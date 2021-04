–

Informe de las actividades del 10 de abril en Grecia

En el marco de la campaña de información de la Travesía Zapatista por la Vida y de la jornada contra los megaproyectos y en memoria a los 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, el día 10 de abril se convocaron a distintas acciones por toda Grecia.

Compañeras y compañeros de muchas luchas y resistencias de estas latitudes se reunieron en plazas públicas, parques, montañas y en las calles para romper el silencio y el cerco que nos imponen los de arriba, difundir el viaje histórico de nuestros compañer@s zapatistas, y gritar bien fuerte que “Aquí estamos. Y tampoco nosotr@s no nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos.”

En el norte de Grecia las y los compas de Megali Panagia, Skuries, Halkidiki caminaron por las montañas a pronunciarse contra la mina de oro, empresa canadiense que está devorando la montaña de Kakabos: “Contra los megaproyectos, luchas por la Tierra y Libertad. No a la mina, si a la vida. Viva Zapata”

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/chalkidiki-no-a-la-mina-si-a-la-vida/

Comité de lucha de Megali Panagia https://www.facebook.com/epitropiagonapanagias/posts/5547970635243671

El movimiento antifascista de la ciudad de Kalamata también participó en el día de acción para el viaje zapatista a Europa con la pinta de un cartel muy colorido: “Hemos hablado de l@s zapatistas, de su viaje a Europa, hemos pintado rostros de miles colores… y ¡SEGUIMOS!, pues… ¡la lucha sigue!…”

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/zapata-vive-o-zapata-zei/

Movimiento Antifascista de Kalamata

https://www.facebook.com/antifasistikikalamatas.blogspot.gr/posts/2430083433803732

En el Puerto del Pireo l@s compas realizaron una caminata por todo el paseo marítimo: Caminamos juntos con nuestr@s compañer@s Zapatistas.“Hoy, el 10 de abril de 2021, 102 años del asesinato de Emiliano Zapata, hemos caminado desde el Puerto de Pireus hasta el barrio de Lipasmata que quieren robarlo del pueblo de Pireus. Caminamos mandando un mensaje simbólico: Caminamos juntos con nuestr@s compañer@s Zapatistas. ¡Por la Vida y la Dignidad! ¡De Pireus hasta Chiapas la lucha sigue!

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/10-aprili-2021-102-chronia-apo-ti-dolofonia-toy-emiliano-zapata/

Pireo : https://www.facebook.com/autoorganosikorydallos/posts/1253063971785495

La ciudad de Salónica, se llenó de color, con dibujos en las banquetas hechas por niños y grandes, además lxs compañer@s organizaron varias actividades informativas para la visita de l@s Zapatistas este verano, la proyección de un documental, pláticas, la presentación de las diferentes coordinadoras que se han formado a nivel nacional como la de género “Convoy político hacia el encuentro de mujeres que luchan”, de la “otra salud”, del recorrido por “La Tierra y Libertad” y una exhibición fotográfica bajo el lema “somos zapatistas, portador@s del virus de la resistencia y la rebeldía”.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/imera-drasis-gia-to-taxidi-ton-zapatistas-stin-eyropi-to-kalokairi-2021/

https://www.facebook.com/karavanizapatista/videos/205537227713403/

En la capital griega l@s compas de la okupa Lelas Karagianni 37 organizaron un día informativo en el parque ocupado Kiprou y Patision.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/athina-oi-zapatistas-taxideyoyn/

El grupo autónomo de la ciudad de Kavala organizó un evento informativo en el parque cerca de la okupa de Vironos 3 donde se invitó a participar en esta lucha desde abajo y firmar la Declaración por la Vida. “A 102 años del asesinato del Emiliano Zapata, seguimos luchando por la Vida, contra los megaproyectos de muerte, en Grecia, en México y en todo el mundo”.

Kavala https://www.facebook.com/karavanizapatista/posts/110707567795388

La Asamblea de la ciudad de Larisa por el viaje de l@s Zapatistas convocó a un evento en el parque de San Antonio donde se repartió información y por la tarde se realizó una asamblea. En las pancartas se puede leer “L@s zapatistas viajan y nuestros corazones bailan, la lucha por tierra y libertad se mueven”.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/larisa-para-todos-todo-para-nosotros-nada/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=305870907774848&id=108039524224655

La Coordinadora de Patras para el viaje de l@s zapatistas proyectó el documental «Autonomía Zapatista» en la plaza de Olga en las pancartas se envía el mensaje “Los Zapatistas en Europa. Otro mundo es posible. Solidaridad internacionalista entre l@s que luchan en el mundo”.

https://karavanizapatista.espivblogs.net/events/event/patra-enas-allos-kosmos-einai-efiktos/

Patras https://www.facebook.com/disiniosippos/posts/2879634889022903

En la isla de Lesbos el Coro intercultural Cantalaloun interpreto la canción de la cucaracha. “Desde Lesvos hasta Chiapas la lucha sigue”

Para ver el video que hicieron l@s compas https://fb.watch/4ReoTx6WhP/

Desde la Coordinación por la Gira Zapatista del Peloponeso grabaron un video en apoyo a los Zapatistas que leen la Declaración por la Vida en español y en griego

Peloponeso https://www.youtube.com/watch?v=zR7cx9EamAU

En la ciudad de Agrinio l@s comp@s de la okupa de Apertus colgaron una pancarta “Estamos con la vida, en contra de los mega proyectos de muerte en México y en todo el mundo”.

Agrinio https://www.facebook.com/karavanizapatista/posts/110329491166529

En Réthimo, Creta también se colgó una manta recordando los 102 años del asesinato de Zapata y las luchas por la tierra y la libertad

https://www.facebook.com/antifadrasireth/photos/p.5941041512588372/5941041512588372/

En Atenas, las mujeres de la asamblea, de la Okupación de Techo Prosfygika, migrantes y griegas, organizaron una charla y la proyección de un documental del Primer Encuentro Internacional de la Mujeres que Luchan:

“A nosotras, las mujeres, migrantes y griegas, que luchamos en este barrio de Prosfygika (barrio de Refugiad@s), la lucha zapatista nos da fuerza, ideas y ánimo para seguir luchando dentro de ese escenario oscuro que imponen los estados y el neoliberalismo…”

En la ciudad de Veria, La Asamblea de recepción de l@s Zapatistas, bajo las consignas ¡NO ESTAN SOLXS! ¡SU RABIA TAMBIEN ES LA NUESTRA!, ha organizado el 10 de abril, un acto de información, lectura de cuentos zapatistas y exhibición de pinturas.

En la ciudad de Chania, Creta, la ocupa ROSA NERA manda, ese día 10 de abril de 2021, un “recuerdo del pasado para el futuro”

La Acción Antifascista de la ciudad de Réthimno, Creta, manda sus mensajes para el día 10 de abril: «Contra el despojo de nuestras vidas, Lucha por tierra y libertad» y…

«Que no lo olvidemos: La revolución sabe nadar»

Página-web de la Coordinación Griega por la Gira Zapatista: http://karavanizapatista.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/karavanizapatista/

