De parte de CNT-AIT Levante September 22, 2021 262 puntos de vista

Del viernes 25 al domingo 27 de junio de 2021 tuvo lugar el Congreso Extraordinario y la Plenaria de la AIT. Debido a las restricciones de la pandemia de Covid-19, ambas reuniones se organizaron por videoconferencia, y no presencialmente en Bratislava como se plane贸 inicialmente. La mayor铆a de las afiliadas de AIT (Secciones y Amigos) pudieron asistir. Como fue en l铆nea, nuestras reuniones no fueron interrumpidas por reg铆menes represivos y visas de viaje. En el informe que sigue, resumimos lo que se

discuti贸 y como Priama Akcia, como secci贸n anfitriona de la IWA-AIT, eval煤a las reuniones.

C贸mo se prepara la agenda

Las Secciones de la IWA-AIT pueden incluir mociones en la agenda de la Plenaria o Congreso. Tienen varios meses para reunirse y decidir sobre cada punto de la agenda. Estas decisiones luego son presentadas, discutidas y decididas por los delegados en base a los mandatos hechos por sus organizaciones (las decisiones se toman en Congresos / Conferencias o en Refer茅ndums). Estos principios federalistas de organizaci贸n y toma de decisiones son nuestro medio para asegurar que las opiniones que se presentan sean de organizaciones y no de individuos.

Las Secciones de IWA-AIT acordaron de antemano que si todos los puntos de la agenda de la Plenaria se terminan a tiempo, seguir谩 un Congreso Extraordinario. El Congreso tiene diferentes tipos de decisiones, por ejemplo, puede decidir sobre la afiliaci贸n o desafiliaci贸n de organizaciones. Los congresos regulares se llevan a cabo cada 3 a帽os, los congresos extraordinarios se llevan a cabo si surge la necesidad.

Puntos formales-organizativos en la agenda

Por lo general, hay dos tipos de puntos en la agenda de las reuniones de a IWA-AIT. Podr铆amos decir simplemente que un tipo es de naturaleza r谩ctica y el otro es de naturaleza formal-organizativa. Entre estos 煤ltimos hubo puntos como c贸mo organizar reuniones en l铆nea, cambios menores en los estatutos de la IWA-AIT, pautas para que los delegados faciliten su trabajo en la preparaci贸n de mandatos o para hacer m谩s efectiva la toma de actas. Adem谩s, discutimos c贸mo hacer que el proceso de afiliaci贸n sea m谩s r谩pido, para que las organizaciones postulantes no tengan que esperar tanto tiempo por sus decisiones de afiliaci贸n (3 a帽os de un Congreso a otro es un per铆odo bastante largo). Entre los puntos est谩ndar de la agenda tambi茅n se encuentra la elecci贸n de credenciales y comisiones de auditor铆a financiera. Adem谩s de esto, votamos un informe general y financiero de la secretar铆a de IWA-AIT, actas de Congresos anteriores, etc. Y por supuesto, hay puntos relacionados con las afiliaciones.

Puntos pr谩cticos

Los puntos de este tipo fueron una parte importante de la agenda. Evaluamos la Semana Internacional Contra los Salarios No Pagados del a帽o pasado que fue organizada por la IWA-AIT, y acordamos un plan para este a帽o (11-17 de octubre de 2021).

Discutimos c贸mo las capacitaciones relacionadas con el lugar de trabajo podr铆an desarrollarse y compartirse entre los afiliados. Por ejemplo, varios afiliados destacaron que la capacitaci贸n para organizadores del lugar de trabajo de la Federaci贸n de Solidaridad (la secci贸n en el Reino Unido de la IWA-AIT) fue muy 煤til para ellos (SF actualmente ofrece tambi茅n capacitaciones para la organizaci贸n general del lugar de trabajo, la organizaci贸n del lugar de trabajo de las mujeres, la organizaci贸n en los servicios de atenci贸n social y est谩 desarrollando una formaci贸n para compa帽eros LGBT).

Los delegados aprobaron el apoyo financiero para eventos p煤blicos relacionados con el 100 aniversario de la IWA-AIT (a finales de 2022-2023). En Polonia se llevar谩 a cabo una conferencia sobre la historia de la IWA-AIT, en Eslovaquia deber铆a haber eventos en Bratislava y Ko拧ice que presentar谩n la pr谩ctica diaria, y un evento similar tambi茅n se llevar谩 a cabo en Viena. Habr谩 una parte separada en el sitio web de la IWA-AIT relacionada con estos eventos y se preparar谩n publicaciones sobre la historia de la internacional anarcosindicalista y sobre las organizaciones que actualmente forman parte de ella.

La Plenaria de IWA-AIT tambi茅n aprob贸 la creaci贸n de un grupo de trabajo que se centrar谩 en la crisis clim谩tica. Su funci贸n ser谩 trazar un mapa del problema y las actividades existentes de los sindicatos IWA-AIT, y redactar las posibilidades de acciones coordinadas y la declaraci贸n anarcosindicalista general sobre el tema.

Nuevos afiliados de la IWA-AIT

La IWA-AIT contin煤a en expansi贸n. Dos organizaciones solicitaron cambiar su estado de Amigos a Secciones de pleno derecho: WAS de Austria y ULET de Colombia. Dos nuevos grupos de trabajadores fueron aprobados como Amigos: MK de Filipinas y WSI de Pakist谩n. Tambi茅n hubo crecimiento en Chile y los Amigos de la IWA Grupo Germinal se han combinado con grupos de otras ciudades y se han conformado en el sindicato Solidaridad Obrera que se confirm贸 como Amigos de la IWA. As铆, son 21 las organizaciones que forman parte de la IWA-AIT despu茅s de este Congreso provenientes de Europa, Asia y Pac铆fico y Am茅rica del Sur y del Norte.

Secciones:

ASF (Federaci贸n Anarcosindicalista, Australia)

ASI (Iniciativa anarcosindicalista, Srbsko)

BASF (Federaci贸n Anarcosindicalista de Bangladesh, Bangladesh)

CNT-AIT Francia (Confederaci贸n Nacional del Trabajo, Francia)

CNT-AIT Espa帽a (Confederaci贸n Nacional del Trabajo, Espa帽a)

COB (Confederaci贸n Brasile帽a de Trabajadores, Brazilia)

KRAS (Confederaci贸n de Anarcosindicalistas Revolucionarios, Rusia)

NSF (Federaci贸n Sindicalista Noruega, Noruega)

脰LS (脰restad Local Selforganisation, Suecia)

PPAS (Camarader铆a Anarcosindicalista de Trabajadores, Indonesia)

PA (Acci贸n Directa, Eslovaquia)

SF (Federaci贸n de Solidaridad, Reino Unido)

ULET (Sindicato Libertario de Estudiantes y Trabajadores, Colombia)

WAS (Sindicato de Trabajadores de Viena, Austria)

ZSP (Uni贸n de Sindicalistas de Polonia, Polonia)

Organizaciones con estatus de Amigos de la IWA:

ARS (Sindicato Aut贸nomo de Trabajadores, Bulgaria; debido a la divisi贸n

en la organizaci贸n, el pr贸ximo Congreso de la IWA discutir谩 su estado)

MEM (Frente solidario libert铆nskej, India)

MK (Camarader铆a Liberadora, Filipinas)

SO (Trabajadores Solidarios,Chile)

WSA (Workers Solidarity Alliance, EE. UU.)

WSI (Iniciativa de Solidaridad de Trabajadores, Pakist谩n)

Evaluaci贸n

Nuestro sindicato, como organizaci贸n anfitriona, tuvo que preparar la Plenaria de la IWA-AIT y el Congreso Extraordinario para que el proceso de la reuni贸n no tuviera problemas en cuanto a la conexi贸n, la toma de actas, la votaci贸n, etc. El Secretariado de la AIT nos ayud贸 a asegurarnos de que esta tarea se realizara y de que pudi茅ramos idear procesos que se aplicaron con 茅xito y que har谩n efectivo el proceso de reuniones futuras independientemente de si est谩n en l铆nea o no.

La reuni贸n se llev贸 a cabo en los idiomas ingl茅s y espa帽ol y tuvo una duraci贸n de m谩s de 7 horas diarias, lo cual fue bastante exigente. El uso de la plataforma en l铆nea tiene sus limitaciones y no se adapta a todos. Por otro lado, la agenda era bastante larga y si la reuni贸n no hubiera sido por videoconferencia, dudamos que pudiera haber tratado todo. Cada reuni贸n de este tipo requiere mucha energ铆a y paciencia principalmente por parte de las personas que la moderan, toman actas, cuentan los votos y traducen. Ni las reuniones f铆sicas ni las online est谩n libres de dificultades, pero esta vez fueron bastante menores.

Creemos que esta fue una de las reuniones m谩s fluidas de la IWA-AIT con muchas decisiones pr谩cticas importantes. Y fue genial que pudi茅ramos tomar decisiones junto con nuestros camaradas que de otra manera no podr铆an llegar a Bratislava debido a problemas con la visa de viaje que har铆an imposible la reuni贸n.

La pandemia de Covid-19 afect贸 a todas las organizaciones de la IWA-AIT e hizo imposible que muchos se reunieran, lo que hasta cierto punto se reflej贸 en los mandatos de las Secciones. Algunos de ellos se realizaron mediante referendos, lo que puede ser una forma pr谩ctica, pero en este caso insuficiente de toma de decisiones, especialmente con puntos m谩s complejos que requieren m谩s que un voto de S铆 o No.

Esperamos que durante el pr贸ximo Congreso de la IWA-AIT en Espa帽a en 2022 se hayan resuelto las restricciones pand茅micas. Hasta entonces, nos espera mucho trabajo constructivo a nivel local y global. Si se encuentra en Eslovaquia, tambi茅n puede participar, comenzando quiz谩s aqu铆:

https://www.priamaakcia.sk/zapoj-sa