鈥 V 鈥

PUNK ESPA脩A: UN DESALOJO, OTRA OKUPACI脫N

A diferencia de Reino Unido o Estados Unidos, no es f谩cil rastrear s铆ntomas situacionistas en esa Espa帽a setentera de la transici贸n inflada de contracultura y modernizaci贸n, aunque Guy Debord redoblara su atenci贸n sobre los 茅xitos y fracasos de la CNT en aquella 茅poca, con una visi贸n abiertamente pesimista. Para la juventud espa帽ola de entonces, su verbo 鈥渆patar鈥 ten铆a un significado mucho m谩s relacionado con el colorismo hedonista, la diversi贸n y la necesidad de salir de la rancia oscuridad franquista, que con una intenci贸n pol铆tica estructurada.(1)

Tal vez por eso, resulta inexacto identificar el primer punk madrile帽o como estrictamente vinculado con el anarquismo, pues no ten铆a entidad propia, sino que en el mejor de los casos formaba parte de un heterog茅neo movimiento contracultural venido de distintos medios art铆sticos, principalmente comic y prensa marginal, como el que desarrollaban el denominado Equipo Ant铆podas y la gente del Ateneo Polit茅cnico de Prosperidad.

La modernidad oficial escrita que representaba en Barcelona la revista Ajoblanco (aunque la fuente musical y gr谩fica anidaba m谩s en la revista Star), inaugur贸 el c贸nclave de la prensa marginal madrile帽a bajo el feliz acr贸nimo de 鈥淧reMaMa鈥, breve antecedente de 鈥淟a Cochu鈥 (Laboratorios Colectivos Chueca) que, desde mayo de 1977 hasta finales de 1978, concit贸 la atenci贸n de Moncho Alpuente desde El Pa铆s (2), al igual que la de muchos artistas y dibujantes, aficionados o no, que acabar铆an usando la m煤sica punk como uno m谩s de sus proyectos en la marginalidad, incluso antes de que llegara la 鈥淢ovida Madrile帽a鈥 canonizada por Tierno Galv谩n. Seg煤n Alpuente:

鈥淟e铆an a Timothy Leary, a Castaneda, beb铆an del c贸mic underground americano y destilaban ideolog铆a libertaria, con una actitud m谩s pol铆tica que la de la siguiente oleada cultural en forma de Movida. La idea inicial es que fueran diversos colectivos (musical, de cine, de teatro, gr谩fico, etc.) hilvanados por las ideas de la autogesti贸n, la distribuci贸n alternativa y el hecho de ser una panda que iba a cada concierto que se celebraba en la ciudad鈥. (3)

De ese extra帽o brebaje surgi贸 lo que luego ser铆a el germen de la movida madrile帽a: el dibujante Tejo, que luego fundar铆a el grupo Polanski y el Ardor, Manolo Tena y sus Cucharada, Bernardo Bonezzi y sus Zombis, una jovenc铆sima Alaska haciendo de 鈥渞eportera enana鈥 entrevistando a un miembro de Alianza Popular para uno de los fanzines de la 茅poca y en el que coincidir谩 con el entonces dibujante 鈥淧reMaMa鈥, Fernando M谩rquez 鈥淓l Zurdo鈥, miembro por entonces de Falange Aut茅ntica, con quien fundar谩 la esperp茅ntica 鈥淟iviandad del Imperdible鈥 para, en c贸digo punk, reclutar los miembros de lo que luego ser铆a Kaka de Luxe.(4)

Aunque el germen libertario est茅 presente, y un cierto gui帽o situacionista se aprecie en las letras de 鈥淰iva el Metro鈥 o 鈥淢akoki鈥, por poner dos ejemplos, y el metro de Madrid sea referencia central de aquellos a帽os (鈥淓l Loco de la L铆nea 5鈥 de los malogrados Los Trastos), la 鈥渕odernidad鈥 trataba de dejar atr谩s el grito contracultural rockero de 鈥淰iva el Rollo鈥. El reconocimiento institucional y la utilizaci贸n pol铆tica y comercial que desembocar谩 en la Movida Madrile帽a liquidar谩, en 1981/82, con cualquier atisbo de insurgencia real, m谩s all谩 de la explosi贸n nihilista que Eduardo Benavente exhibi贸 con Par谩lisis Permanente, en 1983.

Sin embargo, si algo caracteriz贸 aquellos a帽os de explosi贸n cultural, era la sinergia entre la energ铆a juvenil reprimida de los barrios obreros de fuerte inmigraci贸n -extreme帽a, manchega y andaluza-, y la modernidad del centro que representaban los 鈥榩rivilegiados鈥 nombres de la llamada 鈥淣ueva Ola鈥 madrile帽a, que tanto impact贸 caus贸 entre la juventud espa帽ola de los primeros 80.

Para hablar apropiadamente de anarcopunk, hab铆a que pasar necesariamente por Arg眉elles y seguir los pasos de los ingleses Crass como gu铆a de la autogesti贸n anticomercial politizada. Cuenta el documentalista David 脕lvarez, con la ayuda de Alberto Eiriz, del influyente fanzine 鈥Penetrazi贸n鈥, junto a Paz Go帽i, que:

鈥淓n Espa帽a, los seguidores del anarcopunk eran los denominados 鈥渃rassianos鈥, que se juntaban con diversas tribus (rockers, skins鈥) entre otros lugares en el bar Porrones, en el barrio de Arg眉elles. Formaban parte de este sector bandas como Delincuencia Sonora, el responsable del fanzine Penetrazi贸n Alberto Eiriz o, durante un corto espacio de tiempo, Enrique Vitoria alias Kike Turmix, quienes se relacionaban con colectivos anarquistas como la editorial Queimada o La Cara A. Organizaban conciertos all铆 donde pod铆an, ya fuera en salas o colegios mayores, de bandas nacionales e internacionales (como MDC en la Sala Imperio de Carabanchel, en febrero de 1984 -con los valencianos Interterror de teloneros-). Se distingu铆an entre ellos a trav茅s del s铆mbolo de Crass, que luc铆an en camisetas, parches y chapas: 鈥-Entre la gente del ambiente ten铆a un simbolismo muy fuerte [鈥 la gente [ajena a la escena punk] lo ve铆a y dec铆a, 驴pero esto qu茅 es? No era desagradable, no era nada, con lo cual pod铆a servir para identificarse muchas personas sin necesidad de llevar una cosa muy expl铆cita鈥.(5)

Alberto Eiriz era un catalizador de todas las maquetas y conciertos de los grupos pioneros de esta segunda oleada punk madrile帽a, m谩s influida por el movimiento 鈥渟kinhead Oi!鈥 pero, sobre todo, por la aceleraci贸n r铆tmica del hardcore, como sus amigos y activistas de Delincuencia Sonora o Larsen; tambi茅n estaba detr谩s de la primera internacionalizaci贸n del punk espa帽ol en su conexi贸n anarquista, a trav茅s de la revista punky m谩s influyente del mundo en los 80, Maximum RocknRoll, fundada en 1982 por los californianos Jeff Bale y Tim Yohannan, que se hab铆an curtido pinchando en las emisoras universitarias de Berkeley a grupos proto-punks como The Zeroes o The Weirdos.

Para el a帽o m谩gico orwelliano de 1984, el disco punk espa帽ol del momento era aquella obra maestra precursora del llamado Rock Radical Vasco, compartido entre los donostiarras RIP y los santurtziarras Eskorbuto, llamado 鈥淶ona Especial Norte鈥 (Spansuls, 1984). Eiriz, que se carteaba ya entonces con Jeff Bale entre otros activistas punk internacionales, supo de la intenci贸n de Maximum RocknRoll de publicar un disco internacionalista bajo la intencionada proclama de 鈥Al infierno con el nacionalismo鈥, que incluir铆a 17 bandas de otros tantos pa铆ses bajo el t铆tulo evidente de 鈥Welcome to 1984鈥. (6)

As铆 que no lo dud贸 y le ofreci贸 participar a RIP y a los barceloneses 脷ltimo Resorte, con la carism谩tica fot贸grafa punk Silvia Escario al frente (m铆tica por haber retratado a Sid Vicious y Nancy Spungen en el Londres de 1978); 脷ltimo Resorte, desde su segundo EP, 鈥Una Causa sin Fondo鈥 (1982), hab铆an girado su sonido y diversi贸n enloquecida inicial hacia el White Noise de Discharge sumado a la consistencia ideol贸gica de Crass. 鈥Si hacer ruido es punk rock, hacemos punk rock鈥 Nos gustan Dead Kennedys, Rezillos y los Residents. El punk es la muerte del rock. Somos biodegradables. Podemos llegar a ser mucho m谩s bestias a煤n鈥 Hemos cogido del punk lo m谩s esencial, la sencillez de composici贸n, lo violento y rudimentario鈥 El punk aqu铆 no tiene salida鈥. (7)

Silvia, que descubri贸 en Inglaterra que 芦entr谩bamos gratis a los conciertos si ten铆amos una pinta extravagante芦, no fue la 煤nica en aprovechar el caos libertario de la Ciudad Condal en los 煤ltimos 70.(8) Cirera, miembro inicial del grupo aun entonces inexistente Frenopaticss, cuenta como en 1979 鈥渆ntrabamos en una iglesia cuando hab铆a misa un grupo de diez o quince por la derecha y otro de diez o quince por la izquierda y peg谩bamos un berrido atronador que sum铆a a los fieles en un terror instant谩neo. Eso inspir贸 un tema que se llamaba 鈥淪uma Teol贸gica鈥, un trozo de la Suma Teol贸gica de Santo Tom谩s en lat铆n, pero con berridos punk鈥. (9)

Pero m谩s all谩 de estallidos punk espont谩neos que no premeditados -desde las Jornadas Libertarias del a帽o 1977 en el Parc G眉ell, donde aparecen por primera vez La Banda Trapera del R铆o con probablemente la primera canci贸n rock en catal谩n (a excepci贸n de Sisa) 鈥淐iutat Podrida鈥, aunque no eran propiamente punk, y hasta el multitudinario concierto de la Nit de Sant Joan en el camping La Tortuga Ligera de Gav谩, ante m谩s de 23.000 personas, y el Canet Rock de ese mismo 1978-, surgen nombres propios como Mortimer, Peligro, Clinic Humanoyds (luego Attak y Shit S.A.) Masturbadores Mong贸licos (el grupo del dibujante Lluis Miracle, autor de los carteles de las Jornadas Libertarias), y visitantes ilustres llegados desde Madrid, como Ramonc铆n y Kaka de Luxe.

Un a帽o despu茅s irrumpen Decibelios (en su corto periodo estrictamente punk, antes de inclinarse definitivamente por el 隆skinhead oi!), Lemo o Disturbio; todo ello unido a activistas destacados como Xavi Cot desde la productora de conciertos 鈥Cuc Sonat鈥, siguiendo la estela de Malcolm McLaren de disfrazar de rock los festivales de punk, o Xavi Punk, que desde su programa 鈥Punkitudes Magn茅ticas鈥 en la emisora libre Radio P.I.C.A descubre el fen贸meno a revistas musicales influyentes como Popular 1, entre otras.(10)

Para finales de 1980 la nueva ola madrile帽a se comercializa definitivamente convirti茅ndose en 鈥淢ovida鈥, sepultando el punk en el inter茅s popular tambi茅n en Barcelona. Esto aviv贸 las tensiones en la escena, poniendo sobre la mesa el nivel de exigencia ideol贸gica. Grupos como Attak -que se declaraban anarquistas y antisistema bajo el eslogan 鈥Basura y desperdicio, todo es un vicio鈥-, encabezaban la corriente 鈥渃rassiana鈥 de que grabar un disco no era punk, sino algo contradictorio que no se deb铆a hacer; era una 茅poca en la que las independientes ofrec铆an unos contratos casi peores que las multinacionales, y ello unido al espasmo de la mezcla de alcohol, anfetamina y droga de farmacia en general como motor de implosi贸n, dej贸 paso a un movimiento en crisis existencial cuando la hero铆na sustituye a las 鈥渁nfetas鈥, y Desechables se convierten en icono y leyenda maldita, en el grupo de punk g贸tico m谩s memorable que tuvo la Ciudad Condal.

Como ocurri贸 en Madrid con el puesto de venta de cassettes piratas en el Rastro de Manolo Suizidio, y despu茅s mediante el sello y distribuidora de Fernando M谩rquez 鈥Potencial Hardcore鈥, en Barcelona, la filosof铆a DIY que exig铆an desde Crass a Dead Kennedys (los californianos son los que cambian verdaderamente la escena en Barcelona hacia el hardcore), el grupo Attak se convierten en 鈥楢ttack Punk Records鈥, auto produci茅ndose sus propias obras; y otras bandas como Subterranean Kids, GRB, Acci贸 Directa o Anti-Dogmatikss sobreviven o profundizan la escena del hardcore politizado, frecuente en los eventos de la CNT y el movimiento okupa, com煤n a toda Europa y USA en los 80 y 90, perdiendo su especificidad, especialmente cuando al mismo tiempo se abr铆a paso sin discusi贸n en toda Espa帽a el fen贸meno denominado 鈥淩ock Radikal Vasco鈥 (RRV).

Aunque el RRV no es propiamente punk-rock en el sentido brit谩nico o americano, sino rock comprometido, apartidista y hardcore (como luego se ver铆a con bandas como Soziedad Alcoh贸lica o los navarros Barricada). La llamada de realidad y reivindicaci贸n pol铆tica ante la siniestra represi贸n que se viv铆a en Euskadi de grupos ya legendarios como Eskorbuto, RIP, La Polla Records -del expresivo Evaristo P谩ramos-, o los Kortatu, liderado por los hermanos Muguruza, explot贸 como una bomba nuclear en el entorno punk nacional, obligando a todo el mundo a posicionarse y quitarse la careta a partir de ese momento. Sobre todo, con aquel monstruoso encuentro punk de todo el Estado con la celebraci贸n en 1987 de un concierto homenaje por el 50潞 Aniversario del Bombardeo de Gernika.

En el Madrid de los ochenta ajeno a la movida, todo el entorno okupa y punk, desde Espasm贸dicos o Comando 9mm. a TdeK (pioneros del rapcore espa帽ol y precedentes de Def Con Dos) o Panader铆a y Boller铆a Nuestra Sra. del Karmen, con Manolo Suicidio alias 鈥淢anolo Dr谩cula鈥 de 鈥渇rontman鈥, empez贸 a poblar de apelaciones al terrorismo (m谩s como recurso histri贸nico que como estrategia pol铆tica); y en sus conciertos, los esl贸ganes y consignas abertzales se consolidan. La realidad de la juventud vasca machacada por las drogas, el nacionalismo y la represi贸n policial terminaba por imponerse como recurso ideol贸gico de forma definitiva a nivel nacional. No hay que dejar a un lado que el atractivo nihilista del caos resulta irresistible.

Jose Calvo, bajista y cantante de Delincuencia Sonora en el premiado documental 鈥Lo que hicimos fue Secreto鈥, de David 脕lvarez, nos ilustra el momento: 鈥Ah铆 nos dividimos en dos. Yo creo que es el primer punto importante del punk aqu铆. Esa divisi贸n entre, si quieres ser realmente punk y militar con ello y cambiar las conciencias y crear estructuras sociales que vayan realmente paralelas y fuera de la sociedad o lo que te imponen, o estar ah铆 m谩s en la noche, el tener tu look de puta madre y ligar un huevo, 驴sabes?, y ser el m谩s popular鈥.

Grupos como Delincuencia Sonora, La UVI y Larsen, que hab铆an sido pioneros punk en la capital, deciden acabar con el mito del Rock-Ola y su s贸tano El Marquee como popular lugar de encuentro tras una tumultuosa paliza de los seguratas del local a los punkis habituales de ambos locales. El divorcio entre punk y post-modernidad se estaba consumando. La c茅lebre frase (febrero de 1984) 鈥-Colocaos y al loro鈥, del alcalde Enrique Tierno Galv谩n, no fue el principio, sino el final de una 茅poca confusa, pero pionera y aut茅ntica.

Tras estos ba帽os de realidad, el sector m谩s pol铆tico del foro madrile帽o, sin abandonar la diversi贸n y el caos como reivindicaci贸n existencial, vir贸 su atenci贸n hacia reivindicaciones m谩s concretas frente al cl谩sico 鈥淣o Futuro鈥, en particular el submundo de las okupaciones, que en Madrid ten铆a una conexi贸n hist贸rica con los ateneos libertarios de los a帽os 70.

鈥淓n Madrid fueron muy conocidos los Ateneos Libertarios de La Latina (ocupado en 1977 y desalojado en 1984), los de Carabanchel y Tetu谩n (ambos ocupados y desalojados en 1978), el de Quintana (sin datos exactos) y el de Villaverde (ocupado en 1980 y el 煤nico que todav铆a sigue activo en la actualidad). Otros dos centros culturales que tambi茅n nacieron ocupando y en los que la presencia de grupos libertarios era patente, adquirieron no menos notoriedad: el de Prosperidad (en la calle Mantuano, ocupado en 1977 y desalojado en 1980), y el de Migr谩ns en el barrio de San Blas (activo en torno a 1978-1980). Todos ellos constituyeron un claro precedente de los Centros Sociales ocupados que surgir铆an a mediados de la d茅cada de 1980, tanto en t茅rminos de organizaci贸n autogestionaria como de conexi贸n con m煤ltiples movimientos sociales y opciones pol铆ticas a favor de la democracia directa鈥.(11)

En particular, del influyente Ateneo de la 鈥淧rospe鈥, en el Centro Social Mantuano, El Gran Wyoming contaba en sus 鈥Recuerdos de un okupa de los 70鈥 para el diario El Mundo en 1999:(12)

鈥淎quellos fueron los tiempos del incre铆ble Ateneo de la Prosperidad, un espacio multicultural autogestionado en el madrile帽o barrio del mismo nombre en el que ensayaban desde grupos de teatro o marionetas hasta bandas de rock (La Rom谩ntica Banda Local, Paracelso) y los grupos que dar铆an vida a La Movida Madrile帽a, desde Los Zombies a Aviador Dro o los citados y ef铆meros Kaka de Luxe. Un espacio de alg煤n modo alegal que funcionaba de maravilla hasta que alguna mente cuadriculada decidi贸 que proced铆a ordenar, encasillar, legislar y al fin eliminar la creatividad鈥.

Como consecuencia de ese bagaje, y con la lecci贸n aprendida en 1985 del desalojo violento de la calle Amparo 83, en la primavera de 1987 el movimiento de ateneos coordinado a trav茅s de la Asamblea de Okupas de Madrid (AOM), con el apoyo de colectivos anti-OTAN y, por supuesto, de legiones de punkYs sin futuro y sin casa, conectados con las constantes protestas del movimiento estudiantil de la 茅poca, redobl贸 su actividad con okupaciones sucesivas en la Ronda de Atocha, Argumosa, Madera y, sobre todo, en el Puente de Vallecas tras dos meses de negociaciones con el alcalde Barranco del PSOE. Despu茅s de 100 d铆as de la Kasa Popular de Arregui, en Vallecas, y la consolidaci贸n del Movimiento Aut贸nomo en la capital, el desahucio final acab贸 con la AOM y una constataci贸n evidente: Las ocupaciones no eran un fin en s铆 mismo, sino una forma de aglutinarse -y a la vez una escuela de resistencia civil y autogestionada- frente a unas instituciones democr谩tico-burguesas devoradoras.

Seg煤n recoge la revista Sabotaje:

鈥淓ntend铆amos que hab铆a m谩s cuestiones en la calle que la okupaci贸n, temas que nos afectan de lleno: la mili (o la PSS), la represi贸n en aumento, los asesinatos policiales en Aluche, Villaverde, Legan茅s鈥, el patriarcado, el resurgir de grupos fascistas鈥 Estaba claro que nos hab铆amos quedado peque帽os para una historia tan grande鈥.(13)

Pero la ocupaci贸n que eleva al movimiento punk madrile帽o como m谩s activo en el panorama nacional, desprendidos ya del postureo 鈥渇ashion鈥 inicial, es la del Centro Social Ocupado 鈥淢inuesa鈥, en la Ronda de Toledo 24, que se prolong贸 desde julio de 1988 hasta su desalojo en mayo de 1994. Esa permanencia durante 6 a帽os vino sustentada, seguramente, por su cercan铆a con el Rastro, que hab铆a sido desde siempre epicentro de reuni贸n de los marginados.

La ola autogestionaria y aut贸noma se extiende entonces al movimiento punk. Y m谩s o menos en paralelo, siguiendo la estela de Crass, termina de arrancar la 茅poca de autoedici贸n de maquetas (grupos como GRB, BAP, 37 Hostias, que todav铆a siguen en activo), la irrupci贸n de fanzines mitad pol铆tico mitad musicales, como Alta Suciedad o el propio Penetrazi贸n, los primeros sellos casi comunitarios a precios populares, como Potencial Hardcore o Fobia, con los primeros discos en vinilo de SDO 100% Vegetal o Andanada 7. Tambi茅n se abre el g茅nero a la participaci贸n del extrarradio, a los hijos de la inmigraci贸n, que hasta ahora no hab铆an tenido acceso a la autoproducci贸n; y sobre todo se abre la escena definitivamente a la internacionalizaci贸n del hardcore nacional, conectada con el fen贸meno europeo de las okupaciones y colectivizaciones, fen贸menos de car谩cter revolucionario que, en particular desde Hamburgo, prendieron la mecha en toda Europa hasta desembocar en G茅nova en el a帽o 2000, con los movimientos de protesta anti-globalizaci贸n y, mucho m谩s tarde, entroncado con los movimientos mundiales de 鈥淥kupa La Plaza鈥.(14)

Seg煤n Javier Couso, alias Canino, hermano del malogrado fot贸grafo Jos茅, y bater铆a del grupo m谩s emblem谩tico del hardcore nacional anarquista y antifascista de los 90, Sin Dios, con permiso de los m谩s internacionalizados en Latinoam茅rica y tambi茅n madrile帽os Boikot:

鈥淓ntonces, como no ten铆amos lugares para hacer conciertos, y hab铆a que ir al Cheminade, a un Colegio Mayor, o alquilar una sala, y ya no nos volv铆an a dejar nunca hacer nada, pues nos empezamos a plantear ya la okupaci贸n, pero como Centro Social con actividad cultural y pol铆tica, pero tambi茅n muy muy vinculado al punk, y entonces a partir de gente de KLESA, gente de (la Facultad de) Sociolog铆a, y aut贸nomos como Alberto (Eirin) se decide ocupar Amparo 83 en 1985鈥.

A su vez, nos cuenta 脕ngel, del sello y grupo Fobia: 鈥Nos metimos en todo el ambiente alternativo, con gente de toda Europa que ven铆a, la Haffenstrasse, pues todos estos colectivos, que est谩 claro que quer铆amos nosotros tambi茅n formar parte de ello, y desarrollarlo aqu铆 desde nuestras propias iniciativas鈥.(15)

La referencia al movimiento okupa de Hamburgo no es casual. Al principio de la d茅cada de los 80 se ocuparon ocho inmuebles de la calle Haffenstrasse, en el legendario y bohemio barrio de San Pauli, convirtiendo dicha calle en s铆mbolo de resistencia del movimiento aut贸nomo alem谩n. R谩pidamente, y con la proliferaci贸n del fen贸meno okupa, surgieron comedores sociales, librer铆as independientes, galer铆as de arte, teatros, salas de conciertos, cervecer铆as, etc.Dichos edificios eran propiedad del Ayuntamiento y estaban destinados a la creaci贸n de oficinas dentro de un plan urban铆stico que conmemoraba los 800 a帽os de vida del puerto hamburgu茅s. Cuando la zona volvi贸 a ser asediada por la polic铆a el movimiento se manifest贸 e incluso recibi贸 el apoyo de okupas de Dinamarca y Holanda.(16)

Al igual que en St. Pauli, muchos de aquellos punks vinculados al hardcore m谩s politizado de los 80 en Madrid, gente como Kurdo, bajista de Olor a Sobako, luego fusionados con Tarz谩n y su puta Madre (buscan Piso en Alkobendas), que en 1988 editaron una maqueta compartida en formato de casete bajo el celebrado t铆tulo, con reminiscencias del Frente Popular, 鈥淢adrid, Qu茅 bien resistes??鈥, largamente pirateada en Latino Am茅rica en las d茅cadas de los 90 y 2000, participar铆an activamente de todo el proceso de okupaciones desde la entrada en Amparo 83 al concierto homenaje a Minuesa, tras su desalojo definitivo en 1994 en medio de una batalla campal que colaps贸 todo el centro de Madrid durante un d铆a entero.

Aquel desalojo marc贸 el final del movimiento aut贸nomo y del punk como se hab铆a conocido desde los 70 y sus sucesivas oleadas y evoluciones. Reciclado en pol铆tica e inmerso en distintas luchas -que volver铆an a reaparecer en el 15M-, al desaparecer el decisivo circuito gaztetxes 鈥 kasas okupadas, el punk como g茅nero musical anarquista volver谩 a las catacumbas del underground local en toda Espa帽a, o se jibariz贸 en otros estilos musicales, como el ska y el reggae.

Ello, pese a algunos intentos por revivirlo a mediados de los 90, encarnados en grupos concienciados tipo los madrile帽os Habeas Corpus (hasta hoy en activo, reactualizados con los rappers valencianos Los Chikos del Ma铆z) o Radio 77 (con miembros de los extintos Snap madrile帽os, del barrio de Moratalaz, que fueron el 煤nico episodio que se recuerde de una multinacional del disco en Espa帽a, BMG Ariola, probando suerte con un grupo punk-rock en 1988), o la omnipresencia del activista cultural Servando Rocha, perpetuando la esencia situacionista que alumbr贸 el punk desde sus 鈥淚nterzonas Anarquistas鈥, y en la editorial 鈥淟a Felguera鈥, ya en este siglo XXI.

No ser铆a justo concluir este informe sin hacer referencia a las periferias, tanto geogr谩ficas como musicales. M谩s all谩 de los polos de atracci贸n que ejerc铆an Madrid, Barcelona y Euskadi, hubo otros espacios que brillaron con luz propia, aunque fuera por breve espacio de tiempo. Destacadamente, la llamada 鈥渕ovida viguesa鈥 aglutin贸 en torno a Siniestro Total y los bares del puerto la rebeld铆a canalla del punk en la primera mitad de los 80. En la otra punta de la pen铆nsula, en Zaragoza, liderado por el pol茅mico Manolo Kabezabolo y todo el entorno de La Casa Okupada de la Paz y el sello 鈥淢ala Raza鈥, con pioneros como Cocoadictos o Par谩sitos; y en Valencia, con grupos como los primeros Seguridad Social, Interterror o La Resistencia.

Todos ellos dejaron testimonio permanente a lo largo de los 80 de la presencia de la 鈥渁cracia鈥 en la m煤sica, aunque en general no sobrevivieron al cambio de d茅cada. En Sevilla, en cambio, el gran despertar se produce en los a帽os 90, con grupos destacados a nivel nacional como los utreranos Los Muertos de Cristo, nacidos en 1989 bajo una ideolog铆a y letras fielmente cenetistas. Hoy d铆a todav铆a, y aunque sin inventar nada nuevo, algunos grupos nacionales empu帽an la llama internacionalista del punk. Nombres como Nueva Autoridad Democr谩tica (muy influidos por la banda brit谩nica original Discharge), Sudor, Nuevo Catecismo Cat贸lico o R.O.B.O.

De otra parte, el 鈥淧unky Reggae Party鈥, la alianza entre punks y rastas que hab铆a institucionalizado mundialmente Bob Marley en 1978, tambi茅n tuvo importante eco en Espa帽a, empezando por la Euskadi Tropical de los pioneros vitorianos Potato, cuyas letras e intenciones eran manifiestamente libertarias; pero tambi茅n en otros puntos de la pen铆nsula, desde Valladolid con el grupo insurgente ya de esta d茅cada Tos-Tones, al incansable trabajo del activista amazigh Dadda Wanche en Tenerife o la conexi贸n Valencia-Francia de la fusi贸n entre el cantante local de raggamuffin y rub鈥檃鈥檇ub SupaBassie y el Sargento Garc铆a y su salsamuffin鈥.

Todos ellos se han acercado en un momento u otro a las leyendas cenetistas. Por no hablar del reciclaje natural de aquel entramado de okupas y gaztetxes en la m煤sica Ska, con legiones de grupos nacionales, muchos de ellos de escasa calidad, pero de los que han sobresalido con el tiempo por su impacto internacional, en particular en Latino-Am茅rica, los vallekanos Ska-P y los valencianos Skaparapid, por poner solo dos ejemplos.

El nihilismo transformador del punk y su sustrato anarquista, pese a sus m煤ltiples mutaciones, no desaparecer谩, porque el capital juvenil de rebeld铆a e insumisi贸n es inagotable y universal, y ante la falta de respuestas del sistema capitalista, su llamada y actitud siguen resultando inevitables y de m谩xima actualidad, como todav铆a hoy cuenta cada semana el emblem谩tico programa 鈥淏arrio Canino鈥 desde la emisora 鈥溍乬ora Sol Radio鈥, nacida al calor del 15-M en Madrid. Larga vida al 鈥淕ran Timo del Rock鈥檔鈥橰oll鈥.

漏 CARLOS MONTY. 1-ABRIL-2019. REVISI脫N FINAL 12-9-2021

EDICION SUPERVISADA POR LEO MULINAS

AGRADECIMIENTOS: DANI TOM脕S, DAVID 脕LVARES Y ALBERTO EIRIZ

