ELECCIONES SINDICALES

La interna oficialista se meti贸 en la UOM

Mario Hernandez

En agosto 2021 se levanta la prohibici贸n de realizar elecciones, producto de la pandemia, por lo que comienza en todas las organizaciones del pa铆s a convocarse a elecciones, a conformarse juntas electorales, y a abrirse el calendario electoral. Entre marzo y fines de mayo de este a帽o se van a estar concretando. Much铆simos sindicatos tienen elecciones e internas.

Tras 18 a帽os como jefe de la UOM, Antonio Cal贸, perdi贸 la secretar铆a general del gremio. Fue tras la rebeli贸n de un conjunto de seccionales que apoyaron a Abel Furl谩n.

Cal贸 hab铆a asumido en 2004 en reemplazo de Lorenzo Miguel. Hasta ese momento la UOM fue el gremio con mayor volumen pol铆tico, la columna vertebral del sindicalismo peronista, pero con la conducci贸n de Cal贸 ese papel se fue desdibujando.

Su desplazamiento surgi贸 de seccionales con bases y dirigentes identificados con el kirchnerismo y donde hab铆a fuerte descontento con los bajos salarios en la actividad -en marzo Cal贸 cerr贸 una paritaria por 45% en varios tramos- y con la atenci贸n que brinda la obra social.

Furl谩n es el titular de la seccional Z谩rate-Campana. All铆 Techint tiene su planta de tubos de acero. El nuevo jefe de la UOM fue diputado por el FpV entre 2015-9 y se movi贸 con el ala m谩s K de la bancada.

Del congreso de la UOM participaron 54 seccionales, que en las 煤ltimas semanas de marzo hab铆an elegido a sus respectivas conducciones. En ese momento hab铆a surgido una se帽al que se avecinaban vientos de cambio. Fue la ca铆da de Francisco 鈥淏arba鈥 Guti茅rrez en la seccional Quilmes. Se la gan贸 un ex aliado, Adri谩n P茅rez, devenido aliado al kirchnerismo. Guti茅rrez hab铆a conducido la seccional durante 38 a帽os.

Furl谩n fue acompa帽ado por Naldo Brunelli, que conduce la seccional San Nicol谩s del gremio y en la actualidad es diputado provincial por el Frente de Todos. Brunelli qued贸 como adjunto en la conducci贸n del sindicato.

As铆 se rompi贸 la tradici贸n que el secretario general es el jefe de la seccional Capital y el adjunto de Avellaneda. Ahora los dos nuevos jefes son del interior bonaerense.

Para Ana Natalucci, investigadora del Conicet, 鈥渋mplica un recambio al interior de la correlaci贸n de fuerzas cegetistas respecto de un Cal贸 proclive al acuerdo con el sector de 鈥渓os gordos鈥 e 鈥渋ndependientes鈥, a un Furl谩n que se desempe帽贸 como diputado del Frente para la Victoria (2015-2019) y con alianzas con los sectores de la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional.

La segunda cuesti贸n clave es que si bien el sector industrial mostr贸 signos de mejora a partir de la asunci贸n del gobierno del Frente de Todes en diciembre de 2019 la pandemia provoc贸 no s贸lo un parate en la reactivaci贸n econ贸mica, sino que la ofensiva empresarial aprovech贸 para acelerar cambios en el plano laboral y la orientaci贸n econ贸mica del gobierno en el deterioro del poder adquisitivo.

La tercera cuesti贸n es la composici贸n del nuevo secretariado. No en todas las seccionales hubo recambios de autoridades, s贸lo en Quilmes, La Matanza y Mor贸n. El adjunto de Furl谩n, Naldo Brunelli, es un hist贸rico metal煤rgico. Con lo cual el recambio generacional no opera de modo total sobre la organizaci贸n sino que va avanzando desde abajo hacia arriba y desde algunas seccionales a la c煤pula.

Como puede verse, es dif铆cil leer este cambio como un triunfo para un 煤nico sector y predecir qu茅 puede suceder. Sin embargo, s铆 es significativo para repensar esas ideas est谩ticas, que la mayor铆a de las veces s贸lo denotan ignorancia sobre el mundo sindical, como la de la burocracia sindical perpetuada. Los sindicatos, como la sociedad, tienen cambios que expresan a su vez transformaciones en el modo en que act煤an, piensan y sienten las bases que representan鈥, concluye.

鈥淒urante el kirchnerismo, muchos metal煤rgicos tuvieron su primer empleo o lo recuperaron, como es mi caso鈥

Por Juan Cruz Guido

El lunes 7 y martes 8 de marzo se realizaron las elecciones en la seccional Quilmes de la Uni贸n Obrera Metal煤rgica, una de las filiales m谩s grandes del pa铆s y la m谩s importante del sur del conurbano bonaerense. La regional abarca los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Durante las dos jornadas votaron 2.600 afiliados.

Luego de 38 a帽os, Adri谩n P茅rez logr贸 vencer al hist贸rico dirigente de la filial, Francisco 鈥淏arba鈥 Guti茅rrez, e impulsar un recambio generacional en uno de los sindicatos estrat茅gicos para el desarrollo nacional.

P茅rez no solo plantea un cambio en cuanto a lo organizacional, remarcando la necesidad de que los secretarios generales cumplan dos mandatos, sino que adem谩s recalca la necesidad de que 鈥渟e mantenga dentro de la edad activa de un trabajador鈥.

La inserci贸n del movimiento obrero en las listas, los cambios en la UOM nacional con la reciente asunci贸n de Abel Furl谩n y las perspectivas pol铆ticas hacia 2023, en una extensa charla con AGENCIA PACO URONDO.

Agencia Paco Urondo: 驴C贸mo se gest贸 el triunfo?

Adri谩n P茅rez: Fue un trabajo de muchos a帽os despu茅s de un quiebre interno por decisiones a nuestro entender, pol铆ticas, de parte del espacio conducido por nuestro secretario general, en ese momento, Francisco Guti茅rrez. En el 2017, dejando el espacio del Frente para la Victoria en el tiempo de mayor ataque hacia los compa帽eros sindicalistas y al espacio pol铆tico saliente del gobierno, en el cual el mayor ataque fue hacia la ex presidenta, Cristina Fern谩ndez de Kirchner.

APU: 驴C贸mo fue la construcci贸n de la lista? Muchos lo denominaron como un batacazo, pero para ustedes fue un trabajo de mucho tiempo鈥

AP: S铆, claro. Hay que hacer un poco de historia en el a帽o 2003, quien te habla mismo tambi茅n es parte de ese ingreso masivo a la UOM durante el proceso de la primera presidencia de N茅stor Kirchner, que da paso de los ocho a帽os de Cristina.

脡ramos 50.000 metal煤rgicos. Cuando en el 2015 Cristina Fern谩ndez deja el Gobierno, 茅ramos 250.000. O sea que hab铆a 200.000 nuevos trabajadores incluidos dentro de nuestra industria que tuvieron o su primer empleo o recuperaron empleo, como en mi caso, de mano del gobierno de N茅stor y Cristina.

APU: 驴Cu谩les fueron los principales reclamos a la conducci贸n anterior que ustedes escucharon de los afiliados?

AP: Es parte del desgaste natural que tiene un dirigente y despu茅s los compromisos incumplidos. Prometieron y se mostraron las maquetas del camping en muchas fiestas de fin de a帽o que se hac铆an para los delegados. Y as铆 los delegados transmit铆an tambi茅n que ya el camping va a venir, va a venir y nunca ven铆a. Y son cosas que nosotros estando adentro, m谩s salud, nuestra obra social deteriorada, lo ven铆amos trasladando, la inquietud de los compa帽eros. Y nosotros mismos cuando 茅ramos delegados antes de ser directivos, porque este era el primer mandato de los directivos que integraban la agrupaci贸n nuestra. Si bien como oficialistas bancamos en la soledad de la interna propia de la discusi贸n de la agrupaci贸n, lo traslad谩bamos. Que no pod铆a ser que sigui茅ramos asumiendo compromisos que no 铆bamos a cumplir.

APU: Mencionaste que crees que los secretarios generales deben tener dos mandatos. 驴C贸mo lo ves? 驴A qu茅 se debe?

AP: Nosotros creemos que tenemos una agrupaci贸n con muchos compa帽eros capaces y que hace tambi茅n que vos puedas, como en el Estado y de alguna manera en la pol铆tica, que cada cual tiene la libertad de hacer dos o tres mandatos. Nosotros creemos que dos mandatos est谩n bien. Ocupar otro lugar dentro de la organizaci贸n y que otro compa帽ero renueve con fuerza la conducci贸n. Porque esto es todo el tiempo, lleva un desgaste. Que es natural, por el esfuerzo, porque las cosas a veces no se dan y te lleva a un desgaste permanente, que es la gesti贸n natural de cualquier espacio de poder. Entonces, 驴qu茅 es lo que decimos en realidad? Porque es una cuesti贸n de toda la agrupaci贸n, que est谩 bueno renovar y si despu茅s los compa帽eros deciden que vuelva ese compa帽ero lo puede hacer. Siempre y cuando se mantenga dentro de la edad activa de un trabajador. Nosotros tambi茅n decimos que aparte despu茅s de los dos mandatos, ten茅s que jubilarte e irte.

APU: 驴Qu茅 pens谩s de la inserci贸n del sindicalismo en las listas para las pr贸ximas elecciones? 驴Cre茅s que va a haber candidatos del movimiento obrero organizado?

AP: A m铆 me gustar铆a que, como peronista, recuperemos, que s茅 que es dif铆cil, el 33% que tuvo hist贸ricamente el movimiento obrero dentro del espacio. Voy a apoyar a cualquier compa帽ero que est茅 dentro del proyecto nacional y popular y quiera ocupar un cargo legislativo, lo vamos a estar bancando y vamos a trabajar para eso, como trabajar para que nuestro gobierno vuelva a ganar. No podemos retroceder. Volver a votar a la derecha ser铆a totalmente nocivo para la sociedad y creo que estar铆an dispuestos, hicieron barbaridades durante el primer mandato de Cambiemos con Macri como presidente, me arriesgo a decir que ir铆an m谩s profundo y m谩s r谩pido.

APU: Y con respecto a lo que dec铆as reci茅n del gobierno de Macri, 驴c贸mo vieron todo lo que apareci贸 de la persecuci贸n al sindicalismo? Que qued贸 explicitado con la idea de una 鈥淕estapo鈥 antisindical鈥

AP: Es alarmante, pero tambi茅n desnuda todo un proceso que ellos llevaron adelante del minuto cero de su gobierno. No solo en destruir al pa铆s con el pr茅stamo impagable que hoy estamos discutiendo y que ellos utilizan para decir que es una confrontaci贸n dentro del proyecto. Est谩 bien que alg煤n compa帽ero marque postura, porque la verdad a mi entender este acuerdo es ileg铆timo y hecho a espaldas de los representantes del pueblo en la C谩mara de Diputados. Nosotros no lo podemos convalidar tan f谩cil porque deber铆amos investigar qu茅 hizo el gobierno anterior con la plata. Porque si nosotros consolidamos este acuerdo de esta manera, lo que estamos haciendo es quit谩ndole el lazo del cuello a quien empe帽贸 los destinos del pa铆s entre 20, 50 y 100 a帽os para poderlo terminar de pagar.

APU: 驴C贸mo analiz谩s la labor de la nueva conducci贸n de la CGT?

AP: Reci茅n ha comenzado. Todos queremos que al gobierno le vaya bien, todos apoyamos el gobierno, pero creo que debemos tener en algunos temas una postura m谩s fuerte contra sectores econ贸micos, que lo 煤nico que han mirado a lo largo de la historia es su bolsillo, sin importarle lo que le pasa a la gran mayor铆a popular de la patria. Y en alg煤n tiempo dirimieron esa diferencia hist贸rica a sangre y fuego, apoyando a los gobiernos en diferentes dictaduras a lo largo de nuestra historia.

APU: En la 煤ltima semana se concret贸 tambi茅n la asunci贸n de Abel Furl谩n en la UOM nacional y la salida de Antonio Cal贸, que no present贸 su lista. 驴C贸mo lo viviste?

AP: Lo vivimos de manera respetuosa y responsable. Antonio Cal贸 es un dirigente que hace muchos a帽os ven铆a conduciendo los destinos de la UOM. Si hay algo que dijo y concuerdo es que no es f谩cil. Por supuesto que no es f谩cil, pero creo que la gente lo que estaba reclamando era un cambio de aire, una manera diferente de llevar la voz de los trabajadores hacia adelante. Y creo que con Abel Furl谩n, que es un hombre que hoy ya lo empiezan a atacar los medios, es un hombre racional, un hombre que dentro de su seccional tiene una de las empresas m谩s grandes de la Rep煤blica Argentina, parte del Grupo Techint. Hay que saber manejarse con estos pulpos, que, como digo, son uno de los grupos econ贸micos m谩s fuertes de la Argentina y los due帽os del acero. Nadie est谩 para hacer locuras, pero tambi茅n creo que la UOM no puede seguir siendo oficialismo por ser oficialista. Lo que est谩 bien hacia los trabajadores es un gobierno al que se debe apoyar. Si el gobierno no hace nada por los trabajadores, hay que dejar de apoyarlo. No es en contra de nadie, es a favor de lo que nos pusieron y nos dieron una cuota de confianza para defender su derecho. Nada m谩s que eso.

APU: 驴Hay un enojo con el gobierno? 驴Qu茅 percibieron dialogando con los afiliados?

AP: No s茅 si llamar铆a enojo, s铆 hay como un grado de decepci贸n. Y esto lo digo con un dejo de tristeza porque me siento parte del gobierno y aunque le vaya muy mal pero diera todo para que nos fuera bien, yo lo seguir铆a bancando. Pero hay que dar todo, hay que enfrentar los poderes, no tener miedo e ir a fondo. En este momento la patria necesita que vayamos a fondo. Y los trabajadores 驴qu茅 es lo que ven? Alg煤n compa帽ero de base te lo dice, sin hacer un recuento hist贸rico determinado de lo que le pasa, te lo dice: 鈥淐he Adri谩n, prometieron el asado y a la mesa no lleg贸鈥.

APU: Furl谩n fue diputado nacional, vincul谩ndolo con la representaci贸n pol铆tica del movimiento obrero. 驴Lo ves auspicioso?

AP: S铆, 茅l fue diputado por el Frente para la Victoria. Lo que hay que valorar en la figura del compa帽ero Furl谩n, es que, en el 2017, cuando el Frente para la Victoria se divide. Se conforma Unidad Ciudadana con los compa帽eros que quedaban dentro del peronismo y diferentes vertientes del Frente para la Victoria, la UOM, a nivel nacional, hab铆a tomado la decisi贸n de ir con Randazzo y el compa帽ero Furl谩n se mantuvo firme dentro del Frente para la Victoria y no rompi贸 con esa estructura. Creo que eso habla muy bien de 茅l como persona y sosteniendo los valores y el espacio por el cual fue votado. Destaco eso sobre la persona de Abel Furl谩n.

CGT: fractura en los gremios del transporte

Por Alfonso de Villalobos

La interna del Frente de Todos comienza a tener su correlato en las organizaciones enroladas en la CGT. El desplazamiento de Antonio Cal贸 en la UOM, por una lista opositora liderada por el ex diputado kirchnerista, Abel Furl谩n, fue la antesala de un proceso que tendr谩 un nuevo cap铆tulo con la refundaci贸n de la Uni贸n General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Dos de las principales organizaciones del sector, la Uni贸n Tranviarios Automotor (UTA), de Roberto Fern谩ndez, y La Fraternidad, de Omar Maturano, decidieron avanzar en la fractura de la Confederaci贸n Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) haciendo uso de una organizaci贸n que pusieron en pie en 2013 en oposici贸n a la CATT, en ese entonces enrolada en la CGT Alsina.

La reunificaci贸n de la CGT, en 2016, tuvo su expresi贸n en el sector y, desde entonces, el sello UGATT qued贸 inutilizado. Pero el pasado 7 de octubre se produjo la escisi贸n en la CATT cuando el l铆der de la Uni贸n Ferroviaria, Sergio Sasia, acord贸 con los sindicatos orientados por el moyanismo imponer una mayor铆a de congresales y desplazar a los dirigentes de la UTA y La Fraternidad, que optaron por no integrar la lista que se alz贸 con la conducci贸n.

Se trat贸 de una demostraci贸n de fuerzas y el trampol铆n para catapultar a Pablo Moyano al triunvirato de la CGT en el congreso realizado semanas despu茅s. All铆, las internas quedaron relegadas ante la presi贸n para revertir la derrota del Frente de Todos en las PASO. Una divisi贸n de la CGT exhibir铆a las potenciales dificultades para la gobernabilidad y debilitar铆a las aspiraciones electorales del oficialismo.

Ahora, se reabrieron las confrontaciones entre las distintas corrientes del peronismo y se abrieron paso las escisiones latentes al interior de los sindicatos y entre los dirigentes de la CGT.

La nueva realidad aceler贸 la decisi贸n de avanzar con la UGATT, una organizaci贸n con estatuto pero sin personer铆a jur铆dica que, como tal, no est谩 habilitada a recaudar aportes sindicales ni sellar acuerdos vinculantes. No obstante ello, por la representatividad de sus sindicatos resultar谩 un agrupamiento con autoridad para influir en el debate interno.

Maturano adelant贸 que apuntan a 芦agrupar a un n煤cleo de organizaciones que, sin sentirse representadas por la CATT, busca una agenda com煤n y propositiva para discutir pol铆ticas de transporte que beneficien a los trabajadores禄.

Una primera demostraci贸n de fuerza del agrupamiento fue el paro que La Fraternidad realiz贸 el lunes 28 de marzo, poniendo de manifiesto que cuenta con la capacidad de paralizar la totalidad del servicio ferroviario.

Su poder铆o en t茅rminos de acumulaci贸n pol铆tica se conocer谩 en el Hotel Empire, del sindicato de La Fraternidad, cuando, seg煤n pudo saber, se anuncie la n贸mina del Consejo Directivo que presidir谩 Maturano. Por el momento ya anunciaron su adhesi贸n, adem谩s de la UTA y La Fraternidad, la Uni贸n Carga y Descarga, conducida por Daniel Vila y que arrastra un enfrentamiento por encuadramientos con Camioneros. Lo mismo ocurrir谩 con la Uni贸n Trabajadores Ferroviarios (UTF), la Uni贸n Personal Superior Ferroviario (UPSF) y una fracci贸n importante del sindicato de se帽aleros ferroviarios que, hist贸ricamente alineado con un sector del moyanismo, se fractur贸. Tambi茅n participar谩 el sindicato de Remiseros y Taxis.

Un dato significativo que se terminar谩 de confirmar es la participaci贸n del sindicato de Estaciones de Servicio liderado por uno de los triunviros de la CGT, Carlos Acu帽a, que proyectar谩 la crisis del transporte al seno de la conducci贸n cegetista.

La fractura de los sindicatos del transporte exhibe la presencia de un triunviro de la CGT en cada uno de los lados y el intento del tercero, H茅ctor Daer, de mantener o al menos mostrar una posici贸n equidistante. Seg煤n pudo saber, la nueva conducci贸n de la UGATT no buscar谩 forzar una definici贸n de la central obrera sobre su legitimidad por sobre la de la CATT. Lo mismo con relaci贸n a la poderosa Federaci贸n Internacional de Gremios del Transporte que cobijar谩 a dirigentes de ambos lados.

Con todo, la inclinaci贸n de Daer puede inferirse a partir de su actitud para determinar la titularidad de la Secretar铆a de la Juventud en el armado del Consejo Directivo de la CGT. All铆 exist铆a una disputa entre el titular del Sindicato de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, alineado con el moyanismo, y Sebasti谩n Maturano, hijo del l铆der de La Fraternidad. El cargo qued贸 en manos del hijo del ferroviario por inclinaci贸n de Daer.

Una de las inc贸gnitas que se develar谩 es la actitud de los gremios aeron谩uticos y, en particular, la del sindicato de t茅cnicos, APTA, de Ricardo Cirielli. Fuentes de la futura UGATT aseguraron que el dirigente ser谩 de la partida. De confirmarse, la crisis se trasladar谩 al Frente de Gremios Aeron谩uticos en el que APTA convive con los gremios de los pilotos y del personal de tierra, ambos liderados por dirigentes referenciados con el kirchnerismo. Tambi茅n participar铆an sindicatos camioneros del interior a帽adiendo una cu帽a en territorio moyanista.

Adem谩s, ambos lados se disputan los sindicatos construyendo listas opositoras.

Mientras recrudecen las internas, los trabajadores pierden poder adquisitivo sin que se esboce una respuesta centralizada de la CGT. 芦

Nota del editor: En la presentaci贸n de la UGATT particip贸 Carlos Acu帽a, que representa al sector de Luis Barrionuevo en la conducci贸n de la CGT.

La novedad de la UGATT es que abiertamente inform贸 que promocionar谩 l铆neas internas que compitan por la conducci贸n de los gremios que forman parte de la CATT. En la mesa principal resalt贸 la presencia de Omar 芦Caballo禄 Su谩rez, el ex l铆der del SOMU (mar铆timos), que se convirti贸 en el principal opositor de Ra煤l 芦Ruli禄 Durdos. Tambi茅n se integr贸 a la comisi贸n directiva a Sergio Aladio, un gremialista opositor a los Moyano que comanda al Sindicato de Camioneros de Santa Fe.

Promocionar dirigentes afines para competir por gremios enemigos no es novedad. Los Moyano, por ejemplo, son los principales sostenes de Miguel 脕ngel Bustinduy, el gremialista que desde hace a帽os viene armando su plataforma para desplazar a Fern谩ndez del sill贸n de secretario general de la UTA.

La guerra abierta por Maturano tuvo los dos primeros contraataques. Desde la CATT hicieron circular dos notas institucionales con las que los gremios de Se帽aleros y del Personal Jer谩rquico Ferroportuario desmintieron haber participado de la presentaci贸n de la estructura paralela. Adicionalmente una demostraci贸n de influencia de Sasia que busca mostrar a La Fraternidad aislada en el sector.

Julio Piumato enfrentar谩 a dos listas opositoras

El dirigente de la Uni贸n de Empleados Judiciales de la Naci贸n (UEJN), Julio Piumato, deber谩 enfrentar dos listas opositoras en las elecciones que se realizar谩n el pr贸ximo 17 de mayo.

La lista Marr贸n, que conduce el gremio desde 1990, ya contaba con una oposici贸n de izquierda (Azul-Bermell贸n) vinculada a la Coordinadora Sindical Clasista (PO) y a otras agrupaciones independientes, obtuvo la minor铆a en las 煤ltimas elecciones y nuevamente buscar谩 disputar el sindicato o, en su defecto, retener sus congresales por la minor铆a.

Pero la novedad de la elecci贸n resulta de la escisi贸n de la propia Lista Marr贸n cuyo actual secretario adjunto, Luis Bechis, al calor de la interna del Frente de Todos, opt贸 por construir una lista propia para intentar desbancar al hist贸rico dirigente que se ha ido alejando de Hugo Moyano desde la muerte del fiscal Alberto Nisman hasta las elecciones de 2019 cuando apoy贸 la candidatura de Roberto Lavagna.

El espacio liderado por Bechis se referencia en el kirchnerismo y buscar谩 disputar al interior del sindicato mayoritario.

Judiciales bonaerenses

La AJB renov贸 sus autoridades el pasado 1掳 de febrero luego de las elecciones generales de diciembre en las que se impuso Hugo Russo y reemplaz贸 a Pablo Abramovich como secretario general.

M谩s all谩 de la renovaci贸n de nombres, el cambio de mando marc贸 tambi茅n un giro en la conducci贸n: de la CTA Aut贸noma a la CTA de los Trabajadores.

El secretario general saliente respond铆a a la conducci贸n de la CTA que en provincia conduce Oscar de Isasi y en Naci贸n Ricardo Peidro. Ahora la AJB se mantendr谩 bajo las filas de la CTA de Hugo Yasky y Roberto Baradel.

Palazzo fue reelecto en la Bancaria

Los trabajadores bancarios reeligieron por un nuevo per铆odo de cuatro a帽os a Sergio Palazzo como secretario general, en comicios nacionales cuya 芦masiva participaci贸n禄 el gremio calific贸 como 芦ejemplar禄 y en los que el dirigente sindical fue respaldado con el 94% de los votos al frente de una lista 煤nica, inform贸 la Asociaci贸n Bancaria (AB).

芦La n贸mina de unidad fue integrada por las 53 seccionales del gremio, y fue una acertada respuesta en momentos de profunda reconversi贸n tecnol贸gica禄, sostuvo el documento, que agradeci贸 el trabajo de los presidentes de mesa y de los fiscales.

芦Se garantiz贸 una jornada de democracia sindical en la que sufrag贸 el 70% del padr贸n y se registr贸 el 94% de votos positivos a favor de la lista禄, afirm贸.

Los trabajadores de todo el pa铆s eligieron por otros cuatro a帽os Secretariado, Consejo Directivo Nacional, Comisi贸n Fiscalizadora y delegados al Comit茅 Central Confederal (CCC) y congresales a la CGT, inform贸 el documento del gremio bancario.

Gastron贸micos: Barrionuevo le interviene el gremio a Cama帽o

Tras un fallo judicial que favoreci贸 a Dante Cama帽o en la pelea por el control de la seccional porte帽a, la Federaci贸n Nacional Gastron贸mica que conduce Luis Barrionuevo anunci贸 que la intervendr谩.

La pelea por el control de la seccional estall贸 el a帽o pasado. En el barrionuevismo acusaban a su ex esposa, la diputada Graciela Cama帽o, de haberse movido 鈥渏unto a La C谩mpora鈥 para ayudar a su hermano.

El lunes 21 de marzo, la Sala I de la C谩mara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratific贸 la validez de las elecciones en las que fue reelegido Cama帽o, desestimando la apelaci贸n de Barrionuevo contra un fallo en primera instancia de la jueza Ana Clara Alfie que hab铆a dejado firme aquellos comicios internos.

En un comunicado difundido desde la Federaci贸n Nacional se sostiene que en realidad la resoluci贸n de la jueza es una cautelar que present贸 el propio Cama帽o para que no se vuelvan a realizar elecciones en la sede que el gremio tiene en la CABA.

Ante esto y el vencimiento del mandato de las autoridades actuales de la seccional CABA 鈥渆l secretariado nacional con el apoyo de la totalidad de las seccionales y delegaciones que integran UTHGRA, con fundamento en las disposiciones estatutarias ha resuelto la intervenci贸n de la seccional CABA a partir de las 00 del d铆a 23 de marzo鈥. El mandato de Cama帽o venc铆a el 22. La seccional porte帽a es la m谩s importante del pa铆s.

Cassia fue reelecto al frente del gremio petrolero de YPF

Obtuvo m谩s del 70% de los votos sobre un padr贸n que supera los 12.000 afiliados. Cassia de 82 a帽os (sic) seguir谩 por otros cuatro a帽os al frente del sindicato de los trabajadores petroleros de YPF a nivel nacional.

SUTECBA

La Junta Electoral de los trabajadores municipales de CABA inform贸 que el viernes 26 de noviembre del a帽o pasado se llevaron a cabo las elecciones de designaci贸n de los integrantes del Consejo Directivo para el per铆odo 2021-5.

Particip贸 el 57,02% del padr贸n de afiliados que votaron del siguiente modo:

Votos en favor de Lista Movimiento Unificado Azul y Blanco: 22.179, equivalente a un 56,11%;

Votos en blanco: 299, equivalente a un 0,75%; y

Votos nulos: 67, equivalente a un 0,16%

En consecuencia, result贸 electa la Lista Movimiento Unificado Azul y Blanco con su f贸rmula encabezada por Amadeo Genta, en calidad de Secretario General y Alejandro Amor, como Secretario General Adjunto.

Aunque no lo menciona se infiere que la oposici贸n obtuvo el 43% de los votos.

Trabajadores de prensa

Con la participaci贸n de trabajadores de m谩s de 25 medios, se aprob贸 el ejercicio del SiPreBA en el 2021, se respald贸 a la conducci贸n leg铆tima de la FATPREN, as铆 como se exigi贸 reapertura de paritarias y recomposici贸n salarial urgente.

Destacaron la campa帽a de afiliaci贸n realizada y la gran participaci贸n lograda en las elecciones de Comisi贸n Directiva en noviembre 2021, as铆 como en las renovaciones de Comisiones Internas, todas instancias que los muestran firmes en el camino de lograr el objetivo de #SiPreBAEnParitaria.

Asimismo, durante toda la jornada por parte de diferentes compa帽eres, resaltaron y defendieron el recorrido hecho en la unidad nacional en el gremio desde la conducci贸n de la FATPREN, con dirigentes del SiPreBA, y desde donde tambi茅n se articul贸 con todo el movimiento sindical.

Adem谩s, durante la Asamblea Ordinaria, Paco Rabini present贸 el Balance del ejercicio del 2021. Con un emotivo agradecimiento y repaso por lo hecho durante los 煤ltimos a帽os, cerr贸 su gesti贸n como Sec. Tesorero de la organizaci贸n, donde contin煤a como Sec. Gremial.

La Asamblea Extraordinaria comenz贸 con la palabra de la compa帽era y dirigente, Carla Gaudensi, respaldada durante toda la jornada, quien ante la situaci贸n institucional que atraviesa la FATPREN, agradeci贸 el amplio apoyo del arco gremial, as铆 como defendi贸 la democracia sindical y el trabajo hecho por su gesti贸n como Sec. General de la Federaci贸n durante los 煤ltimos dos a帽os.

Con la participaci贸n de compa帽eres de diversos medios como Telefe, Clar铆n, FM Riachuelo, El Destape, La Naci贸n, Perfil, Radio Nacional, Agencia T茅lam, 脕mbito, Agencia NA, Am茅rica TV, P谩gina/12, Infobae, TV P煤blica y Tiempo, entre otros, el debate de m谩s de dos horas abord贸 diferentes tem谩ticas que atraviesan el gremio, como la precarizaci贸n de les freelance, la lucha salarial, la democratizaci贸n de la pauta publicitaria, la equidad de g茅nero, la sustentabilidad de nuestro oficio y m谩s.

Las resoluciones generales fueron las siguientes:

Aprobar de forma un谩nime la Memoria y el Balance del ejercicio del SiPreBA durante el a帽o 2021

Sostener un plan de lucha por recomposici贸n salarial , exigiendo (conforme al decreto del gobierno) urgente reapertura de paritarias tanto en prensa escrita, como en radio y en televisi贸n, con presencia del SiPreBA en las negociaciones. Definir en plenario de delegades y asambleas las medidas de reclamo concretas a realizarse en las pr贸ximas semanas. Impulsar la progresi贸n de las acciones rumbo a una jornada de protesta y visibilidad callejera sobre la situaci贸n del gremio a realizarse en el marco del 7 junio, D铆a del Periodista.

, exigiendo (conforme al decreto del gobierno) urgente reapertura de paritarias tanto en prensa escrita, como en radio y en televisi贸n, con presencia del SiPreBA en las negociaciones. Definir en plenario de delegades y asambleas las medidas de reclamo concretas a realizarse en las pr贸ximas semanas. y visibilidad callejera sobre la situaci贸n del gremio Respaldar a la leg铆tima conducci贸n de FATPREN que encabeza Carla Gaudensi y la declaraci贸n de 17 sindicatos de prensa del pa铆s que expresaron la necesidad de paritarias urgentes as铆 como de convocar a elecciones para normalizar la situaci贸n institucional de la Federaci贸n.

que encabeza Carla Gaudensi y que expresaron la necesidad de paritarias urgentes as铆 como de convocar a elecciones para normalizar la situaci贸n institucional de la Federaci贸n. Insistir en el reclamo por la democratizaci贸n de la pauta p煤blica y en la necesidad de regulaci贸n para que ninguna empresa de medios que recibe publicidad incumpla con los salarios de convenio y las leyes laborales. Defender la vigencia de los FOMECA, as铆 como la reglamentaci贸n de las radios y canales comunitarios.

y en la necesidad de regulaci贸n para que ninguna empresa de medios que recibe publicidad incumpla con los salarios de convenio y las leyes laborales. Defender la vigencia de los FOMECA, as铆 como la reglamentaci贸n de las radios y canales comunitarios. Generar nuevos espacios de contenci贸n y acciones gremiales para les compa帽eres que no est谩n en empresas bajo relaci贸n de dependencia y trabajan con la modalidad de precarizaci贸n llamada como 鈥渇reelance鈥.

que no est谩n en empresas bajo relaci贸n de dependencia y Apoyar el reclamo de libertad de Sebasti谩n Copello y Juan Chorolque, detenidos en Jujuy por pertenecer a organizaciones sociales.

Profundizar la campa帽a por la libertad de Juli谩n Assange, periodista preso por informar.

Asumi贸 la nueva conducci贸n del Sindicato de Prensa Bonaerense

El acto, realizado en la sede sindical, cont贸 con la presencia del secretario general saliente Antonio 鈥淐hiche鈥 Guill茅n, Agust铆n Lecchi, secretario general del SiPreBA y periodistas de la regi贸n. Tambi茅n participaron dirigentes gremiales de Satsaid, Fatpren, Luana Simioni, secretaria general de la Junta Interna de IOMA y referente del FITU, Cicop, Luz y Fuerza, entre otros.

La nueva comisi贸n directiva est谩 conformada por trabajadores y trabajadoras de prensa de medios p煤blicos, privados y autogestionados que dieron grandes peleas por mejores condiciones laborales y salariales en El D铆a, Diario Hoy, El Plata, Grupo Cielo, Pulso Noticias, entre otros medios de la regi贸n.

鈥淭enemos mucha expectativa de trabajar con todos los trabajadores de prensa de la ciudad, trabajar con otros compa帽eros de la comunicaci贸n. Con un escenario bastante cr铆tico, donde no solo est谩n los compa帽eros que, con suerte, tienen un trabajo en blanco y tienen un sueldo bajo convenio; hay un mont贸n de compa帽eros que est谩n en condiciones mucho m谩s precarias, que tienen dos, tres, cuatro trabajos para poder llegar a fin de mes. Queremos que este sindicato sea para todos los trabajadores de prensa, que est茅 abierto, que sea un lugar de contenci贸n, de representaci贸n, de encuentro. Nuestro compromiso va a estar siempre con los trabajadores de prensa鈥, afirm贸 Mar铆a Laura L贸pez Silva, flamante secretaria general.

Luego del acto formal donde se dio lectura al acta de asunci贸n de las nuevas autoridades, se realiz贸 una ceremonia de armonizaci贸n a cargo de Illa帽谩n Mar铆a Ochoa, del Consejo de Comunidades Ind铆genas Regional La Plata, Berisso y Ensenada, la presentaci贸n de un mural en homenaje a Rodolfo Walsh, realizado con cer谩micos de la f谩brica recuperada Zan贸n, y cerr贸 la jornada con un evento musical.

Presencia de Nicol谩s Kreplak en la elecci贸n de m茅dicos municipales de CABA

La presencia en las elecciones de la Asociaci贸n de M茅dicos Municipales (AMM) del ministro de Salud bonaerense, Dr. Nicol谩s Kreplak, se sum贸 a la campa帽a de las elecciones de esta asociaci贸n profesional del 7 de abril.

En los comicios se enfrentaron tres listas, la Lista Integraci贸n que conduce actualmente la Asociaci贸n, la lista que representa a la izquierda, y la Lista 810, con Carlos Rojo a la cabeza, que tiene el apoyo del kirchnerismo.

El Dr. Carlos Rojo principal candidato de la lista 810 invit贸 a Kreplak a su cierre de campa帽a.

Carlos Rojo fue director del PAMI Capital durante el 2005-2012 y luego vicepresidente del organismo cuando lo conduc铆a el kirchnerista Luciano de Cesare, tambi茅n se desempe帽a como consejero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

Nota del editor: La lista opositora 810 Democracia y Unidad, liderada por Carlos Rojo, se impuso con el 60% de los votos en las elecciones de la Asociaci贸n de M茅dicos Municipales (AMM), uno de los sindicatos de mayor peso en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que nuclea a unas 12.000 personas afiliadas. El resultado releg贸 a un lejano segundo puesto al oficialismo, que llev贸 como candidato a presidente a H茅ctor Nieto y que tiene como referente al dirigente de extracci贸n radical Jorge Gilardi, hombre fuerte de la entidad desde hace d茅cadas.

La lista de Rojo obtuvo 4.509 votos contra 2.395 de la lista 1 Integraci贸n de Nieto (32%) y los 531 sufragios que capt贸 la tercera opci贸n, la lista 2 Frente de Recuperaci贸n Gremial (7%). La AMM congrega a m茅dicos y m茅dicas de los hospitales p煤blicos porte帽os y marca el paso de la paritaria del sector en la Ciudad.

La lista de Rojo est谩 integrada por diferentes espacios de todo el espectro pol铆tico, con profesionales que en su mayor铆a integran la Facultad de Medicina de la UBA. De hecho, el espacio pol铆tico triunfador es el mismo que gobierna esa casa de estudios.

La ca铆da de la hegemon铆a de Gilardi puede entenderse a partir de la ruptura con el espacio de Rojo, producida a帽os atr谩s. En rigor, Rojo compiti贸 como opositor en los pasados comicios de la AMM. Logr贸 un 40% de los votos y result贸 derrotado, pero desde aquellas elecciones su construcci贸n fue sumando filiales hist贸ricas del gilardismo, como los hospitales Fern谩ndez, Ramos Mej铆a y Durand, tres de los seis con mayor cantidad de afiliaciones.

En la votaci贸n de este jueves, Rojo no solo ratific贸 su predominio en el Ramos Mej铆a, instituci贸n a la que pertenece, sino que obtuvo un resonante triunfo de visitante al ganar tambi茅n en el hospital Pi帽ero, el quinto con mayor cantidad de votantes potenciales y en el que revistan Gilardi y su socio Nieto.

GPS Aeroparque derrotaron intento de fraude del Sindicato Upadep

El viernes 25 de marzo en horas de la madrugada la directiva del sindicato aeron谩utico UPADEP, que nuclea a las y los trabajadores de la empresa GPS, suspendi贸 las elecciones a delegados del turno noche en la que intentaron llevar adelante un fraude que fue enfrentado y derrotado por los trabajadores.

Al iniciar el acto electoral, integrantes de la Comisi贸n Directiva de UPADEP, sorpresivamente intentaron imponer un m茅todo de votaci贸n antidemocr谩tico y antisindical. Pretend铆an que cada trabajador s贸lo pueda elegir 1 candidato de los dos cargos a delegados a cubrir. En cualquier acto electoral sindical o de pol铆tica nacional, los electores tienen derecho a votar la totalidad de los cargos que se ocupan. Esto adem谩s es ilegal, ya que en el hipot茅tico caso que todos los trabajadores del turno votaban a un solo candidato, entonces 驴el turno no iba a tener dos delegados sino uno solo?

Esto fue rechazado por los/as 4 candidatos postulados de ambas listas, Bord贸 y Argentina, que exigieron que la elecci贸n sea transparente y democr谩tica.

Cabe destacar que las maniobras fraudulentas hab铆an comenzado mucho antes. Al d铆a de la elecci贸n no hab铆an informado de las oficializaciones de los candidatos, ni hab铆an publicado los padrones de los votantes e impusieron un horario restrictivo solo de dos horas de votaci贸n en el medio de la noche, lo que hac铆a muy dif铆cil que la gente de franco pueda ir a votar.

Intempestivamente, el sindicato se levant贸 y decidi贸 suspender la elecci贸n. Estuvieron durante 2 horas intentando convencer y presionando a los candidatos de la Lista Argentina de que firmen el fraude y queden como delegados ellos, cuesti贸n que no hicieron. Y, como estos denunciaron en distintos comunicados, los integrantes de la directiva les ofrec铆an de todo para que lo hagan. Combinado con amenazas a candidatos de ambas listas de que nunca m谩s iban a poder postularse a delegados, entre otras.

El sindicato se encontr贸 con un frente 煤nico democr谩tico entre candidatos de ambas listas, fiscales, delegados y trabajadores del turno noche que enfrentaron esta intentona y lograron derrotarla.

Al retirarse los integrantes de la Comisi贸n Directiva, se negaron a cerrar el acta de inicio de la elecci贸n que no se hab铆a realizado, lo que desat贸 el repudio de los trabajadores presentes que impidieron que se retiren hasta que finalmente tacharon e invalidaron el acta.

El sindicato UPADEP tiene un largo historial en fraudes y vulnerar el derecho elemental de los trabajadores a elegir su representaci贸n sindical entre otros manejos antidemocr谩ticos y espurios. En GPS Ezeiza, el a帽o pasado llevaron adelante un fraude escandaloso en el turno ma帽ana ocultando la convocatoria a elecci贸n de delegados impidiendo la postulaci贸n de sectores opositores. En 2013 trajeron una patota a Aeroparque donde tambi茅n intentaron suspenderlas y fueron derrotados. En 2017, en GPS Ezeiza directamente se llevaron las urnas en el medio del recuento de votos.

Las elecciones a delegados de GPS en Aeroparque est谩n plagadas de maniobras desde hace meses. Primero prorrogaron los mandatos de los delegados por 180 d铆as para no realizar las elecciones. Ante el reclamo de los trabajadores con petitorios, movilizaciones a las puertas del sindicato y tambi茅n por v铆a legal convocaron, pero solamente en el turno noche. Esto abre un alerta sobre las elecciones a Comisi贸n Directiva del sindicato, las cuales ser谩n este a帽o en junio y se espera que el fraude NO se traslade ah铆 tambi茅n, y que todos los afiliados puedan elegir libremente.

Los candidatos de la Lista Bord贸 ya de antemano hab铆an iniciado reclamos por la v铆a legal y denuncias en el ministerio de Trabajo al que solicitan su urgente intervenci贸n. Durante toda la pandemia las y los trabajadores de GPS fueron de los pocos que lucharon y resistieron en los aeropuertos ante el plan de las empresas de avanzar sobre todos sus derechos. Por otro lado, el sindicato UPADEP no s贸lo no luch贸 ni un solo d铆a sino que garantiz贸 reducciones salariales, suspensiones y la p茅rdida de salario durante todos estos a帽os dejando claro de qu茅 lado del mostrador se encuentran.

Hay una pelea grande por delante que hay que dar en conjunto Aeroparque y Ezeiza para garantizar elecciones simult谩neas en todos los turnos con convocatoria y reglas claras para que cualquiera pueda postularse y as铆 los trabajadores renovar los 7 delegados que les corresponden en cada base. La organizaci贸n hist贸rica de GPS Aeroparque logr贸 frenarlos, pero esto fue solo un cap铆tulo m谩s de una batalla que tendr谩 nuevos combates.

Sindicato de la Alimentaci贸n en Mendoza: importante elecci贸n de la oposici贸n

El mi茅rcoles 19 de enero se realizaron las elecciones en el Sindicato de la Alimentaci贸n en Mendoza. Con 379 votos, la lista Celeste y Blanca gan贸 las elecciones y seguir谩 al frente del gremio, pero la sorpresa fue la buena elecci贸n de la lista Amarilla que obtuvo el 36 % en un gremio marcado por la precarizaci贸n laboral.

鈥淐on muchas trabas, comportamientos por fuera de la democracia sindical, con las empresas en contra, sin licencias, sin padrones, sin que nos dejen entrar en muchas f谩bricas, poniendo tiempo y dinero de nuestros bolsillos hemos logrado llegar a un 36 %鈥, destacaron desde la oposici贸n tras las elecciones. 鈥淪e avecinan grandes procesos de lucha y los vamos a enfrentar con las reservas que se han demostrado en estas elecciones sindicales. Sabemos y queremos demostrar que el sindicalismo, la defensa de los derechos hist贸ricos de los trabajadores, es todos los d铆as鈥, concluyeron desde la lista que se gest贸 por abajo, en los lugares de trabajo.

Sobre la conformaci贸n de la agrupaci贸n, Eduardo, trabajador de Simplot, resumi贸 que 鈥渓a Lista Amarilla surgi贸 de la idea de Jos茅 Soto junto a delegados de Av铆cola Luj谩n, que quer铆an participar para poder ayudar a los compa帽eros, pero nunca el sindicato los integr贸. La idea principal era buscar gente de varias empresas para que integraran la lista, pero por el Covid y acciones del sindicato no se pudo contactar a todos los que quer铆amos. Pero s铆 se sumaron trabajadores y trabajadoras de Esnaola, AVA y otras f谩bricas鈥.

Elecci贸n de delegados en Coca Cola

El 18 y 19 de Abril en planta Alcorta se elegir谩 al nuevo Cuerpo de delegados. La Lista Marr贸n enfrentar谩 a la Lista Verde oficialista del sindicato de Aguas Gaseosas (SUTIAGA).

La Lista Marr贸n est谩 conformada por trabajadores del PTS en el Frente de Izquierda Unidad y compa帽eros independientes, la Marr贸n es conocida en la f谩brica de gaseosas por su historia de lucha contra los despidos y defender los derechos de todas y todos los trabajadores, junto a organizar a un importante sector de trabajadores en Planta Alcorta.

Desde la Marr贸n y la Comisi贸n de Mujeres de Coca Cola se busca recuperar el Cuerpo de delegados para que est茅 en funci贸n de los intereses de las y los trabajadores de la f谩brica, enfrentando los despidos, los ataques y organizando a los trabajadores para avanzar en todos los derechos y cambios que sean necesarios llevar adelante.

Desde esta lista se promovi贸 hist贸ricamente la realizaci贸n de asambleas, donde todos los trabajadores tengan voz y puedan votar las medidas a llevar adelante en el marco de un debate colectivo.

Los inicios de la lista se remontan a los primeros cinco a帽os del 2000. Con el despido de un activista de la f谩brica se inici贸 un proceso de lucha por la conformaci贸n de un Cuerpo de delegados, que hasta ese momento la empresa durante 19 a帽os no permiti贸. Como parte de ese proceso se termina abriendo el debate y organizaci贸n y se logra la efectivizaci贸n de 246 trabajadores contratados. Al calor de esa lucha se ir谩 haciendo carne la conformaci贸n de la agrupaci贸n Marr贸n de Coca Cola. En los 煤ltimos a帽os se sumar谩 a las peleas de la agrupaci贸n la Comisi贸n de Mujeres de Coca Cola, conformada por las compa帽eras de los trabajadores en lucha.

Cuestionar los turnos rotativos, el trabajo nocturno y rechazar los cambios constantes de horarios, junto a no trabajar los feriados ni fines de semana, son algunas de las demandas que la lista Marr贸n se propone llevar adelante junto a los trabajadores de Coca Cola Femsa. Otra de las demandas hist贸ricas que en esta ocasi贸n mantendr谩 la Agrupaci贸n Marr贸n es la efectivizaci贸n de todas y todos los tercerizados y contratados.

La Marr贸n tambi茅n se propone pelear por un Cuerpo de delegados organizado dentro de la f谩brica que implemente el m茅todo de asamblea y consulta con todos los compa帽eros y compa帽eras, coordinando con otros sectores de trabajadores, ocupados y desocupados.

La oposici贸n en Foetra vuelve a conquistar la minor铆a

El viernes 3 de diciembre, asumi贸 Florencia Saracho, como vocal por la minor铆a en la directiva de Foetra, junto con otras 2 vocal铆as. Adem谩s ingresan congresales de Fatel y Consejos de representantes. Los resultados finales arrojaron un 23% para la oposici贸n de la Lista Granate Blanca con m谩s de 1.000 votos en el sindicato de Foetra, donde votaron 4.606 afiliados activos y 157 jubilados del AMBA.

En el caso del oficialismo de la Azul y Blanca, que vuelve a ganar la conducci贸n encabezada por Osvaldo Iadarola como Secretario General y Claudio Mar铆n como Adjunto, renuevan su mandato despu茅s de permanecer 24 a帽os en la conducci贸n.

En estas elecciones, con un padr贸n de 8.551 afiliados, solo votaron 4.763 afiliados, es decir, un 54%. Esto se debe no solo a que m谩s del 70% nos encontramos realizando teletrabajo desde nuestras casas -y en condiciones inadecuadas tanto en lo ergon贸mico como con los gastos de los que nos hacemos cargo los trabajadores, y se ahorran las empresas-, sino que, principalmente, se debe a la desmoralizaci贸n y pasividad producto de la pol铆tica desmovilizadora que mantiene la conducci贸n actual. Desde a帽os que no convocan a asambleas de afiliados, ni plenarios de delegados, y en las oficinas los delegados oficialistas se niegan a hacer asambleas.

Seguiremos trabajando desde la oposici贸n, para que esa bronca se transforme en organizaci贸n y sea una v铆a para construir una alternativa fuerte en perspectiva de recuperar nuestro sindicato como herramienta de lucha.

Por otra parte, en las elecciones solo participa la planta efectiva, ya que nuestras compa帽eras y compa帽eros tercerizados se encuentran dentro de otros convenios como UOCRA o Comercio. La pelea por el pase a planta contin煤a pendiente porque son miles los precarizados por las empresas de telecomunicaciones.

Durante toda la campa帽a y como parte de nuestro programa planteamos la democracia sindical, que seamos el conjunto de las y los trabajadores de telecomunicaciones quienes decidamos en asambleas y plenario de delegados, proponiendo recomponer el salario que como m铆nimo sea igual a la canasta familiar para la categor铆a inicial y por un convenio 煤nico recuperando nuestra conquista de las 7 horas de trabajo para todos los sectores, contra la reforma laboral y la polifunci贸n, por condiciones para el teletrabajo, la unidad de efectivos y tercerizados y para que sea un sindicato que enfrente el ajuste del gobierno y del FMI y sea independiente de las empresas y de los gobiernos patronales.

La pol铆tica de g茅nero fue algo distintivo en nuestra campa帽a. Las mujeres somos una gran parte del gremio y hemos tenido hist贸ricamente un papel muy importante en los grandes conflictos, durante la dictadura, contra la privatizaci贸n, m谩s recientemente contra las pasant铆as y el fraude laboral, no es com煤n que haya candidatas en los cargos principales. Es necesario que toda la fuerza que las mujeres conquistamos en los 煤ltimos a帽os, al calor del Ni Una Menos y de la Marea Verde, est茅 organizada, entre efectivas y tercerizadas en nuestro gremio, para avanzar en todas nuestras demandas.

La alianza Toyota-Smata: 鈥淪er delegado del sindicato por un tiempo es un buen antecedente para tener una posici贸n gerencial鈥 (sic)

Daniel Herrero, presidente de Toyota, habl贸 de la alianza a la que lleg贸 con el gremio de mec谩nicos Smata que comanda Ricargo Pignanelli y sostuvo que 鈥渓os dos queremos lo mismo鈥.

Herrero se帽ala que 鈥渟er delegado del sindicato por un tiempo es un buen antecedente para tener una posici贸n gerencial. Ah铆 empieza el cambio de que el sindicato participe en las decisiones de la empresa porque es parte del futuro鈥.

Adem谩s defendi贸 el esquema de paritarias trimestrales: 鈥淓ntonces esos procesos fueron los que nos llevaron a entender que, por ejemplo, el salario tiene que ser bueno. Si queremos que sea bueno y que el tipo est茅 bien, en la Argentina desde hace 10 a帽os la pol铆tica salarial es inflaci贸n a trimestre vencido. No discutimos. No paramos. Pagamos salarios buenos. Ojo, si pago un salario bueno, entonces que el operario sea bueno para poder ser competidor global鈥.

Tambi茅n se refiri贸 a la reforma que acaba de aplicar en la planta de Z谩rate: 鈥淐uando se plantea lo de la reforma laboral, yo s茅 que es dif铆cil. Nosotros tenemos un sindicato espectacular y nos fue b谩rbaro. Si vos ten茅s una buena relaci贸n con el sindicato y ten茅s una buena negociaci贸n de tu convenio, no hay problema鈥.

El eje de la reforma es que, a partir de su implementaci贸n, habr谩 c茅lulas de 6 operarios que deber谩n trabajar los s谩bados, en un turno de medio d铆a, como jornada obligatoria. Como contraparte, tendr谩n franco todos los domingos, m谩s un d铆a de semana que ser谩 m贸vil.

La firma propone una compensaci贸n de 8.077 pesos por cada s谩bado trabajado.

De esta manera, Toyota podr谩 tener la planta en funcionamiento durante mayor cantidad de horas para aumentar el volumen de fabricaci贸n de los modelos Hilux y SW4.

Toyota propone, adem谩s, incorporar al acuerdo la efectivizaci贸n de 1.012 operarios que ingresaron a la automotriz japonesa bajo la modalidad temporal. Ser铆a todos los que se sumaron a la planta hasta el 30 de agosto de 2021.

Fuentes: Infogremiales, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clar铆n, APU