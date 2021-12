Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior:

Acta Pleno Comité Intercentros del 24 de noviembre. Se vota y aprueba el acta por doce votos a favor y una abstención (AST COBAS).

Punto 2.- Informes de las distintas Comisiones de Trabajo. Nos han trasladado el informe de las siguientes comisiones de trabajo:

CC.SS de noviembre Acta 527.

III, IV, V y VI Comisión Interempresas de Igualdad.

Mesa Plan Social Empleo y PSI.

XII Comisión Interempresas de Formación (se nos entrega informe en el mismo Pleno).

Acta 527 CC.SS de noviembre.

Sobre accidentes se repite la dinámica de los últimos meses, buenos datos en Telefónica, pero no tan buenos en las empresas colaboradoras, aunque este mes tan solo se nos comunican tres accidentes leves. Vemos además que hay un accidente en Barcelona que no se indica su calificación.

Es muy preocupante el tema de las auditorías, ya que se sigue detectando un alto porcentaje de defectos, es aún más preocupante que se detecten defectos por EPIs, Recurso preventivo y escaleras. La empresa que más deficiencias presenta es Comfica, y esto se viene repitiendo ya de otras auditorías, por lo que debemos encontrar una solución.

Llama la atención también con respecto a los cursos la poca participación, más aún cuando son cursos que están enfocados a mejorar nuestra salud, una buena medida para aumentar la participación es hacerlos presenciales en cuanto se pueda, también en algunos departamentos indicar horarios para realizarlos. Hay departamentos como por ejemplo los centros de llamadas de comercial, donde se tienen problemas para tener tiempo para estos cursos.

En cuanto a la Comisión Interempresas de Igualdad.

Esta comisión se ha reunido dos veces en tres años desde que se firmó el vigente CEV, y eso a pesar de que ha habido muchas propuestas en este Comité Intercentros que requerían que se convocase.

Lo curioso es que no se reúne hasta ahora y lo hace cuatro veces en un mes, parecería que de repente todo el mundo se ha puesto manos a la obra para salvar la brecha de desigualdad en materia de formación, acceso a puestos de responsabilidad, conciliación de la vida familiar, etc. Pero no es así lamentablemente.

La primera vez que se reunió en junio de 2020 fue para su constitución, cuando el CEV llevaba vigente ya un año y medio, a pesar de que el CEV recoge que se debe reunir al menos 3 veces al año. La segunda vez en abril de este mismo año, donde se reconocieron que no había habido avances en los indicadores de género y en realidad la reunión se produjo para cumplir la ley ya que se acababa de firmar el Acuerdo Marco sobre Igualdad en el Grupo, entonces se asumió el compromiso de que se adaptaría a nuestra empresa en el plazo más breve posible.

Se hace ahora la tercera, cuarta, quinta y sexta reunión obligados para hacer adaptaciones del plan de igualdad a la legislación actual, es decir por imperativo legal, por mucho que nos quiera trasladar UGT que la reunión ha sido por exigencia de esta organización, la realidad es que se ha hecho para cumplir con la ley, lamentablemente todos sabemos cual es la capacidad de exigencia de la mayoría sindical con respecto a Telefónica, lo sabemos y lo sufrimos, por lo que sobran ese tipo de fanfarronadas.

La realidad es que, a día de hoy, tras tres años de vigencia del Convenio, estamos en el punto de partida, tres años que han servido para cubrir trámites legales con nulos avances en las cuestiones prácticas.

Cuatro reuniones que se precipitan y obligan a hacer las cosas de prisa ya que la ley exige que nuestro plan esté adaptado antes del 14 de enero próximo, esta es la realidad, se cumple con lo mínimo que marca la ley y se hace a última hora.

A la vista de los informes, la empresa ha aportado ya algunos textos para la adaptación del plan y también un buen número de datos desagregados que CCOO y UGT se guardan para sí mismos impidiendo al resto de organizaciones acceder a ellos y hacer valoraciones o propuestas.

En este tema como en todo lo demás, UGT y CCOO se guardan la exclusividad de negociar, acceder a los datos, etc. Tal vez deberían valorar que en tres años de Convenio, los datos dejan claro que estamos igual que al principio, las brechas que teníamos en enero de 2019 siguen estando en diciembre de 2021, por lo que convendría abrir la opción a participar al resto de organizaciones sindicales para ver si así entre todos y todas conseguimos mejorar algo.

En cuanto a la Mesa Plan Social Empleo y PSI.

Nos sorprende mucho que de repente se nos informe que la empresa junto con CCOO y UGT están negociando un gran Plan Social por el Empleo que lleva incluida una prórroga del Convenio y un Plan de Bajas Incentivadas. Todo ello sin conocimiento previo de este Comité Intercentros.

EL II CEV tenía una caducidad de 31 de diciembre de 2021, pero es cierto que ya contemplaba la posibilidad de una prórroga de un solo año, esto se hizo hace apenas seis meses quedando prorrogado hasta diciembre de 2022.

En ningún sitio se faculta, se da permiso a nadie por muy mayoritario que sea, para firmar una nueva prórroga de un año más, sobre todo teniendo en cuenta que aún no ha entrado en vigor la primera prórroga y falta más de un año para que acabe la vigencia.

Esto tiene muy mala pinta para la plantilla de Telefónica, ya veremos cómo acaba, pero no parece ni sensato, ni lógico.

No vamos a hacer una valoración de los informes que se nos presentan, en su momento lo haremos y en nada queremos obstruir un proceso que se está llevando a cabo a espaldas de la plantilla y de este Comité Intercentros. No obstante, en la última reunión del día 9 se informa que la empresa tiene el compromiso de entregar un texto, solicitamos se nos haga llegar lo antes posible para la legítima defensa de la plantilla a la que representamos.

Respecto a este punto incidir en tener un mapa de actividades de todas las provincias, cosa que ya se tendría que tener y en un compromiso no cumplido por la empresa, el plan debe reflejar un compromiso por la empleabilidad de la plantilla, formación de calidad, concesión masiva de traslados, reforzar plantilla en departamentos que lo necesiten como comercial, donde hay una excesiva carga de trabajo.

En cuanto a la Comisión Interempresas de Formación.

Al habernos entregado el informe en el mismo Pleno del Comité Intercentros y ser un informe cargado de cifras, no podemos hacer una valoración en el momento y dejamos pendientes las posibles aportaciones para el próximo Pleno del Comité Intercentros del mes de enero.

Punto 3.- Contestación a escritos recibidos.

Escritos tratados en la última comisión de gestión el 2 de diciembre:

Queremos hacer alguna puntualización sobre los escritos:

Escrito nº 112 que trata sobre venta red de la fibra. Creemos que se debería enviar un escrito a la empresa pidiendo aclaraciones y explicaciones, primero sale el presidente anunciando su venta, ahora dice que no. Lo cierto es que este Comité Intercentros no se merece enterarse por la prensa de los vaivenes de la empresa en un tema tan importante como este que es el soporte de nuestros puestos de trabajo.

Escrito nº 113 de sobre mapa de actividad provincial. Es un compromiso de la empresa y no lo está cumpliendo. Con PSE o sin él, es urgente que la empresa presente un plan en las provincias, más aún cuando se habla de un plan de bajas incentivadas. Las personas que están en las provincias tienen que saber cuál es su mapa, cuál es la planificación en sus provincias para tomar la decisión correcta sin estar condicionados por el miedo. Insistimos en que la presentación de los mapas provinciales es un compromiso de la empresa que no ha cumplido, y van tres años de convenio, no hay que esperar a que un Comité de una provincia lo solicite para que se entregue, hay que exigir a la empresa que se facilite en todas las provincias.

Madrid, 15 de diciembre de 2021.

Representantes de CGT en el Pleno del CI.

