambi茅n hacen que los empleados paguen las p茅rdidas de los jefes de su propio bolsillo .

Junto con esto, te puede interesar mucho ver una pieza hist贸rica sobre las huelgas de toma de posesi贸n en las f谩bricas de Jarkov y el papel de los anarquistas en ellas , cuando se convirti贸 en la primera capital de Ucrania.