El 26 de noviembre de 1976 se publicaba en todo el mundo la canci贸n 鈥淎narchy in the UK鈥. 45 a帽os despu茅s CARLOS MONTY investiga las huellas del anarquismo en el punk, principalmente a trav茅s del situacionismo franc茅s, desde los a帽os 60 hasta las luchas antiglobalizaci贸n de comienzos del siglo XXI. Este informe especial, que recorre desde una perspectiva libertaria, no s贸lo el desarrollo del punk en UK, sino tambi茅n en USA y Espa帽a, sirvi贸 de apoyo para la Tesis Doctoral del abogado e historiador Leonardo Mulinas, 鈥淛uan Garc铆a Oliver (1902-1980): Anarcosindicalismo en Acci贸n鈥, donde aparecen fragmentos, y ser谩 publicado por vez primera 铆ntegramente mediante cinco entregas, una cada lunes de este mes de noviembre, que se ir谩n acumulando hasta completar el reportaje completo en un solo archivo. Seguramente tus antih茅roes favoritos no saldr谩n muy bien parados, pero no te preocupes, la Sociedad del Espect谩culo te los habr谩 sustituido y sustituir谩 indefinidamente.

鈥淭hey said that we were trash. Well the name is Crass, not Clash. They can stuff their punk credentials. Cause it鈥檚 them that take the cash鈥.

(鈥淒ijeron que 茅ramos basura. Bueno, el nombre es Crass, no Clash. Ellos pueden presumir de credenciales punk, porque son ellos quienes se llevan la pasta鈥)

(Crass -鈥榃hite Punks on Hope鈥- 1979).

El dilema aparente entre el nihilismo cultural y la rentabilidad comercial siempre ha pivotado como cr铆tica envenenada en las expresiones art铆sticas m谩s radicales. Y m谩s cuando la credibilidad del margen social desaparece por el sumidero de la voracidad consumista del sistema. Si a eso se le a帽aden propuestas que son aparentemente revolucionarias, nos encontramos en un estado de la cuesti贸n dif铆cil de definir. Forma y fondo en el arte para masas no volvieron a ser lo mismo desde la revoluci贸n primaria de la Internacional Letrista (IL) y su manifiesto o bolet铆n en forma de revista denominado 鈥淧otlatch鈥. Este movimiento art铆stico filos贸fico alternativo evolucion贸 posteriormente en la todav铆a hoy influyente Internacional Situacionista (IS). A trav茅s de ambas, un invisible hilo de subversi贸n anti establishment conecta a lo largo del siglo XX las vanguardias art铆sticas del Par铆s de primeros de siglo con las propuestas pol铆ticas m谩s radicales del punk brit谩nico y americano de los 70 y 80, hasta mutar por v铆a del movimiento antiglobalizaci贸n, en comunas art铆stico-anarquistas como Crass, entrando con pleno derecho en este siglo XXI(1). 鈥 I 鈥

LOS BASTARDOS DEL ESPECT脕CULO

En ese sentido, Bernie Rhodes lo tuvo claro cuando consigui贸 el primer contrato para The Clash con la multinacional del disco CBS por 200.000 libras en 1977. Bernard 鈥楤ernie鈥 Rhodes, dise帽ador de camisetas con mensajes impactantes, presum铆a de haber participado en las revueltas de Par铆s en Mayo de 1968(2), y de haber promovido en UK las ideas situacionistas desde sus estudios y locales de ensayo ubicados en Camden Market, denominados 鈥淩ehearsal, Rehearsal鈥, hasta acabar dirigiendo las carreras de artistas punteros como The Clash, The Specials o los Dexy鈥檚 Midnight Runners. Tanto es as铆 que, tras ser despedido en octubre de 1978(3) y repescado por Joe Strummer en 1981, salvo el guitarrista Mick Jones, con el que estuvo enfrentado desde su despido, todos reconoc铆an que The Clash era 鈥渟u鈥 grupo. Pero Rhodes, que tambi茅n maquetaba camisetas para la bizarra tienda 鈥淪ex鈥, en King鈥檚 Road, hab铆a sido adem谩s el art铆fice de la incorporaci贸n de John Lydon como vocalista de Sex Pistols, ocup谩ndose un tiempo del 鈥淏romley Contingent鈥(4) mientras su amigo y rival, Malcolm McLaren, se encontraba haciendo las Am茅ricas manoseando en 1975 a los sediciosos New York Dolls. Rhodes siempre fue una luminaria en la escena punk brit谩nica, sin cuya visi贸n de revoluci贸n y utilizaci贸n de la industria del espect谩culo el punk rock nunca hubiera trascendido, al punto de reprochar a la viuda de McLaren en su funeral (2010), Vivienne Westwood, que 鈥渁quello se trataba de 茅l y no de ella, que era otra vendida al establishment鈥(5).

The Clash sin Mick Jones y con Bernie Rhodes (dcha.)

Pero Bernie Rhodes no hab铆a inventado nada. Seg煤n John Savage, bi贸grafo de los Pistols, 鈥淯na de las primeras reacciones inglesas a la IS fue una revista llamada Heatwave, cuyo primer n煤mero, de julio de 1966, se compon铆a de collages hechos con material de los 鈥榩rovos鈥 de 脕msterdam y publicaciones anarquistas como Rebel Worker鈥

Fue en dicho magazine donde el irland茅s Charles Radcliffe -en su texto 鈥淭he Seeds of Social Destruction鈥 (julio de 1966)- identific贸 hasta 鈥渟eis movimientos juveniles no oficiales鈥, incluyendo teddy boys, los beats, los ban the bombers, mods y rockers, ravers, y ton-up kids, los cuales servir谩n de asidero sociol贸gico a la teor铆a de la subcultura durante los siguientes veinte a帽os, representando a la vez 鈥渦n s铆ntoma y una cr铆tica al capitalismo de posguerra鈥. Su conclusi贸n era: 鈥淟os hechos revelan que la revuelta juvenil ha dejado una huella imborrable en esta sociedad, ha cuestionado creencias y clases, y est谩 preparada para vomitar su indignaci贸n en las calles. Y ha hecho sus primeras manifestaciones pol铆ticas a trompicones, pero con una franqueza que los revolucionarios no deber铆an reprobar, sino envidiar鈥(6).

Adem谩s, Rhodes no era el 煤nico en jugar con el sistema en su propio beneficio ideol贸gico. Aparentemente lejos de su construcci贸n conceptual sobre manipulaci贸n de la industria del rock, un activista gay criado en el victoriano Cambridge, Tom Robinson, aprovech贸 con su banda (TRB) las ventajas de que otra multinacional como EMI hubiera fichado a los Sex Pistols -situados en medio del esc谩ndalo permanente-, para divulgar a los cuatro vientos un mensaje inclusivo y de orgullo dirigido a todos aquellos excluidos de la Inglaterra conservadora, dirigida por el reaccionario Premier Edward Heath (1970/74), al que sigui贸 la inefable Margaret Thatcher (1979/90) tras un breve par茅ntesis laborista. Robinson no solo estaba haciendo canci贸n protesta, buscaba mu帽ir la uni贸n de todos los 鈥渋ndeseables鈥 para agitar una revoluci贸n que viv铆a incubada en los m谩rgenes de la sociedad. Un parecido canto de sirena al promovido por los situacionistas:

鈥淲hat we want is:

Freedom from the reds and the blacks and the criminals

Prostitutes, pansies and punks

Football hooligans, juvenile delinquents

Lesbians and left wing scum

Freedom from the niggers and the Pakis and the unions

Freedom from the Gypsies and the Jews

Freedom from leftwing layabouts and liberals

Freedom from the likes of you鈥︹.

(Tom Robinson Band 鈥 鈥楶ower in the Darkness鈥, 1978)

鈥淟o que queremos, es:

Libertad para los rojos, y los negros, y los criminales

Prostitutas, Travestis y Punks

Hooligans del Futbol, delincuentes juveniles

Lesbianas y la basura del ala izquierdista

Libertad para los negros y los paquistan铆es y los sindicalistas

Libertad para los gitanos y los jud铆os

Libertad para los vagos de izquierda y los liberales

Libertad para lo que te guste a ti鈥.

Aunque su banda no era estrictamente punk, sino m谩s bien rock, Tom Robinson escribi贸 toda una galer铆a de himnos a fin que pudieran ser coreados por el p煤blico en general, abordando temas candentes en las calles, tal y como ficticios golpes de estado fascistas, la dignidad perdida de los desempleados, sororidades feministas, y llamadas a la insurrecci贸n contra el machismo, el racismo y a la unidad entre oprimidos, todo en un tono alto, claro y conciso dirigido a un p煤blico que hoy llamar铆amos 鈥渋nterseccional鈥, pero envolviendo sus temas en un tono de iron铆a y sarcasmo que hac铆a que sus directos contaran siempre con aceptaci贸n generalizada. Robinson y su amigo de la infancia, el guitarrista Danny Kustow, militaban desde hac铆a a帽os en la 鈥楪ay Switchboard鈥 (su himno 鈥淪ing if you麓re glad to be gay鈥 fue el primero en popularizar sin complejos la visibilizaci贸n homosexual); antirracistas declarados (escribieron 鈥淏ack, Whites, Together Tonite鈥), se unieron al primer festival 鈥淩ock contra el Racismo鈥, celebrado en abril de 1978, reuniendo a unas 80.000 personas en el Victoria Park, evento promovido por la ANL (la Liga Anti-Nazi). Tom Robinson relataba as铆 en 2015, para la revista digital Louder Sound, el inicio de sus desencuentros con los Clash:

鈥淓llos estaban dudando con dejarse asociar al movimiento. Adem谩s, sent铆an que deb铆an ser cabeza de cartel, con lo que nosotros no ten铆amos ning煤n problema. Nosotros hab铆amos hablado sobre ellos en nuestras entrevistas e inclu铆amos su logo en nuestros discos, pero la ANL nos quer铆a a nosotros como grupo principal. Los Clash estaban tan furiosos que no quer铆an salir al escenario. Al final nuestro manager les tir贸 del cable de la mesa de mezclas para que acabaran, lo que agri贸 a煤n un poco m谩s las cosas, pero aquel show fue uno de los mayores hitos de mi carrera鈥.

Joe Strummer contraatac贸 en Rolling Stone diciendo que no soportaba a 鈥減redicadores鈥 como Tom Robinson, porque sus mensajes eran 鈥渄emasiado directos鈥. Pero cuando Tom consegu铆a que el p煤blico coreara su potente estribillo 鈥淟ook out, listen can you hear it/Panic in the County Hall/ Look out, listen can you hear it/ Whitehall (got us) up against a wall/Up against the wall鈥︹ en el rabioso 鈥淯p against the wall鈥, estaba consiguiendo pasar de la ret贸rica a la llamada a la movilizaci贸n general. Funcione o no, es agitaci贸n en los circuitos comerciales, tan eficaz como los Sex Pistols cantando 鈥Dios Salve a la Reina鈥 en un ferry por el T谩mesis(7).

Estas contradicciones entre puestas en escena y egos comerciales, propuestas trufadas siempre de ideolog铆a pol铆tica, hac铆an sospechar tiempo atr谩s a Guy Debord de determinadas pr谩cticas anarquistas. En una carta al grupo 鈥淣oir et Rouge鈥 en 1966 expuso claramente el posicionamiento situacionista frente al anarquismo: 鈥Rechazamos el papel central de una ideolog铆a como valor revolucionario positivo, admitido en el anarquismo鈥(8).

El texto completo de la carta dec铆a:

鈥淭enemos gran simpat铆a por las principales manifestaciones anarquistas de la historia (a excepci贸n de Proudhon, del que no acabamos de entender su aceptaci贸n por la tradici贸n anarquista, pero incluyendo a Rabachol o a Bonnot). Por el contrario, aunque desaprobamos casi todo lo relativo a las corrientes 鈥渕arxistas鈥 que han existido, tenemos el mayor inter茅s en Marx y su m茅todo te贸rico. Los fines de la anarqu铆a son los de cualquier movimiento revolucionario imaginable en la sociedad moderna (pero esto mismo pod铆a decirlo incluso Lenin un d铆a de pasada). El movimiento espa帽ol es, sin duda, el que m谩s ha desarrollado un programa para concretar esos fines. Pero, ante todo, la cr铆tica del Estado es la aportaci贸n victoriosa en teor铆a contra el 鈥渕arxismo鈥. Nuestra aprobaci贸n no abarca, sin embargo, los m茅todos empleados al presente para acabar con el Estado (el movimiento espa帽ol mostr贸 al respecto una clara insuficiencia). Adem谩s, rechazamos el papel central de una ideolog铆a como valor revolucionario positivo, admitido en el anarquismo鈥.

Si el establishment o poder establecido maneja el Estado, pero no son equivalentes, en la cr铆tica de Debord a la ideolog铆a, incluso anarquista, los postulados punk no forman una ideolog铆a en s铆 misma, ni siquiera anarquista, sino un conjunto de respuestas 谩cratas ante situaciones reales o creadas. El sustrato real nos lleva, de inicio, a las orillas m谩s contestarias del pub rock ingl茅s, con grupos gamberros y desclasados como Dr. Feelgood, parodia blues-rock sin complejos que encajar铆a como un guante en la 鈥淪ociedad del Espect谩culo鈥, tipo muestra de la degradaci贸n capitalista de la vida humana, enmascarada a trav茅s de la falsa realidad de la industria del show-business. The Stranglers en Londres, y en un estadio m谩s sofisticado los Buzzcocks y Magazine del visionario Howard Devoto en Manchester, de la misma manera que Tom Robinson, manejan una tradici贸n mucho m谩s cercana a la cultura pop para subvertirla, transformando lo cercano y reconocible en escenarios ficcionados nada complacientes.

A diferencia de los ingleses, la tradici贸n americana era declaradamente heredera del fiasco hippy de los 60. Como explicaba Tom Wolfe en su celebrado art铆culo de 1976 鈥淟a Generaci贸n del yo y el tercer gran despertar鈥, el comunitarismo sesentero hab铆a dejado paso a la atomizaci贸n del individualismo, y en este amargo despertar el altruismo estaba siendo sustituido por el egocentrismo adolescente, que llega a d铆a de hoy a su m谩xima expresi贸n. The New York Dolls, con su mezcla enloquecida y teatral transg茅nero al mismo tiempo, saltaron por los aires el conformismo post-hippy, y abrieron el camino de las imposturas simb贸licas del punk de Nueva York, apareciendo flores marchitas cargadas de referencias po茅ticas como Patti Smith, Tom Verlaine, Richard Hell y su himno 鈥淏lank Generation鈥. Sociedad del Espect谩culo en su m谩ximo exponente actualizado.

La importancia de los Dolls en la reformulaci贸n del negocio discogr谩fico y las nuevas tendencias del mercado adolescente se aprecian claramente en la serie de la HBO para TV 鈥淰inyl鈥, creada por Mick Jagger y Martin Scorsese. Pero este libertinaje declarado que promov铆an y el p煤blico que los segu铆a en tromba no surgen de la nada. M谩s all谩 de la corriente musical que les entronca con el alto voltaje de los Stooges de Iggy Pop y los MC5 de Detroit, hay una disidencia anarquista que hila con la tradici贸n de una tribu urbana del Lower East Side neoyorkino surgida a mitades de los 60, llamada crudamente 鈥淭he Motherfuckers鈥.

Una amalgama de escoria urbana con lo mejorcito de la sociedad: pandilleros, 谩ngeles del infierno, hombres lobo (su encarnaci贸n favorita), cuero negro y drogas, cuyo discurso giraba en torno a una constelaci贸n de ideas que inclu铆an a Dad谩, la anarqu铆a y la autodefensa armada. 鈥淭he Motherfuckers鈥, bajo el eslogan de 鈥淎rmed Love鈥, pusieron patas arriba el hipismo, a la Polic铆a de Nueva York y a las protestas contra la Guerra de Vietnam; intentaron cerrar el MoMA, simularon en p煤blico el asesinato de un poeta, y hac铆an abierta apolog铆a de Valerie Solanas, la feminista radical esquizofr茅nica que dispar贸 contra Andy Warhol, a la cual convirtieron en musa(9).

Entre 1966 y 1968 su panfleto de 4 p谩ginas llamado Black Mask, del que solo llegaron a editar 10 n煤meros, dirigido por Ben Morea y Ron Heanne, populariz贸 la etiqueta alternativa 鈥測ippies鈥 en lugar de 鈥渉ippies鈥, llegando a involucrar a personalidades tan importantes como el escritor negro Leroi Jones (Amiri Baraka) y el activista hippy Abbie Hoffman. La contracultura de los 60 denunciada como mero consumo por quienes proclamaban clarividentes 鈥淲all St. is War St.鈥 y 鈥淭enemos que destruir Am茅rika porque no tiene nada que ofrecernos excepto la muerte鈥. Ben Morea lleg贸 a fundar la revista Anarchos en 1967. El Black Block surgido con los movimientos anti-globalizaci贸n le debe mucho a los 鈥淢otherfuckers鈥, como prueba la existencia posterior de la revista Black Mask, que puede considerarse su heredera en el tiempo(10).

El mismo a帽o, los responsables de la respuesta inglesa a la IS -con Radcliffe y el director adjunto de Heatwave, Christopher Gray a la cabeza-, fueron expulsados del magazine por su excesivo radicalismo y relaci贸n con los 鈥淢otherfuckers鈥 neoyorquinos. Pero al a帽o siguiente, algunos de ellos ya hab铆an fundado un nuevo peri贸dico, King Mob Echo. Combinando las tesis situacionistas con la revuelta adolescente pop anglo-americana, llegaban a considerar a los 鈥渉ooligans鈥 del futbol como la vanguardia de la clase obrera. Como r茅plica a una de las m谩s c茅lebres acciones directas de los Motherfuckers en los que se inspiraban, el asalto a los almacenes Macy鈥檚 de Nueva York en diciembre de 1968, un grupo de unos 25 activistas ingleses (entre los que se encontraba un tal Malcolm McLaren), arropando a uno de ellos disfrazado de Pap谩 Noel, asaltaron los almacenes londinenses Selfridges y empezaron a repartir los juguetes entre los ni帽os gratuitamente hasta que lleg贸 Scotland Yard y disolvi贸 la juerga montada(11).

El intento de conexi贸n entre la cultura pop y el detournement situacionista de King Mob Echo, qued贸 sepultado enseguida por las vanguardias revolucionarias con implicaciones de lucha armada que se sucedieron poco despu茅s -la Baader Meinhoff en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia o la propia Angry Brigade en el Reino Unido- como evoluci贸n natural del descontento anarquista y radical, pero impregn贸 a todo el movimiento contracultural brit谩nico de la d茅cada de los 70 del esp铆ritu libertario. Manifiestos, folletos, montajes, tomaduras de pelo y desinformaci贸n, surgen como representaciones de clara inspiraci贸n situacionista, mostrando la nueva actitud en el tratamiento de los mass media, y que 鈥渄ar铆an lugar a la sensaci贸n visceral de que las cosas se pod铆an cambiar, quiz谩 un poco, de manera irreversible鈥(12).

Mucho de este activismo contracultural de inspiraci贸n situacionista puede reconocerse en las acciones de la Angry Brigade, especialmente. Como reflejo de los disturbios de Mayo de 1968 en Par铆s, ese mismo verano se sucedieron importantes protestas contra la guerra de Vietnam en la puerta de la embajada americana en Londres. El rumor incesante sobre un grupo dispuesto a atentar con bombas en la City fue creciendo como un fantasma. Acci贸n directa y lucha armada como respuesta final anarquista. El retorno sorpresa de los conservadores al Gobierno con Edward Heath en 1970 contribuy贸 (y mucho) a tensar las relaciones sociales en la izquierda.

Envuelto en una anacr贸nica cruzada neovictoriana, Heath hubo de encarar crudamente al remate final de los sue帽os imperiales brit谩nicos: un Ulster enfangado en llamas por el Bloody Sunday (1972), el enfrentamiento con los sindicatos mineros y sus incesantes huelgas, que pusieron permanentemente su Gabinete en jaque, o planteando medidas abiertamente represivas en el plano social como la supresi贸n de la leche gratuita en los colegios p煤blicos o la publicaci贸n de la 鈥淚nmigration Act鈥, que permit铆a privar de ciudadan铆a, perseguir y deportar a muchos nuevos ciudadanos de la Commonwealth, en un desesperado y vano intento de frenar el activismo anti-apartheid en Rhodesia y Sud谩frica, las 煤ltimas colonias brit谩nicas en el continente negro.

El temor a una escalada violenta con bombas, que los medios conservadores brit谩nicos explotaban para legitimar su estrategia del miedo y las pol铆ticas represivas tories, fue aprovechado entre 1970-1971 por activistas revolucionarios para realizar simulacros de explosiones de humo en estaciones de metro, embajadas o saboteando el evento 鈥淢iss Mundo鈥, edici贸n 1970. Acciones que solo produjeron da帽os materiales sin ning煤n herido de consideraci贸n. La intencionalidad situacionista del grupo estaba clara, pese a las dur铆simas condenas judiciales tras la detenci贸n de los 鈥8 de Stoke Newington鈥 en el 359 de Amhurst Road, donde fueron arrestados como si de una c茅lula del IRA se tratara. Heath se lo tom贸 tan en serio que constituy贸 en 1971 un grupo especial de Scotland Yard para combatirlos, bajo el pomposo nombre de 鈥淭he Bomb Squad鈥.

Uno de los arrestados, Chris Bott, que ya hab铆a participado en las revueltas parisinas del 68, reconoc铆a abiertamente el uso del temor exagerado que infund铆an los medios de comunicaci贸n sobre sus limitadas acciones, definidas como 鈥淧ropaganda Ir贸nica鈥, en l铆nea directa con lo que Guy Debord hab铆a sintetizado a帽os antes en el punto 11 de su 鈥淪ociedad del Espect谩culo鈥: 芦Para describir el espect谩culo, sus formaciones, sus funciones y todas las fuerzas que tienden a disolverlo, hay que distinguir artificialmente ciertos elementos inseparables禄. El recurso del aprovechamiento espectacularizado del miedo que crean los agitadores les lleva a firmar sus comunicados con nombres tan cinematogr谩ficos como 鈥淏utch Cassidy & the Sundance Kid鈥 o 鈥淭he Wild Bunch鈥 (鈥淕rupo Salvaje鈥).(13)

